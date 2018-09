Entrevista a Joaquín Peñaranda en SER Deportivos Región de Murcia

Voz 1 00:00 pues estamos ahora mismo con el entrenador del Jim vi Roldán con uno de los artífices que el año pasado el conjunto de la Diputación de la pedanía de Torre Pacheco consiguiera ese título de Liga ese primer título en la historia del club de Roldán tienen una cita mañana jueves a las ocho y media partido de ida de la Supercopa de España en la estación de Navalcarnero frente al Atlético Footsie féminas el dominador del fútbol sala femenino en los últimos años en España saludamos a Joaquín Peñaranda Joaquín qué tal buenas tardes

Voz 2 00:36 hola buenas tardes bueno me imagino que con muchas ganas

Voz 1 00:39 ya de debutar en Supercopa de España disputar los ya el primer título de la temporada

Voz 3 00:45 pues sí perfecto hacia daba casi sin periodo de adaptación directamente a por el primer título de empeoraba para afrontar los retos que tenemos esta temporada gracias al buen trabajo en la la temporada pasada

Voz 1 00:58 cómo está siendo la la pretemporada como como ha ido siendo habías tenido a a tres jugadoras a a detallo va a también a Maite Mateo ya con sólo Campoy con la selección española durante unos días imagino que eso ha influido un poquito pero qué tal ha sido en general a la pretemporada

Voz 3 01:14 sí bueno nuestro desarrollo ha sido normal si sólo proveen Chigala lo los buenos resultados en la lo enfrentamiento mantenido y sí que va tan tan típica en contra de la Internacional durante un periodo largo de veintiún días sigue al final en un poco un inconveniente de trabajo pero bueno al final volviendo a dar recoja el concepto oí recogiendo la ya esta semana ya para mí integral Atlanta el posible en el trabajo porque el tiempo apremia a todos los equipos y en cuanto a

Voz 1 01:47 la materia de fichajes y demás ha mantenido bastante el bloque de del pasado del pasado año tanto el vosotros el cuerpo técnico como también jugadoras pues como las citadas como las internacionales como Maite Mateo como Campoy que son las las capitanes jugadoras fundamentales de ese equipo muchas otras jugadoras también aviso sabéis reforzado con algún otro con algún otro fichaje que tal cómo estás contento con la plantilla de este año

Voz 3 02:12 sí bueno al margen de que contamos también con gente seleccionada el año pasado de final de temporada que que también esperamos claro que año se vayan recuperando era claro de nuestra planificación tengan el noventa por ciento de la plantilla el año va a ser que me hicieron campeón de Liga en ese sentido han comprendido toda ya queda gracias al esfuerzo que hacen por quedarse en el equipo oí llegar a trabajar en la misma línea oí la nueva incorporación porcentaje de facsímiles partido oí esperemos que no el máximo ha presentado silencio con ideas de hacer un buen trabajo no mucho mucho oí al final en la que no tendrá que decir si hemos planificado el subsidio sino si podemos seguir compitiendo con la gente que había armas de asalto

Voz 1 02:57 eso te iba a preguntar objetivo de la temporada reverdecer laureles conseguir también algún algún título Liga Copa de la Reina esta esta Supercopa no sé si tenéis a ese de esos objetivos marcados

Voz 3 03:10 tenemos que volver a empezar de cero con la abultada Hay empleo lugar de marcando nosotros mismos que somos capaces de seguir conteniendo arribado duden hablaron la presentación de hecho invertir contra el dominador de fútbol sala también y no creo que eso nos pondrá en nuestro sitio de partida y haremos todo lo que nosotros consigamos ganando igual que hicimos el año pasado en que hombre sí que no mantenemos cuantas cifran nada pero es una vía cargo hay gente ello sería muy positivo para el club y para nosotros personalmente y afrontamos nuevos retos como hemos Supercopa España incómodo incómoda no compra de Europa que muy motivados

Voz 2 03:52 sí a preguntar el tema de la Copa de la Copa de Europa eh

Voz 1 03:56 me imagino que afronta él con una ilusión tremenda no sé si conoce ya también a los a los rivales con los que vais a enfrentar con las fechas también no se conocen no

Voz 3 04:04 la fecha aproximadamente será durante el mes de marzo Linde de los mil diecinueve en rival de momento no no se conoce y Liga empieza muy tarde otra campaña liguera ligas mal durante una soltura en ese sentido el fútbol sala está creciendo ya a Vittek este fin de semana pasado tengo en siguió se celebró primero en un preeuropeo de seleccionen a nivel de club internacional también está creciendo muchísimo cuando seguidos de esperamos que les

Voz 1 04:36 me imagino que además participar en una competición europea usted una el

Voz 3 04:42 eso no tenga ninguna duda que logro a raíz del IVA son todos los derechos al año siguiente disputado título en ese sentido estamos trabajando para no dejar pasar la oportunidad que ofrece en la competición y que no ganamos el año pasado pero volverme insistir en estamos reciente empezando de cero nuestro objetivo demostrar que seguimos siendo competitivos

Voz 1 05:03 partido de ida mañana jueves partido de vuelta de la Supercopa el sábado en el Gabriel Pérez de Roldán esperáis que están imagino la afición esté a la a la misma altura aquel que el año pasado en todos los partidos en casa

Voz 3 05:16 en eso yo lo que tengo que decir es que no tengo ninguna duda serán los mismos la afición será la misma que son muy importantes para nosotros el año pasado la que estaba parado verlo allí también porque ya de hecho el primer envite al día de hoy el mejor equipo del mundo no podía jugar dada en un día de descanso ponerme digo va a ser un enfrentamiento muy duro y lo que sí tenemos claro es que las hasta el sábado igual que hizo el año pasado lo lo único que podemos hacer nosotros la recompensa no como el año pasado muchas victorias eso no

Voz 1 05:53 precisamente este verano se producía la entrada de tu puesto patrocinador principal de Jimmy también en el fútbol sala masculino de de Cartagena llegó incluso a comentárselo a valorarse la opción de que se pudiera trasladar incluso el INVI Roldán a Cartagena finalmente continúa allí en en en Roldán este tipo de sinergias digamos que se crean entre los dos equipos crees que os pueda ayudar también a a crecer a vosotros como como como club de fútbol sala femenino el hecho de de le compartir patrocinador con un club de Primera División también en en categoría masculina

Voz 3 06:25 yo creo que siguen muy positivo porque además si algo he visto ya que probablemente el patrocinado donde daba este una experiencia positiva los clubes al niño probablemente ser animal más pinganillo de ahí ya vienen la la primera Sinergia hay que duda cabe que que ser ningún patrocinador que son club prácticamente hermano in que siga apostando por el deporte porque es positivo tanto para en este caso siempre hay mejor porque el tú el de puerta masculinos siempre digamos que sortea entendernos aceptando un poquito me pasa que cada día gracias a la sociedad también se correrán mientras en ese sentido ninguna duda que puede ser positivo para los dos clubs siempre y cuando siga trabajando de una manera profesionales y no se le y ustedes si no se les deje de prestar atención ni un segundo de bien para ningún equipo

Voz 1 07:13 bueno pues Joaquín en Peñaranda entrenador del Jim vi Roldán que juega mañana a las ocho y media en Navalcarnero ese partido de ida de la Supercopa de España muchas gracias por acompañarnos en SER Deportivos Región de Murcia