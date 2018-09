Pregón de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón en las fiestas de Cartagineses y Romanos

Voz 0277

y uno de septiembre de mil novecientos noventa hace veintinueve años un sueño el de muchos cartagenero se convertía en realidad aquel viernes el alcalde Antonio Vallejo pregonaba las primeras fiestas de cartagineses y romanos poniendo de manifiesto que las quimeras dejan de ocupar nuestra imaginación y se transforman en acción cuando luchábamos juntos todos para poder conseguirlo el Centro de Iniciativas y turismo presidido entonces por Pepe Marín dirigido por nuestra querida y añorada Rosa Juan edad fue el promotor de esta iniciativa a la que se sumaron con entusiasmo muchos colectivos dejando patente desde el primer momento que la unidad la unidad sería la seña de identidad de nuestras fiestas todos a una vecinos Ayuntamiento empresarios militares y festeros en nuestro amor por Cartagena en nuestra pasión por nuestra historia en el orgullo de contar con un patrimonio inigualable en la constante reivindicación reivindicación para qué más tía para que cartas más Cartagonova Cartagena ocupe el lugar que merece los comienzos no fueron sencillos como casi nada en esta tierra pero sí muy ilusionantes y apasionantes el primer campamento se instaló a unos pocos pasos de aquí en el muelle con tiendas de campaña cedidas por el ejército ese ejército que desde siempre desde siempre ha jugado un papel fundamental en la historia de Cartagena dejando su huella en magníficos edificios como el cercano cuartel de instrucción o el antiguo hospital de Marina o en nuestro entusiasmo por la marginalidad porque los diez se los van cuando escuchamos un redoble de tambor por aquel entonces sólo había nueve tropas siete legiones los primeros grupos en constituirse fueron senadores de Roma seguidos por magistrados cartas en aquella primera guerra festera romanos no tuvisteis nada fácil la conquista ya que los cartagineses erais mucho más en número yo situadas Theissen la escalinata del Tri primer escenario de la batalla y como vuestros antepasados luchas estéis con ahínco por defender el espacio conquistado llamado porque si algo si por algo se caracteriza a los cartagenero es por nuestro entusiasmo por nuestro entusiasmo por el patrimonio algo aquí los festeros las festera habéis llevado por bandera desde aquí el primer año ya eso se suma el espíritu inconformista de lucha que viene marcando la historia de cartagineses y romanos también la de nuestra Cartagena nuestras fiestas nuestras fiestas nacieron como un revulsivo en un momento complejo con el municipio a punto de sumirse en la que sería su mayor crisis industrial mirar a nuestro glorioso pasado fue un aliciente un aliciente para poder transformar ese presente que no nos convencía miramos atrás hasta las guerras únicas recuperando lo mejor de dos grandes civilizaciones la carta Ginés a la romana que en estas tierras comenzaron una lucha que marcaría la historia no sólo de Cartagena no sólo de España sino de toda Europa miramos a la vieja ciudad tierra además CIA primer pilar histórico de nuestra comunidad autónoma que nadie que nadie lo olvide porque aquel aquí están las raíces de una tierra de una tierra que nació en torno a nuestras minas de plata ya nuestro puerto Asdrúbal Asdrúbal Un dos cartas sí lo hizo en el año doscientos veintisiete antes de Cristo convirtiéndola en una excelente base militar en el centro de las expediciones militares las para el control de los territorios peninsulares este hecho no pasó desapercibido para los romanos por lo que el bravo general Escipión no dudó en conquistarla contando con grandes historiadores como polí vio o Tito Lin que narraron sus triunfos y con ellos la historia del nacimiento de Cartagonova al igual que Cartagonova cartagineses y romanos dos viviendo en un ascenso meteórico en apenas unos años el campamento paso del muelle a un terreno junto al Parque de Artillería que tardó muy poco en quedarse pequeño obligando a un nuevo traslado esta vez junto a la Rambla deben y Pila donde ha contado con dos ubicaciones también tropas y legiones crecieron pasando de las dieciséis de la primera edición a cincuenta en apenas unos años recuerdo aquellos años con especial cariño porque yo era apenas una niña siempre pedí a mis padres que me trajeran a las fiestas mi madre como buena maestra que es me contaba la historia de cartagineses y romanos de sus luchas de sus conquistas y esta era una oportunidad única claro que sí para vivirlas en primera persona que me fascinaba y me entusiasmaba aquel sueño festero se convirtió en titánico obligando apenas tres años después de su inicio a la constitución de la Federación de tropas y legiones que se convertiría en el pilar fundamental para todo su desarrollo me viene a la memoria muchos presidentes como nuestro querido Tomás Martínez pagar su coste cero Luis Suárez cuya mujer Maria Gloria Caballero ha sido elegida este año gran dama de Cartago junto a mi querida Noelia Fer o Antonio Madrid que hoy tenemos el privilegio de que presida las fiestas históricas por no decir el incombustible Kiki que lo mismo se reúne con presidentes y alcaldes que lo encontrabas en el campamento cavando no por supuesto no quiero olvidar a la única mujer la única mujer que ha presidido nuestras fiestas Conchi Gil festera Fes eras Ésta es es una asignatura pendiente quiero más mujeres como presidentas porque sé que Valley porque lo podéis hacer muy bien podéis seguir apostando vuestro valía en vuestro trabajo liderando a los cartagineses y romanos y a todos los presidentes de la Federación del Consejo Senado a los que estuvieron a los que están y a los que estén porvenir quiero daros las gracias gracias con mayúsculas porque sin vosotros sin vuestro trabajo desinteresado sin las horas que habéis dedicado a actos desfiles y Campamento nuestras fiestas no serían hoy igual pero si ellos son la cabeza vosotros festeros festera sois el corazón y al alma de cartagineses y Roma dos sois un ejemplo a seguir porque lo habéis demostrado que cuando los ciudadanos se unen siguiendo un sueño pueden convertirlo y hacerlo realidad podemos ser capaces todos juntos de transformar lamentos en acción deseos oye textos fuisteis capaces de ver mucho más allá de la crisis de las luchas infructuosas pasasteis a la acción lo hicisteis creando las que hoy en día son las fiestas del Mediterráneo ejemplo para muchos pueblos y ciudades no sólo de España sino también del extranjero vuestro afán de superación nos llegó a alcanzar el año pasado la ansiada Declaración de Interés Turístico Internacional que todavía estamos celebrando que contribuirá a atraer a muchos más visitantes vosotros vosotras sois el alma sois los máximos responsables de la existencia de unas fiestas que no sólo nos alegran el regreso a la rutina del mes de septiembre sino que también se han convertido en un gran dinamizador para la economía local tras la temporada estival sois muchos festeros festera hasta anónimos que los que no ocupa seis puestos de responsabilidad pero que lo dejáis todo os dejáis el alma para poder montar el campamento para preparar el vestuario o para ensayar los actos que organizáis enhorabuena FES de euros enhorabuena tras este aplauso es para vosotros enhorabuena especialmente porque en contra de lo que algunos opina claro que logra AIS que quienes no se visten de época también se integren plenamente no solo como espectadores muchos han sido los años que vestida de calle he acudido con mis amigas al campamento ya a los actos en aquella época incluso participé en alguna que otra invasión porque mira que os gusta luchar en el campamento cuando hay menos público e incluso me he casado por el rito carta Ginés con el concejal de Cultura ese queridos festero es el Spirit eh tú de integración que tanto pregona vamos Ike tanto vamos a seguir defendiendo para nuestras fiestas una integración que también debemos llevar a los barrios y Diputaciones para que se sientan aún más partícipes de nuestras fiestas me alegro me alegro enormemente de que estáis tomando parte activa en muchas de estas fiestas lo quería olvidarme de este pregón de quiénes sin pertenecer a tropas y legiones es trabajan de forma incansable para que cartagineses y romanos alcancen las metas más altas por eso no quería olvidarme de los funcionarios municipales que ella siete en estas fiestas como propias de los comerciantes que decoran sus escaparates y amplían sus horarios si es necesario de los hosteleros que se esfuerzan al máximo en el campamento en sus propios negocios para ofrecer el mejor servicio o de los artesanos a los que llevamos logos todos en septiembre con los encargos de última hora de tantos otros que contribuyen al éxito de estas fiel estás permitidme aquí queridos amigos y amigas que tengo un especial recuerdo para Pepe Albaladejo el fotógrafo del Ayuntamiento que año tras año P P L año tras año plasmaba con sus imágenes los grandísimos momentos de estas fiestas si faltara ninguno también a él querría haberle podido dar las gracias aunque es imposible así que las hago extensivas aquí hoy a su familia a todos en Bagnères de los medios de comunicación que contribuir a la difusión y promoción de nuestras fiestas festeros festera sólo me queda pedir otros que enarbolan cada Si Gladys aún que echó gays vuestros escudos ilustre Kayes como nadie corbatas y cascos para demostrar al mundo pero que en esta edición de cartagineses y romanos superaremos las anteriores con nuevos actos y escenarios con apuestas que estoy convencida de que serán todo un éxito Cartagena Roma no Cartagena vamos a recuperar nuestra Historia vamos a conquistar juntos gente campaña único Livan carta giras casi daba dos Cartagena malas de hasta altas mediterráneo