Entrevista a Daniel Guirao. CCOO Cartagena

Voz 0673 00:00 saludamos ya a Daniel Guirao secretario sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Cartagena buenas tardes Daniel

Voz 1 00:08 hola muy buenas tardes

Voz 0673 00:09 bueno lo de las horas extras que os deben llamado mucho la atención no porque es casi un millón de euros

Voz 1 00:15 pues si al final hay una media de unas ciento cincuenta doscientos horas que debe a mucho empleado y sale una media de unos cuatro mil euros sin multiplicadas por todo lo compañeros que están en esa situación son un millón de euros

Voz 0673 00:30 aunque no solamente esa cuestión es la que os va a llevar a protestar el día del pregón no tenéis más causas que han llevado a los sindicatos a CSIF CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Cartagena a convocar esa protesta durante el pregón cuáles son los motivos que llevan a llevar a cabo esta acción reivindicativa Daniel

Voz 1 00:49 bueno uno de los motivos que el acuerdo de condiciones de trabajo de convenio colectivo aceptaron diciendo trabajadores llevamos desde dos mil quince que no sea que no se renovado de estamos en negociaciones pero todavía no seas no sea el dinero que se termine ya que no afecta todavía estamos con un convenio tres años quince y luego la otra es que desde que empezó la legislatura solamente me dio una oposición a la calle un montón de de plazas que tienen que salir que ciento cincuenta personas afectadas que tienen que examinarse para consolidar supla

Voz 0673 01:22 osea son empleados del Ayuntamiento pero que no terminan de detener su plaza de funcionarios aunque trabajan como si lo fuera no

Voz 1 01:32 sí sí claro son personal interino y en parte también hay también hay plazas libres de policía aires servicios esenciales como bomberos estafa son necesarias que tampoco han salido

Voz 0673 01:45 esto es una reivindicación que lleva ya tiempo haciéndola porque desde dos mil quince está paralizado ese convenio ese documento con las condiciones de trabajo ha cambiado el gobierno local en Cartagena antes estaba movimiento ciudadano era está el PSOE ha cambiado algo la cosa que os dicen desde la Corporación municipal en este tiempo que lleváis reclamando

Voz 1 02:07 no no lo es decir que las negociaciones empiezan y separan empiezan ese para ir de Motta mucho margen mucho margen pero ya se han acumulado ya tantas cosas acumular el acuerdo condición de trabajo el RAE los procesos selectivos que ya no podemos seguir así

Voz 0673 02:22 pero con la alcaldesa con Ana Belén Castejón no saber

Voz 3 02:25 todo últimamente para abordar estas cuestiones

Voz 1 02:27 pero lo llevamos pidiendo nada en principio de año pero todavía no ha recibido ya con las presiones que ha tenido ya de esto

Voz 0673 02:37 este viernes os vais a reunir

Voz 1 02:39 este de Messi

Voz 0673 02:41 en función de lo que la alcaldesa os diga de aquello a lo que se comprometa hay opción de desconvocar esta protesta que tenía prevista

Voz 1 02:50 los bienes veintiuno adiós debe convocar claro si nos dice que sí puentes convocaremos pero lo es muy poco inclinado

Voz 0673 03:01 estas horas extra de las que hablábamos que son unas doscientas por trabajador afectan sobre todo a Daniel a la gente que está ahora mismo encargándose de preparar las fiestas de cartagineses y romanos no

Voz 1 03:14 sí sí acepta abrigada bomberos sobre todo aplicar sólo que están encargándose el campamento de organizar todo eso hizo los que trabajan más intensamente durante la seta de su hermano la cepa de captación es hermano son muchísimo ahora la que se echa ir todas son con horas extras que nos están cobrando

Voz 0673 03:35 estos empleados pueden decir hasta aquí no voy a hacer esas horas extras se pueden poner en riesgo la celebración de esta fiesta

Voz 4 03:43 y claro sí

Voz 1 03:46 si lo que queremos hablar con la alcaldesa que como no ponga alguna solución lo que vamos a decir es que no estén más horas porque no sabemos cuándo la van a cobrar está pasado en otra en otro municipio pasan año no han cobrado todavía la verdad esta porque el año que viene y pasamos el año que viene y resulta que prorroga también el presupuesto es el equipo de gobierno pueden saber cuándo cuadran esas horas

Voz 0673 04:11 desde cuándo no se están cobrando esas horas extras

Voz 1 04:14 pues de mayo

Voz 0673 04:16 desde mayo ella trabajadores que tienen doscientas horas extras que es heredero

Voz 1 04:21 hay hasta persona es que tiene ahora

Voz 0673 04:24 hay una media eso ciento cincuenta o cien la horquilla oscila más o menos veinte euros veinte algo en función de la categoría de cada trabajador pero más o menos eso no nos veinte euros de media sí sí más humano si la alcaldesa dice que sí a todas esas tres reivindicaciones desconvoca haría desconvocar seis esa protesta para el pregón

Voz 1 04:46 pero es que va a ser complicado de que el acuerdo de condiciones de aquí al viernes que viene entonces lo tendrá que poner un calendario no tendrá que que realmente que la gente vaya a la hora de alguna manera tenemos que sentarnos la semana viene a negociar para que realmente se desconvoque la huelga la la manifestación

Voz 0673 05:06 Comisiones Obreras pone como ejemplo para llevar a cabo esta protesta lo comentabas Daniel que hay otros ayuntamientos murcianos donde se acumulan las horas extras y los trabajadores no las cobra cuáles son esos municipios que vosotros tenéis como ejemplo para no seguir

Voz 1 05:23 pues exactamente no lo sé pero en reuniones con compañero a nivel de de municipal de Comisiones Obreras y que huido de que el Ayuntamiento pues tienen horas de otro años que no han pagado

Voz 0673 05:37 además de pedir esas horas extras de pedir también el tema de las condiciones de trabajo y las oposiciones hay alguna otra reivindicación que también leves a poner a la alcaldesa encima de la mesa si se muestra receptiva en ese encuentro que vais a tener el viernes

Voz 1 05:51 sí sí hay otra cuarta opción es la última lo que entendemos de que esa no negociándose más larga

Voz 5 05:56 que la la nueva repetiré que

Voz 1 05:59 has hecho una empresa hecho un estudio y queremos que se negoció realmente la pequeña porque el Ayuntamiento estamos están echando lo compañeros tantas hora porque falta gente por todo en todos lo las efectivo entonces creando negociar el PP para que realmente cartas y me tenga lo lo lo suficiente personal municipal para para poder excepcional

Voz 0673 06:20 parte de ese funcionariado del que vosotros habláis de esos trabajadores son bomberos por ejemplo también policías y sobre todo los conocidos como brigadas no brigadas municipales

Voz 1 06:32 día municipales electricista al camionero de lo que te arreglan el bache los que limpio en las playas toda esta gente que realmente son los que mantienen una ciudad aceptable

Voz 3 06:43 en los que se encargan del del mantenimiento del municipio de ponerlos a punto no cada día Cartagena que íbamos a decepción

Voz 0673 06:51 pues se dan el Guirado pendientes de esa reunión que va a mantener este próximo viernes con la alcaldesa a ver si todo se soluciona en caso contrario la convocatoria era de llevar a cabo una protesta durante el pregón que precisamente valer la alcaldesa Ana Belén Castejón el viernes veintiuno de septiembre aunque también decís vosotros que no va a esa boicotear el pregón verdad

Voz 1 07:13 bueno en principio no queremos boicotear el pregón pero lo que haremos es que si al final se lleva a cabo invitar a la gente de Cartagena que se una a nosotros nos vamos algo que te hace con pero estaremos allí protestando

Voz 0673 07:29 Daniel Guirao secretario sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Cartagena gracias por atender la llamada de la SER que se solucione un saludo