Entrevista Jose David Gil Ferrer, secretario comité de ética y política de empresa de Grupo Lucas

Voz 2 00:25 y en esta jornada de jueves les queremos

Voz 3 00:28 se presentaron los compartir con todos ustedes lo que es sin duda un ejemplo de ética hay política social el de la empresa grupo Lucas recuerdan el pasado mes de mayo los servicios informativos de la Cadena Ser en la región de Murcia informaban sobre lo la concentración de trabajadores de la empresa grupo Lucas para protestar por la situación de exploración laboral quiero llamaban que aseguraban sufrir con sueldos bajísimos y jornadas labor Tales de hasta diecisiete horas diarias Maika como ha cambiado la historia en estos en este corto intervalo de tiempo

Voz 4 01:00 sí porque aquella situación shock para la empresa que en aquel momento aseguró no estar al tanto de lo que estaba sucediendo y que se puso manos a la obra para corregir la situación a partir de ese momento se tomaron una serie de decisiones para evitar que eso esa situación laboral volviese a producirse de manera que la empresa se propuso implantar una serie de cambios supusieran una mejora de las condiciones de trabajo tanto es así que contactaron con Cedex con la mayor organización internacional sin fines lucrativos que verifica atención los estándares laborales la salud y la seguridad laboral en todo el mundo después de varios meses de cambios y mejoras en la empresa obtuvieron el certificado es meta y la implantación de un sistema de gestión cómplices legal a fin de que exista una figura que vele por que se cumpla la legalidad en todos los estamentos de la empresa

Voz 3 01:51 hoy tenemos con nosotros a José David Ferrer el ex secretario del nuevo comité de ética y política de la empresa de grupo Lukas señor Gil Ferrer qué tal buenas tardes buenas tardes bueno cómo ha cambiado la historia en grupo Lucas decíamos nosotros que ustedes se han convertido en todo un ejemplo de ética y política social de empresa

Voz 5 02:08 la aquí en nuestra región gracias así no sé si llega a tanto pero bueno en primer lugar agradecer la oportunidad de poder dar nuestra opinión y explicaron Quito los pasos que hemos seguido para para realizar el cambio nada bueno y agradecer este piropo tan tan amplio no ser un ejemplo

Voz 4 02:28 a mí me gustaría conocer señor Gil cómo comenzó todo quiero decir ustedes tienen conocimiento de esta concentración de trabajadores que hablaban de sueldos bajísimos de unos cuatro euros si poco la la hora de trabajo de jornadas laborales de hasta diecisiete horas de verdad la empresa no tiene conocimiento de que eso estaba pasando

Voz 5 02:48 según me consta la las investigaciones que realizaron después acerca del asunto como se suele decir ni todos son tan buenos como lo pintan ni tan malo sí que es cierto que habrían cierta cierta irregularidad de cierto problema la empresa no tenía conocimiento a raíz de esos pero los motivos por los que se han ido implantando diversos sistemas de control y medidas para que participe cada uno de los trabajadores pero como comentaba que todo fuese tal cual se encomendaba no no consta que se fue no consta pero bueno él ya te digo Sanyo dando diversos controles para para evitar que esos desconocimiento puedan volver hayan acabado Amper ha crecido muchísimo en poco tiempo conseguir controlarlo todo desde un grupo dirección es muy complicado de ahí que se hayan ido pues la adquiriendo ciertas personas conciertos titulaciones técnicas para para concretos puestos de trabajo evitando así que se vaya externalizando trabajo que lo pueden llevar a problemas como claro que sí

Voz 4 03:53 era donde estaba el problema no es que la la empresa con

Voz 5 03:56 CIO en terceras personas empresas que es autónomo fue dejando un poquitín la parte externa del trabajo de campo y ahí fue donde digo el problema que fuese todo tal cual se pintaba me consta que me consta que no pero bueno así la empresa con afán de de bueno sino tenemos marca no tenemos nada la mayoría o mucha parte de las ventas en el exterior en España igual la imagen de la empresa un alemán Alemania en la tierra cómo hablen mal de ti olvídate

Voz 3 04:33 José David en cualquier caso ustedes estará conmigo que bueno esta este grupo el grupo Lucas ha convertido en todo un ejemplo porque habitualmente solemos escuchar quejas de trabajadores en diferentes empresas no es lo más habitual que desde el minuto cero los directivos de un grupo como este grupo Lucas tomen cartas en el asunto e intenten corregir en un tiempo récord todas estas irregularidades de las que hablaban los los trabajadores

Voz 5 05:01 yo creo que eso es señal un poquito de de haber visto de que podían haber errores ideó la preocupación que hay por parte de la dirección de la empresa trabajadora al fin y al cabo nosotros el crecimiento que ha tenido grupo Luca ha sido pues la calidad del producto que vende estaremos de acuerdo en que si el trabajador no está a gusto difícilmente va a producir con calidad en España somos más conocidos porque somos española pero una Alemania como el producto no tenga calidad no te lo van a comprar los conoce de nada entonces si el trabajador está contento el trabajador produce con calidad

Voz 4 05:38 y en este momento en que estamos hablando cuando hablamos por ejemplo el nuevo Comité de Ética de Política de Empresa que se dedican a usted

Voz 5 05:44 sí bueno aquí lo que se intenta apelar un poco llano pueblo la persona como se ha visto siempre el número de trabajado sino como intentar a ver eso un trabajo largo difícil más cuando estamos en un sector como el agrario pero lo que esperar un poco por la concienciación familiar por el agrado en el trabajo vamos que cuando suena el despertador tengamos ganas de ir a trabajar y sabemos con la sonrisa ya no te usted

Voz 3 06:10 es ese cambio de actitud de los trabajadores en este tiempo con con el cambio que ustedes han dado gracias a al Comité del que ustedes secretario

Voz 5 06:20 es bueno lleva poquito tiempo en el comité llevamos aproximadamente dos reuniones estamos haciendo una reunión trimestral se aprecia el interés de la gente de al menos con tal cuáles son sus inquietudes muchas de ellas poseen inquietudes que no podemos hacer nada desde el comité son meras asuntos laborales económicos que se pueden son de difícil resolución pero sí es cierto que bueno la gente de o tiene ese pálpito de que dirección eh se preocupa por ellos es muy complicada aquí grupo Lucas son varias empresa estamos mala no alrededor de directa e indirectamente mil doscientos mil quinientos trabajadores tenerlos a todos contento es muy complicado pero sí es cierto que con este tipo de acciones que se van implantando la gente se involucra Se ve que un grupo Luca no la empresa en la que trabajan sino lo que se intenta ser un poco la familia ya que al fin y al cabo o más tiempo allí que que en nuestra propia casa con la familia

Voz 4 07:16 y eso suele ser habitual por eso es tan importante no lo que ustedes están haciendo y de cómo decidieron ustedes ponerse en contacto con sede ex con esta organización internacional que es la que verifica los estándares laborales la salud y la seguridad en el trabajo en todo el mundo

Voz 5 07:33 bueno esto es anterior a mi incorporación pero bueno tengo conocimiento el tema a ver si esa auditoría o esa modificación ha hecho a nivel interno las repercusiones sea la hubiera sido más débil no entonces al igual que con el con el tema legal compre a sufrir ser o ahora se está haciendo una definición de puesto se valor desde direcciones de los distintos departamentos que hiciese un tercer órgano que no estuviese por así decirlo propiciado no la gente de grupo Lucas la mayoría de la de personal tanto la Administración como cargo intermedio son gente que viene de de de planta un grupo Lucas apuesta por la por la promoción interna de claro si hay cualquier problema de comportamiento ese comportamiento se tiene desde el principio siempre es mejor que te valoren una tercera persona que no te conoce para nada que nosotros mismos no pararé siempre va a ser mucho más imparcial y luego a la hora de cada uno va a ser mejor más efectivo

Voz 3 08:38 José David no seis en todo este tiempo se han llamado de otros grupos de otras empresas para pedirles consejo para decirles si queremos hacer lo mismo que habéis hecho vosotros por dónde empezar

Voz 5 08:48 pues no me consta mire no me gusta pues bueno tampoco tengo el la relación así con con personal externo pero bueno si así fuese digo el comité ir desde mi puesto como completan estoy seguro que la dirección encantadísima al fin y al cabo un hay que mirarse como competencia sino como aprender una nosotros podamos ayudar a los demás seguro que ellos pueden ayudar en algo

Voz 4 09:12 eh hubo vuestro caso es un caso extraño dentro de la Región de Murcia quiero decir en el sector hortofrutícola de de exportación de productos agrícolas en la región de Murcia hay más empresas como vosotros que se hayan preocupado por cumplir con todos estos criterios de estándares laborales para que la gente que trabaja con ellos esté contenta yo entiendo quiero pensar que sí

Voz 5 09:38 fíjate lo que comentaba anteriormente vamos evolucionando esa imagen del trabajador como número una máquina yo creo que de Henry Ford ya fue desapareciendo entonces yo quiero pensar que si además Murcia donde no soy de aquí de la región pero bueno por lo que voy conociendo tienen mucho peso hay mucha industria de este tipo de yo creo que sí sí no yo que hubiera hecho con las noticias como como pasó con nosotros no lo mejor Funcas soldado podrías es el con

Voz 3 10:07 exacto que ahora mantienen con con sus trabajadores hay una relación más más días

Voz 5 10:13 está más cercana si porque ya dentro de todos los grupos de trabajo o estudio una la acto de los pasos que se intentábamos crear grupos de trabajo y estudio lo que son los comentarios en el cual están representados por por todo lo establecido desde dirección alguno de lo de lo diferente amenizada en la empresa forma parte de algunos os comida aunque no forme parte siempre le invita por por trabajadores desde planta hasta trabajaba de campo entonces todos tienen voz y voto sino directamente porque ha habido volumen de mil mil quinientos trabajadores muy complicado poder a todo pero sí tienen voz sí que tiene bueno parece que está funcionando

Voz 4 10:54 cuál es la la última sugerencia que le han hecho de de desde los trabajadores y que se ha tenido en cuenta por parte de la empresa

Voz 5 11:01 bueno pues es sugerir el comité así a bote pronto porque tampoco me que estaba no lo tenía pensado pero bueno eso propuso los de de campo para sobre todo para estos meses de calor que se está Lahcen son Velázquez y vídeo bueno está en medio campo bancales enorme claro a la hora de para comer o descansar igual me costaba se instalaran alguna sombra árboles para que por lo menos los bordes pudieran tener alguna mesas han instalado fuente se llevan los autobuses que desplazó la gente se iban bombonas de agua uno es complicado porque hay fincas que están lejos de la civilización por así decirlo pero bueno se se intenta mejorar dentro de la medida de lo posible todo lo que se va proponiendo se va haciendo muy bien

Voz 3 11:47 pues José David Gil Ferrer secretario del nuevo comité de ética y política de empresa de grupo Lucas muchísimas gracias y que cunda el ejemplo en otros grupos en otras empresas de ese buen hacer ejerciendo este grupo para con sus trabajadores