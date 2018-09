Entrevista a Luis Hidalgo. Colegio Dietistas-Nutricionistas

Voz 0673 00:00 pues saludamos ya a Luis Hidalgo Él es el decano del Colegio de dietistas nutricionistas de la región muy buenas tardes

Voz 1 00:07 muy buenas tardes aquí queda bueno vais

Voz 0673 00:09 poner en marcha junto con la Consejería de Educación un ambicioso proyecto que convierte a Murcia en pionera porque vais a estudiar a analizar en primer lugar cómo están los niños no los niños en los colegios los casos de obesidad los casos de sobrepeso sella alergias no primero vais hacer un diagnóstico no y en esto también Murcia va a ser pionera verdad

Voz 2 00:31 sí efectivamente es siempre ya se han hecho distinto

Voz 1 00:34 tipos de de estrategias pero

Voz 2 00:36 a ver tan específico ya a nivel de de un

Voz 1 00:39 actuación tan directa en la que un colegio profesional actúa en conjunción con una Consejería de la mano somos pioneros en España de de hecho el proyecto él bueno en la primera fase que es la la fase de de eso pero luego sí sí sería si la podíamos llamar así pero también hay planes de intervención de hecho sin qué harán de forma conjunta para ir empezando mutado que lo hábito alimentario no es sólo para mitigar sino también para también forman parte de de promoción y de educación para la salud no hace falta estar mal para tener una buena para contener una buena alimentación

Voz 0673 01:16 o sea que una vez que se tenga ya ese diagnóstico que se haya visto no que sepan cuántos niños más o menos porque imagino que han imaginamos que aquí se pesar a los niños severa lo que comen los menús se va a estudiar todo no y una vez que se tengan esos datos entonces habría que actuar y también la Consejería va a ir de la mano del colegio de nutricionistas no a la hora de tomar medidas

Voz 1 01:36 claro efectivamente aquí el el plan tiene tiene son tres focos principales de los que se va a actuar el primer foco son los los alumno que influye a esos alumnos lo que el influya su alumno son sus dos pilares básicos en su educación que es el profesorado su padre en Pretty distintos planes de formación distinto es cuando el profesorado distintos tipos de talleres con los padre e Planet en conjunto videojuegos con los alumnos todo lo que forma o lo que sería para intentar asentar la paz de una educación nutricional de una alimentación sana y equilibrada en niños a partir de que como te he dicho antes a partir de esos que sería padre iraquí profesores además de Alain Delon

Voz 0673 02:22 porque además al mismo tiempo que ese estudio vosotros vais ya poner en marcha medidas como por ejemplo talleres no para para los padres no que es la primera vez que también se llega a ese eslabón no a los padres

Voz 1 02:35 exactamente de forma autónoma e se ha podido hacer algo vale pero podía haber algún nutricionista autónomos o mediante algún ayuntamiento de forma puntual pero aquí se habla de un plan global Se habla un plan conjunto entonces un proyecto ambicioso ya un proyecto que que de hecho eh de Cody Moore corroboraron nuestro nuestro compromiso porque es una forma de que la profesión del dietista nutricionista se vaya asentada en este marco que es tan importante como la nutrición e dietista nutricionista una inversión de salud esta inversión de salud la vamos a aprovechar en este caso en educación nutricional para los niños pero abarcando a los padres y como he dicho al profesorado pues mediante talleres en días puntuales como por ejemplo se puede hacer en los distintos tipos de que temporada puedes talleres con los padres con los chiquillos el taller está bien con los profesores para que comediante mediante juegos para que aumente la didáctica en materia de alimentación sana y equilibrada con con los niños en plan que como digo se tocan los los pilares básicos que van a sentar al fin y al cabo la terapia conductual y alimentaria de del niño

Voz 0673 03:42 Luis esos padres quienes estén escuchando y estén preocupados porque a lo mejor no saben si el desayuno se lo dan a sus hijos completo o no sabe a lo mejor tienen algún fallo en la merienda en la cena van a poder participar en esos talleres Hypo debe solventar sus dudas

Voz 1 03:57 claro que sí de hecho de hecho lo que se trata de un taller de los que de los que se que se barajan es un taller de una compra saludable eh queremos informar queremos que el padre aprenda cómo hacerlo no es tan complicado actualmente existe un más que una desinformación una mal información en materia de de una alimentación sana hay equilibrada no es tan

Voz 3 04:23 difícil por eso siempre decimos desde desde con ninguno de cualquier

Voz 1 04:27 lo que alimentarse nadie equilibradamente al al niño no es tan complicado lo que pasa es que claro sin que yo entiendo a los padres pues efectivamente llega un bombardeo de noticias luego a la hora de elegir pues ellos creen que están eligiendo lo mejor pero igual no por eso mismo nosotros vamos a enseñar a esos padres a que sepan elegir lo que le corresponde a cada niño en cada momento de la etapa de de la vida que tenga

Voz 0673 04:53 José Luis imaginamos que que estamos ya en esos talleres vamos a meternos en situación cuáles son las recomendaciones básicas que se le va a dar a los padres por ejemplo a la hora de hacer la compra cuáles son esos productos básicos que sí que tienen que echar en la cesta y aquellos de los que tienen que huir o comprar en en menor número de veces posibles

Voz 1 05:12 exactamente sí porque lo que decimos huir no vamos no vamos a

Voz 0673 05:15 sí porque a veces Luis uno quiere huir si va con los niños se encuentra con que cuando va a pagar en la caja no le ponen ahí todos los chocolates la golosinas y aunque uno lleve una cesta totalmente sana al final siempre acaba uno echando pues alguna golosina o alguna cosa entonces en la medida de lo posible Elvis como

Voz 1 05:32 algo sí como éramos esta saludable mira lo que nosotros decimos y además de saludable y económica es intentar aprovechar primero los productos de temporada aprovechando la pretemporada la compras sale más económica existen distintos tipos de calendarios que nosotros le daremos a padres con la fruta y verdura temporada para que sepan elegir en cada momento Wall se puede aprovechar mejor lo que también vamos a lo que sabemos hacer intentar dar a distintos tipos de recetarios con esa fruta verdura de temporada para que sepan aprovecharlas para que sepan sacarle el rendimiento máximo la productos pues claro cuanto menos procesado estén pues mejor no Cervantes podernos no existen poco éxito también distintos tipos de conservante que están aprobado y demás Pedro Si Bill es una compra que él no lo menos posible mejor la existió un modelo de alimentación que que son otro tipo de pirámide alimentaria que evitan los productos los productos procesados a nosotros llamo los los productos que lleven excesivos conservante pero si alguno lo tuviera que llegar pues tampoco sería el mayor de los aunque preferimos que sean como te digo productos de temporada productos de que no lleguen de la forma más natural sí le hizo esperemos que editar no evitar sino echar menos pues como ya sabemos poder por bollería y repostería industrial et STC que eso ya lo lo sabemos todos pero que vamos que si el niño llega ahí ese consumo es de forma puntual y lo hacen una vez

Voz 4 07:10 al mes pese al mes tampoco vamos a demonizar lo el problema es que lo haga todos los días

Voz 0673 07:16 estoy comprar cosas que tampoco procesada se traduce Luis si no me equivoco en por ejemplo comprar mucha verdura y mucha fruta en la frutería ira la pescadería comprar el pescado fresco y sino pues se congelan en la carnicería igual no comprar la carne si no se consume ese día no la los Lacen en paquetes y la congelación más o menos si hacemos eso ya tendríamos la mitad de la asignatura aprobada

Voz 4 07:38 la tendríamos ya del llevamos ya habríamos dado

Voz 1 07:41 un paso importante en materia de hecho incluso las compras pueden salir mucho más económica si a tú no está obligado a comprar los paquetes de un cuarto de kilo de tal Si si tú se elige las raciones y las porciones pues perfectamente perfectamente pero llevar todo es más fácil que ya no te obliga a estar

Voz 4 08:01 comiendo dos o tres días lo mismo ya lo que obliga a lo puede hacer

Voz 1 08:05 mucho más varía mucho más divertido que es lo que pretende es una de las cosas que pretendemos

Voz 0673 08:09 Luis Hidalgo no nos queda más tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana de la Región de Murcia con hablándonos de de cómo hacer que los niños pues tengan una alimentación mucho más saludable y otros también importante no hacer ejercicio

Voz 1 08:22 efectivamente son son estos son los grande hermano da una buena alimento

Voz 3 08:27 acción y el ejercicio físico es si así

Voz 0673 08:32 yo ya me he hecho en mi lista de de recomendaciones Luis algún otro día lo iremos completando el si te parece muchas gracias