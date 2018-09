Tertulia Taurina con Paco Ojados-Domingo 9 septiembre 2018

Voz 1 00:00 las tertulias de la hispano en la SER Francisco ojalá

Voz 2 00:17 buenas tardes bienvenidos un año más a las tertulias del hispano en Radio Murcia la feria taurina de Murcia en directo con todas las noticias todos lo lo más interesante que de esta feria taurina que comienza con bueno comenzó ayer con una clase práctica hoy a partir de hoy la tendremos hoy tenemos invitados como todas a los años como todas las tertulias invitados especiales estamos a los esperando a que se incorporen a esta tertulia Diego Vera decano de la prensa Taurina de Murcia y tenemos también al mundo del arte a un escultor como es Juan José Quirós si vamos a pasar si lo considera bien a lo que está esperando todo el mundo en Murcia saber qué pasa con el tiempo de momento tenemos el cielo claro dos sin sin lluvia que lo importante a ver cómo cómo se va a desarrollar esta feria taurina de Murcia

Voz 1197 01:07 hola Paco qué tal buenas tardes pues de momento lo que tenemos es una tregua porque la meteorología tal y como estaba anunciado amenaza lluvia para hoy y lo hará pues para dentro de muy poquito según la Agencia Estatal de Meteorología eh hay que señalar que a partir de las tres aproximadamente la lluvia va a hacer acto

Voz 2 01:29 de presencia sino ante recordamos que

Voz 1197 01:31 la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa en toda la Comunidad de Murcia desde esta seis de la madrugada pasadas hasta esta próxima medianoche esa alerta amarilla por fuertes lluvias que podrían dejarnos en algunos puntos concretos hasta veinte litros de agua por metro cuadrado en una hora el cielo por tanto estará cubierto esos chubascos generalmente acompañados de tormentas localmente fuertes en muy fuerte su incluso persistentes con unas máximas que hoy eh estarán veintisiete grados en Cartagena aquí en la ciudad de Murcia en veintiséis veintiséis grados pero como digo ahora mismo lo que tenemos es una tregua porque según fuentes consultadas

Voz 2 02:12 Agencia Estatal de Meteorología Paco

Voz 1197 02:14 a que eh sobre las seis es sobre las cinco seis de la tarde hay un cien por cien de probabilidad de lluvia IES cien por cien atención se va a mantener al menos hasta la próxima medianoche por tanto desde primera hora de la tarde hasta la medianoche la Agencia Estatal de Meteorología asegura que va a haber un cien por cien de precipitaciones en la ciudad de Murcia

Voz 2 02:39 bueno pues justo a la hora de de los toros no de cinco a nueve de la tarde

Voz 0173 02:43 sino antes antes Paco madre mía

Voz 2 02:46 cómo está como está la cosa no en cómo está la cosa bueno pues esto es lo que lo que tenemos para esta tarde esperemos que que al final pues la lluvia incluso respete se puede dar la corrida y una corrida donde reaparece Murcia Rafaelillo después de tres años ausente mano a mano al final Castella al caerse el Carter Cayetano por una pues es un problema en la espalda como habíamos cómo habíamos comentado pues eh presentamos al primer tertuliano que ya lo tenemos en la mesa Juan José Quirós escultor de gran cultos sobre todo imaginero pero también con distintas actividades y también obra taurina entre

Voz 0173 03:24 Juanjo lo primero buenos días a aquí a esa gran familia de la SER en esta mañana Murcia ni sima en esta mañana que bueno que espero que que el tiempo que el tiempo acompañe un detalle también esta mañana porque se celebra la fiesta grande de nuestra patrona la Virgen de la Fuensanta por tanto a todas la Fuensanta calle Murcia y a las que son muchas mi abrazo y mi mi felicitación efectivamente tengo un gran cariño de siempre de siempre al al mundo del toro el mundo del toro me parece fascinante porque el mundo del toro es tan fascinante tan sencillamente que es otro mundo es un mundo donde serán muchas peculiaridades es un mundo lleno de profundidad lleno de magia lo lo grandes artistas de todos los tiempos han dedicado obra extensa a al mundo al mundo del toro de hecho Goya mismo fíjate Paco todo lo que lo que le dedica al mundo del toro por no hablar de la impresionante figura de Mariano por no hablar de la impresionante figura de de Mariano Benlliure y así otros tantos Si bueno artista en nuestra región como nuestro buen amigo Nicolás ya que ha dedicado tantas horas y tantas pinceladas al al mundo del toro más cosas Paco

Voz 2 04:38 pues si quiere vamos a pasar priora o por publicidad como como siempre no en ese obligatorio en esta casa hay y además porque es tan buenos consejos y enseguida seguimos con lo que ha sido la feria de Calasparra

Voz 0173 04:49 que también ha sido protagonista taurino

Voz 2 04:52 de esta semana pasada en la región con seis novilladas con picadores una de la feria más importante de España y entramos en materia de lo que va a ser la feria de Murcia que ayer comenzó con una clase practica también tenemos que hacer caso a lo que ha pasado ya lo que hicieron los chavales nieve es cariño ha expuesto el despertar

Voz 4 05:08 Cana

Voz 5 05:10 la enseña

Voz 4 05:12 al a mi madre

Voz 5 05:16 tienes la cabeza en la feria Feria de Murcia del treinta de agosto al once de septiembre Ayuntamiento de Murcia

Voz 0796 08:37 ha ido buenas tardes muy buenas tardes Pablo qué tal pues eh

Voz 2 08:42 ahora ya comenzando Murcia pero la verdad una semana intensa de todos los en Calasparra con con novilladas es del gusto de los seguidores torista no como han podido ser la última Miura la la penúltima Adolfo Martín Prieto de la Cal novilladas que también ha servido hoy han sido de distintas de distintos en yates como la de Valdellán que que se ha llevado el toro lo mejor al mejor toro de la feria bueno balance en principio complicada el tiempo no lo día de lluvia quizá menos público que años anteriores en cuanto al empresario también eso le interesa el éxito artístico por todos lados no porque toda la novia ha sabido algo algo interesante quizá destacar la actuación de de que se ha llevado la Espiga de Oro el gran triunfador de la feria que es el el francesa digan salen después de que el año pasado sufriera una voltereta tremenda contra la hasta ahora se en aquella plaza de Calasparra Se se ganaba la repetición este año Espiga de Oro Pedro qué balance podemos hacer

Voz 0796 09:38 pues mira yo creo que ha sido un balance artísticamente es tremendamente positivo yo creo que ha sido una seria muy rematadas y la feria de no resultado la plaza fenomenal porque han embestido muchísimo no o todo todos los días cada uno de su encaste es diferente y han mostrado sus sumó su forma hecho sus cualidades de debería de Villamarta vale ya con el mejor novillo casi viejos quizá haya sido la novillada que no haya cumplido al máximo las expectativas que es enmarcaban pero también he hecho algún novillo que nuestro esas características después Prieto de la Cal con una presentación increíble de vía

Voz 2 10:26 gordita puede ser una novillada con cinco otro Jaboneros un melocotón que fue que fue una estampa el primero bueno y luego hubo

Voz 0796 10:34 bueno ahí se ahí hubo toros Zamora y bueno dentro de su encaste siempre lo comento Si Adolfo y Miura a la ganadería que todo el mundo esperaba al cumplido con creces la afecta a marcada por lo tanto yo creo que que la presentación la armonía de hechuras que yo buscaba de cada una de la novillada ese posibilidades hay de Farah que lo novilleros mostrasen cada uno el momento que se encuentran estoy en la el nivel de trapío que esta feria es si se Josep y yo creo que en base a eso ha sido una acería funcionar sin lugar a duda no creo que Calafarra Ayaso una feria de ya muy asentada muy respetada muy valorada eran no recibo que ellos me marcaba al principio y luego hemos podido ver pasear por ella a lo mejor novillero actual como el primer día Francisco demanda pues sorprendió a todos con ese concepto he tenía o que tiene que que yo creo que tiene muchísimo quedar todavía que tiene muchísimo que hacer hacerse ayer sirviendo en esa línea creciente de de un torero muy seco les muchísima firmeza Adrian salen demostró que se encuentra es un matador de toros ya está ya preparado para ascender al escalafón superior y mostró sus ganas cumplió con creces todo lo que veíamos en él se ha convertido en la silla de oro de de este año no les pues tenemos en la novillada de Prieto también muy buenas actuaciones a mí personalmente a uno de los toreros que y para Amine me ha pasado y creo que ha hecho el toreo de mayor pureza de la feria ha sido Héctor Gutiérrez el mexicano

Voz 2 12:42 eh estoy de acuerdo contigo en sorprendió a mejicano lo quito que se quedó lo de verdad que se puso y sólo la espada el periodo de una puerta grande que yo creo que que merecían un concepto del toreo este mexicano muy puro muy de verdad hay que habrá que tener en cuenta

Voz 0796 12:57 ese es un torero para mí la verdad

Voz 13 13:00 yo para mí el mejor toreo de la feria lo ha hecho con una novedad de nada nada fácil a Paz muy buena

Voz 2 13:06 te da Eco con un con posibilidades pero que había que sacarle el fuego como fue la Adolfo Martín

Voz 0796 13:11 para sorpresa de más solera que estuvo sensacional con la novillada con valor seco aunque se le se le ve una bisoñez y que todavía pues tiene muchísimo que rodar pero le veo seco y nato no les cuesta trabajo quedarse ahí lo dentro de los pitones osea es también es un novillero que ha marcado un nivel extraordinario porque rico

Voz 13 13:35 contra herriko que venía a ser la Espiga de Oro del año pasado

Voz 0796 13:38 no mantuvo el nivel con el quizá el lote más manejable de Castillejos a mí la actuación de ayer de García Navarro ahora también sus compañeros Christie antes de no haber fallado con la espada pues me hubiera encontrado más más más oreja la novillada que ha sido premiada como la mejor novillada de la feria

Voz 2 14:02 hoy curioso lo de Miura no cuando todo el mundo esperaba ese toro que se come a la gente el mítico hierro de Miura no el peligro el buscar por todo sitio resulta que la novillada sacó dos novillo muy noble y un encierro en conjunto muy toreado le no fíjate hoy torea que Rafaelillo se hubiera cogido unas ETA por ahí por esa plaza que dio donde más que ver

Voz 0796 14:21 no

Voz 2 14:22 con lo de más de seiscientos kilos buscándole pidiéndole el carné de torero en cada momento no

Voz 0796 14:26 esta claro está pero en el ámbito desde el ámbito empresarial como muy bien ha comentado antes pues bueno no hemos tenido suerte no no ha habido suerte con el tiempo el primer día hay apartó un número de gente importante del IBI echan echamos p'alante porque tenía que si había que hacerlo pero había que hacer una puesta ahí sí ayer las tormentas pues no no dejaron hacer canciones pues hasta las seis de la tarde aquí la novillada de forma continuada aprovechando un clarito incluso

Voz 2 15:00 el mea culpa que te interrumpa pero pero la jugaste y ayer con un encierro casi a las seis de la tarde cuando a las seis y media con hebillas que Huelva que haya problemas de ahí está un poquito loco

Voz 0796 15:13 si esto lo loco o no no es una persona muy cuerda o sea que estar cosas la verdad es que el dispositivo funciona a la perfección pero sí que es cierto que siempre queda en el aire ese pueda volver yo no voy yo no sé bien lo que está pasando que se le guste que se de un cable que que aquello pues no hubiese terminado lo hubiese determinado todo no fue un encierro muy limpio fue un encierro rápidos en chiqueros minuto sea que todo se hizo con muy buen equipo con buena comunicación pues se se salido otro bastante bien la pena que que bueno la afluencia de público en el día que más público se esperaba una noria que iba con unas expectativas tremenda pues se quedó como es muy poca cosa no he y eso junto con lo del primer día fije la entrada de los días siguientes por no fueron excesivamente buena bueno el resultado empresarial adscrita a a al año que viene no para Chema Tran que y bueno esto es así no tiene no tiene mayor historia unas veces la circunstancia en el tiempo no puede no gobiernos nadie cuando vienen las cosas así hay que aceptarla ahí sin más muy contento de toda forma es muy satisfecho por el resultado de la feria y por el nivel que ser alcanzado

Voz 2 16:41 bueno y a nivel de de Valencia que lo harás cuando termine la temporada llegará el invierno hacia el año que viene quedan ganas de seguir en Calasparra o no Pedro después de este digamos batacazo de público

Voz 0796 16:54 sí yo no bueno hay una feria que se dan mejor otra sociedad Pedro los empresarios a su mismo lo riego

Voz 3 17:03 no

Voz 0796 17:04 que como lógico pasé a un proyecto el proceso de Calasparra tienen me lo plantea cinco años el año que viene es el quinto Si bueno mi intención es seguir trabajando y peleando para que esta feria ya consolidada como ha conseguido quedar al que hay que fijarse también en unos datos que para mí son muy satisfactorio

Voz 2 17:32 estamos en mil abonados

Voz 0796 17:34 diez por ciento de la población de Calasparra mil abonados besson mil abonados tenemos ochenta Bono mio en sombra se nueve a quince años tenemos de doscientos abonos de juventud de dieciséis a veinticinco años en la plaza por lo tanto tenemos más de trescientas personas eso juventud niños que son los futuro aficionado capturó las futuro aficionado que van a mantener una tauromaquia viva entonces para mí el trabajo que se está haciendo en ese sentido es Calafarra créeme que es excepcional

Voz 2 18:16 pues que siga haciéndolo y aprovecho que te tengo también porque tú eres como apoderado de del torero de Calasparra de Filiberto no como cómo está viendo que que desarrollo de torero está teniendo

Voz 0796 18:29 el nivel de personales no está Manolo está apoderando a Óscar que es una persona de máxima confianza eso es una persona que lleva trabajando conmigo voy a casi diez años es que mantiene con el que mantengo contacto directo porque he lleva al tomó todo el tema como bien sabéis está aquí en Calasparra entonces cuando decidió hacerse cargo de Filiberto pues eh no lo sé si la medida ese fue pues claro que sí a estar ahí además creo que es creo que es un torero que tiene una capacidad de esas principio tremenda que tiene muy buenas condiciones que esta temporada está teniendo la opción mostrar sus conceptos y que mucha de la plaza de las corridas que han toreado pues ha sorprendido a todo ha sorprendido el mismo a los demás lo tanto creo que tiene una podía estemos Juanan

Voz 2 19:37 pues lo que se ha quedado sin torear ha sido en una plaza que tú llevas como este Heene donde mañana teníamos que haber celebrado una corrida de toros con motivo de ese día importante como es el de la Virgen de las Maravillas que has tenido que ha causado un poquito rara si quiere explicar las tiene en los micrófonos de la SER Pedro

Voz 0796 19:57 la circunstancia de una decisión que he tomado con respecto a en fin creo que ha sido la decisión menos mala la menos mala he cuando una empresa apuesta como están apostados estoy pues entiendo que no se deben de dar esta circunstancia que se han dado y quiero recordar antes de nada que esta empresa es la que más veces ha contratado a los toreros de ese Sinde de que son novilleros sin caballos lo puse de novilleros sin caballos le he dado novilladas con caballos dado corrida de toros a dos dos e incluso hecho matador de toros a uno de ellos cosas que para mí me me ha satisfecho muchísimo porque porque tengo una presión tremenda todo a a David por lo tanto no entiendo esta reacción esta campaña de difamación en contra de la empresa esta forma esta eso me ha me ha dolido bastante aquí me decía misión de puede conceptual loco como la gente SEGI tome una decisión después de comentar loco como los clubs taurinos con personal de plaza con tanta yo me corroboraba que la gente era el que era de Costa yo me corroboraba de nosotros teníamos la percepción de que aquello no era normal pues había que tomar decisiones acordes a la situación son decisiones que no son habituales que después de agotar todas las vías de solución entendía que era como te decía la menos mala pero quiere aclarar algo porque si ahora es te agradezco que me dé una oportunidad se ha aclarado en otro medio lo hice en la presentación igualmente de lo voy a hacer esto medio estas empresas siempre ha tenido y ha comunicado a Antonio Puerta la voluntad de que formase parte de un cartel que en un principio era un cartel torero murciano he el día nueve de septiembre él era consciente de todo esto qué te pasa explicar es el proceso de esa negociación para que quede claro y transparente comunico Antonio Puerta el tipo de cartel que queda hacer Antonio Puerta lo acepta encantado encantado de ese cartel de Torreal por su compañero de hay una semana antes de anunciar lo que era el momento oye Antonio famosa frase este cartel vamos a rematarlo anunciando

Voz 2 22:55 el cartel a era Antonio Puerta Filiberto hay David Fernández

Voz 0796 23:01 fue una corrida es fotógrafa cuando le comunico que lo voy a negociar una semana te dan usarlo me dice que soy bueno que que sabe que me ha ayudado muchísimo maestro se llevado mucho pero yo cuando toreo en mi plaza como el contrato cobró dieciocho mil euros yo cuando me plantea hecho pues ciertamente ánimo de ver desde mi punto de vista pues no ha lugar entonces esto es algo inviable

Voz 14 23:42 no me lo esperaba hay esto

Voz 0796 23:45 yo no no voy no podemos ha no ha llegado a un acuerdo no esa no era no era no entendía que era en este momento en estas circunstancias un planteamiento lógico sobre todo por la situación más que nada de torero aquí porque no garantiza una una asistencia de público que se ha equivalente a la exigencia económica pues pues lo visto como pasa mil veces zona de acuerdo pero no te ponen el acuerdo no

Voz 2 24:17 voy a pedir que contradice porque el tiempo como así

Voz 13 24:20 el delantero de los medios que hay acuerdo económico pásala al al plan del cartas

Voz 2 24:26 a Juan José Padilla que se retiraba y Filiberto

Voz 0796 24:29 exacto pero al final no hay acuerdo económico pero hay una segunda llamada cuando yo intento que él bueno intento que él se lo piense consensúe vuelvo a proponerle lo mismo planteamiento es el siguiente Antonio de acuerdo yo te doy dieciocho mil euros y hay tres fuerzas de plazas y los seis mil euros si hay media plaza y menos de media plaza doy lo que marcan los mínimo como siempre han hecho me acuerdo a decir que no que no entonces no este es el planteamiento no hay acuerdo pero no pasa nada y a partir de ahí cuando él comienzan toda esta serie de circunstancias quedaban que dan al traste con la corrida lo que a lo que me refiero de cualquier tipo digo de nuevo en su medio como lo he dicho en otro cualquier comentario que se alejen de lo que yo acabo de decir que fuera no pues del la negociación se aleja de la realidad

Voz 14 25:30 miente entonces

Voz 0796 25:32 ese es el planteamiento eso es el planteamiento que no sea aceptó que no llegó a un acuerdo pero que no pasa nada como veinte mil negociaciones cuando se lleva un acuerdo pero eso no no ha lugar para que se dé al traste José reviente festejo taurino que creo que es una un flaco favor para supla bueno habrá que que eso

Voz 2 25:55 lo más lamentable que este fin se queda sin toros acaba muy bien explicado por tu parte eh el que quiera que replicar aquí tiene también el medio pero yo creo que lo has explicado perfectamente ha dado datos Si Pedro muchísimas gracias enhorabuena por lo que te comentaba principio por esa fenomenal pues fenomenal resultado artístico al que ha tenido la feria Calasparra y muchas gracias por estar con nosotros ibamos ya de lleno con lo que va a ser esta feria de Murcia que yo sé que también es una feria que que te gusta y que sigues muchas gracias Pedro

Voz 0796 26:23 que que me encanta un abrazo muy fuerte un abrazo y gran

Voz 2 26:26 por estar con nosotros pues seguimos seguimos hablando de la Feria Taurina de Murcia ya tenemos a todos los invitados incorporado Diego era decano de la prensa taurina de Murcia responsable de la información de la Agencia EFE Vidal formación no taurina también de Agencia EFE bienvenido otro año más a estas tertulias muchas gracias

Voz 16 26:45 la invitación buenas tardes qué bien se come el hispano

Voz 2 26:47 sí qué bien estamos acompañados con Juan José Quirós colocó que que los ayudó al principio y hoy tenemos espontáneo pero me alegra me me enorgullece tremendamente tener ha sido un torero es decir un torero padre de torero pero pero se siente torero Rafael Rubio padre de Rafael Rubio Luján Rafaelillo que tres años después vuelve a su plaza esta tarde esperemos que la lluvia respeten hoy que se pueda dar esa corrida de toros de semana mano con con Castella corrida de Parladé que viene deber de Los Corrales no Rafael

Voz 15 27:17 pues sí están en primer lugar darle desgraciado no he tenido ese gran detalle lo puesto en los carteles muy agradecido también al público que cuando salen dado que traba Rafaelillo pues lo estoy viendo que está muy volcado si el tiempo no lo impide venía a verlo esta tarde

Voz 2 27:35 y tú que estás acostumbrado a ver esos esos corre con esa corrida de grandísima de Miura la edad está de Palas de cómo lo ha visto

Voz 15 27:44 la visto cuajada de Augusto fuerte la no hay ninguna es una cornisa al está hecha y cuajada están esperar resultado que invita por delante eso no no había ningún toro que no me guste el único que baja un poquito en el segundo lugar de él que se burraco son dos tío eh cincuenta ahí el cincuenta en cincuenta y ocho solos los toda la vida

Voz 2 28:12 quiere Mira da vamos a dar a toda nuestra audiencia ya nuestros dos invitados que que tú ya ha visto pues se cuál es el orden de lidia eh la alineación de toro de hoy podemos decirlo así no con una corrida de Parladé una corrida de Juan Pedro Domecq que Morenés hijo del mítico Juan Pedro Domecq el primero añoro para Rafaelillo es el número dieciocho de nombre hacking Hero este negro mulato real con quinientos sesenta y nueve quiero lo que tú decías no es una corrida precisamente que que sea chica no ni mucho menos está nacido noviembre de dos mil trece el segundo de la tarde primero para Castella es osado de nombre negro mulato bragado Meana de quinientos treinta y cuatro de enero del dos mil catorce el segundo del lote de Rafaelillo tercero la tarde se llama pomelo ya negro burraco que ha gustado a todo el mundo los corrales Un toro de quinientos kilos un toro muy bajo pero muy en hecho eh este de de marzo de dos mil catorce y entró que querían todos en el sorteo aves y luego verdad tenido suerte Rafaelillo porque luego es esto como los melones cuando Laure los cata sabe si es tan bueno

Voz 0173 29:10 es decir yo no rompamos la plaza

Voz 2 29:13 desata sus derechos el segundo del lote

Voz 17 29:15 te de Rafael Castell de Sebastián Castella

Voz 2 29:19 número cuarenta y tres bonito de nombre negro mulato bragado mediano con quinientos setenta y un kilo ya toro con cuajo el quinto el toro más pesado de la tarde es el tercero del lote de Rafaelillo es licenciosa número cincuenta y seis castaño claro y quinientos ochenta kilos y es sexto el que cierra plaza es inductor número cincuenta y cuatro colorao con quinientos sesenta y ocho quedó una buena corrida de toros que esperemos que podamos disfrutarlas esta tarde con Rafaelillo

Voz 17 29:43 Castella qué te parece el no

Voz 2 29:46 el cartel nacional como queda o no ha podido venir Cayetano el hombre se hizo daño en la espalda actúa en Ronda

Voz 15 29:50 para los toreros se favorecen porque nómada trastornos matar no tira la prueba liga del triunfo mate detecta más cerca no pero yo lo único que puedo decir de la vida es que Bada Bonhams seguro yo me vuelto esta semana me he vuelto beato reza lo yo iba y hasta ahora me está cumpliendo me está cumpliendo yo no yo no iba a llover patadas de grisácea una botica pueden cae pero creo que no va yo me va a ser una buena Rafaelillo tiene ahora mismo una ilusión muy grande su casa porque la pasado en su casa donde ha nacido hecho bueno luego hay invito un toro va a demostrar que que tiene las dos facetas de un torero actitud hiciera la moneda donde hay que tirarla ir despacio por bajo bien toreo o tiene gusto y arte pues yo lo he visto un toro difícil evitó con Mihura lo he visto con toros muy complicado pero bajo Se lo ha hecho con el mejor Iker aunque que tarde va a haber una de muy buena además los mano a mano siempre son bonitos porque los toros tienen amor propio en ello de que cuando ve el torneo que está apretando pues sale a rearmar normal y eso muy bonito para que el público se de cuenta de ir de mal

Voz 2 31:15 está en su casa y tiene que darle réplica una Gibraltar verdad que ahí lo va a poner todo está claro la único

Voz 15 31:20 ahora relajado tranquilo abierto lo que haga consentimiento con gusto dice no te preocupes eh no es que así pues que a mi me gusta toro bueno lo pega pasa a mí no me gustan que bastante entrará contigo muchas veces ir bronca Troy yo una buena que le pido a Dios que me corresponda como yo lo he pedido de corazón calle pase por la Puerta de Alcalá y luego nunca algo más que una camisa o algo y me metí en el pedí al alguien de Calvin que haga buen tiempo mayormente paguen el empresario que sea hombre queda trabajo que no pero yo siempre he dicho que el empresario es el factor principal de la fiesta y luego el público que se que paguen mantiene la dieta pero el primero que pido es que el empresario gana dinero pagaré trabajo porque mi hijo me dijo pues un obrero sin dan trabajo el sectores entiende y segundo que los toros pasen a ser una enérgica pues ha agradecido IATA de lo que se lo Angulo

Voz 2 32:27 qué concepto e Imaz colocó como la madurez Diego Vera yo en los corrales uno no porque me he ido es que sabes tú ocurre en estos días en Murcia como sabes que eso decía en Madrid hace tiempo que a las ocho de la tarde dos la conferencia de la daba no en este caso

Voz 16 32:42 yo había acudido al al no poder no estado los corrales porque poco después intervenían precisamente Rafaelillo en los aperitivos taurino cultural cristalino de Murcia no y ahí estaba pues lo pero le ha escuchado los primeros minutos ilusionado no como ha dicho hoy en la verdad también la página de la verdad es que es una de ellas

Voz 2 32:59 creando sentido de cariñosamente es una espléndida

Voz 16 33:02 la revista que publica un tal Paco mojados creo recordar con llamada toda la portada el palmarés

Voz 2 33:08 la ciudad por la parte que le toca el papel protagonista

Voz 16 33:11 la de en la portada de la verdad de doy el torero

Voz 15 33:14 tengo que decir una cosa que es muy bonita la digo mucho sentimiento que que estoy muy agradecido a la empresa mayormente que Ángela puesto al público cómo está respondiendo Se un comentario lo deportó a sitio estoy viendo los galones de Rafael ellos solo y ahí creo que están afronta ahora mismo no sólo eso lo sabes y entonces él es un motivo pague el torero hoy Nos Arrúe Iker se vaya siempre p'alante que haga las cosas lo mejor posible para que el público lo pase bien es una cosa muy lógica

Voz 16 33:52 llego yo maniobra que que el padre del torero ya está interviniendo y en esta tertulia tanto como progenitor del diestro como interlocutor del torero ante el altísimo pidiéndole que que triunfe esta tarde y al mismo tiempo como hombre del tiempo no que nos tranquilice con él porque hace muy bien

Voz 2 34:10 estamos nerviosos viniendo unir

Voz 16 34:13 más cuando ha sido la última última suspensión que habita en la plaza de toros de La Condomina con motivo de la lluvia entonces podido recordar que fue en esta misma fecha de dos mil nueve estaba precisamente de cartera dos Rafaelillo con el Juli Perera no se acordaréis que cayó un diluvio poco menos que universal y así es que a nuestra quizá que el padre de Rafael no ha dicho que no vaya mal

Voz 2 34:35 pero bueno se ha encomendado a Dios yo sé que católico cristiano es también nuestro nuestro contertulio Juan José Quirós porque además de por lo menos prueba esculpir Santos y esculpir de Cristo lo géneros

Voz 0173 34:47 no sólo son dos yo también quiero saludar a a los dos contertulios

Voz 15 34:51 eh

Voz 18 34:52 bueno que es un lujo estar con una persona de la talla de de Diego verá hoy

Voz 0173 34:57 aquí sentado yo tampoco me lo esperaba quiero agradeceros vuestra invitación y al lado del padre de esta porque los artistas son gente de corazón los artistas son gente que ya nacen de este la placenta de la madre con corazón

Voz 18 35:12 me alegra que me alegra me alegra de verdad estar al lado de un hombre

Voz 0173 35:17 que tiene un hijo con corazón y que él a su vez también por lo que veo tiene un gran corazón porque esa es meterse en busca de la madre ayer en esa Puerta del Carmen en esa Murcia ni si me iglesia del Carmen querida por todos pues es un gesto de que nos acordamos si es un gesto de hacer presente a Dios es un gesto de hacer presente a la Virgen y entonces se metió a pedirle por el tiempo se metió a darle gracias a Dios precisamente me está enseñando una serie de San Rafael precisamente de San Rafael precisamente el Ángel caminante San Rafael es el ángel de los caminantes el ya Ángel que acompaña a Tobias y precisamente tu ese impulso al meterse a entregarse a entregarse como se entrega el diestro su hijo los brazos del toro a entregarse a lidiar irse entregó en los brazos de la madre pues para pedir precisamente por el tiempo gracias por el empresario gracias por toda la gente que hace el que el mundo del toro hoy esté todavía dónde está a pesar de que muchos le quieren tirar nunca mejor dicho a matar a entregarse a la Virgen a ponerla bajo su protección bajo esos escapulario es que tiene de de salvamento no podemos o que los toreros son personas creyentes yo creo en no conozco no conozco muchos toreros pero creo que la mayoría de los toreros son gente son gente que se encomiendan porque saben que hay un torero por encima de todos que es el torero de la vida que Jesucristo el toreo es una persona de corazón cuando ha hecho algo falta cuando ha hecho ha habido una tragedia cuando ha habido una enfermedad cuando ha habido una riada cuando ha habido cualquier síntoma de desgracia que acecha a la sociedad no nos podemos olvidar a pesar de que todas estas personas le tiran a degüello al mundo del toro y a los toreros y por consiguiente a los que queremos al mundo del toro que ellos han sido los primeros que han estado ahí capote en mano que han sido los primeros que han estado dando la cara Cancio los primeros que si ha habido una leucemia un tratamiento de cáncer llevar a un niño fuera Estados Unidos quiénes son los primeros al ruedo los toreros por qué sencillamente porque son de otra pasta porque nacen con otra esencia porque nacen con otro espíritu porque nacen con otras sangre en la que lo hace con un par puntos suspensivos de ponerse de manera ancestral tirarse a la arena como se dice de tirarse al ruedo esos son los toreros por eso enhorabuena al padre Rafaelillo le deseo lo mejor a Refree yo ya Castellà sobre todo porque nuestro porque Rafaelillo forma parte también de nuestro ADN murciana

Voz 2 37:58 Juan José tú has esta esta mañana en Los Corrales en la oportunidad de ver el toro tan cerca como en los sorteos qué te ha parecido

Voz 0173 38:05 pues una maravilla he tenido el placer de estar con tu padre y con el mio

Voz 15 38:09 sí

Voz 0173 38:10 mi padre tengo una anécdota con él porque nació con el mundo del toro fue acomodador de la plaza de toros de de Cartagena siendo muy jovencito entonces pues parece que eso pues quiera que no no no nos influye también a querer el toro cerca a mí es bellísimo pero desde luego yo no lo quiero ver muy de cerca yo me conformo con ver al toro a la distancia que lo he visto porque más cerca a verlo Maazel que hay que ser como Rafaelillo como Castella que van a echarse al ruedo esta tarde y como otros tantos otros tantos otros es un mundo es un universo es un universo de sensaciones es un universo culinario es uno y hueso para el Pinto para el escultor para el poeta para para el que hace los trajes es algo que tiene tan voz con tanta profundidad como como como nuestro mal es poesía

Voz 17 38:57 también también voy a decir que es

Voz 2 38:59 el universo para nuestros patrocinadores que también por ellos estamos aquí en el hispano en este gran restaurante Murcia al que aconsejamos siempre síntomas Luque vamos vamos con nuestros patrocinadores

Voz 15 39:09 es una vida

Voz 2 41:35 volvemos con la tertulia taurina de La Ser como cada año en el hispanos en este templo culinario de Murcia en el centro en el corazón de la ciudad de esta maravilla de de lugar donde disfrutar de economía de de categoría de altura de altura sigue la intervención de Juan José Guirao porque tengo a los otros dos invitado a Rafael Rubio padre el de Rafaelillo ya Diego Vera pero levantando lo bueno que quieren intervenir Diego

Voz 16 42:00 no yo quería preguntarle a Juan José Quirós aprovechando que dice que había estado esta mañana en los corrales de la plaza de toros de Murcia para un escultor para un pintor un artista general que personaje entre comillas más agradecido el toro

Voz 15 42:15 yo

Voz 2 42:16 son ambos o el picador son personas

Voz 0173 42:20 yo diría que yo diría que que hay tal Aita el cruce hay el cruce entre el toro y el torero que el toro no sería nadie sin el torero y el torero no sería indudablemente nadie sin el toro pero yo quiero matizar muy bien la pregunta gama acabas de quema acaba de hacer el maestro Diego porque hay que hablar de maestros pero de maestros de nivel como como lo eres tú que no hoy la dirá son has a nadie ha dicho gracias en mi vida

Voz 16 42:45 lo luego si me lo permite el moderado y director del programa haré

Voz 0173 42:49 era una referencia eso demuestra este tenía

Voz 2 42:51 barra libre donde hoy y entonces

Voz 0173 42:54 a decir que a mí siempre me han gustado en lo poco que conozco en el mundo del toro porque indudablemente ustedes son

Voz 15 42:59 eh

Voz 0173 43:00 conocedores y estudiosos del tema me han gustado siempre mucho los personajes secundarios me gusta mucho las cuadrillas la gente de la cuadrilla es como un buen cirujano cuando va a hacer una operación han gustado siempre esas caras ajada de la vida esos rostros que te dicen tanto por eso quiero dar también la enhorabuena a mi buen amigo Esteban Bernal autor del cartel de este año por esa persona por ese personaje secundario del del picador que realmente ha hecho una obra pues fantástica y además hecha con el corazón quiero remarcar que por los pero lo que me decía es del toro del torero los personajes secundarios a mí para mí tienen una fascinación especial porque son gente que a lo mejor han querido triunfar no han podido gente que iba muchas cosas en su corazón gente que llevan nunca mejor dicho una maleta a cuestas y la maletita de su vida no saben sin pasar no saben vivir sin pasar del mundo del toreo no saben no saben sin oler el albero ni oler en la en la dónde se encuentran los toros es un mundo de magia pero en una magia autentica donde se mezcla la sangre con con el fuego con el acero del estoque donde se mezcla la bravura del toro históricamente escultórica mente ojo musicalmente que es una corrida sin una buena banda de música no podemos olvidar la música en el mundo del toro

Voz 15 44:27 desde mujer

Voz 0173 44:29 por supuesto Goya lo reflejaba como nadie Torrens arrimen porque hay mujeres en sus

Voz 15 44:34 María Preciado y Millan es hoy a entrar

Voz 2 44:36 lo proceloso Rafael

Voz 0173 44:39 Goya lo Goya lo reflejaba magníficamente Mariano Benlliure cuando cuánto tiene esa plasticidad un amante de la obra de Mariano Benlliure cuando yo veo voy cuando voy a Sevilla el entierro de de Joselito el entierro de Joselito Veo veo esa mausoleo seguirán monumento fantástico que se derrama la figura se derrama el arte en Cala Benlliure ahí no rebasaba prácticamente nada a parte de ser una artistaza en un tío con uno impronta era un genio con una impronta con una capacidad a principios del siglo XX mediados del siglo XX inusual la figura andar ID ya el bronce al bronce que es algo frío totalmente frío lo dota de vida y bueno tenemos que valorar muchísimas cosas dentro porque el mundo del toreo es arte con mayúsculas por muchos que quieran descafeinado por mucho que se tiren delante por mucho que le tiren el mundo del toro existirá siempre le pese con todos mis respetos siempre con todo el respeto y con todo el respeto que nosotros debemos hacia ellos pero ojo con todo el respeto que también no deben ellos a nosotros porque no sé el respeta pero bueno vamos a seguir hablando de belleza con dos maestros íbamos seis seguir apoyando la Fiesta que es lo que se debe para que la fiesta llegue no en lo más alto porque la fiesta llegado a lo más alto signos a nosotros apoyando esa llama para que siga estando donde está

Voz 2 46:01 don Rafael que pide la palabra don Rafael

Voz 15 46:03 que de matizar una cosa muy importante que a mí me llenó el alma yo la primera vez que fui a Francia con mi hijo vi un respeto tan grande que me recordó cuando llega un regalo porque yo iba todos los espectáculos a terceros se lleva la maleta al actor de Balotelli por ver el traje ha repetido perdón Portugal vestido ocho esas cosas ahí respeto hacia un toro hoy matara toro no le da la importancia que tenía en aquella época era un tío mataba todo era más que un ministro y además con ministro baje dada era hundió idea tenemos respeto a todo el mundo no tome verlo en el bar eran mirados Galo Sánchez oírlo hablar hoy ha pedido el cierre pequeño respeto yo me lo recordó e hizo me emocionó mucho Francia en la número uno en ese aspecto porqué igualó a a las a recordaba yo mi tiempo de de respeto que había Francia una maravilla sigue todavía en ese lugar estar ahí cuando un torero los las miran los respetan no saben qué hacer le como bueno nosotros no invitan a cenar a la cuadrilla anota ya se presenta digo un matrimonio te invita al usted hacer acto ibamos hallar cinco coches todo hacer se vuelca una cosa mala detrás está alta

Voz 2 47:31 bien conocéis vosotros y Rafa Rubio Rafaelillo ha tenido el lujo de que el Club Taurino de Londres por ejemplo lo ha reconocido

Voz 15 47:37 sur para seguir la batuta el resulta que ha dicho Aguirre te siguió una frase de la cuadrilla yo recuerdo que en una tertulia alguien medió Manolo González estaba en el Romea hice un una tertulia que toda rama una novillada Mondéjar El Litri y pago irregular camino habría novillada de la feria Imanol estudio que da ayer resume y una frase que dice fue la siguiente que estoy cansado de estos es más el maestro esa suerte Duque primera a romper el Tour a una Manu Isabel pitón que bueno o malo ese maestro un aplauso se levantaron metieron de Parma porque yo cayó con una novedad una novedad como yo había seguido a niño cabalga muchas veces llegó a yo llega seguida de toros coger el coche Antonio aquellos palos con lo esperaba el pitón lo tenía en la Ingles apoyaban salía aquello era un mérito enorme hijos les había toda una Manu Chema cambiaba el campo de las Manu no terminar alguna media una gallardía con una torería a GM daba yo hubiera estado en enero

Voz 2 48:53 bueno para Juan José Quirós que no conoce a lo mejor el niño Caravaca fue uno de los grandes e importantes banderillero de Murcia que enseñó a torear a muchos torero de aquí como Alfonso Romero el propio no fue de ellas fue un maestro de Copenhague

Voz 15 49:06 a las nueve de Murcia o no las aquello la escuela yo lo puso el proceso la eh con cuarenta y uno que tenía dormida tenemos bronca a la hora de pagar yo tenía la no debe garantizarse pedía no siempre tenía Juan Antonio perdió que tenemos mucho gato critica a los críos Becerra que ha pedido que vengan pasado pero no te preocupes aumento poco My da lo llaman pues que decía mantenga mantenga mantenga

Voz 0173 49:32 la verdad es que sí pero hay una palabra que que decía el padre Rafaelillo que a mí me llama mucho la atención que es la palabra maestro que se pierde la palabra maestro pero se pierde porque esta sociedad parece que se está descafeinado un poco y la palabra maestro me recuerda

Voz 2 49:48 a mi querido mayor

Voz 0173 49:49 José Sánchez Lozano al que tanto quise y al que tanto han Mireille al que sigo admirando porque él no ha muerto sigue vivo en cada uno de sus obras está vivo indudablemente en el cielo yo cuando me refería a mi maestro de escultura yo lo conocí ya en los últimos años de su vida en el atardecer de su vida pero pero una persona inteligentísimo una persona muy lúcida murió modelando en su casa de La Torre de la Horadada que grande la palabra maestro yo creo que la palabra maestro la sociedad actual tendría que volverse a la palabra maestro a la palabra valores valores eso que se están perdiendo hoy el mundo del toro es un mundo precisamente donde no se han perdido los valores es un mundo que se mantiene ahí mientras la sociedad va dicen que avanzando yo Gregorio yo diría que a veces avanzando como un poco hacia atrás como los cangrejos avanzando de esa avanzando el mundo del toro cuando aparece un torero en una plaza aparece un sacramento casi que huele a incienso y azahar lo haga como lo haga qué bonita es la palabra maestro aquí que estoy con un maestro del periodismo Quique que bonito es decir maestro a alguien porque lo ha miras porque te enseña porque no solamente te enseña valores técnicos te enseña valores espirituales que son los más importa antes te enseña valores de vida valores que cuando tú has en el autobús te levantas porque ves a un anciano a un señor valores porque el abuelo en la casa se sentaba a mi lado y ahora por desgracia se tiene que asentar con todo mi respeto la mejor una residencia o un centro de día valores que yo veo a mi padre hoy aquí con el ochenta y siete años que digo ole ahí que lo tengo todavía porque ha sido el maestro de mi vida junto con mi madre y eso es un lujo de estar con PP mojado estar contigo de estar con gente que todavía valora valora con con esa con esa unción la palabra maestro nada más

Voz 2 51:49 Paco lo que bueno los maestros apelación y además pidió barra libre Don Diego verás yo creo de la maestría

Voz 16 51:54 yo yo creo que se perdió mucho cuando sustituyó vimos la palabra maestro con todas las connotaciones positivas que tenía éticas y morales incluidas con lo de profesor de EGB que era una cosa un nuevo eje ya burocráticos escasez de Diego siempre acompañado de la palabra maestro quedar de tanto Rafa Rubio como tú Juan José hace unos días teniendo que intervenir en un acto de molinillos sobre la provincia de Albacete por un homenaje que les daban a un torero Pepe Osuna no sé si Rafa a lo largo de Galliano lo que toreo toreo en dos feria aquí me dijo contratado con el padre el actuar el empresario en Yecla que en una corrida que se celebró treinta años después de haber oído todos los sentía que era bueno total que preparando la documentación para ese acto y encontré un unos documentos que se referían a palabra maestro en consonancia con lo de la referida a los ministros entonces en una tertulia una vez que el maestro que tienen mucha más importancia de que los ministros porque dimos lógicamente viene de que él que puede más Ministerio de la que deriva la palabra ministro es el menor que puede hay una diatriba de de que efectivamente la palabra maestro era la que debía debía predominar

Voz 2 53:11 bueno que tiene más importancia como ministro como José ha recordado ahora ha llegado una altura la tertulia digamos hablar también de alumnos si es que ayer se abrió la Feria Taurina de Murcia con los alumnos de las Escuelas Taurinas también hay que tener pues en nuestro momentito para ello porque son los que están aprendiendo los que traen el futuro la fiesta con una buena novillada de Juan Ruiz en una novillada bien presentada para los chavales y que dio buen juego pues salieron a hombros no hubiera de Murcia José María Trigueros el valenciano Jordi Pérez y el alicantino Juan José Fernández ambos de las tres cortaron dos orejas salieron a hombros una buena tarde de toros pese a la lluvia la plaza registró media entrada de que Cayetano López de la escuela taurina de Málaga fue silenciado Víctor Acebo también dejó muy buenas sensaciones el chaval de de Torre Pacheco cortando una oreja y Angelina pues también cortó una oreja tras aviso pero dejó una a una sensación espectacular en cuanto a ganas en cuanto el techo fue a portagayola recibió su su paliza también correspondiente y un chaval que quiere ser torero dio ayer los tres chavales de la Escuela de Murcia dieron muy buenas sensaciones si la novillada juego hoy se divirtió el público que también es lo importante dos Rafael del barrio del Carmen sí señal de Murcia el barrio del Carmen gusta pasara por el puente los peligro