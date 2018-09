Entrevista a Clemente Hernández. ANPE lanza la campaña El profe de mi vida

Voz 2 00:00 la anunciábamos al principio de la ventana de la Región de Murcia es sin

Voz 0098 00:14 sí Kato ante ha puesto en marcha una curiosa campaña con la que quiere dignificar al profesorado está con nosotros ya Clemente Hernández muy buenas tardes Clemente

Voz 0662 00:24 hola buenas tardes bueno Clemente hemos escuchado

Voz 0098 00:26 ya parte de ese vídeo que sea elaborado por parte del sindicato con el que se invita a los murcianos porque se pone en marcha en Murcia ha que seguir deben envidio suban a las redes sociales pues un trocito de de de ese vídeo en el que cuentan que profesor les ha marcado esto lo hacéis Clemente porque estoy seguro de que todos tenemos en nuestra memoria el recuerdo de un profesor que nos ha marcado para toda la vida no

Voz 3 00:51 por supuesto y nadie según una campaña que entendemos que voy a ser muy entrañable pero en todo caso de reconocimiento a la labor de docentes que por cuyas aulas han pasado miles y miles de murcianos y como dice seguro que todos los tenemos son profesoras que recordemos que se todavía también queremos dirigirnos a aquellos en los que ese profesor y maestro ración y que realmente entes empeñe desarrolle una profesión poder gracias a ese momento ese curso S en el que un maestro de una maestra trabajando con ellos pues le dijo hicieron ver yo quiero sexto de esto quiero ser no solamente médico ingeniero arquitecto si no simplemente no mejoro un técnico que trabajen que trabaja bien porque entendemos que debido son muchos los profesionales que se han formado en la región de Murcia reales profesionales siempre ahí con maestros una maestra Un profesor una profesora

Voz 0098 01:57 es cierto que es verdad que hasta que terminamos nuestra época educativa pasamos por decenas y decenas de de manos de profesores sí que es verdad que siempre hay alguno que al alumno le dice pues esto se te da bien esto se te da mal y a veces hemos escuchado a gente que que consigue llegar muy alto en diversas profesiones y que dice esto se lo tengo que agradecer a a este maestro que cuando yo era pequeño me dijo tú sirves para esto

Voz 3 02:20 exactamente eso conmigo de pasa por ejemplo y no el padre de uno y tiene tres hijos decidió ser ingeniero gracias a su profesor de Tecnología señor Maazel sigue trabajando aquí es algo que mi hijo siempre va a llegar dentro porque cada trabajo que hasta quedar asignaturas siempre va a ganar y estoy de acuerdo profesor y ese profesor también dijo en su momento pues es lo dijo igual que este caso sabemos que hay muchos que lo hacen que el origen también mucho a los profesores pues cuando una promoción de los veinticinco años desde que dejaron el colegio o dejaron el Instituto pues lo que queremos es eso pienso son y que tienen esos profesores de pues de alguna forma lo verbal dicen lo grande porque realmente es lo que hemos entendido es que estamos en un momento en que la de ocasión o la Real valor estamos no sabemos dónde va a llegar sabemos que económicamente es siempre estamos reivindicando nosotros y otros otras organizaciones también el incremento del presupuesto dedicado a educación eso nunca se hace pero educación solamente se habla cuando se necesita hace tantos meses se ha hablado desde el fallido pacto educativo está en nosotros sí ahora ya que ya el Gobierno se ha consolidado entre con indias que ya no se habla de ella no interesa pero nosotros entendemos que la sociedad murciana no lo olvida lo reconoce pero si queríamos que que sea de que se ha conocido que se habla que se discuta que esos vídeos que tenéis Nos al porno está personas sean los sobre sus profesores se puede hacer de cualquier que la creatividad no tiene límites

Voz 0662 04:11 yo soy grabé una misma persona

Voz 3 04:12 con eso que se busque ese maestras el maestro grave no conjuntamente con él con eso queremos hacer luego un montaje de los mejores que que salgan pues también mi mente también todavía no está decidido cómo será pero sí una exposición de de indio es arneses algún tipo de premio para incentivar este tipo de reconocimiento que si entendemos necesarios estemos absorbía Murcia en lo lo va a entender porque además he visto muchas veces tienen todo ha habido en televisión sea de entrevista de que allí esa reconocimiento sea percibido se ha notado de filosofía lo ha demostrado queremos hacer porque entendemos que ahora es el momento estaba pasando por momentos difíciles tenemos que lo duración recupere los valores que venía ante la educativa también los recursos también esa dignificación esa valoración de la figura del docente que es lo que realmente queremos Isabel como digo que la sociedad todo hace lo lo reconoce pero el profesor iniciamos esta campaña que es pionera en Murcia que también queremos extender dentro e ante al resto de comunidades autónomas autónoma pero que hemos empezado con música

Voz 0098 05:27 vamos a escuchar otra vez Clemente ese ejemplo que vosotros habéis puesto un compañero vuestro reconociendo la labor de un profesor que le marcó suben o no

Voz 4 05:35 dijo profesoras y José Antonio Conesa profesora de Historia de adelante porque gracias a él tengo una sensibilidad especial por la cultura

Voz 0098 05:45 en el caso por ejemplo Clemente de tu hijo el que se dedica a la tecnología que es ingeniero tendría que grabar el vídeo hablando de su profesor Celso no

Voz 0662 05:52 pues sí pero lo dársela evidentemente si lograban yo personalmente

Voz 0098 05:57 hay que eso lo vamos a recordar vamos a recordar Clemente donde hay que subir todas estos vídeos una vez que los tengamos has tal el profesor de mi vida si queremos citar en Twitter a Anpe Murcia verdad también se puede suponer disputa

Voz 0662 06:09 culpa a la campaña es el profe de mi profesor el prime time de la campaña no ha encantado también y queremos que sea Elvira no sé

Voz 0098 06:19 hasta que el profe de mi vida que hay que ponerlos al vídeo

Voz 0662 06:24 también se puede subir a Facebook arroba empeora baja multimedia

Voz 3 06:29 si se quiere hacer de esa manera también

Voz 0098 06:31 dos minutos son las siete y XXXVIII realmente queremos preguntar cómo uno de los cabezas visibles de ANPE por otra noticia que hemos dado hoy el acoso escolar será las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año los expertos que se han reunido hoy que forman parte del Observatorio contra el acoso escolar alertan de que un domingo por la tarde un alumno puede recibir un mensaje en el que en el está insultando esto cada vez va a más el tema este de del ciberacoso y que no hay límites

Voz 3 07:02 realmente es uno de los problemas que hemos detectado el informe del Defensor posesión están viendo lo planteamos es algo que los gobiernos tanto estatal como autonómicos deben entender que hay que abordar hay que abordar porque las redes inabarcables y es que en momentos de de que seamos capaces de encontrar la forma o la fórmula para para hacerlo porque sino al final con las redes sociales con Internet con esa se puede trabajar muy bien si se quiere

Voz 5 07:38 se pueden hacer cosas buenas pero también se puede hacer mucho daño que es lo que pasa por ejemplo bastante graves e puso luctuosos casi casi recientes y eso de luego no debemos consentir lo ahí debemos implicarnos toda la comunidad educativa de lo Rusia procedentes lo estamos dentro del aula pero es poco acabas de decir

Voz 0662 07:58 hasta hace pocos años el acoso escolar se daba en la escuela ponerse las los escolares que se llamaba así frenar el acoso ahora ya

Voz 0098 08:06 a todas a las cuatro de madrugada

Voz 0662 08:08 las cinco las clases en el dos por la tarde usaba no eso es muy difícil de controlar Lenin ahí también el factor humano

Voz 5 08:16 Jermaine los alumnos no sé que allí ser capaces de contarlo