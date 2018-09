Micromentario / Pepe Belmonte (24-09-18)

Voz 1159

00:08

no se puede cerrar el ojo ni por un segundo según servidor de vacaciones durante las semanas ya su regreso resulta que primero tenemos un tren que en poco más de tres horas nos lleva de Madrid por el camino de toda la vida es decir sin dar rodeos sin tener que visitar a nuestros vecinos alicantinos que fue de Bernabé que se cuenta ahora que se ha visto el plumero desde su poltrona El senador las cosas te lo contaba mi querido amigo Jero instante en un espléndido artículo publicado hace unos días podían hacerse de otra manera no se hacía porque había por medio intereses espurios y nada claros segundo tenemos de Secretario general de recién renovado Partido Popular a Teodoro García lo cual es todo un lujo con un currículum creérselo salta un galgo con el prestigio de ser nada más y nada menos que el campeón del mundo el lanzamiento de hueso de Oliva a ver quién es el guapo ahora que le moja la oreja en el Congreso de los Diputados desde cuya tribuna de oradores te puede lanzar un salió hace al mismísimo ojo ciego para toda la vida pero mi preocupación es otra es este el mismo muchacho que cuando había que votar en el Congreso para que trajeran agua a Murcia tuvo una urgencia Ése fue a toda prisa el aseo para no contradecir a su partido es el mismo que alguien me lo aclare tercero las noticias sobre nuestra educación no son nada alentadoras seguimos a la cola de la cola en todos los niveles lo que de las pasadas los de las pasadas oposiciones sigue sin resolverse los sufridos opositores siguen sin poder ver sus exámenes y mientras tanto la cachas una mujer nacía para matar va de Collin Coles retratando se ante la prensa dando muestras de tranquilidad y buen hacer cuando todo a la luz de los datos está hecho unos zorros cuarto me encuentro con una espléndida feria del libro después de lustros en barbecho que pasa me pregunto es que por casualidad hay elecciones resulta que sí que ahora les ha entrado las prisas qué pintan a toda urgencia las paredes de cartón piedra para dar una imagen que no es la que corresponde después de las elecciones volveremos al tedio de siempre al abandono absoluto y al desprecio de la cultura respondan a ustedes mismos por mi quinto felicidades de todo corazón a Joaquín Contreras y a los suyos que la sigue la consigue o dicho con palabras de Cela sólo vencen aquellos que resiste bienvenidos al nuevo y divertido curso prometo entretener res