Voz 3 00:00 eh

Voz 4 00:16 cambiamos de asunto a esta hora de la tarde en Hoy por hoy Maika la música y el cine se van a unir por un doble motivo un doble aniversario que estamos celebrando en este dos mil dieciocho en esta casa y en nuestra emisora hermana en ochenta

Voz 5 00:30 pues sí además unos aniversario es que queremos compartir con todos nuestros oyentes la Filmoteca Regional va a celebrar el XXV aniversario de M ochenta y el ochenta y cinco aniversario de Radio Murcia y lo va a hacer con un ciclo muy especial de películas musicales que comienza este mismo jueves con la proyección de The Rocky Horror Picture Show van a ser muchas películas muy interesantes que ustedes van a poder ver de forma totalmente gratuita los lo va a contar todo nuestro compañero coordinador de emisoras musicales en la región de Murcia Joaquín y en qué tal Joaquín

Voz 0200 01:03 muy buenas encantado acumula muchas ganas de cine eh de música oye que una idea ésta no dormir la música el cine todo se ha vivido en la Filmoteca Regional pues la verdad es que si el sitio no puede ser mejor nuestra filmoteca para hacer estas predicciones hemos contado con la ayuda y la complicidad absoluta de Ángel Cruz de su director que ese bueno pues se le encantó igual que a nosotros nos emocionamos y creo que vamos a hacer más cosas porque no estamos gustando no la verdad es que la radio o el cine y la música están muy relacionados y por qué no celebrarlo y que el motivo ha sido ahora el XXV Aniversario de ochenta y el ochenta y cinco aniversario de Radio Murcia ya estamos trabajando en cosas porque Radio Murcia tiene ochenta y cinco años de historia está ligada Boney películas no hablando de radio pero vamos a hacer otras cosas vamos a poner cine que tengo que no tenga que ver con la radio en este caso hemos elegido películas musicales para para celebrar los veinticinco años de todos los éxitos de de la mejor música de todos los tiempos de M ochenta Radio comenzamos

Voz 6 02:04 eh

Voz 0200 02:06 el jueves este jueves veinte de septiembre a las veintiuno cuarenta y cinco horas las invitaciones se pueden recoger aquí nuestros estudios en calle Radio Murcia número cuatro y en la Filmoteca Regional vamos a la primera película es como decía Maika The Rocky Horror Picture Show pero lo va a seguir Moon Walker que haremos la proyección el jueves veinticinco de octubre y el jueves veintinueve octubre tendremos Fiebre del sábado noche dos películas espléndidas y también ese que ha sido a idea de Ana el Cruz unir películas que también celebren aniversario estamos con Moon Walker también que está Aniversario Fiebre del sábado noche también no pues todo unido hay que vaya aislado no el hilo conductor de todos sería el cine la música hay los cumpleaños

Voz 4 03:07 el ciclo compuesto como bien

Voz 8 03:08 eh explica ex compañeros de tres películas a partir de este jueves es celebración a dio la música el cine servida en la Filmoteca Regional en este escenario que a todos nos gusta ofrece la posibilidad de ver películas en pantalla grande que saben de los circuitos comerciales

Voz 0200 03:26 totalmente y además vamos a tener sorpresas en alguna estas ediciones tendremos e invitados algún artista haremos algo más pero tampoco queríamos complicar en exceso eso la acción se trata de ver una película a mí me han llamado amigos gente que que le gusta la música cuando escucharon lo de The Rocky Horror Picture Show sea verlo en pantalla grande volver a ver en en cine va a mucha gente no la he visto minadas no o la de Walker tampoco verla en gran pantalla con el sonido de la Filmoteca y celebrar eso celebrar en cine ver cine musical y esto sería yo me atrevería decir que va a ser como una primera entrega como una primera fase porque teníamos una lista de películas sensacional todas las propuestas de Ángel fueron muy suculentas insisto esto nos da pie a hacer más cosas a involucrarnos ya celebrar no siempre tiene que ser o un concierto podemos disfrutar visionando una película no gente que le gusta a la gente que le gusta el cine yo creo que que la Unión filmotecas Radio nos va a dar muchas alegrías

Voz 5 04:31 desde luego los fans de Michael Jackson podrán ver Moon Walker el próximo jueves veinticinco de octubre Easy las personas que quieran volver a ver en pantalla grande Fiebre del sábado noche tienen una cita el veintinueve de noviembre en la Filmoteca