Voz 1026 00:00 Paco Belmonte presidente de Cartagena buenas tardes

Voz 1 00:02 qué tal buenas tardes si va a llegar a las siete

Voz 1026 00:05 él

Voz 1 00:06 bueno yo creo que si no como decía hice el hecho de que el inicio de la competición a la vuelta de la esquina y que a partir de la semana que viene yo creo que bueno la gente con un beso de las playas se animando oí todo el mundo va va cobrando el sueldo de no es bueno yo creo que que al final eso unido a hacia un buen resultado en en el partido inicial el el sábado más que está a la vuelta de la esquina en la Copa del Rey pero bueno esperemos que ayer a ese ese tirar necesario para batir ese récord en poder llegar a los siete a mí me pago la gente está también muy pendiente

Voz 1026 00:39 eh del mercado lo que tiene que el sistema de competición arranque en las temporadas que once jugadores a Cartagena les sigue faltando un medio centro defensivo y un medio centro organizador de plazos cuando crees que sino realista puedes tener dos jugadores o al menos uno de ellos

Voz 1 00:58 bueno la verdad es que a veces la negociación engloban todo lo rápido que que quiere no son futbolista cotizados en el mercado las sociedades que tenemos tanto en el puesto de de seis como de de ocho oí andamos esperando respuesta de peleando con otros clubes para para poder cerrar la las negociaciones no yo soy optimista la emboscada soy yo espero que antes del próximo viernes pues bueno había podido será la negociaciones Si hizo una buena centrarnos en el partido del sábado hay pensar que hasta la semana que viene hasta el día treinta y uno está el mercado abierto para uno para poder darle al mes trescientos piezas que les falta

Voz 1026 01:38 ubicar hoy entre el Cartagena cuenta actualmente con Miguel Ángel Cordero con Álvaro que el giro Icon Adama Cordero el año pasado estuvo más como algo parecido a ser con Jiménez aunque podían jugar juntos más defensivo qué Jero es más de de creación ya es que salga cedido tres más prisa con el defensivo por aquello de que cordero también puede hacer las veces de de organizador

Voz 1 02:05 bueno sí que es verdad que que bueno con el fútbol que quizá durante el transcurso del partido sí sí necesita son cambia en muchas ocasiones en Maazel el pivote defensivo que el que el ofensivo no máxime cuando la situación de la Dama yo creo que en las próximas horas totalmente de un futbolista que no puede participar porque arrastraba los partidos de sanción del del año pasado oí tiene que esperar unas jornadas no pero nuestro nuestro objetivo a corto plazo es que saluda que salgas hoy que puede acumular experiencia para para regresar el año que viene bueno siendo jugador para mí un toque más importante porque creo que se futbolista con las cualidades buenísimas pero que este año quizá con la configuración nuestra pues cena alguno no vale a jugar esa cantidad de partidos que que queremos no pero bueno sí que es verdad que que lo que decías tú qué que quizá el defensivo urge a un poquito más pero bueno tampoco tenemos que ser alarmistas no aquí se planifica para para XXXVIII Jonay un playoff sino para tener jugadores de cara al partido del sábado y creo que élites tiene argumentos suficientes en la plantilla como para poder afrontarlo con garantías para consiguiendo poquito también con él

Voz 0691 03:14 con el mercado de fichajes hemos hablado de esas dos posiciones que está ahí sí mirando las dos más importantes esas dos fichas que tenéis para jugadores mayores de de veintitrés pero también quedan otras dos fichas para sub veintitrés Si sale sobre todo Adama tenido ahora mismo a a a costa a Moreno ha Carrillo que también lo habéis al final al final dado esa plaza en el primer equipo pero estoy mirando cositas para esas dos fichas de sub veintitrés puede ser que como el año pasado no sorprenda ahí igual ya sobre la bocina que llegaron por ejemplo Faris hoy Joshua Mejías estoy mirando alguna alternativa quizá para la defensa en en materia de algún sub veintitrés

Voz 1 03:50 bueno quizá el puesto de de ocho sean futbolistas sub veintitrés importante no no no no tiene por qué ser sénior no hay estado barajando varias mareas cuestiona Si sigue el ocho que viene sub veintitrés pues tendría ficha porque ahora ni no es que haya que darle ficha Arias que había que quitarse la porque la ficha federativa está metida en la pretemporada Si Irán y si no se soluciona su situación de aquí al al viernes es un futbolista seleccionable ir convocado Bob Pop parece de Gustavo Munúa dos entonces puedo no puedo dar la es hacían que que la pieza que encontramos sea sub veintitrés en el en el ocho y que si no encontramos una una norma que le entonces el futbolista hay que ir unos intereses para no pues que que de momento continúa en la plantilla a expensas de la sábana que solucionarlo no no hay míster está contento con su con su rendimiento con su comportamiento a lo largo de de la pretemporada en observación que tengamos que cartas y yo hemos hablado poquitas

Voz 0691 04:53 el mercado de fichajes ya hemos estamos viendo que todavía quedan algunas algunos flecos digamos que para completar esa plantilla pero ya está a la vuelta de la esquina este este debut en ese arranque de la competición qué sensaciones Paco está obteniendo de la de la pretemporada del del Cartagena después de todos estos partidos caído jugando el equipo

Voz 1 05:12 bueno la sensación en yo creo que que el que haya visto al equipo sabe que mantenemos la seña de identidad que venimos implantado en las tres temporadas que que estamos para intentar ser un equipo bueno de de un fútbol de persona alta de dominio del balón de de va de bastante posesión para para ser capaces de generar ocasiones de ganar los partidos a través de ese de ese modelo de juego lo tenía claro el míster lo tenemos claro nosotros a la hora de contratar a un entrenador y yo creo que es bueno e el principal argumento que vamos a tener a partir de ahí hay muchísimas caras nuevas que que nadie se olvide que que creo que son dieciséis futbolista en los que no han continuado de una plantilla que era campeón hay reforzará un equipo campeón siempre genera incertidumbre y complicaciones porque los parámetros están están bastante altas Si igual a beso ídolos superarlo no es nada fácil no pero con las sensaciones que ha dejado el equipo en pretemporada son buenas ya la falta pues bueno comenzar a demostrarlo a partir del sábado

Voz 1026 06:10 Paco una situación te te quería preguntar pero el tema de la defensa no has acumulado jugadores de mucho nivel ya contabas con Moisés que bueno después debe hablar finalmente ya se ha quedado el fichaje de Ayala fichaje de Antonio López jugadores importantes también fichas a Orfila no sé si al final lo lo ubican más como o estrellas que sea más lateral que central y y bueno Carmine hacer el lateral zurdo te queda preguntar también por esa posición no si Jesús Álvaro va a tener un recambio natural como el año pasado a Morros os vais a jugar con la polivalencia de Oscar Ramírez como cuál es vuestra idea

Voz 1 06:43 bueno yo creo que que al final allí con lo tuvieran bicho hemos acumulado mucha experiencia hay yo creo que llevar algo que no se dio el año pasado que que había gente que dejó de XXXII XXXV partido yo creo que está no eso no no va a ocurrir no al final eh bueno pues en pretemporada Antonio López y Orfila eh de momento de lo parten él no sean de titular aunque a lo mejor el sábado son titulares no tengo ni idea pero se nombres que que en cualquier momento pueden puedo jugar con total garantía no respecto al al lateral bueno creo capaz de Jesús Álvaro sale de la puede jugar de lateral izquierdo carne después jugar de lateral izquierdo y Pedro Orfila puede jugar de lateral izquierdo no por cuentas en su XXIII mucho mucho nivel similar a a Jesús para que le disputen puesto o al final lo que es un poco comparsas entonces bueno tenemos que que que bueno que además está el trabajo de de Damián de está siendo muy bien en pretemporada

Voz 2 07:36 sí hay argumentos no copa

Voz 1 07:38 era para no traer otro otro hombre más contada a encontramos perdón algo de de muchísimo nivel a última hora pero no es fácil en ese en ese puesto encontrar un un sub veintitrés no el hecho de que haya que son veintidós equipos filiales en en Segunda División que le provoca que que esa demarcación escasea un poco de de jugar de muchísimo nivel para vuelo para encontrar un nivel alto que puedan competir en este caso coges

Voz 1026 08:05 Paco se ha sobrepuesto el grupo a a todo lo que ha ocurrido Concha pero ya no digo solamente son motivos para marcharse o no sino en el hecho de que estar varias semanas pendiente su salida no se contando cosas privadas a lo mejor bajo el punto de vista no necesitaba dar tanto detalle públicamente con también con el expediente del club todo eso suele llevar un poco de convulsión no sé si eso ya es pasado crees que puede afectar un poco la plantilla parecer reciente

Voz 1 08:31 no yo creo que el grupo que en principio tenía bien claro fuera las situaciones clave no el ha entrenado cuando te pica profesional al tiempo que ha está aquí pero luego bueno todos tenemos en mente que podía saber de qué se yo la solución a su situación no por lo tanto no creo que sea un tema que todo lo que había provocado ningún terremoto en el vestuario sino que que los acontecidos han derivado en un final que todos creíamos que iba a ser es

Voz 0691 08:57 Paco hemos hablado de la primera jornada contra el contra el Recreativo Granada contra el filial del del Granada después de eso dos partidos fuera de casa tan lejos como en Don Benito hoy en Huelva y en medio otro partido de Copa en en Don Benito se tiene Jam claro si se va se va a hacer una especie de de gira y se va a volver a Cartagena y semana queda se va a quedar allí el el club entrenando durante toda esa semana para jugar los los tres partidos

Voz 1 09:23 no lo que sí es seguro es que evidentemente Si sin embargo ha de ligar Domingo y Copa miércoles estaremos pesaba miércoles hay que dar un poco de bueno de de de que diáfanos para el partido del no a lo mejor estamos ocho días fuera de tan sólo cuatro igual lo hemos después del partido de Copa de de Don Benito no al final desplazar a cuarenta personas prácticamente que desplazamos veinticuatro veinticinco personas durante una semana y pico pues bueno es un es un gasto importante para para el club We muchos día fuera con lo que ello conlleva de tener que buscar sitio para para entrenar a como diario oí no es fácil no pero bueno lo que sí que está claro es que de mientras vamos estar fuera de ver qué horarios con el Recreativo de Huelva

Voz 1026 10:09 Paco yo te quería preguntar por el mercado de Cartagena pero te pregunto por una situación más global viendo un poco cómo se está moviendo todo el mercado que lo que está ocurriendo los dos equipos de la categoría de Grupo IV al margen de Cartagena que más equipos ves sinceramente que van a estar ahí peleando por delante playoff sino incluso por ser campeón

Voz 1 10:35 bueno yo creo que de equipo equipo hotel que no ha sido un mercado puestas en el mercado bastante raro yo creo que otra vez el fútbol se vuelve a mover al al alza algo que deberíamos controlar bastante los clubes sorprende sino al final bueno año tras año vamos a ver equivoco

Voz 2 10:53 con problemas así igual no

Voz 1 10:56 sé que que el mercado en este Grupo IV yo creo que haya hecho que que cada vez seamos malo los equipos que aspiramos a no sólo ellos sino de hacer primero como tú bien dices no está claro de la reunión tenemos dos ejemplos importantes como como soldado Real Murcia educado que está luchando absolutamente por todo luego tenemos al Ibiza que ha forzado os está reforzando bastante bien y luego a la semana que viene que seguro que van

Voz 1026 11:19 eso te iba seguro que tiene cabeza o varias tracas

Voz 1 11:23 sí seguro seguro que si el Recreativo de Huelva Salmerón sabemos que que bueno que además de de lo que Salmerón como entrenador que es uno de los de los grandes entrenadores de ese se siempre se sean reforzado bastante bien mal natural de los filiales que pueda haber Co filiales pues el paso del del malagueño que lleva un auténtico equipazo lo que ocurre con con Granada o la vuelta de Sevilla ha según la edición de diciembre mal lo de siempre que están dando guerra no medía ser muy bien la Balompédica Linense da un paso hacia adelante y bueno creo que al final en este grupo hablar de de un favorito es complicado hablar de que para mí vuelve a ser el el grupo junto al tres D más difícil de de toda la la de diciembre y en donde vamos a ver una competición muy muy muy bonito igualada Paco te quiere hacer también una última pregunta

Voz 0691 12:15 los sobre el mercado de fichajes este años este programa es regionales seguro que gente también de Murcia escuchando tres fichajes que han venido directamente del Murcia en alguno Nos bueno quizás Se puede comentar que hay una cierta obsesión son jugadores que hubieran venido de todas maneras au o influye su paso por por el Murcia quizá por el hecho de estar más cerca que has podido estar también un poquito más más pendiente es casualidad que vengan del del Murcia o o no

Voz 1 12:41 no realmente son todos no porque el aviso Riyad lleva firmar por por el MK ese de Cracovia aunque sexto que venía del del del Murcia no pero hacer esa valoración es así que no digo que sea que sea cosa vuestra sino el que piense eso creo que está totalmente equivocado uno al final si algún día que doy repasamos el trabajo de la comisión deportiva de la secretaría técnica hay en cada puesto hay ocho diez futbolistas de un perfil concreto por modelo de juego dentro de eso pues evidentemente hay que entrar jugadores del Real Murcia igual que entra jugadores de Deluxe o jugador del Recreativo de una nave no bueno al final circunstancia extraña es que el futbolista que edifica la región de Murcia le gusta que hacen en la región de Murcia por no sólo por por la ambición de la proyectos deportivos

Voz 2 13:30 sí también aparte pues lo que sobrevivir vivir aquí no que de eso

Voz 1 13:35 es un valor añadido que cada vez

Voz 2 13:37 el futbolista valora más por lo tanto no creo no creo que que haya esa esa obsesión que tuvo bueno ha comentado oí creo que tanto satisfará como Orfila como el caso de de bellas son futbolistas

Voz 1 13:53 importante no sólo para el Real Murcia no sólo este año cuando estén en el Cartagena sino en cualquier equipo de de la categoría que llega aspirar al ascenso

Voz 1026 14:02 Paco Belmonte presidente del Cartagena muchas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos Región de Murcia suerte para esa campaña de abonos suerte también para los fichajes que te faltan obviamente para el partido del sábado a las nueve en el Cartagonova recordamos Cartagena contra el Recreativo Granada que sin nombre que tiene ahora el Granada B un abrazo

Voz 1 14:18 no es otro para nosotros gracias muchas gracias Alejandro