Tertulia taurina 11 septiembre

Voz 1 00:00 las tertulias de la hispano en la SER Francisco ojazos

Voz 2 00:11 buenas tardes bienvenidos un día más un día de toros y un día de fiesta en Murcia día de tertulias taurinas aquí en la Ser en uno de los templos gastronómico de la Región de Murcia como es habitual no recibe nos acoge el restaurante bueno ya saben vengan a comer en feria no por qué no hay una manera de de reservar mesa pero después de feria de tiempo y fines de semana Hay no se lo pierdan porque aquí se come absolutamente de maravilla hoy tercera tertulia de la feria taurina de Murcia de septiembre de dos mil dieciocho como siempre con invitados invitados que yo creo que son de lujo y les van a gustar seguro con el permiso de dos de los que tenemos que son habituales en esta tertulia año tras año vamos a saludar en primer lugar a don Antonio Gómez Fahim presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia además por su condición de aficionado y por su condición de haber sido el presentador del preso enero del pregón taurino dos mil dieciocho organizado por Real Club Taurino de Murcia don Antonio presentó hostiase pregonero a ese Pepín Liria que hoy sin duda alguna el personaje del día y el personaje de la feria podemos decir no XXV años de alternativa lo va a celebrar en su plaza de toros de Murcia dio un pregón extraordinario y usted lo presentó como decía que falta hace presentar Pepín Liria pero bueno

Voz 3 01:26 efectivamente buenas tardes no cuando me lo dijo Alfonso hábiles Si el concejal de Cultura Jesús Pacheco pues me salió del alma Pepín se presenta solo es muy difícil decir algo que las gente de Murcia de los que lo queremos lo que lo conocemos desde a Un veces risa pues se era complicado pero desde luego lo que sí era acreedor es que exigiera aunque fuera brevemente un recordatorio de su intensa y extensa carrera por todos los rueda de España y eso de nuevo para mi fue una satisfacción y por supuesto un honor

Voz 4 01:57 segundo invitado don Vicente caló Campillo cómo cómo echamos de menos ese Real Murcia en primera división

Voz 5 02:04 bueno tarde pago si es verdad que llevan cinco seis años en esa categoría un tanto complicada de la que es difícil salir y ahora hacia valora cuando se ha salido precisamente de esas situaciones no ya hace tiempo que el Murcia no está en primera división pero esperanzado en que vuelva a conseguirlo

Voz 6 02:27 en los próximos años porque si tenemos

Voz 2 02:29 el recuerdo esos ascensos de su mano eh si esa parada Santomera en su tierra para celebrarlo uno sobre todo la que vinieron de Elche

Voz 5 02:36 antes lo comentaba don Antonio y es algo inolvidable puesto que se dieran una serie de circunstancias que que no se puede volver a repetir aquello fue insólito inaudito y yo me emociono cada vez que recuerdo esa ese ascenso conseguido precisamente pasando por mi pueblo cuando veníamos de regreso de Elche

Voz 2 03:02 emociones emociones se en las plaza de toros y también hay momentos duro no como el de ayer de tu amigo Rafael Rosa banderillero de José María Manzanares que tuvo que tú qué pasa la tarde casi entera en la enfermería Vicente Carlos Campillo

Voz 5 03:15 en el tercio de capote no banderín

Voz 2 03:18 el segundo toro no fue ante todo

Voz 5 03:20 los caballos dándolo todo deberían manso y tenía una querencia fuerte sopló el viento en esos momentos también y le fue al pecho le fue al pecho literalmente le veo un planchazo hay importante no le hirió afortunadamente pero a nivel de noveno y décimo Marko de las costillas Le le produjo un hematoma fuerte lógicamente pues eso precisa de un los doctores lógicamente radiografía Hay el otro tipo de pruebas analíticas y tal y salimos del hospital las a las once de la noche puesto que no pude de la corrida de ayer bueno va afortunadamente porque es muy amigo

Voz 2 04:03 pero parece que que el médico que de otro modo lo que Vicente Carlos Campillo y no uno de los mejores traumatólogo del mundo lo tenemos sentado en este caso a mi izquierda de Mariano de Prado bienvenido Mariano hola muy buenas tardes y no sé si mejor traumatólogo mejor aficionado porque mira que ves corridas y entiendes

Voz 6 04:19 es bueno que sigues tengo estoy convencido es que tengo muy muy buenos amigos nada más que hay que demostrarlo en la presentación que me acabas de decir no sé lo aficionado con los médico bueno que seré lo que sí que te puedo decir es que el mundo del toro me apasiona creo que es de las pocas cosas que pueden llegar a la de una manera repetida y repetida y repetida y no porque lo vean muchas veces pierdes esa afición ese tirón existen muchas aficiones que sucede al contrario te enamoran al principio y una vez que las vas viviendo te va desilusionado pues con el mundo del toro me pasa al revés desde luego que disfruto

Voz 1123 04:55 pues me encanta que disfrutes y me encanta que calladito

Voz 2 04:57 esta esta feria porque ayer disfrutaría

Voz 1123 05:00 sí sí evidentemente ayer fue una corrida de una corrida

Voz 6 05:04 espléndida sirvió mucho como se dice en el argot taurino un toro que efectivamente fue muy manso pero los demás dejaron muy bien incluso metieron la cara tuvieron su problemas algunos de ellos soltando la pero bueno son problemas que precisamente te hacen disfrutar porque valoras más lo que al final ves puedes

Voz 2 05:22 fantástico el directo no porque aquí en el Hispano parece pues nuestro amigo Mariano Caballero editor de una de las revistas más importante que se quitan en la Feria Taurina de Murcia como es el capote no la está dejando con esa portada de Ureña Un ciclón y con Murcia en el corazón de Pepín Liria con todo lo que va a ser la tarde de hoy lo que dio la tarde de ayer y enhorabuena de de aquí de de estos micrófonos a a Mariano Caballero por esta revista de esta adicción Irán quiere parecido a la corrida de ayer que lo que me va pareciendo la feria esa primer ese primer triunfo Rafaelillo esa cuatro oreja El Juli ya se también es en La Condomina ya la gente está saliendo alegre de la plaza y mira que empezó pues mirando al cielo la feria hay complicada no pensando la gota fría afortunadamente todo ha ido es campando oí la las corridas Evan Dando y el público disfrutando efecto

Voz 3 06:09 solamente hace cuatro cinco días viendo los parte de la Agencia Estatal de Meteorología pensaba que se iba a producir aquí un pues una de esas inundaciones que históricamente se han producido en la región de Murcia en la ciudad de Murcia y que la feria se iba a mojar el que iba a tener serios problemas para para celebrarse afortunadamente no ha sido así eh Rafaelillo cumplió su gran sueño de volver a La Condomina de salir por la puerta grande en una faena que todos recordamos hoy tenemos en la retina luego la corrida de ayer pues fue absolutamente espectacular de de mi punto de vista el le pone muy difícil a Pepín Liria que hoy mismo hace unas declaraciones en prensa diciendo que quiere ser otra vez el triunfador de la Feria pero es que Paco Ureña cortó cuatro orejas o íbamos los amigo de Pepín Liria vamos a sufrir se va a ir a creo más de una vez pero bueno eso es la feria hay que felicitar a Ángel Bernal porque siendo una feria acorta que sin embargo muy densa muy intensa aquí estamos disfrutando y además yo creo que hoy también aunque el cielo está amenazante pero parece ser que que aunque nos movemos un poco pero eso no va a ser suficiente para que se suspenda la corrida podamos disfrutar yo quiero ver hoy al abriría por supuesto a los al Fandi ya Roca Rey pero hoy es el día digámoslo así de Pepín por su XXV aniversario de alternativa Diez años de retirada porque está en el corazón yendo a cabeza de toda la gente de Murcia ojo y de todos los aficionados taurinos de España sólo hay que ver las crónicas que surgieron el día de su reaparición en Pamplona donde en todos los periódicos de difusión nacional

Voz 6 07:54 eh

Voz 3 07:55 se hacía un panegírico de de del torero de Cehegín y en algunos casos a mi se me saltaban las lágrimas leyendo lo que estaban diciendo de nuestro torero

Voz 2 08:05 hoy avisaba no en las páginas de la verdad ella decía que no tiene otra cosa en la cabeza que es el triunfador de la feria es el que más veces lo ha hecho a la la décimo cuarta no pues esa ese premia triunfador de la feria que sería ya un récord el jazz imbatible creo ayer ayer le dije que no hacía falta que disfrutara

Voz 3 08:25 con los dos toros que disfrutara con su gente con su público con sus aniversario pero que no hacía falta

Voz 5 08:31 ya él la ha dejado el sello y la huella donde debía Hinault no

Voz 3 08:36 queremos más sustos con las cuatro alejada de Londres

Voz 7 08:39 pero creo yo creo que va yo creo que va a salir a revienta calderas en activo lo consiguió muchas veces como he dicho Antonio pues trece trece oportunidades ahora hay una hay una opción que yo creo que la cabeza seguro es cortar un rabo

Voz 2 08:54 el hombre claro ahí ayer hay un torero desarrolla que será cuatro horas a él piensa hoy la cuatro y el rabo esa esa

Voz 7 09:00 IVA era un rabo cortando un rabo el uno ideada Beiro el jurado que dice oye

Voz 3 09:05 la viene también una información retrospectiva sobrepasando

Voz 2 09:09 lo Cascales tú hacer una pata cincuenta y cuatro así fue así fue eso no lo recuerdo vez Don Don Mariano de Prado y la verdad que que ha puesto la la feria boca abajo Ureña con las cuatro deja de ellos sobre todo con la dimensión dada no con con ese concepto de decir estoy en mi tierra y vengo con el Juli Manzanares cuando máxima figura aquí yo siete el gallo de Pelé aquí no me gana nadie

Voz 6 09:36 además tengo que decir que los toros que le tocaron a a Ureña no fueron hermanitas de la caridad sobre todo el según

Voz 2 09:45 no no no regalaron no nos regalan absolutamente nada

Voz 6 09:47 soltaba la cara muchísimo en los primeros lances efectivamente el sitio que él ocupó que es donde siempre se dice que es el sitio donde envisten todos los tono donde cogen los toros cuidado cero terminó dos engañando lo terminó haciéndolo humillar y terminó haciendo una faena sólida maciza de muchísimo mérito

Voz 2 10:06 siempre siempre se ha cantado la pureza y la verdad pero es que ayer además estuvo inteligente y sobre todo pisando eso Turney al final terminando por romper adoptó lo que tenía de ese fondo hice lo sacó

Voz 6 10:17 sí sí desde luego no se puede poner ningún pero nosotros que nos alegramos mucho porque tampoco hay tantas tantas ciudades en España quitando los clásicos sitios del mundo el toreo que puedan tener tres matadores de toros que estén cada uno en un cartel en una feria no haya sido ninguno puesto en ese sitio por ser de la tierra sino porque están donde deben de estar en el escalafón donde deben de estar y así están respondiendo y desde luego hoy Pepín baje proceder segurísimo

Voz 3 10:47 efectivamente yo creo que estamos viviendo desde hace ya muchos años una época dorada de la autor aquí en Murcia y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor De Prado que tener la satisfacción de tres toreros ahora mismo bueno en esta reaparición pero que he Rafaelillo se ha ganado a pulso estar en la Feria donde ha estado con llamadas con las alimañas que le toca lidiar en la corrida donde lo llaman eso recuerda también los inicios oí gran parte de la trayectoria profesional de Pepín Liria pero ha parecido también yo a Rafaelillo creo que va a seguir teniendo una carrera muy sólida y a Paco Ureña pues yo creo que va a dar muchas tardes de gloria porque además es un torero que ha caído muy bien en Madrid y eso es fundamental en la carrera taurina le pasó a Pepín y además Pepín sumando que cuando vienen en Madrid en Sevilla te están esperando y a la inversa cuando en Sevilla que viene en Madrid y tiene que venir por aquí y Pepín consiguió ser un torero querido en ambas plazas y yo creo que eso lo que va a pasar

Voz 6 11:52 fíjate tanto es así que Pepín siempre ha sido famoso por ser un torero de valor una declaración ese hace muy poco en lo decía campeón y sin embargo cuando él se retiró en era de los toreros en activo en aquel momento que más orejas había cortado en Sevilla plaza de arte de Madrid está voy evitó pero digo pues sí sí sí

Voz 2 12:13 dejaron las cortan no Laporta cualquiera tiene como que como él dice también tiene que pegar pases tienen que ser alguno bueno

Voz 4 12:20 bueno pues bueno también son los consejos publicitarios que tenemos en esta casa hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes

Voz 8 12:27 las cocinas los bancos los materiales el parqué cerámico todo bien Porcelanosa es simple ente irrepetible como lo exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovechan nuestros cuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más

Voz 9 12:45 ahora por mucho menos es esperamos en nuestras instalaciones en el Parque Comercial en Murcia

Voz 10 12:51 nadie conoce mejor los problemas de humedades en Murcia que Moore protege nuestros técnicos especializados lo solucionarán llama Moore protege espíritu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta treinta años llamando al novecientos doscientos dieciocho doscientos dieciocho o proteico punto

Voz 1 13:06 pues confía protege vivirse en Murcia hablamos

Voz 11 13:12 del treinta de agosto al once de septiembre ven y disfruta de la feria de Murcia el mayor parque de atracciones de la Región de Murcia este año como novedad el en la montaña rusa ala delta Megane Bros y más de ciento cincuenta atracciones y casetas para todos esos foto

Voz 1 13:28 dos atracciones favoritas Fez

Voz 11 13:30 pero en la finca

Voz 9 13:33 no son ofertas son nuestros

Voz 1 13:35 precios Page primer cabo Leclerc pechuga de pollo a cuatro euros con ochenta y cinco céntimos el kilo Leclerc salir a cuatro de la M treinta

Voz 12 13:45 yo soy buen vecino aunque algún sábado dejó la basura por la mañana y fuera del contenedor mil considero buen ciudadano pero no me dedico a buscar una papelera para tirar la colilla con la que está cayendo en julio a la sombra del

Voz 1 13:59 Ana tú eliges cómo quieres que idean Ferrovial Servicios Ayuntamiento de Murcia soy Pérez Cabello y en breve estaré contigo compartiendo en SER Empresarios una ponencia a la que llamaremos vitaminas parte negocio nunca claves que harán que tu negocio te más nutrido para sobrevivir en este entorno cambiante

Voz 13 14:18 si eres propietario socio gerente o director de una empresa de la Región de Murcia asiste gratis a su ponencia PP Cabello Corbach especialista en pymes filósofo comercial feo de Diamond muy bien solicita gratis una plaza para su ponencia en SER Empresarios punto com o en el teléfono novecientos sesenta y ocho veintidós cero tres cincuenta y seis ser empresarios negocios que funcionan

Voz 1 14:47 los profesionales del acristalamiento Christa talud especialistas en Cristalería medida todo para el profesional y particular un fabricamos puertas y ventanas de aluminio cerramientos de cristal cortinas de vidrio espejos mamparas de baño persianas también cualquier reparación torero local comercial

Voz 1509 15:04 instaló en punto Es nueve seis ocho veintitrés cincuenta y cuatro noveno

Voz 1123 15:07 cuatro

Voz 1 15:12 las tertulias del hispano en la SER

Voz 4 15:17 pues como nosotros tres invitados

Voz 2 15:20 los actores sobre todo los murcianos son muy devotos y hoy es el día a la romería de la Virgen de la Fuensanta pues hasta el monte no vamos a ir a ver cómo a romerías con nuestra compañera Paqui García a ver cómo está el día de romería cómo está el tiempo cómo están los romeros Paqui

Voz 1509 15:36 danos muy buena expone es estamos aquí en las puertas del Santuario de Algeciras y aquí está empezando a llover pero no cesa la llegada de romeros algunos que vienen delante de la Virgen la patrona que está llegando a Algeciras y nosotros estamos aquí pues con dos romerías con Pepa Icon Antonia muy buena muy buena bueno qué tal el camino porque ustedes han adelantado ya han llegado a Santo

Voz 1 16:00 van a bajar vino

Voz 1509 16:05 cómo es esto el camino hoy que está al tiempo así que parece que llueve que no llueve muy bien por qué camino no ha hecho galo

Voz 1 16:11 muy bien que haya Gorrín

Voz 1509 16:16 he dicho yo antes un momento aquí que parece que no había tanta gente ha salido corriendo a corregirme que dicen que

Voz 1 16:20 sí mucha gente mucha gente lo que viene a la gente arriba también baja la baja muchísima muchísima sí aquí esperando estamos esperando ahora cuando vengan ya lo verás lo que hay es imparable baja así para de bajar

Voz 1509 16:36 pues aquí nos vamos a quedar a esperar ver tanta gente lo cierto es que a pesar de la amenaza de lluvia que está cayendo algo ahora empieza a llover no para la llegada de números aquí el Santuario de la Virgen de la Fuensanta la patrona que recordamos salía a las ocho de la mañana de la catedral a las nueve llegaba el Carmen allí la esperaban precisamente Pepa ya Antonia como otras muchas murcianas y gente de fuera y desde allí hasta este santuario de Algeciras en romería recordamos que con estas subidas se pone fin se pone el broche de oro a las fiestas a la feria de septiembre de la capital murciana pues con la lluvia ya que sí que se va notando más ICO los romeros que están acelerando el paso despedimos esta conexión desde el santuario de la Fuensanta aquí en Algeciras a la espera de que en una hora más o menos llegue la patronal amor étnica

Voz 2 17:23 pues con ella estamos todos de alma de sentimiento

Voz 6 17:26 qué día que gran día para Murcia

Voz 2 17:29 con Antonio don Vicente Carlo Don Mariano es el día de la romería de La Fuensanta que día también más clásico de todos no de subir al monte de subir a la romería de bajar en seguida para estar a las seis y media en la plaza de toros sí disfrutar de un día de toros que era el día que se llenaba la plaza la llenaba muchas veces la romería

Voz 5 17:46 yo creo que hay acuerdo yo recuerdo en hace tiempo hace veinte años de ahí hacia atrás que la feria taurina de Murcia se centraba fundamentalmente en el día ocho de septiembre que era el día de la patrona en el día de la patrona a si había muchos ciclos taurino de la Feria que eran del cuatro al diez o del cinco al once el el día central era el día ocho de septiembre pero de un tiempo a esta parte hablo ya de casi veinte años para acá el día más importante siempre ha sido el día de la romería con el que finalizaba la feria el festejo donde acudía mucha gente a los toros no practicamente se llenaba la plaza muchas veces cuatro-cinco otras tres cuarto y dos otra ya no eso ahora no no sé

Voz 2 18:37 ahora ya lo cuarto de bueno una gran noticia es verdad que el día ocho también yo recuerdo de de chiquitito sobre todo el cartel de banderilleros que tenían muchísima gente traía muchísima gente

Voz 5 18:46 oye y fuente de la huerta hay gente de todo el City

Voz 3 18:49 de era con los tres cuartos de plaza de La Condomina

Voz 2 18:53 se llena mucha plazas en casi el noventa

Voz 3 18:55 dentro de las plazas de España domina por aforo debe ser la segunda o tercera de España y lo que más asombra es que la plaza que tiene ya ciento treinta y tantos años cuando lo hicieron nuestro bisabuelo abuelo puede ser que Murcia no puedo de no tendría más allá lo que era la ciudad de cincuenta sesenta mil habitantes hicieron una plaza para que prácticamente la mitad pico considerando que habría niño pequeño personas mayores ideal para que prácticamente todo el mundo pudiera ir a la plaza de toros quiere decir que hoy índices ávido tres cuartos bueno con eso llena en la plaza de Albacete

Voz 5 19:31 total no

Voz 2 19:33 era la que era la plaza más grande quitando la monumento hasta que no llegaron las monumentales era la plaza más grande eran dieciocho mil espectadores que se metían veinte y veintidós mil porque la gente se apretaba ahí no había numerados

Voz 3 19:42 dejó asentados eran diez ya dieciocho no iba

Voz 6 19:45 entrado

Voz 2 19:46 yo creo que si no hay incluso incluso fíjate lo que nos decía Paqui de que empiece a llover allí todavía no ha llovido aquí en la ciudad el día está nublado iba a hacer hasta bueno porque quiera ir a los toros vaya está barato que sea que sol

Voz 5 19:59 es verdad que él el lado positivo de sí sí sí

Voz 2 20:01 eh

Voz 3 20:02 no se puede lo que pasa es que lo que yo hago a lo que no es esa lluvia torrencial

Voz 2 20:09 no hay problema para que caiga alguna tal pero bueno va a los toros no va lleve yo asegura convencido pero quedan

Voz 3 20:16 en ese ese esas cuatro gotas no impiden el desarrollo de

Voz 2 20:20 festejo de esta naturaleza igual que se le critica muchas cosas a la empresa ahí la gente pues por supuesto no paga una entrada esta en todo el derecho del mundo a exigir hay que reconocer que como tiene que cuidar a esa plaza ese ruedo de la compra este año de plástico nuevos para poder cubrir el ruedo bloque cayó los días antes de la primera corrida el domingo y como estaba la arena como estaba el albero es fantástico

Voz 6 20:43 Murcia es un plantón es un pezón es una plaza extraordinaria de James muy bien gestionada desde hace muchísimos años y bueno pues a llenarla esta tarde invitamos a todos a disfrutar de esos veinticinco años

Voz 5 20:58 de Pepín Liria que nos va a hacer

Voz 6 21:01 vibrar y como decía en sus primeros eslogan bellas locuras

Voz 2 21:05 el extra estremece de acuerdo cuando por Madrid o la corrida del Conde de la Corte

Voz 5 21:10 venda una publicidad los rotativos taurino de aquella época

Voz 1123 21:15 lo que estremece había había un cartel que Pepín

Voz 5 21:19 lo merece por toda su trayectoria toda mi admiración y respeto porque ha sido muy importante se ha tragado al haber dicho de la mejor manera coloquial nada ganadería muy dura Miura Victorino Dolores Aguirre

Voz 2 21:38 Adolfo Martín hay que reconocer que fue un auténtico ídolo en Pamplona con las corridas de Cebada Gago cuando Cebada Gago era la corrida que se comía a los toreros

Voz 1123 21:46 ahora ya he dice Illa en Madrid Barcelona dice Dolores Aguirre dolores de rodilla

Voz 14 21:53 ya lo decía ahora ya se puede decir porque pensaba muy poco pero hace cuatro días

Voz 6 21:59 cuando volvió a torear en Pamplona pues tuvo una lesión muy importante de rodilla que estuvo allí porque se si no es él no lo primero que hay que nos dijo que nadie supiera nada con toda la razón del mundo porque su derecho como intimidad ahora que ya no hay ninguna cosa ha pasado todo lo podemos decir

Voz 1123 22:19 ir it hubo tuvo la valentía el la sangre eh dentro la el el

Voz 2 22:27 pues fue lo de Pamplona que que afortunadamente yo lo puede disfrutar en la plaza la eclosión del público y tal fue tremenda pero es que la raza el amor propio de Liria que le pegó un volteretón Un toro que cae de cabeza que que sale vivo de milagro allí se echa de rodillas con ese pedazo de toro y le empieza a torear en redondo y la gente loca hay que tener mucho mérito lo para un torero que tiene ya su vida solucionada que no tiene que hacer temporada a ningún contrato

Voz 4 22:54 eso es eso es eso se llama propia

Voz 6 22:56 no es un torero de raza con una lesión con una lesión que cualquier otro deportista de alto nivel hubiera estado un mínimo de mes y medio de baja

Voz 2 23:07 tú que tú que tratase muchos toreros Mariano es increíble la la capacidad que tienen para recuperarse también incluso para digámoslo arriesgar demasiado en las recuperaciones para estar delante del toro no no pueden vivir sin dentro

Voz 6 23:20 no yo creo que yo creo que les pasa una cosa fíjate eh sinceramente lo creo yo creo que el problema del torero es que lo que tiene es un enorme un enorme sentido de la responsabilidad y eso es lo que le hace hacer ese tipo de cosas igual que también en el sentido positivo tiene una enorme ambición el Toledo no quiere que nadie pise por encima no quiere que nada quiere triunfar eso lo llevan a gala luego tiene un sentido unas pasea porque los muchos de los miedos que pasan los toreros por lo menos lo que yo he percibido desde fuera no es tan tanto encaminados a su integridad física que también

Voz 14 23:56 sino a la responsabilidad de la plaza donde están al no estar a la altura de faltar a miedo al fracaso es decir tienen un explícito ambición y luego yo siempre digo en broma yo lo digo a ellos para que servían por lo menos es una sonrisa bueno que yo quiero está ya digo pero no tiene problema bien si torear bien lo que hay que estar esta quieto o no corriendo por lo que tiene que quedarse quieto es verdad como el descuento entrenador parte Huertas

Voz 3 24:19 pues así es el respeto a al público que lógicamente es lo que yo creo que cuando gente como Pepín Liria hay otro torero tal por eso en Pamplona que citábamos antes que sea un poco la leyenda que se ponen de espalda a merendar Guitar y Pepín Liria dice que no que diría sale y se está jugando la vida la gente deja el bocadillo y por eso lo acaban ingresando Pepín y tal pero además Mariano lo decía que tienen un amor propio al margen de la plaza en la que estén vaya por delante que el primero el eso del respetable lo primero que ellos quieren agradar pero me viene a la memoria pues esa anécdota atribuida a Manolete que estaba toreando en una plaza de tercera hice estaba arrimando mucho el toro no estaba claro y alguien de de algún subalterno le dijo Maestro alivia de que no te está viendo nadie y entonces los miró de soslayo lo dijo pero me veo yo quiere decir que el el el Manolete quería estar bien consigo mismo yo creo que eso es lo que pasa en general a los toreros de clase y de razón

Voz 2 25:22 de todos los dos que vienen hoy tampoco son uno cualquiera se produjeron chavalín de Perú Andrés Roca Rey que está arrasando dos temporadas seguidas por todas las plazas del mundo no ya de España sino en su propia Perú en México en Colombia aportó por todo sitio donde va por Francia es un auténtico ídolo ya es capaz ya es tremenda esto va a ser figurón del toreo de los que manden hoy que éste va a ser también de los que diga bueno que me explique su plaza que también lo voy a explicar de dónde vengo yo de triunfar en Madrid en Sevilla en Valencia Málaga dentro de la plaza de primera o sea que la corrida va a ser tremenda y luego El Fandi que es muy amigo el iría pero que tampoco lo va a gustar aquí que que nadie le moje la oreja que también es un toreo algo que que está en todas las ferias que ha sido líder del escalafón durante muchos años de de los primeros año dos mil y que que siempre da la cara no y además un torero muy querido en esta Murcia que habrá que recordar cuando se presentó aquí cortando un rabo que cualquiera tampoco la terna la verdad que tiene todos los ingredientes no sólo Pepín sino la máxima era el momento del torero que está mandando en las taquillas el torero que está mandando las plazas si en las plazas importantes y El Fandi que siempre era especial

Voz 6 26:24 culo como sea sentados Roca Roqué ahora es que lo ves moverse por la plaza

Voz 1123 26:30 ya lo dijo adiós

Voz 6 26:31 como llena el escenario el sólo con con con mucha gente

Voz 5 26:35 Soria que tiene tiene algo muy importante y es que dar ese pasito para que el toro en vista

Voz 2 26:43 pero aprendido eh que que de novillero y el primer año alternativa era corrida acogida corrida voltereta ya de lo cogen menos se arrima lo mismo o más que vaya adquiriendo oficios que vaya

Voz 5 26:55 sabiendo hacer las cosas para que no les suceda lo de la voltereta con tanta frecuencia no él desde luego poco a poco se está consolidando como una figura muy importante sólo tiene veintiuno años y eso tiene un mérito extraordinario no

Voz 3 27:13 lo que pasa que si cuando empiezas no te dan volteretas Málaga mantiene el perro es decir que

Voz 6 27:19 eh

Voz 3 27:20 volviendo a Pepín Pepín cuando empezó su carrera profesional es que les daban una paliza a los toros que tiene el mayor mérito es que no arrojó nunca la toalla y al terminar sigue salía a jugarse la vida pero el toro

Voz 5 27:35 el obviaba menos que yo

Voz 1123 27:37 yo creo que eso también sea una experiencia aclaró que si es que el toreo intermitente e inteligencia de ir aprendiendo día a día ha de que hacía y me coge tengo Carrie

Voz 2 27:49 me lo me lo mismo pero torear y que aquello llegué arriba sin que me coja y eso y eso todos los torero al final lo que no lo aprende al final se tiene que quitar

Voz 5 27:56 este que hablábamos Roca tiene una idea muy buena ahí es que impacta hay momentos donde no ves que pueda solucionar lo que está haciendo lo soluciona impactando sorprendiendo

Voz 2 28:12 muchas veces que la artista necesita también de improviso Díaz del improvisación y eso que llegue al público Roca Rey yo creo que lo domina ahora mismo como ningún otro escalafón con la manera de improvisar en la cara del toro de pensar y eso es inteligencia tal

Voz 6 28:23 hemos escuchado a grandes maestros del debate lo maten desde cuando están hablando de Roca Rey que efectivamente no se pueden hacer nunca habían pensado que se pudieran hacer las cosas que hace de recibo los toros porque toda la vida de Dios ha habido unos tiempos en el toreo dije cuando el toro llegabas Se le daban primero se veía cómo iba por un pitón por otro y luego y ahora de entrada esta nueva generación que está viniendo hacen unas cosas de entrar un riego que es un riesgo altísimo porque el toro tiene su comportamiento se hasta que el pero hay que enseñarle a a embestir hay que enseñarle a que a que tome el que tome el capote

Voz 2 29:01 el animal virgen que no ha visto nunca un capo tiene una Mollet hasta que no sólo una plaza

Voz 6 29:04 ni cuando cuando de entrada le hacen esas cosas sin haber hecho ni una sola mínima contacto es un griego es es un ritmo altísimo pero altísimo ése es el riesgo que corren los toreros que

Voz 2 29:15 asume esos riesgos y además lo soluciona es el que llega figura como le ha pasado a Pepín como es el propio Fandi como Roca Rey cómo es el camino que lleva Paco Ureña con la tarde que no dio ayer la tarde

Voz 4 29:26 hola o no una tarde con con el medio toro que sirvió

Voz 2 29:30 y que y que al final también les sirve para triunfar porque está dispuesto a la la trayectoria Manzanares que no ha venido en su mejor momento a Murcia también hay que decirlo no sé cómo lo visto y vosotros ayer de verdad que no

Voz 4 29:42 tuvo un lote a su tu a su agrado ya su modo de su forma de hacer el toreo

Voz 1123 29:48 también no está con la frescura hay ahí la ira

Voz 2 29:51 la capacidad de dar el pasito adelante que ha podido tener en otro momento de su carrera no lo que que está costando

Voz 3 30:01 yo ayer cuando lo veía me acordaba mucho de su padre porque este es un torero muchísimo arte muchísima clase ideal y que ciudad hable lleva hable lleva en los genes sin embargo su padre con toros como el que se encontró ayer que duró uno de ellos era un manso tremendo el padre como decía antes María no le enseñaba al final lo que se lo llevaba a la muleta ahí yo veo ahí a Manzanares que quizá pues no sé a lo mejor es que está en horas bajas pero yo ayer estoy de menor que sea arriesgar un poco más no voy a ir a la esencia que si sacaba su padre cuando se encontraba con un con un animal de esa naturaleza

Voz 2 30:43 vamos a preguntarle a Vicente Vicente Carlos tú que has sido entrenadoras llevaba futbolistas y los ha tenido sabes que la cabeza muchas veces mandan hoy cuando uno está claro y lo ve y lo ve todo regatea cualquiera y cuando no se va de nadie posiblemente en ese momento está lleno de dudas

Voz 5 31:00 el posible posible además él también condicionan muchas cosas agradecer no si no se encuentra a gusto si tiene algún problema alguna preocupación y que todos los días uno en las mismas condiciones para para rendir y en este caso para hasta el calentamiento oí de buscarle las vueltas pero no cabe duda que es una solución

Voz 2 31:22 sí es un figurón del toreo anula la calidad

Voz 5 31:24 tremenda y con un empaque fenomenal yo ayer desde luego no tuvo suerte y no hubo

Voz 2 31:32 tampoco partiendo siempre lo que hemos dicho al principio de que te que tampoco tuvo un lote de de para el corte que él tiene de torero torero torero el peor lote dolor una estética fantástica no cabe no cabe

Voz 6 31:44 a ver si hay una palabra que lo define posiblemente sea la majestuosidad en su toreo que tienes es algo que lo invade efectivamente con los toros que tenía ayer poco poco poquísimo de eso se podía hacer por tanto la verdad Vera a José Mari peleándose de una manera que tal pero no se arrugó en ningún momento tuvo un inicio de faena tuvo un inicio de faena sobre todo en el segundo toro que no era así

Voz 2 32:11 el claro hasta que exactamente hasta que el toro Ésa fue la puerta de chiqueros a la gente había entrado la faena Ile trajo L tragó

Voz 6 32:18 mucho

Voz 4 32:20 bueno pues eh vamos a hacer nuestra segunda pausa y entramos ya en el último tercio enseguida enseguida estamos con ustedes

Voz 8 32:29 las cocinas y los baños los materiales nobles el parque cerámico todo bien Porcelanosa es simple ente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa que aproveche a nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más

Voz 9 32:46 sí ahora por mucho menos es esperamos en nuestras instalaciones en el Parque Comercial en Murcia

Voz 15 32:53 el líder se alimentan de los que los que sin ningún futuro mejor aquellos que sueñan sin complejos y consigna hacer que las cosas sucedan el Universidad Católica ponemos a tu alcance todo lo que necesitas para desarrollar tú la digo potencia

Voz 16 33:09 convierte de aquello que desea ser líder

Voz 9 33:12 la tu futuro Ariosto plazo de matrículas

Voz 17 33:17 la opinión te ofrece una magnífica colección de treinta medallas es Malta Bassi bañadas en oro con las esculturas religiosas más representativas de Francisco Salzillo por sólo treinta céntimos cada martes miércoles y jueves hasta el doce de septiembre

Voz 18 33:32 lo importante no es cómo te ven como te sientan en óptica universitaria queremos que sientas la exclusiva colección de gafas con cristales graduados y anti reflectante por cuarenta y cinco euros y progresivos por noventa y nueve euros sólo en óptica universitarias avenida de la Libertad uno Murcia óptica universitaria las mejores marcas a los mejores precios

Voz 19 33:54 Inti Moore el aislamiento más eficaz para Vivienda Industria Comercio y comunidades cumpliendo el nuevo Código Técnico en mejor aislante térmico acústico resistente a la humedad e impermeabilizar ante Abbas a reformas de viviendas

Voz 1 34:09 edificios impide Moore rápido y eficaz informe Sex punto com

Voz 11 34:16 qué tal cómo estás bien y te veo de echar gasolina rehúsa

Voz 20 34:22 toda la mano y el pantalón y mira cómo me he puesto encima de la otra recostarme tenía

Voz 1 34:25 el litro más caro que cualquier otra

Voz 21 34:28 aún no conoce la luego de servicio Petro un lugar donde no tocará una manguera donde pagará menos por el mismo combustible porque nos gusta que nos viene

Voz 22 34:40 un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar te dice la verdad y lo que es mejor para ti y cuántos amigos de estos tiene cuentas con uno que te asesora de explica ida la cara Portillo incluso garantía oficial aplica increíbles

Voz 9 34:56 cuentos talleres Bartolo pullitas

Voz 23 35:02 existe un lugar en el noroeste al que siempre

Voz 1 35:04 errar regresar Calasparra a tierra de arroz

Voz 1509 35:07 los Hospitalaria de culturas milenarias

Voz 23 35:10 de agua y tierra de gran belleza de Patrimonio historia hay fiestas de turismo de jaque Calasparra te sorprenda

Voz 24 35:22 en el hospital de Molina cuidamos de tu Socós cuidamos de tinte ayudamos a prevenir problemas de visión y si los tienes sabemos cómo tratarlos con total confianza en vamos profesionales cirugía vista cansada glaucoma del hospital de Molina punto com

Voz 2 35:56 volvemos a las tertulias taurinas de la SER Feria Taurina de Murcia dos mil dieciocho estamos donde siempre donde tenemos que estar en el hispano en el restaurante clásico de Murcia el restaurante donde se come de maravilla sino que cualquiera de los tres invitados no de hecho a Antonio ya lo hemos visto por aquí esta feria ya disfrutando de anda de del hispano

Voz 3 36:15 es un clásico venir al hispano oir la tertulia taurina de la Ser y luego estamos muy cerca del coso de La Condomina no paseamos incluso podemos tomar una paloma antes de empezar la corrida ir disfrutar

Voz 4 36:29 y así deshielo esperamos con con Pepín Liria volvemos a ese pregón que tú que tú

Voz 2 36:34 Antonio presenta este que carta de amor más bonita esa plaza de toros de Murcia que decía que está muy cerca de aquí de qué manera de marcar también la vida a un torero como la de Pepi diría esa plaza de toros de Murcia que amor Ike manera de de también reivindicarlo valores de la Fiesta con aquella alocución final de que sus hijas también son hija del toreo efectivamente yo

Voz 3 36:54 además el me pidió Mariano Caballero para el capo de una colaboración mínima y no lo dudé por la persona que uno hubieran estado en en el pregón del maestro pues el ex resume en pocas líneas lo que no impresionó a todos en una carta de amor y desamor de encuentro de desencuentro a lo largo de su XXV Años con el coso de La Condomina donde a veces eh bueno había como pasa en las parejas de enamorados momento de de distanciamiento pero él siempre volvía y la plaza lo estaba esperando el lo dije además en la presentación es un maestro con la espada pero es un maestro con la pluma habla y escribe muy bien eso es lo que la gente no sabe bueno si lo sabe cada vez que te ponen un micrófono al maestro Lilia ahí se expresa de una manera absolutamente excepcional y es que como habla con el corazón y tiene muy buena cabeza que es lo que le ha hecho triunfar en el mundo del toro porque como decíamos antes si decía Mariano de Prado y el míster Campillo lo que le han echado por terrible al maestro a lo largo de su carrera pues han sido alimaña hablábamos de Cebada Gago de Vitorino de Dolores Aguirre iré no sea ha con mucho Jandilla por ahí y todo lo que le ha le ha tocado lidiar y así lo ha hecho pues han sido todo muy complicado muy difíciles de ganadería muy duras que exigían además del valor y del corazón que tiene el iría también mucha técnica como decía Mariano de Prado y para eso hay que tener mucha inteligencia mucha cabeza es lo que tiene Pepín Liria

Voz 2 38:32 hablando de ganaría hubiese estado por los corrales Vicente Carlos Mariano

Voz 5 38:36 sí

Voz 6 38:36 yo no yo no he oído yo la vi ayer sabía que estaba ahí que pretende ponernos una corrida de Victoriano del Río siempre tiene unas corridas un poco desiguales pero es verdad que es una ganadería que ahora mismo es de de la de mayor garantía en la que rara la corrida que no salen dos tres toros que en vista Däniken en también yo tengo mucha fe en eso

Voz 2 38:57 de hecho hay que recordar que es el triunfador ganadero de la feria de Murcia de los dos últimos años se ha llevado el premio a la mejor ganadería que viene a repetir ese premio espero que sea la intención de don Victoriano ganadero madrileño ahí lo que sí os puedo comentar Mister otra que le gusta el fútbol alineación los toros lo que vamos a ver hoy se va a salir el primero de Pepín Liria es el número a ciento nueve Se llama ruiseñor de nombre bonito nombre para para volver a La Condomina veinticinco años después para celebrar haber como cantaor como canta esperemos que cante bien no que cante que cante jondo pero que no se pague la voz que llegue es es negro tiene pese a quinientos un kilo de abril de dos mil catorce el segundo toro de la tarde primero de lote de de Fandi es el número veintiocho Hardy yo nombre colorao cuatrocientos ochenta y ocho kilos de agosto dos mil catorce el primero Roca Rey fíjate sin primer hombre bonito este museo mal humor y el humor se llama el número noventa y ocho negro mulato cuatrocientos noventa y ocho kilos de peso it de abril de dos mil catorce escenas usted el cuarto segundo el Liria se llama entrenador bueno bueno ciento veintiséis entrenadores bueno

Voz 3 40:07 ahí cuando algo

Voz 2 40:10 del castaño claro y es el más grande de la corrida pese a quinientos sesenta y un kilos es de enero de dos mil catorce

Voz 5 40:15 lo voy a convencer para que lo alineó para que lo ponga

Voz 2 40:19 sino el segundo de Fandi se llama epicentro número cuarenta y tres es tu nombre clásico de esta ganadería negro cuatrocientos ochenta y un kilo de peso de de septiembre de dos mil catorce el sexto de la tarde el toro con el que cerrará plaza Roca Rey es el número XXXV también un nombre bonito

Voz 4 40:38 tono dorado siempre color dorado

Voz 2 40:41 bonito y ese colorado quinientos quince kilos de agosto de dos mil catorce no si recordáis el día de la alternativa de Pepín Liria Antonio Gómez Fairey Mariano he parado de Vicente Carlos Campillo aquel

Voz 5 40:53 traje blanco lloro a qué

Voz 2 40:56 aquel padrino de alternativa también que estaba en lo máximo de figura del toreo como a José Ortega Cano

Voz 5 41:02 el corte de gas

Voz 2 41:03 pues con José Ortega Cano vamos a hablar de sino que aquel día Don José bienvenidos hola vienen vienen haya bien ese camino de Murcia no no te quieres perder ese esa celebración de veinticinco años de alternativa eh

Voz 4 41:18 tu pupilo de tu detuvo ahijado Pepín Liria

Voz 1123 41:22 sí efectivamente estoy ya un paso en hay ir a comer esa ilusión de este cartel desde cero sale importante y por supuesto pues acompañar a Sevilla

Voz 26 41:39 cinco años no eran trayectoria tenía

Voz 2 41:42 de Ortega Cano que gran trayectoria tenido este pupilo Murciano verdad

Voz 1123 41:46 pues sí es serio unas historias bastante placer hemos juntado en muchas ocasiones tanto aquí en España como en en americano

Voz 2 42:02 y tú que está siguiendo la temporada qué te parece el cartel de hoy con El Fandi Roca Rey

Voz 1123 42:08 hombre yo creo que eso parece muy interesantísimo no interesantes para los aficionados a ver El Fandi en zona de seguridad de espectáculo Santi un hombre gente a todos los días así es un torero muy completo así que bueno pues quedamos a decir de Pepín Liria no que que está

Voz 27 42:35 las

Voz 1123 42:36 en lo veinticinco años pero yo creo que está como si estuviera empezando no colegio de cómo estuvo en Pamplona así que rodeó de torero maduro y con entrega Si hombre Roca Rey pues

Voz 26 42:53 es un torero ahora mismo más interesantes del escalafón

Voz 1123 42:58 vencer nadar de la correa de vitoriano de Río pues es la seguridad de un toro que se mueve un toro que acumuló hoy uno de los toreros puede hacer faenas interesantes

Voz 2 43:13 si tú no te creas perder el día de esa celebración y pues quería aceptar con él y así va a ser no he que su padrino esté con él también yo creo que que debe ser un motivo de satisfacción de orgullo para el torero de de una carrera ganada a pulso bien hecha con con una trayectoria impecable y que su padrino al que siempre siempre hay idolatrado esté con él tiene que ser también importante no ha querido perder dinero

Voz 1123 43:39 sí hombre era parte la carrera como toreros pues alguna relación de amistad muy muy intensa no hoy así quiero estar aquí hoy disfrutar así iba a hacer que vive como triunfa en esta tarde de los veinticinco años

Voz 2 44:02 pues te saludan Antonio Gómez Jaén Vicente Calvo Campillo y Mariano de Prado buenos amigos y además te paramos para comer José

Voz 26 44:09 es que nosotros el senador

Voz 2 44:14 vamos a ver qué pasa con el fantásticamente bien hubo en casa de unos amigos tuyos como sólo del hispano sabes que es uno de los mejores restaurantes de Murcia y aquí te esperamos para echar la sobremesa que seguro que la que vamos a pasar bien con toda tu victoria de toda tu vida Mariano Antonio Vicente quería saludar al maestro

Voz 27 44:32 sí

Voz 6 44:32 por supuesto nos alegramos muchísimo de que venga y estoy seguro que vamos a compartir una sobremesa para no olvidar si a Ortega Cano como decíamos antes

Voz 3 44:42 que Murcia está viviendo una época dorada de de la Tauromaquia hice el líder el maestro de toda esa generación es el maestro Ortega no con lo cual es un lujo siempre

Voz 28 44:54 no es compartir con el maestro de Ortega Cano pues unos momento ya que ha sido un grandioso torero cuente con una trayectoria extraordinaria así un símbolo para la Región de Murcia para toda España ha sido un figurón del toreo

Voz 2 45:11 pues José bienvenido a Murcia como siempre eh disfrutaremos de la tarde de toros y disfrutaremos también de pues de uno bueno aquí en el Hispano hasta dentro de un ratito

Voz 26 45:21 a esa ahí estamos gracias muchas gracias a todos

Voz 2 45:24 ahora pues un detalle no hay prueba también de lo que ha sido Pepín Liria en el mundo del toro de que lo quieran acompañar mucha gente como lo va a acompañar también de José Antonio Camacho esta tarde que tienes decía que iba a estar aquí con Eli Espantax Espartaco por su puesto Espartaco Espartaco tu es su amigo del alma con él ha estado encerrado ante estos días en la finca de Sevilla Espartaco entrenando sí preparándose para este día prueba de de los grandes amigos que ha tenido José José José José Liria Fernández Don Pepín Viciano y como a cómo ha calado

Voz 4 45:54 bueno nos queda muy poquito

Voz 2 45:56 en para para cerrar la faena ya estamos casi en los pases por alto por debajo de de darle a ese toro ese ese remates faena que yo creo que está haciendo una faena con vosotros afortunadamente pues eh

Voz 5 46:08 el maestro sí hombre siempre compartir con vosotros

Voz 7 46:12 tertulia pues la verdad es que me encanta ya que con Antonio no había te el gusto de de hacerlo

Voz 5 46:18 con Mariano muchas veces me siento muy muy realizado en este ámbito de comentar de toro y comentar con amigo y con gente

Voz 2 46:30 hay que recordar Vicente que los Campillo Si Si ha tenido un torero amigo de Berta se ha sido Finito de Córdoba que fue el tercer espada de esa corrida del alternativa de Pepi diría hace veinticinco años lesión se once de septiembre de mil novecientos noventa y tres fue el testigo yo sí la verdad Cairo lo compendio todos

Voz 5 46:50 la verdad es que se dan unas circunstancias personales que que son clave porque yo aparezco por Córdoba en el año ochenta y ocho a entrenar al equipo de fútbol ahí me presentan a Finito de Córdoba cuando estaba sin caballo el el debut algún caballo en el año ochenta y nueve toma la alternativa en el año noventa y uno Desde entonces guardaba más una relación de amistad que se ha ido acrecentando con el paso del tiempo no ahí tengo muchas anécdotas mucho viaje mucho historia

Voz 6 47:25 eh

Voz 5 47:25 de compartir alguna vez lo he hablado con Pepín de ese tema se daban la circunstancia de que yo por encima de cualquier otra cosa soy aficionado a los toros no amigo y seguidor de Manzanares padre hermano de Finito de Córdoba y tengo por Pepín Liria un respeto y una admiración impresionante porque se lo lo duro que ha sido para él y para todo el matador de toros de de un corte au de otro es una profesión

Voz 3 47:55 muy difícil

Voz 5 47:57 ya le tengo una admiración tremenda porque tiene muchísimo mérito de lo que ha hecho Pepín hice ha sabido granjearse la amistad de muchas personas muy interesante que le han aconsejado que lo han valorado y que lo han tenido como lo que es un tío dentro y fuera de la plaza eso es importante

Voz 4 48:15 Mariano de Prado casi suscribir todo lo que ha dicho el Misteri y bueno

Voz 2 48:22 todos sabemos quiénes Pepín Liria todos sabemos quiénes Fandi todos sabemos que en el Roca Rey todos sabemos de la tarde que se puede ver hoy toros ya queda animar a la gente no de que de que no falle en el día que que Liria vuelve para su XXV aniversario como nunca falla

Voz 6 48:35 pues por eso te digo yo no sé qué más puedo pedir al día de hoy sí lo sé pero sigue empezado el día en una reunión de excelentes amigos hablando de lo que más me gusta voy a comer en el hispano que es el mejor restaurante de Murcia ir más clásico esto estoy en los en la las ondas en casa de todos los murcianos a través de la

Voz 5 48:57 la cadena baluarte de la

Voz 6 49:01 de Murcia como es la Cadena Ser y Radio mucho

Voz 2 49:03 ya se llama así se llama esta calle donde está ahora llama pues que va a mí sólo me queda una cosa que esta tarde salga los tres toreros por la puerta

Voz 6 49:10 carne y que no hagan disfrutar como estoy seguro de paro

Voz 2 49:13 lo que esperamos eh Antonio Gómez en para esta tarde