Entrevista Jose Antonio Fernández Lladó Dtor. Gal. Vivienda

Voz 4

05:34

no no concuerdan además añadiendo que nosotros no tenemos información de los órganos judiciales acerca de los expedientes que ahogan a tramitar el mes que viene o el trimestre que viene no obstante eh la legislación que en el año dos mil doce dos mil trece el Gobierno de la Nación entonces aprobó para proteger a las familias en situación vulnerable venía da proteger a esas personas y evitar que cualquiera que estuviera en una situación de ese tipo tuviera que abandonar su vivienda en aquel momento se tramitó una legislación que venía a exigir a las entidades bancarias que quién estuviera en situación de vulnerabilidad no fuera desalojado lanzado de su vivienda habitual sino que la entidad bancaria tenía la obligación de negociar una solución viable para ese afectado y en el último de los casos tenía la obligación de acordar un alquiler social con ese afectado para que no tuviera que desalojar su vivienda habitual aquella legislación venía a definir qué es una situación vulnerable venía a establecer esa medida de protección mil diecisiete un nuevo decreto vino a ampliar los colectivo que podían ser considerados como vulnerables me refiero a familias con menores a su cargo familias con discapacitados a su cargo familias monoparentales eh familias con miembros en situación de desempleo etcétera etcétera por otro lado de de dos mil trece la comunidad autónoma tiene en servicio eh un Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Vivendi para atender gratuitamente a esas personas de tal manera que bien telefónicamente a través del cero doce o presencialmente reciben asesoramiento orientación y cuanta ayuda puedan necesitar Ahora se ha establecido un convenio con la Federación de Municipios de la Región de Murcia para acercar ese servicio a los municipios en el entendido de que son los servicios sociales de los ayuntamientos las entidades que están más cerca de los afectados conocen mejor las casuística si la situación de tal manera que vamos a a ceder a atender nosotros directamente en esos municipios allí en ello nos determinen que son eh merecedores o están en situación de eh necesitar nuestra atención directa eh dado quién estando en situación de vulnerabilidad de vulnerabilidad recurre a este servicio automáticamente sale de allí con un ave abogado de oficio asignado que presentará el recurso en el juzgado que paralizará inmediatamente el proceso judicial de su