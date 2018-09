Entrevista a Enrique Gallud Jardiel/ La Ventana

Voz 0673 00:00 el Jardiel Poncela más inédito llega esta semana a Murcia dentro de la Feria del Libro de la capital de la región y cómo va a llegar pues a través de una obra inédita que va a ver la luz y que se pública a través de una editorial aquí en Murcia también aquí en la capital murciana es donde se va a presentar la voz muerta sí para hablarnos de esa obra inédita hemos invitado a Enrique Gallud Jardiel al nieto del gran Jardiel Poncela muy buenas tardes Enrique Gallud

Voz 1 00:27 muy buenas tardes en que ese día

Voz 0673 00:30 herencia o en qué se parece la voz muerta al resto de comedias de obras donde la risa es la protagonista en en los libros en las grandes obras de su abuelo que es lo que tiene en común o qué es lo que no tienen en esta obra

Voz 1 00:45 bueno en principio porque es un género distinto Jardiel se le conoce principalmente por su literatura humorística porque escribió mucho teatro humorístico renovó el teatro comunicó hoy porque también escribió novelas de humor pero no se conoce la versión por decirlo así seria no este libro que presentamos que son textos prácticamente inéditos son novelas cortas de misterio en no misterio en el sentido de novela policiaca sino que llega a un poco más allá no al al mundo de de la de la ultratumba al mundo del espiritismo el mundo de los fantasmas son un género que Jardiel tocan su juventud que no la gente no conoce esta faceta suya que también es muy interesante

Voz 0673 01:28 o sea que no es un libro como por ejemplo podemos pensar Eloísa está debajo de un almendro o tuyos somos tres esas grandes comedias que después no los han llevado al teatro sino también al cine esto es la otra faceta de Jardiel que no tiene nada que ver con eso no poquito más que obliga

Voz 1 01:45 eh Jardiel la faceta del Jardiel serio un Jardiel que escribe narrativa muy apasionante muy interesante en qué se diferencia es eso principalmente en qué se parece diría que su estilo pues tiene es selló Jardiel es no no es literatura de humo pero tiene una una prosa muy viva muy interesante con mucha variedad de vocabulario en con muy directa a que llegan Segal al lector níquel y que el enganchan seguida en estas en estas obras a la cavidad el escritor está ahí aunque sea tratando en serio no es los temas

Voz 0673 02:21 esta obra inédita de Jardiel Poncela se va a presentar este viernes a las siete de la tarde en el Museo Arqueológico ya habrá que nos escuche se pregunte porqué se presenta en Murcia por qué Enrique

Voz 1 02:34 por eso pues porque ha sido una editorial de Murcia la que ha tenido la iniciativa de publicar esto junto con otras con otras obras publicara probablemente alguna cosa más en el futuro también ha tenido la le ha concedido poco Jardiel también el honor no de ser el que el que inaugure de alguna manera o que o que esté ahí en la en la Feria de la Feria del Libro de Murcia retomadas después de tanto tiempo no

Voz 0673 03:00 es como un broche de oro la verdad a esta a esta feria la presentación de este libro de Jardiel Poncela es si prolífico ue fue el abuelo también prolífico es el nieto verdad enriquece además muchas gente

Voz 1 03:11 no hubo bastante pero no puedo compararme con Jardiel Jardiel fue un monstruo de la literatura el tibio en muchos en muchos géneros escribí muchísimo de hecho la publicación de esta obra de otras partidas que estamos ahora haciéndolos herederos en los últimos años se debe a que cuando los es hicieron las obras completas de Jardiel completas entre comillas en los años sesenta pues se quejó muchísimo material fuera por motivos editoriales porque eran demasiados volúmenes no porque no no cabía y no era ya económicamente rentable aplicar doce catorce volúmenes de un autor no hay entonces esto son novelas que no se conocían esto se publicó en los años entre el año mil novecientos veintidós y mil novecientos veintitrés en periódicos escasa tirada practicamente no en ningún sitio no se ha vuelto a reeditar la única manera de leer estos textos sería meterse en una hemeroteca hay rebuscar entre periódicos antiguos entonces está muy bien que esto esté ahora pues para accesible para todo tipo de lectores de España Hispanoamérica también de Jardiel tiene mucho seguimiento

Voz 0673 04:17 así es llamado mucho la atención claro pensar en que todavía después de tantos años desde que Jardiel escribió esta esta obra casi noventa años llamó la atención que que todavía haya obras inéditas guardadas en un cajón los herederos tenéis todavía mucha tarea por delante quedan muchas obras guardadas en cajones para volver a publicar

Voz 1 04:38 bueno en este momento ya no quedan muchas pero te podría decir que hace cinco seis años quedaba todavía mucho material publicado en revistas y que no estaba en forma de libro oí los herederos nos hemos ocupado en estos últimos años de hacer ediciones de cuentos de Jardiel de artículos principalmente temas humorísticos que es lo que él más hacía pero este libro por eso es un poco distinta porque tiene esa otra que esa otra orientación que ya te que ya te he contado

Voz 0673 05:02 un libro atípico que no tiene nada que ver con esas risas que despiertan el resto de obras de de Jardiel Poncela acerca de de su abuelo Enrique se ha escrito mucho hay muchas biografías usted de hecho también escrito pero la gente conoce realmente a Jardiel Poncela

Voz 1 05:18 bueno le conoce lo que pasa de alguna manera es más famoso que conocido no hay muchísima gente que ha oído el nombre de Jardiel igual avistó una comedia o dos pero que no conoce el la el grueso de su obra no que no ha leído la mayor parte de de su obra por eso es interesante pues facilitar su lectura de todas maneras esto pasa con jardín pasa con muchos otros autores no normalmente la gente pues conoce uno o dos libros que cada autor no entran de lleno en la producción e ir muchas veces entre las obras menos conocidas pues hay hay obras estupendas no que son tan buenas como las más famosas

Voz 0673 05:53 de hecho Jardiel le le ocurre una cosa es que tuvo un gran éxito o no durante el tiempo en que él escribía hay después hubo una época en la que casi no se representaban obras de Jardiel Poncela pero después otra vez ahora mismo quién Murcia es rara la temporada en la que no ven una compañía pues dando vida a una comedia de Jardiel Poncela todos los años tenemos comedias ahora mismo tiene que haber un montón de compañías en España con obras de Jardiel Poncela En cartel eso también tiene que ser muy bonito no saber que las obras que escribió el abuelo de uno pues se siguen representando no y además con mucho éxito porque tienen temas que son muy actuales

Voz 1 06:27 sí más más a la alegría que da más veces representes de que gusta no porque la gente disfruta con ellas sigue sigue apreciando las si ha habido momentos algunos años en donde Jardiel sería ha representado menos pero otra vez ha vuelto a estar de moda el teatro de Jardiel es complicado de representar porque como tú muy llenas antes son muchos personajes eso implica pues evidentemente mucho gasto para las compañías más complicación de mover una obra por por capitales pero sí otra vez está teniendo auge el año pasado se han se han hecho varios montajes en en Madrid que luego amigo de gira por toda España Jardiel está dando se está dando importancia se han hecho programas sobre el documentales en televisión se ha dado al a la sobre en la sociedad de autores se creó un premio de teatro con su nombre y se se ha hecho una una exposición en el Instituto Cervantes osea últimamente se está recuperando la figura de Jardiel y sin está reivindicando

Voz 0673 07:27 sin embargo hay un aspecto o una parte de la vida de Jardiel Poncela que se desconoce es en la época que pasó en Hollywood porque la gente se piensa que Penélope Cruz y Javier Bardem han sido los españoles que han ido allí a abrir no a poner el acento español en Los Angeles en Hollywood pero no hay un grupo de españoles que los años treinta Se fue a Hollywood que trabajó allí en la gran industria del cine norteamericano y entre esos españoles estaba o está su abuelo

Voz 1 07:54 por supuesto el mucha gente no sabe pero la verdad es que la presencia de los autores españoles en Hollywood como escritores de guiones pues fue muy importante para la industria en su momento allí estuvo Jardiel el Año XXXIII tiene año XXXV estuvo también José López Rubio estuvo Gregorio Martínez Sierra y luego puso una pléyade de actores y actrices españoles Conchita Montenegro u otros más yo estudié

Voz 2 08:19 un allí que que realmente

Voz 1 08:22 impulsaron la la industria la industrial su momento en aquel momento no había Lage como tal y lo que se hacía eran versiones castellanas desde las películas americanas también obras originales y esto es una labor que que en sus compañeros de generación hicieron y que está un poco obligada pero qué es interesante recordar porque esa generación veintisiete de humoristas tenía mucho mucho vinculo con el cine no y la mayor parte de ellos se quedan Neville Jardiel pues hicieron guiones

Voz 0673 08:50 es verdad eso eso que cuentan de que este grupo de españoles allí en Hollywood luego se iban el domingo a pasar el día a la playa con la tortilla de patatas

Voz 1 08:58 en sí sí es verdad la verdad es que estaban vivían bastante bastante juntos algunos incluso alquilaron pisos juntos ir no sólo iban a la playa a comer tortilla de patatas sino que estaban en contacto

Voz 2 09:11 con con personalidades de dejó muy concretamente Cuén han que

Voz 1 09:17 estaban muchas veces invitados a la casa de Charo está iban allí a bañarse en la piscina era entonces son algo que ellos no tenían en su en su casa no bien trabado amistad con

Voz 2 09:28 con el actor pintor y eso fue lo que lo que hacían