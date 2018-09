Voz 1197 00:00 seguimos aquí en La Ventana de la Región de Murcia en la Cadena Ser y como saben les venimos contando desde la jornada de ayer la región de Murcia ha vuelto a ser testigo por desgracia de ese fenómeno que es la inmigración ilegal en las últimas horas y varias decenas de de inmigrantes eran interceptadas en alta mar en diversas pateras por parte de efectivos de la Guardia Civil también de Salvamento Marítimo y recibimos al otro lado el teléfono a Antonio Navarro Él es el decano del Colegio de Abogados de Cartagena Antonio qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 1197 00:35 Antonio ante ante esta situación ante este fenómeno hay que señalar que desde el Colegio de Abogados de de Cartagena se presta un servicio fundamental importantísimo para para estos inmigrantes como es la asistencia letrada y todo ello a través de de oficio

Voz 1197 00:55 cuál es cuál es cuál es la situación en el momento que estas personas llegan a tierra llegan a puerto cuál es la situación legal de de estas personas Antonia

Voz 1 01:11 mira eh técnicamente en el argot esto se viene a denominar excursiones viajes en

Voz 4 01:18 en caliente que sólo viaje siento que totalizan la pateras patera esta firma llevan decidió ningún tipo de control no

Voz 1 01:28 devoluciones que se efectúan al explico lo que también se llaman de devoluciones en caliente no porque que tienen un carácter casi inmediato esta persona que vienen en condiciones normales no han cometido ningún tipo de delito sino que sólo tratan de llegar a este país entonces cuando llegan y son interceptadas por la fuerza de orden lo que ocurre que como primera medida se les atiende se desatiende humanitaria mente por supuesto si se les toma a huella dactilar se viene practicando lo que se denominaría una expulsión inmediata se llama expulsión en caliente no que a veces ocurre que eso no es tan inmediato sino que banal lo famoso fin centros eso donde están hasta que se produce su expulsión si no hay ningún problema de ningún tipo la expulsión suele ser casi casi inmediata no salgo salvo que en el caso de menores que por supuesto

Voz 1 02:32 eh que la persona que haya venido alguna esa persona tenga vida sido político ni tampoco en un tercer supuesto pero que más raro porque sino no suele llegar por medio de pateras pero de vez en cuando se da pues que tenga su madre o padre au mujer era aquí es decir la misión de los abogados ahí es muy importante es importantísima solemos trabajar de acuerdo o que aunque no tengamos que ver digamos técnicamente si hemos trabajado un poquito de acuerdo con con ONG en el sentido de que de que bueno están ahí con nosotros y nosotros lo que hacemos es intentar garantizar una intentar no se garantiza que el derecho de estas personas sus derechos pues procedimiento tan tan sumario como ha dicho que se devoluciones en caliente pues a que den absolutamente cubiertos no es decir por ejemplo el intervención nosotros podemos observar primero vamos que el traductor sepa verdaderamente porque cualquier error nos ha llevado uno erróneo que se ajuste la declaración a lo que está diciendo el traductor lo intentamos también por todos los medios coadyuvar a averiguar mediante las preguntas que se le hacen si tiene algún problema ha sido políticos y en menor de edad los familiares crían aquí para intentar por todos los medios que sus derechos sean garantizados no para concluir y suele llevarse estos tipos de procedimiento de un procedimiento administrativo que ahora prácticamente no se utiliza lo que hacen ahora de la comisarías es que se envían directamente al juzgado de guardia de lo jugado de guardia hace la orden de expulsión nosotros solemos recurrir no intentamos por todos los medios porque siempre pensamos que se puede hacer algo y es nuestra obligación y entonces al final en la Audiencia Provincial la que decide sería un poquito el proceso muy muy brevemente explicado pero para que pueda ser entendido porque todo el mundo

Voz 1197 04:37 en un en un fenómeno como como exceso de de los colegiados que ahora mismo hay en el Colegio de Abogados de de Cartagena cuantos abogados pueden estar prestando servicio en el turno de oficio en en esta situación Antonio

Voz 1 04:50 pues en en el día de hoy en concreto no te los decir porque todavía no es operativo en marcha en cuanto antes pero en el anterior que hubo el año pasado en Cartagena en aquel momento fueron por día diez abogados con tres magistrados esta vez eso son bastante menos son cien probablemente creo lo que obteniendo documental que probablemente haya dos jueces pues con dos con tres letrados

Voz 1197 05:16 eh eh porque cuál es la función exacta del del turno de oficio comenten las hablemos un poco de de su Fund

Voz 3 05:23 pero el turno de oficio genéricamente lo en relación a esta cuestión no en relación bueno pues a esta cuestión si hay alguna variación sobre el servicio normal y habitual que

Voz 1 05:34 no no no vamos a ver variaciones la única variación que existe de que este tipo de situaciones exige todavía aún mayor esfuerzo el normal porque porque cuando de golpe llegan cientos de personas tiene que movilizar a muchos abogados o alguno Hilario tiene que intentar localizar gente la guardias llevarla ver todo el mundo por supuesto está disponible para que cuestione estilo vamos un trabajo más difícil que organizar que lo que sería una guardia normal la cual se comete cualquier delito pues el abogado de guardia va asistiendo a esa sonada de ir cubriendo toda la necesidad de jurisdiccionales que venga no en ejercicio del derecho de su defensa esto es un poco más complejo organizar de ahí que siempre nos pongamos de acuerdo con la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado nos ponemos también de acuerdo con los juzgados si nos ponemos de acuerdo también muchas veces con ONG para que use y que entre todos sea lo dentro de que esperemos que cumplir la ley y por supuesto que es lo primero que todo resulte lo más humano posible para esta persona

Voz 1197 06:35 claro ante este tipo de situaciones excepcionales imagino que la coordinación con el resto de administraciones y resto de de organismos tiene que ser importante

Voz 1 06:43 sí es muy importante ahora supongo que empezaremos conecta pero la la que hubo el año pasado fue muy importante he trabajado ante la Delegación del Gobierno de Hamás de acuerdo con la comisaría de Policía a jabón de acuerdo con el TSJ para la focalizas de tres juzgados en Cartagena con el Ayuntamiento de Cartagena que puso los medios para ese pabellón como te repito con ONG que bueno vinos pidieron está con nosotros aquí en ese momento estábamos encantados de que bien trabajos Si es un es un proceso

Voz 5 07:15 lo complicado largo y a veces también para el abogado por por muy culto

Voz 3 07:20 pido que mi batalla afectivamente no que sea una también no efectivamente

Voz 1 07:25 sí sí sí impresiona mucho yo fui uno de los compañeros además que como tú y de alta en el turno de oficio del año pasado asistí a la a las plantillas

Voz 1 07:36 es duro porque porque gente que llega con la esperanza una nueva vida he engañado una serie de mafia y cuando llega aquí se da cuenta de que todo el sueño de su vida arriesgado su vida arriesgado todo su dinero no vale no vale y tiene que volver porque soy la normativa legal no Iberia

Voz 1197 08:02 de las paradojas no el monto que llegan a tierras el presta toda la ayuda humanitaria todo lo que necesitan todo lo que sea necesario pero acto seguido está esa expulsión en caliente resulta paradójico

Voz 1 08:14 claro resulta paradójico pero es que

Voz 1 08:19 es la ley y entonces pues el sistema legal es el que tiene que llevar a todo jueces Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado letrados a todo el mundo eso no quita lo hizo por ellos para que desde la cuerpo y fuerza de seguridad primero la verdad que se vuelcan con ellos en el sentido de que llevan mantas y de verdad que entiendo que se hace todo lo posible para aquellos ese tiempo este el mejor sus derechos sean lo mejor cubierto pero claro

Voz 1197 08:50 pues Antonio Navarro decano del Colegio de Abogados de Cartagena no nos queda tiempo Mara para más no sin antes dar ese pues bueno la enhorabuena y las gracias por la labor sin duda alguna que que desempeñan muchísimas gracias por su atención Antonio buenas tardes