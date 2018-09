Entrevista con Juan Pedro Torralba, concejal de infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena/Inversiones en barrios

Voz 0882 00:00 vamos a dirigirnos ahora al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena que dirige el concejal Juan Pedro Torralba que están ya en los últimos pasos para la adjudicación de obras por valor de cerca de trescientos cincuenta y seis mil euros para tres de los barrios con mayor densidad del municipio estamos hablando de nueva Cartagena San Antón la Urbanización Mediterráneo el señor concejal qué tal buenas tardes hola antes antes de nada acabamos de charlar con el secretario de la asociación de vecinos de San Antón y tienen la problemática de los solares en el barrio de San Antón ellos hablan de entorno a unos veinticinco treinta solares que están abandonados con con insalubridad hablan de de ratas hablan de de fin de malas condiciones de esos solares que se le puede decir a los vecinos y en este caso a la Asociación de Vecinos por parte del Ayuntamiento de Cartagena

Voz 1185 00:48 la asociación de vecinos sabe que hemos recogido no todos los solares que son acto que están en situación lamentable ir bueno pues sabemos que la Administración pues tiene que pues que hace procedimiento oficial donde se han notificado hice a primeros de dichos terrenos porque algunas veces pues no no somos no tiene la asociación recogido quiénes son los propietarios actuales por tanto pues su trabajo que se tiene que hacer de aquí de tiro Ayuntamiento de recoger toda la información y quiénes son los propietarios para poder mandarle una notificación de que tiene que mantener limpio el solar que vienen la avidez y en este caso en San Antón seguir un procedimiento y uno plazos que cuando no hay sopla encendido a un han sido solucionado esa limpieza pues el Ayuntamiento ya puede intervenir eh hay uno pasar de la factura a ir pero es el procedimiento nos gustaría que fuese más rápido pero teníamos que respeta pues lo que nos dice la ley no es respetada de hacerlo paso a seguir pero si hay una fecha de caducidad en cuanto llegue esa fecha si no has llegado respondido con esa pieza pues lógicamente vamos a intervenir porque entendemos que al final está son ratas en fin un problema de higiene para para el barrio ir ese tema estamos no solamente es tan alto China en diferentes puntos donde existen dudas importante yo creo que bueno él obviarse que también deteriorará la imagen de una ciudad ahí en ese no

Voz 0882 02:36 bueno vamos a centrarnos en esa inversión de trescientos cerca de setecientos cincuenta y seis mil euros para tres barrios como es el caso de Cartagena San Antón y organización Mediterráneo quizás uno de los aspectos más llamativos es el el nuevo parque infantil adaptado para niños con discreción ciudad intelectual inmoviliza inmovilidad reducida va a ser el nueva Cartagena no

Voz 1185 02:58 es uno de los primeros que pensamos que que se va a iniciar de su construcción pero también es cierto que la mayoría se por no decir casi todos los nuevos que se van a realizar vamos a intentar que todos sean para que se puede usar para cualquier niño de que vaya que vaya al parqué en cuanto al tema de movilidad es la nueva Cartagena en el parque Juan Carlos I es hay que está cerca no de del Centro de Educación Especial definitiva Lope ella formalmente la Torá qué usas de esparcimiento los alumnos de este centro Ivor tanto pues bueno lo obtenido pero también hay a través de la alcaldesa que también mando una prioridad a ver de que los partes porque se fuesen adaptando los docente ya que esos nuevos ese pues en adaptando todos los problemas de movilidad de entraran ya mejor que empezar Carlos Prieto pero es que tiene mucho interés la alcaldesa de de pues bueno pues se haga un parque en condiciones es un presupuesto de noventa mil euros pueden recuperar para recuperar eso espacio que los niños pues todos pueda puedan los algo adaptarlos con la figura de poco yo que ella la va a llevar este parque un niño le gusta mucho bueno y esa es la idea que hay en la nueva Cartagena de esos trescientos cincuenta y seis mil euros que me dije pues también vamos a entrar en el barrio de San Antón porque estamos pendientes de dos solares pero también tengo pendiente de la ruptura aquí ha venido de Gastón durante varios años y desde que entramos en el dos mil quince puede por lo poco que hemos ido haciendo considera de asfalto de acerado iluminación en este caso pues se van a dedicar setenta mil euros para falta diferentes que sean pedidos de los colectivos de los propios vecinos como en la que ayer El Molino Antonio Ramos Ginés Odón Callao larga Callao corta Lee entre otras osea quiere decirse que que bueno seguimos avanzando a partes adelantó que no hubiese que dentro de lo que son el plan de inversiones pues también va metido más la iluminación bueno pues son Antonio es uno de los barrios que considerábamos que necesita aquí llevemos en un empujón fuerte bien eso el Gobierno comprometido y hizo un esto pues se demuestra de qué tal comprometido y actual

Voz 0882 05:32 estamos hablando de dinero procedentes de esos presupuestos participativos y presupuesto participativos del pasado año de este año

Voz 1185 05:39 no estos son de inversiones financieras sostenible dos participativo diecisiete solamente en lo que daría lo que es el monte la casilla que ya está a punto de empezar la obra la obra que se está realizando en el lujo de mí

Voz 1185 05:59 la Moscardó es que ya no te digo siempre ella en junio final de mediana de junio ya ha empezado a realizar una obra también de de la única novedad se quedaría de los presupuestos de dos mil diecisiete que ya están como hemos dicho para una para terminar y la otra para iniciar ya vale

Voz 0882 06:21 esto hemos hablado de de de Nueva Cartagena de San Antón pero también ustedes Urbanización Mediterráneo que van a hacer allí

Voz 1185 06:29 en Urbanización Mediterráneo en la plaza de Mediterrània ubicado JT todo de salud pues también hay una inversión de ciento veinte mil euros aproximadamente y ahí vamos a solventar todos los problemas tira sensibilidad y renovar el mobiliario urbano que ya está obsoleto ya hay adaptarlo también ya dando uva el obvia es el arbolado también vamos a también se van a tocar el pavimento ido juegos infantiles que también serán adaptado a los niños con movilidad deducir como te he dicho antes todo lo que es el tema de parque que todo de lo que se está quedando luego igual que la infraestructura de iluminación todo lo que sea pero de dominación lo estamos adaptando ya también a las nuevas tecnologías tener que conseguimos pues bueno da alta visibilidad

Voz 1185 07:21 el tiempo reducimos el coste de de el coste que viene de del gasto de ahorramos ahorramos el la tarifa no sea que quiere decirse bueno estamos en casa esto es no hacer las cosas así porque se silos de todo lo que está en el campeonato se vayan adaptando ahí al amor a la movilidad como son los banco por ejemplo que adelantó que también hablar días pueblo aunque tanto pues lo que hay son blanco de las bases romántica pero no es una adaptados a la normativa ya hay ahora Ypf pues todos los bancos que también se vayan a poner también se dentro de la movilidad

Voz 0882 08:05 cuando cuando se va a haber materializadas a todas estas obras

Voz 1185 08:09 pues tengo muchas ganas mi eje salvó ayer hubo mesas de contratación ayer salieron dieciocho en contrataciones más hay logrará pues tenemos que tienen que presentar la documentación viceprimer contrato pues yo creo que es capaz se llevarán yo creo que estaremos a pleno rendimiento final de septiembre puede ser setenta dos obras en el municipio de Santa sin

Voz 0882 08:35 aparte de estas obras que ustedes han anunciado cuál es pues o que otras podemos destacar de cara a los próximos meses en en la zona de barrios y diputaciones señor Torralba

Voz 1185 08:45 bueno pues tenemos el campo de fútbol de La Palma noble tanto debate trajo de que estaba ahí ya no pudo salir a tiempo y al final pues bueno ya está contratado oí ya estando en la parte no de documentación plato para empezar a mí en su construcción pues en la piscina de la alfombra que también tuvo se debate lo peor de consideración hay en los plenos pues la cubierta también está ya contratada también pueden breve pero también estaremos son ya trabajando trabajando sobre sobre ellos y bueno pues lo participativo que fueron que tuvieron erigiendo ciudadano pues tenemos ya una gran parte de contratación también adjudicándose estamos hablando de que el funcionario durante estos meses han sido impecable como he dicho también en otras ocasiones fue técnicos incluso aplazado unos días de sus vacaciones para poder tener esos proyectos redactados pueden estar durante el verano desde un mes de agosto donde se paga todo bueno bueno por lo menos que te hubieran publicado para que una empresa pudieran ofertar yeso el tiempo que le ganamos no un mes de agosto un poco flojo que sepan a todo pues allí hemos tenido opiniones coordinador muchos proyectos para que las empresas puedan ofertar en septiembre poder abrirlo ya en la mesa de contratación para que esa adjudicación sea lo más lo antes posible ejecutarlo

Voz 0882 10:15 comentado ya en alguna que otra ocasión pero lo de los campos de fútbol a los oyentes que no estará escuchando no saben lo importante que es para las poblaciones donde se van a realizar campos de fútbol nuevo de césped artificial un atractivo tremendo porque además mueve muchísima gente

Voz 1185 10:30 sí claro estamos hablando que ahora se pueda que hay eh pues ninguna y el niño y eso sí no que al final demos movilidad en los encuentro que hay en la Liga en locales de la escuela de bulbo es un pueblo a otro pues bueno pues éste no se vean tampoco de que uno tiene campo de tierra ahí en los dos de unión artificial no yo creo que que se están consiguiendo y así lo tenemos claro y que el municipio es muy grande pero todos debemos ser en cuanto al servicio hoy en Cannes no todo sea de Madrid que padece de infraestructura de de iluminación de de viable de viales el caso el tema tema deportivo como es el fútbol al final pues que los jóvenes puedan hacer su su deporte tanto de fútbol como concepto bueno que estamos intentando no quiere decir que vaya de un pueblo a otro pues de halle el tan puede no es el mismo que el que ellos tienen y que pueda sentirse nadie desde en su pueblo no no se está no se tiene en cuenta por parte el Ayuntamiento Saleh ha estamos llevando a cabo para intentar pues porque debemos ser todos iguales porque somos cartagenero y cuando decimos que Cartagena Murcia pues lo que tenemos que hacer el primero agotar los cartagenero y después como yo digo hablar de otros sitios jugando en un municipio no corrige esos defectos puede al final es difícil no el entonces lo que queremos es que lo que están haciendo en la comunidad lo estará haciendo donde consideramos que no está tratando bien pues nosotros lo que sí tenemos que hacer para que tenemos el Gobierno Cartagena es intentar toros cartagenero se vean integrado ya todos somos iguales

Voz 0882 12:18 porque la la idea es que todas esas localidades barrios diputaciones que tienen campo de fútbol que todavía no son de césped artificial convertirlos en ello no

Voz 1185 12:26 efectivamente esa es la línea llegan ahí sabemos que hay prioridad de alguna vez en las que tenemos que actuar pero bueno en esta legislatura yo creo que el número de campos que estamos adaptado ya a partir Ivica yo creo que es importante en sitios donde la población es muy grande y en sitio se produjo sabemos que he podido párpado poner quiere una de las promesas que también tenemos este Gobierno que llevaremos adelante como algún algún campo que se me puede escapar en que a lo mejor no rayano honrado pero que sin tenemos ahora mismo no lo tengo delante no lo que en la relación de por ejemplo el de murieron basado en este es el primero que se me viene a la cabeza por ejemplo el de nadie también no que estamos pendientes de firmar un convenio con la Comunidad Autónoma para poder las instalaciones que estamos haciendo uso de del campo de fútbol de British bruto pues poder de alguna manera el Ayuntamiento poder actuar y puede hacer mejoras y cosas así en ese campo lógicamente es otro de los campos que también puede subsidiar esa transformación pero que vamos a poco yo creo que en estos cuatro años se ha hecho buen avance en este tema y seguimos trabajando para que al final pues que todo se sientan de cartagenero como muy bien dice era alcaldesa pasiva no hay tiraron ni de primera ni de segunda era como todos los cartagenero y todo nos tenemos que sentir igual

Voz 0882 13:50 Juan Pedro Torralba concejal del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de de de Cartagena muchísimas gracias por estar con nosotros si ya está en una próxima ocasión