Voz 1197 00:00 hoy hemos conocido que el partido socialista dice estar dispuesto a aceptar que la supresión de aforamientos de los cargos públicos afecte también a los presuntos delitos de corrupción que éstos puedan cometer en el ejercicio de su cargo según ha asegurado Adriana Lastra la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE el pasado lunes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez proponía una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos a diputados senadores y miembros del Ejecutivo el martes de hecho se daba luz verde en el Congreso de los Diputados a una iniciativa de Ciudadanos en este sentido para hablar de este asunto recibimos al otro lado del teléfono a Germán Teruel EEES profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia a Germán qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 1197 00:41 los últimos meses de dicho en los últimos años hemos hablado mucho de la figura del aforado sobretodo cuando han salido a relucir determinados casos de de corrupción donde se ha investigado a algunos representantes políticos

Voz 1197 00:58 hola qué significa ser aforado

Voz 1 01:00 pues el aforamiento es una prerrogativa según siquiera haber un privilegio que tienen determinados cargos público en atención al cual cuando cometan un delito no van a ser jugado por cualquier tribunal por el tribunal que le corresponde el Irak si fueran Un ciudadano normal sino por un tribunal digamos de mayor rangos en función del nivel pues puede ser el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia las respectivas comunidades en las respectivas comunidades autónomas

Voz 1197 01:34 ahora con la con la iniciativa que bueno se aprobó en el Congreso de los Diputados por parte de de ciudadanos que es lo que podría suponer porque en principio esta iniciativa afectaría a los miembros del del Gobierno poco más no sé si a todos los políticos que tenemos en nuestro país cuáles afectaría esta medida concreta aprobada esta semana en en en el Congreso

Voz 1 01:54 en en nuestro país hay distintos tipos de distintos tipo de aforados

Voz 1 02:01 por un lado la Constitución prevé el aforamiento de diputados senadores ídolo miembro del del Gobierno luego distintos Estatutos de autonomía para que den también el aforamiento para los parlamentarios autonómicos y los cogía no a otro pues luego en España también hay un tipo de aforamiento que prevé respectivamente la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de cuerpo el Fuerzas de Seguridad del Estado para jueces magistrados y miembros de los cuerpos Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones en principio la moción que todavía está en su casa habría que tramitar en la quinta reforma legislativa se trataba de una moción es una mentalmente a lo que sería los políticos al aforamiento de lo arduo de los cargos políticos

Voz 1197 02:52 pero de cualquier cargo político ya se trate de una administración local regional o estatal

Voz 1 02:57 eh no claro ahora mismo los aforamientos están previsto sólo para diputados nacionales senadores y miembros del Gobierno miembro del Gobierno nacionales su proyección también en lo autonómico no hay aforamientos para concejales para o para miembros de entidades de entidades locales hay en algunos casos a algunas comunidades autónomas a nivel nacional también para alguna institución algún órgano sensible como el Defensor del Pueblo

Voz 1197 03:24 sí sí claro porque esta iniciativa que es aprobaba esta semana al Congreso de los Diputados cómo cree que puede influir si es que influye de verdad en la propuesta en la iniciativa impulsada desde la Asamblea Regional de Murcia que si no me equivoco creo que todavía está en el trámite en el en el Senado podría afectar de alguna forma al es iniciativa del Gobi de del Parlamento murciano para eliminar los aforamientos a los diputados regionales de nuestra comunidad

Voz 1 03:51 he sentido vida esto lo sobre todo lo que lo que muestra una línea política bien la línea política aclara que avanzó Alonso y a Murcia también hay iniciativa de Ciudadanos casi uno no políticos que que que más allá esto como como bandera

Voz 3 04:07 sí yo es precisamente quitar

Voz 1 04:10 los aforamientos en nuestro país a los políticos porque de hecho Gemma hay que decirlo si un acude al al derecho comparado a cómo se organizan otros países pues España en este punto he una singularidad no es común en otros países que haya aforados a los que ello en los que se encuentran aforado y desde luego no en la cantidad de los que tenemos aquí digamos que España en eso es una singularidad pues supone un caso raro

Voz 1 04:41 que hay una línea política la resulta de la moción que fue aprobada también de la declaraciones que que ha hecho el presidente del Gobierno hay una intención de poner fin a ello

Voz 1197 04:55 da el aforado esta figura que que nació con la Constitución española durante la transición cree por tanto que se trata de una figura judicial obsoleta sin razón de ser ya a día de hoy germanos

Voz 1 05:08 sí pero probablemente probablemente a día de hoy no tiene una razón de ser y sobretodo en toda la extensión en la que en la que vienen reconocido un ejemplo un un un diputado que llegue tenga un accidente de tráfico con habiendo bebido superándolo umbrales que dice que dice el Código el Código Penal que me de Juncal que el que Stream algo o el órgano jurisdiccional que jugaría cualquier ciudadano pues tendría que ir al Tribunal Supremo pues parece que es un sinsentido está cobertura originariamente pudo tener una lógica eso es que se impuso a esta prerrogativa pero hoy por hoy podemos confiar que cualquier tribunal va a ser imparcial y que no va a haber una interferencia no va a haber un interferencia en ahora lo juzgarán un diputado o senador

Voz 1197 06:01 claro pero no hay que dejar claro Hermann que el hecho de que una persona sea aforada no quiere decir o que sea impune lo único que el aforamiento lo que impide que esta persona pueda ser juzgada por un tribunal en este caso un tribunal ordinario no un tribunal de primera instancia simplemente tiene que ser juzgado por una instancia superior un tribunal superior

Voz 1 06:24 claro exactamente de hecho hay que distinguir muy bien tres prerrogativas que se reanudan normalmente a la comisión de los parlamentarios que sería por un lado el aforamiento que es lo que acaba de escribir el con esa actitud es decir simplemente puede ser juzgado esta persona va a ser juzgada por un tribunal por así decir de mayor rango de mayor tímida pero va a poder ser juzgado luego otra prerrogativa que hoy por hoy no no se discute es la cuestión del la inmunidad parlamentaria Iker en los diputados sólo puedan ser detenido en caso de flagrante delito donde además cuando un diputado tiene o cometió un delito a la hora de ser procesado el órgano jurisdiccional tiene que pedir una autorización al a la Cámara correspondientes para poder procesarlo claro esto es lo que se llaman el mecanismo del suplicatorio lo que trata de prevenir es que en un momento dado se pudiera iniciar una causa penal espuria con ánimo de interferir es políticamente en el funcionamiento de las cámaras cierto es que hoy por hoy todo también probablemente haya perdido su sentido

Voz 1 07:37 es una interpretación muy restrictiva exige a las cámaras en caso de negación de un suplicatorio una motivación de es que de verdad puede interferir ese proceso jurisdiccional en el funcionamiento en funcionamiento las cámaras ya digo algo hoy día en prácticamente imposible yo no me cabe pensar una hipótesis único usted

Voz 1 08:01 que esta así yo creo que siguen manteniendo toda su vigencia es que los diputados senadores los parlamentarios no pueden ser perseguidos por la expresión es que digan que en el ejercicio de sus funciones parlamentarias temo por poner un ejemplo si yo insultara a un alumno en una de mis clases podría acoger y Venus por vía civil penal incluso administrativamente el proceso si un diputado se insulta en en el en sede parlamentaria en un debate parlamentario como mucho podrá ser llamado al orden dentro del régimen parlamentario pero no podrá abrir un proceso penal por aquello que ha dicho que haya que haya dicho esta persona

Voz 1197 08:50 por lo tanto estamos viendo que el aforamiento o la figura del aforado tiene las horas en los meses contados

Voz 1 08:58 pues sería una buena noticia que así fuera

Voz 1197 09:01 Herman Teruel profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia muchísimas gracias por haber atinado la llamada de la Cadena SER por haber estado aquí esta tarde en La Ventana de la Región de Murcia