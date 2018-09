Entrevista a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, en el especial de 'Hoy por hoy Cartagena' sobre las fiestas

Voz 1 00:00 señora alcaldesa de Cartagena Ana Belén Castejón qué tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes viene esté al juego con el color del anagrama de la Cadena SER eh aquí se trata de hacer entre todos

Voz 0911 00:23 pues la verdad que sin apenas darme cuenta no con el IRI deben ir y venir de propia de la gestión municipal diaria eh atendiendo a todas las cuestiones importantes porque el municipio tiene que seguir gestionando sede también eh pues con las últimas cuestiones de la celebración de las fiestas hablando con todos los concejales para asegurarme que todo está controlado que todo está dispuesto que no va a faltar nada para seguir demostrando Leo y al mundo que tenemos las mejores fiestas de todo el Mediterráneo

Voz 1 00:54 si es declarado eso recordamos verde hace dos años de interés turístico internacional

Voz 2 00:59 el eh bueno cómo se siente usted ves repito como como pregonera

Voz 1 01:04 la no no creo que lo obviamente que me desvele el pregón

Voz 2 01:07 lo tiene más

Voz 1 01:08 ahora no hubo una pequeña pista aquí que va a contar Eric

Voz 0911 01:11 que es que no se lo voy a decir pero sí que es cierto que este año en las voy a vivir con una doble intensidades eh porque el año pasado estuve preparando las con la Federación de tropas y legiones hasta el final incluso a mediodía tal día como hoy en el pregón y yo ya me ausente porque tuve que prepararme para irme al hospital a dar a luz a mi segundo hijo por tanto este año pues para mí es como si hubiera habido un paréntesis en cuanto a la celebración de las fiestas de estar en el campamento en los actos y también pues con eso la responsabilidad de ser la pregonera de dar el pistoletazo de salida unas fiestas tan importantes para nosotros y donde espero estar a la altura de verdad que quiero dar las gracias a la Federación de tropas y legiones por haber confiado y haber pensado en mí para tan alta responsabilidad y cómo lo voy a hacer con con mucho respeto con muchísimo respeto con esa pasión con la que todos los cartagenero sentimos y vivimos estas fiestas y lo voy a hacer hablando de la esencia de la importancia de los festeros a ellos a ellos va dedicado ese pregón porque son los que a su vez nos ayudan a promocionar a dar visibilidad a conocer unas fiestas importantísimas que hablan narran de nuestra propia historia donde ellos hacen una gran labor para que toda la ciudadanía de Cartagena de la región de España y del mundo podamos disfrutar de todas ellas así que va por ellos lo hemos confeccionado pensando en ellos en los festeros y en las festera y en tanta gente que de forma desinteresada lleva trabajando los trescientos sesenta y cinco días del año para que las fiestas de cartagineses y romanos puedan lucir con todo su esplendor

Voz 1 02:57 vale el Ayuntamiento es una parte importante en esta fiesta también de cartagineses romanos con su con su colaboración eh yo sobre todo quiero destacar varios hay que destacar muchas cosas el tema de infraestructuras etcétera todo la gente que va estar como siempre dispuesta que esperamos que ocurra absolutamente nada porque siempre hay que estar muy pendientes de la meteorología cualquier situación adversa etc pero digo que ir sobre todo lo no sale mal también este año lo que el punto Violeta alcaldesa en el campamento trastero

Voz 0911 03:22 para nosotros es muy importante es una de las novedades es un protocolo que ya estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Cartagena desde la Concejalía de Igualdad y hemos querido que también igual que somos capaces de presente no hay tomar decisiones todas ellas encaminadas a la seguridad a que todo como usted bien decía no falle también es importante trabajar la prevención y por eso en la caseta de la Policía Local vamos a encontrarnos cualquier ciudadano y ciudadana se va a encontrar ese punto violeta para dar toda la información para que si tienen cualquier tipo de problema puedan acudir porque se trata de en que de que entre todos y todas podamos disfrutar y saber disfrutar de unas fiestas es sin que nadie pueda ser discriminado ni ni haya ningún tipo de actuación que pueda parecerse lo más mínimo a ningún tipo de agresión así que ahí queda esa innovación un punto importante qué queremos trasladar a nuestras fiestas y que también va a contribuir a la seguridad

Voz 1 04:25 no se va a resarcir usted quiero decir como bastardo pudo Nos pudo es verdad que la vida sigue con un tema que carta que se que impone el día a día obviamente delante

Voz 0911 04:35 disfrutamos siempre cuando vamos a Fitur íbamos a promocionar los cuando le acompañamos esa diversas eh a diversos actos pero le mentiría si no le dijera que bueno pues lo las voy a pillar este año e con muchísimo entusiasmo por decirlo de algún modo pero como seguiremos hablando seguiremos narrando les también tanto los actos que llevan tanto tiempo preparando tanto la Federación tanto el Consejo cartagineses como el senado romano pero también algo bonito que es lo que he vivido desde siempre IES estar en el campamento en diferentes tropas y legiones con amigos vecinos ciudadanos poder participar desde el campamento también en estas fiestas que por otro lado me gustaría destacar lo lo estamos consiguiendo es una vieja reivindicación de los festín pero si es hacer el máximo los máximos actos posibles en el campamento y por eso este año hemos querido centrarlo todo eh todo lo máximo allí para poder disfrutar en ese punto de encuentro que es el campamento que tanto cuesta tanto esfuerzo y tanto dinero poder llevarlo a cabo pues vamos a disfrutarlo con toda también la intensidad estos diez días

Voz 1 05:43 cuando cuenta gente movilice al Ayuntamiento para para estas fiestas

Voz 0911 05:46 cientos de personas es importantísimo el número de empleados públicos que con total entrega

Voz 3 05:54 sí eh brindan año tras año

Voz 0911 05:57 año para poder participar en esta organización de un evento de estas características no sabría decirle que servicio Nicky concejalía no no participa porque participan todas desde la Concejalía de Igualdad Deportes Infraestructuras Cultura Educación festejos todo así que darle las gracias desde aquí a todos ellos ni reconocimiento público al gran equipo de empleados públicos a las concejalías que hacen que todo que todo salga bien por supuestísimo Policía y bomberos en ese dispositivo de seguridad aprobado en la Junta Local de Seguridad entre la Delegación del Gobierno donde no los olvidemos es eh simplemente es a título informativo no hay nada por qué preocuparse pero estamos en alerta cuatro y tenemos que diseñar un dispositivo para que la gente pueda disfrutar al máximo claro que sí porque se va a poder hacer pero también gozando con las máximas condiciones de seguridad así que trabajando de forma incansable hasta el último momento en esas cosas que no se ven que se deciden en los despachos que serán supervisando con el gran equipo de hombres y mujeres que me acompañan para que todo salga a la perfección también mirando al cielo para que todo pueda eh relucir con el esplendor que merecen

Voz 1 07:15 las cosas permítame que vayamos de nuevo el tema del de esta noche va a ser un pregón tranquilo al final por el tema el asunto de los sindicatos y que hablaban de que podía ser un pregón con movilización por parte de los sindicatos

Voz 0911 07:27 creo que no pero créame que nunca me ha importado ni las decisiones que he tomado ni voy a seguir tomando en política de personal las he basado ni mucho menos en que vengan al pregón o no porque en cualquier caso si quieren hacerme una ofensiva a mí por favor que me la a mí pero los festeros la promoción de la ciudad no se merecerían un acto de ese calado y yo creo entiendo que es una medida de presión pero para una política como yo que apuesta desde el primer momento por la consolidación y la estabilidad del empleado público no necesitan amenazar me con ningún tipo de protesta porque es que lo voy a hacer pero porque hay que hacerlo porque lo siento porque es mi compromiso y lo siento así así que no hace falta ningún tipo de amenaza Bono amenazan los menaje no propuesta la no tempo depresión de ese calado pero le puedo confesar que nunca me ha preocupado de verdad si lo hubieran hecho pues nada pues hubiéramos está más el silencio fíjese hubieran sido más reto trasmitido hubiéramos tenido más audiencia incluso yo siempre de todo de toda actuación sacó algo positivo así que pero en cualquier caso quiero darle las gracias a los sindicatos yo entiendo que era para con una medida de presión pero sabía ni yo tenía esa certeza no lo hubieran hecho porque no me perjudicaban a mí en realidad hubiera fastidiado un día importante para la ciudadanía de Cartagena para la región para todo el contexto nacional que está pendiente de estas fiestas

Voz 1 08:56 aquel acto leído últimamente en Cartagena tiene como siempre es muy poliédrica tiene muchas esquinas muchos ángulos pero consignar algunas cosas hace poco lo del tema de de la vía de la inauguración del Alvia hace apenas unas horas el asunto de los de los inmigrantes alcaldesa

Voz 0911 09:15 sí la verdad es que ha sido una está siendo una legislatura diferente complicada pero es ahí está lo bonito y la grandeza de la política en saber afrontar las situaciones difíciles saber saber estar a la altura y saber solventar las y sobre todo hacerlo

Voz 3 09:34 con tranquilidad e con rigurosidad con decisiones fruto de un así

Voz 0911 09:42 coacción bien estudiada y al final ahí está la respuesta para mí tiene más valor y yo creo que el ciudadano también valora muchísimo más la grandeza de saber tomar las mejores decisiones en las situaciones más complicadas y créanme que el ciudadano lo percibe y así me lo traslada por tanto lo que yo haya sufrido más o menos se queda para mí me va en el cargo y ahí está la grandeza debiera estar la grandeza de un político de no quejarse porque es su obligación y su responsabilidad por tanto yo nunca hablaré de situaciones más o menos complejas es lo que me toca lo importante está en cómo se afronta ahí está esa llegada de paz eras una situación complicada es muy duro muy duro ha acudido al muelle de la Curra Iber a más de cien inmigrantes que vienen de Argelia que les han vendido un mundo y una sociedad ideal y mejor de repente encontrarse con que todo ha sido un engaño es duro verlo así es duro que el primer niño apenas tenga diez años y verlo así es difícil no como verse y tener que tomar decisiones y lo único que he hecho es hacer lo que hubiera hecho cualquier ciudadano ciudadana que nos está escuchando ahora abrir los brazos abrir las puertas y ventanas del Ayuntamiento y ofrecer toda la ayuda que sea menester y eso sí hacerlo cumpliendo la legislación pero que estén lo mejor posible posiblemente atendidos y es lo que he hecho lo que seguiré haciendo eh en cuanto a la mejora de infraestructuras pues yo entiendo que algunos le moleste pero entienda Med que me congratula de tener un Gobierno de España en el que dice menos y hace más no se le llena la boca de decir que Cartagena está en la agenda del Gobierno de España sino lo que hace es Consejo de Ministros decisión decisión decisión Navantia tiene asegurada su carga de trabajo y mientras otros vienen a hacerse fotos Sama Alea hará confundir yo lo que hago es callar callarme hablar menos y exigirle al Gobierno de España ya los ministerios ahí está asegurada la carga de trabajo del astillero de Cartagena de Navantia los Alvia desde el año dos mil doce Se podían haber puesto en funcionamiento seis años sin poner en marcha pues esos habrá Señor Rajoy yo sé que llega a Pedro Sánchez el señor Ábalos ministro de Fomento con el secretario de Estado el señor Pedro Saura dicen señores pongas el área ojo hay que salga desde Cartagena pues tenemos un tren híbrido un tren que va a tardar ni mucho menos les invito a viajar en él es una gozada los cartagenero es merecemos también tener infraestructuras de primer nivel íbamos a seguir teniendo buenas noticias para cartas

Voz 1 12:21 lo que hay que hacer es cambiar también la vía

Voz 0911 12:24 todo se andará señor Ribero ño

Voz 1 12:26 hay que colocar la vía electrificada porque sabe usted que va muy bien pero si no tenemos una avión de pueda tirar el Alvia no correr

Voz 0911 12:32 cientos cincuenta va a ser difícil lo tenemos claro no Claris vale hasta ahí puedo leer como decía eh una cosa va a repetir como candidata por su puesto qué duda cabe y no sólo voy a repetir porque considero que tengo un compromiso con la ciudadanía de Cartagena donde muchos proyectos que han quedado por hacer y que tengo la fuerza la ilusión y las ganas de seguir haciéndolo sino también porque ha sido una muy buena experiencia haber pasado por un proceso en el que me han demostrado el gran apoyo aunque lo sabía pero público y manifiesto que tengo de mi partido a nivel federal regional y local así que agradecida por las muestras de cariño por el apoyo de un partido centenario como el mío aquí encantada de poder seguir siendo una servidora pública de domingo a domingo las veinticuatro horas del día por y para Cartagena

Voz 1 13:30 el último minuto para que haga la invitación en esta fiesta de cartagineses romanos usted va a ser una pieza fundamental este año con el pregón es creer dijo a toda la gente que nos esté escuchando en este momento puede está escuchando desde aquí desde una zona de Cartagena desde más allá de las fronteras de la Comunidad Autónoma porque no podemos llegar hasta allí desde cualquier parte del mundo a través de Internet que me usted en esté minuto para concesión romanos edición dos mil dieciocho

Voz 0911 13:55 pues que tienen una cita pendiente con una ciudad con más de tres mil años de historia que lleva veintinueve años narrando a través de unas fiestas su historia donde han pasado diversas civilizaciones y donde solamente en estas grandes fiestas del Mediterráneo declaradas de Interés Turístico Internacional solamente viniendo en estos diez días que ETA que que que duran estas fiestas pueden comprobar la grandeza de nuestra historia la majestuosidad de nuestros escenarios la grandeza patrimonial que solamente tiene Cartagena como un gran destino turístico de primer nivel y donde también pueden comprobar el gran acogimiento la solidaridad y la amabilidad de una ciudad que solamente ya sabe ser la gran anfitriona de acoger a estas grandes fiestas del Mediterráneo donde tienen una cita pendiente todos los ciudadanos de Cartagena de la región de España y del mundo de verdad que quién viene y quién viene repite sería imperdonable al menos no darnos la oportunidad de presentarles la mejor carta de presentación valga la anuncia de nuestra historia de nuestra riqueza patrimonial que son las fiestas de cartagineses y romanos la verdad es que merece la pena venir haberlas pueden tener o tienen una gran y una amplia programación durante diez días donde hoy damos el pistoletazo de salida y donde esos festeros que han entregado toda su vida los trescientos sesenta y cinco días de cada año dedicando su dinero su entrega Sud todo han sacrificado su familia su tiempo merecen que en forma de reconocimiento superemos los valores en cuanto a ocupación hotelera en cuanto al impacto económico que se deja aquí en el municipio y por supuesto al número de visitantes cuento con todos y cada uno de ellos en cualquiera de los formatos en cualquiera de los actos carta Ginés romano la batalla el que sea pero por favor que dediquen un pequeño rato del día a venir a Cartagena en el mes de septiembre desde hoy tienen una cita pendiente con una de las mejores ciudades de todo el Mediterráneo que se llama Cartagena y que tiene más de tres mil años de historia alcalde sale caro

