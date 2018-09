Programa especial Hoy por hoy Cartagena( Cartagineses y Romanos desde la Plaza Ayuntamiento) 24-09-2018

Voz 1 00:00 en el noventa y uno punto ocho DF y seiscientos dos de onda media Radio Cartagena

Voz 2 00:31 qué tal muy buenas señoras y señores bienvenidos a este panorama este tiempo de radio Hoy por hoy Cartagena de nuevo desde el exterior hoy realizando el programa desde la plaza del Ayuntamiento para vivir como hicimos en la jornada del pasado viernes estas fiestas y cartagineses romanos es verdad que vamos a tener muchos invitados en este programa en directo e incluso ya les adelanto

Voz 3 00:55 que con música en vivo con música en directo les saludamos ahora

Voz 4 00:59 Diego marca el termómetro donde estamos aquí hace nada unos instantes hace muy poquito marcaba una barbaridad veintiséis veintisiete grados de temperatura quizás un poquito menos y lo no está puesta la exposición del sol pero estaremos entorno a los veintinueve treinta grados de temperatura la verdad es que tenemos una jornada de de auténtico verano estamos en otoño pero parece mentira porque estamos como si estuviéramos

Voz 5 01:21 en cuanto temperatura en el mes de julio o a jugar

Voz 4 01:24 costó bueno vamos a contarles que es lo que vamos a hacer en los próximos minutos pero antes déjeme que les de algunos datos más sobre la meteorología la jornada de hoy esperamos el cielo prácticamente despejado nubosidad de evolución en las sierras del norte de la región temperaturas sin cambios vientos flojos variables tendiendo a componente este en cuanto al estado de la mar en el Mediterráneo rizada a marejadilla con ávidas de marejada al final y en el Mar Menor

Voz 3 01:50 llana

Voz 4 01:51 eh o rizada en han comenzado la fiesta de cartagineses sirva mano sí lo han hecho fantásticamente bien con el pregón del pasado viernes a una serie de actos de actividades que se han desarrollado durante este fin de semana y todavía lo que nos queda de de fiestas hoy es un día muy importante un día muy interesante en cuanto a lo que qué va a ser en las fiestas de cartagineses romanos hoy tenemos las bodas de Aníbal y mil CD será a partir de las nueve de la noche aquí muy cerquita nuestra en el puerto de Cartagena a escasos metros de donde tenemos ahora mismo ubicado el están de Radio Cartagena cadenaser pues vamos a tener con nosotros al vicepresidente primero de la Federación de de tropas selecciones Ramón Jerez y también vamos a contar con el coordinador de la acto de las bodas de Aníbal y mil doce pasaran por estos micrófonos el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cartagena Juan Pedro Torralba también tendremos música en directo y están preparados lo músicos a los que agradecemos muchísimo que me estén este ratito con nosotros porque la verdad es que CEO y un calor tremendo menos mal que estamos resguardados bajo una una carpa e ir de remate y la verdad es que estamos muy bien pero pero de verdad que aquí no estaríamos hablando como como la parrilla hace un calor un calor tremendo hoy en la ciudad de de Cartagena más cosas que vamos a tener en este programa no solamente vamos a hablar de cartagineses y romanos sino también queremos hablar de

Voz 5 03:14 un

Voz 4 03:15 a la botica de libro que es un Premio Nacional al Fomento de la Lectura recibido un Premio Nacional al Fomento de la Lectura escucharemos la firma con José Ibarra pasarán nuestros compañeros de informativos vamos a hablar también del Congreso Internacional de fiestas históricas que se va a celebrar en Cartagena de semana hablaremos del Cartagena ayer festival ya ven ustedes un cúmulo de asuntos de temas que vamos a ir ganando unos con otros y que iban a formar parte de este programa Hoy por hoy Cartagena que ya se ha iniciado son las doce veintitrés minutos

Voz 4 06:07 aquí estamos viviendo las fiestas de cartagineses romanos desde el están de la Cadena SER de Radio Cartagena en la plaza del Ayuntamiento in que les parece a ustedes y conocemos cómo está el tráfico a esta hora del mediodía lo hacemos como siempre con la Policía Local de Cartagena Víctor Omar lo qué tal buenos días

Voz 13 06:25 buenos días desde la Policía Local de Cartagena hoy lunes comenzamos semana tenemos el mercado en la calle Lugo y estas horas el tráfico transcurre con total normalidad recuerden precaución sobre todo en los alrededores del campos de fútbol un campamento festero nacistas de cartagenero y romanos presionan cortada la avenida el tanto mucha precaución siempre atentos a las normas circulación

Voz 4 06:48 muchas gracias Víctor Navarro hoy habitualmente nada más comenzar este Hoy por hoy Cartagena por cierto que también hay o hoy un acto muy importante como es la apertura del curso académico en la Universidad Politécnica de Cartagena en la Universidad de Murcia acto conjunto desde las once menos cuarto de la mañana que se está realizando en la Politécnica de Cartagena Llanos darán más detalle nuestros compañeros de informativos pero digo que después de escuchar cómo está la situación del tráfico en las calles sede de Cartagena vamos con nuestro viajero en el tiempo llega el momento de meternos en ese túnel del tiempo con Juan Manzanares y sus efemérides

Voz 6 07:26 vale

Voz 15 07:32 muy buenos amigos hoy les propongo pasear por Cartagena tenerles de algunos veinticuatro de septiembre sigan mes el veinticuatro de septiembre de mil setecientos dos seis informa en la reunión del Cabildo que el municipio estaba excomulgado por el obispo debido a la demora en desalojar el almacén de la Magdalena propiedad del Obispado donde el Ayuntamiento había almacenado temporalmente la pólvora la había dado treinta días de plazo para hacerlo so pena de unas segundas comunión ante esa exagerada conducta del obispo el Ayuntamiento acude al Rey pidiéndole local para almacenar la pólvora informarle que la ciudad estaba suspendido el culto y la administración de sacramentos al final el Ayuntamiento traslada la pólvora en provisionalmente a la casa de Fulgencio Carrión segura supongo que el obispo levantó la excomunión a Cartagena vaya tela en el año mil setecientos sesenta y cinco se emite una Real Orden la cual previenen que no sólo no maltrate nuestros barcos a los del emperador de Marruecos sino que los traten con toda atención Paul ser ánimo de Su Majestad corresponder a la generosas demostraciones de que el soberano en el año mil ochocientos diez el proveedor de nieve rescinde el contrato que tiene con el Ayuntamiento de Cartagena dejando a su favor la nieve que han recolectado los pozos el veinticuatro de septiembre de mil ochocientos dieciséis Se recibe en Cartagena es el primer casamientos del Rey Fernando VII esa cosa que se haga repique de campanas hice ilumine la ciudad careciendo es frondoso el Ayuntamiento pide prestado a una cantidad a la Junta es Haidar para sufragar los gastos de dos pues tres festejos y encima para el Rey que pudimos obtener el Fernando VI en el año mil ochocientos veintiséis que el pleito pendiente entre los señores capitulares

Voz 16 09:34 con cuál de ellos debe presidir en el caso

Voz 15 09:36 de no asistir el corregido Ziggy apadrinando los regidores impactante el Minardi una vez este enojoso asunto el alcalde a los abogados que ateniéndose a las leyes que rigen la nación dictaminen a quién corresponde la presidencia que el único estamos en el cantón el veinticuatro de septiembre en mil ochocientos setenta y tres salen del puerto de Cartagena con rumbo a Alicante las fragatas Numancia hay Tetuán y el vapor Fernando el Católico ante todo han tuvo que volver por avería por lo que fue sustituida por la Méndez Núñez ya en el año mil novecientos noventa y nueve por Real Decreto el castillo y los votos pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Cartagena este tiene formas veo ronda Oeste un diseño de fortaleza muy poco común la arquitectura castrense este castillo y su guarnición habían intervenido en la guerra el canto el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y seis el padre Francisco Montesinos Chirinos es elegido por el resto de los sacerdotes de Cartagena para ocupar el cargo de presta de nuestra ciudad fue aprobado sin demoras por el obispo dicho nombramiento por último les dejo una auténtica verdad Si sólo hay dos programas en la tele que valga la pena ver sean a la misma hora buenas tardes les espera

Voz 4 11:03 muchas gracias Juan Manzanares por esas efemérides señoras y señores aquí en directo en este tiempo de radio Hoy por hoy Cartagena desde el exterior viviendo la fiesta de cartagineses y romanos

Voz 10 11:13 que suene la música

Voz 17 11:17 hoy

Voz 18 11:24 no no no vamos a ver no

Voz 20 12:04 ah amigo

Voz 19 12:11 teatro Nothing muerta si la percepción ya ves toda la década pero dado lo poco los muchos se dan más bailando vez esta noche Narro AD Jesús el de Villar hubo una red siga ahí mi fe kilos el prófugo más la vena

Voz 18 13:16 está

Voz 1 13:38 ah

Voz 19 13:39 muy bien

Voz 1 13:43 en el convenio

Voz 18 13:54 no

Voz 3 13:59 el fuerte un fuerte aplauso señoras señores para nuestros músicos en directo a cada obra en directo señoras señores en riguroso directo lo cual yo quiero primero agradecer a a Juanito Lorena Pablo y a Jose que hayan estado aquí en este programa porque primero eh Jose Pablo qué te era muy buenas nada encantado de que esté con nosotros sé que no es la mejor hora para los músicos para cantar y agradezco mucho que estéis aquí en directo un agente divertidísima con una mezcolanza de estilos que hemos podido ver en uno de los festivales más afamados que tenemos en Cartagena en La Mar de Músicas sino otros lugares en otros

Voz 4 14:34 sí

Voz 3 14:35 eh sitios bueno contando carne cada para cuando cuando uno hace ya los proyectos ya es una es una realidad cuando lo hacéis cuando puedan cuando juntáis cuando decidí Sara realizar este ya no repito no proyecto musical sino realidad musical

Voz 16 14:48 bueno pues todo empezó con lo vestigio tiene otros proyectos ya hace años cuando se fue cuando se rompió este proyecto anterior por Pablo y yo empezamos a crear este bajo este tipo de proyectos con la música más de mestizaje más cercana al pueblo más de los barrios

Voz 21 15:07 y la verdad es que ha sido

Voz 16 15:09 procesos donde ha habido muchísimo cambio gente ha entrado gente que ha salido además pero oye Lillo siempre hemos sido los pilares hasta que en este último año hemos encontrado otros cuatro pilares más que que va a tope con este proyecto y la verdad que nunca había ido tanto en el barco

Voz 3 15:30 que no hay decía usar Hamed oye lo que pasa es que lo que yo he visto en conciertos la gente se lo pasa bomba con vosotros porque además no solamente es un proyecto de música es un proyecto de una escenografía de una puesta en escena

Voz 0998 15:40 no claro para calma ya habrá lo una de las cosas más importantes que no suele amo más importancia sería el lo directo darle la misma importancia lo que la gente escucha intentando da una calidad música hay un estilo pues lo dicho de mezcla de varios pero también leamos muchísima importancia lo que la gente intentamos meter cosillas que sorprende a la gente y que la hagan participada se sientan como uno más de nosotros no nos gusta la todo alturas de escenario ánimas tuve por eso intentamos mucho la gente se divierte SL pase genial

Voz 3 16:11 ellos decía eh a lo mejor no sé si es el calificativo más más propio pero yo creo que sí yo decía que una mezcolanza de estilos es una especie de amalgama ahí de estilos que todos los meterse en una coctelera no y al final el proyecto Excal macabra es esto

Voz 5 16:24 la rumba pop

Voz 3 16:27 que sea un poquito de todo no

Voz 16 16:30 buenas cinco exactamente por no no lo sí e I

Voz 3 16:33 bueno pues si Paul no pero por lo menos ha ido y música latina

Voz 21 16:37 va a ir di haya Scala hay algo más

Voz 16 16:40 al uno ambas de electrónica eso es exactamente y Sir se que en verdad son una personas que no gusta muchísimo la música en todos sus estilos tenemos mucha versatilidad lo que escuchábamos así que no nos podemos limitar solamente un estilo no tener necesitamos uterino de ahí que vómitos

Voz 3 16:56 pues habrá que decir de proyectos que vaya a deshacer que vais a realizar presenta ya os hemos visto tocáis maravillosamente bien en directo lo hacéis pasar genial a la gente como estos puestos directos pero aparte pues ahora mismo estamos en la lucha que no

Voz 22 17:11 poco a poco

Voz 16 17:13 decir ahora lo que toca es empezar a sacar con esta nueva formación toca sacar pues poder grabar en esto

Voz 21 17:21 estudio producir grabar videoclips

Voz 16 17:24 además que para eso necesitamos de economía para Economía necesitamos concierto necesitamos tiempo así que es una lucha no te podemos decir que estamos en algo en concreto porque tenemos que gestionar muchas cosas la autogestión es llevar una complejidad de ejecución esto da mimos

Voz 3 17:40 me encanta eso que es de hecho la autogestión gestionar es verdad al final se trata de eso de de de hacer una gestión sabemos que el mundo de la música mucho menos de su mundo fáciles un mundo complejo e complicado y hoy todo de Cartagena chicos sin ir vosotros ya os conocéis de algún día

Voz 0998 17:57 José María ellos somos amigos de toda la vida antes de año cero

Voz 3 18:01 estoy aquí las incorporaciones ha sido eh Juanito y Lorena no

Voz 0998 18:07 palito Lorena ahí Brian y Alejandro Solano que no han podido

Voz 3 18:10 transformación está compuesta por cuanto músicos el seis músicos

Voz 16 18:13 soy músico normal nuestro equipo de sonido y productor musical Miguel Alcázar que la verdad que una pedazo de joyas podríamos decir que somos siete en verdad

Voz 3 18:21 eso está muy bien lo que acabas de decir porque muchas veces nos olvidamos de ello de la gente del sonido de la gente de la producción trabajo en la sombra un poco sí señor sí señor bueno os parece que hagamos una cosa porque sé que hace mucho calor y os agradezco mucho cayese está con nosotros en directo gozamos tiempo para que si os queréis tomar algo y en una bolita de sobre la una y media no Nos ofrece es otro temida musical los parecen contar con el yo cerveza efecto

Voz 4 18:45 muchísimas gracias volvemos enseguida señoras enseñarle realizando con nosotros calma cada abra que estaba un poquito más tarde volvemos en unos instantes con más invitados en este programa en ese tiempo de rabia

Voz 4 22:28 pues aquí estamos en directo realizando viste de Hoy por hoy Cartagena desde la plaza del Ayuntamiento para vivir esa atmósfera de la fiestas de cartagineses y romanos que repetimos comenzamos el pasado viernes con el encendido del fuego sagrado después el pregón de la fiesta la inauguración del campamento festero y todo lo que ha sucedido de cara al fin de semana pero todavía la una semana más de fiestas con muchos actos y muchos actividades telas que ha vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados Juan Pedro Torralba es el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cartagena señor Torralba qué tal buenos días

Voz 22 22:59 hola buenos días y estamos seguros que estamos

Voz 3 23:02 Toño

Voz 0957 23:03 pues la verdad que tengo mi duda porque me hacía calor que hace años y la verdad que sí

Voz 10 23:09 estamos hablando bueno no estamos mirando de sudor que den allí en la espalda lo que está cayendo

Voz 0957 23:15 bueno yo no sé si esto que el verano del membrillo dicen no que en septiembre

Voz 16 23:20 y la verdad que bueno para nosotros es apetecible el turista que viene a visitarnos y para la fiesta puede no dona

Voz 0957 23:26 garantía de

Voz 16 23:27 de que al final será será un éxito y esta noche pues bueno

Voz 0957 23:31 pues nada velada con la boda de Annie iba de Jimmy

Voz 16 23:33 sí la verdad que va a hacer que pasemos una noche estupendo

Voz 0957 23:36 en él

Voz 16 23:37 Puerto eh abrió un crucero no porque esté viviendo turistas yo creo que venir algún crucero si no sé si uno dos pero unos y venía hoy Marine sí sí

Voz 3 23:45 bueno vamos a saludar también a nuestros invitados que es el no vamos a esta especie de aquí de encuentro entre el concejal di

Voz 4 23:52 y también miembro de de de

Voz 3 23:54 eh la Federación de tropas tiene que de cartagineses y romanos cargos al Ramón Jerez como vicepresidente primero la Ramón buenos días qué tal cómo estás pues

Voz 16 24:04 eh estoy estar que no es poco hombre

Voz 3 24:06 supongo que lo festeros ante este tiempo hay otro que es el radical que venga lluvia o Mou inestabilidad preferimos este es obviamente evidentemente yo soy

Voz 16 24:16 voy a estar con este calor y con este sudor vamos donde hay que era eh hasta en una piedra si hace falta

Voz 3 24:23 Víctor es el coordinador de un espectáculo que vamos a ver esta noche muy muy muy bonito yo diría que es uno de los a referentes a la fiesta de cartagineses romanos la por la deriva civil feo la Vito hola buenos días con este calor como lo pasa los esta noche al obispo como su de fresquito en el puerto no

Voz 22 24:38 no era mucho fresquito llevamos ya desde que empezó en septiembre ensayando en el puerto y por experiencia a nada te digo que no se nota la brisa del mar desde el día uno sea que hoy esperamos el mismo calor de siempre

Voz 3 24:51 bueno pero mejor será esto que no considera esto de está

Voz 22 24:54 eh sufriendo pendientes del cielo que no caiga una gota de agua

Voz 3 24:57 vale seguido vamos a hablar del acto en sí de de estas fiestas de cartagineses romanos concejal desde el Ayuntamiento cómo llevan ustedes el viernes tuvimos ahí el pregón con la alcaldesa que si tenemos tiempo en el programa de hoy vamos a recordar que hemos hecho resumen de de lo que dijo Ana Belén Castejón los podemos lo escucharemos qué tal

Voz 0957 25:13 muy bien la verdad que el el pregón

Voz 21 25:17 Nos gustó bueno o en este caso pues me gustó bastante eh yo lo que a la gente también respondió muy bien eh hay bueno pues eh hay Se recoge

Voz 0957 25:29 pues la historia no la historia de lo que han sido los cartagineses y romanos así

Voz 21 25:33 manido aumentando poco a poco hasta aquí

Voz 0957 25:35 que se han hecho una fiesta pues como decía aquel ya con solera y oí las pruebas me remito que al final puede hemos conseguido no ese reconocimiento de Interés Turístico Internacional que es lo que ha hecho pues bueno recompensar el trabajo ganado haciendo las diferentes federaciones dando por tanto yo considero que que vamos por buen camino desde el Ayuntamiento de Cartagena pues bueno estamos intentando trabajar coordinadamente con la Federación para que sea un éxito esta fiesta de de cartagineses y romanos de hecho esta mañana a las nueve de la mañana puede hemos hecho una reunión donde hemos estado en la parte técnica del Ayuntamiento de la parte técnica de seguridad la Federación pues para valorar este fin de semana cómo ha ido ya prepararnos para este esta semana de fiestas que a partir del jueves pues bueno de era intensa la visita así se abra lo operaciones importantes y queríamos ver cómo estábamos en el tema de seguridad iluminación infraestructura pues para poder subsanar el Aneto día Iker final poco nuevo pase desapercibido pues las deficiencias que pueden haber ido pero la verdad que el resumen que hemos hecho ha sido bastante positivo donde en su día ya tuvieron en cuenta esta medida pero bueno hemos intentado un poco reforzar la situación porque entendemos que buena ser día muy fuertes donde las visitas pues es también importante dedicaremos que que vaya todo con tranquilidad

Voz 16 27:04 desde el punto de vista de la Federación Ramón qué análisis hacemos de este primer fin de semana muy bueno la verdad es que el nivel de nuestro acto de hoy desfile con los definiendo porque todavía no ha habido pero el tema de nuestro a todas las actividades tanto aquí en Cartagena

Voz 31 27:18 algún el campamento laborado eh

Voz 10 27:21 eh mantener mantener que una Algaida que ya de por sí es

Voz 16 27:26 en la calidad yo el otro día comentando precisamente con lo del pregonero del pregón comentando con compañero festero creo que no somos conscientes de que hemos pe hemos dado un salto de calidad importante porque antes teníamos que dirá de de pregonero con cierta fama porque eh la gente venía a ver el pregonero lo que nos decía ahora la gente viene a ver pregón evidentemente tenemos que siempre hemos tenido grandes pregonero el año pasado y este año

Voz 0957 27:55 no

Voz 16 27:56 eh pero sin embargo era ya la gente viene a ver el pregón porque porque ya es un espectáculo en sí mismo entonces pues eso denota creo yo el salto de calidad que han dado la fiesta es un detalle pero bastante significativo

Voz 3 28:09 hoy de hecho el el viernes estaba en la plaza del Ayuntamiento de además y tuve la inmensa oportunidad polvo verde del balcón porque hacia yo creo que era la primera vez que veía a este acto depende desde el balcón del Ayuntamiento serlo ILP espectacular se lo dije

Voz 0957 28:22 la alcaldesa Anne de de empezar de que cuando nos asomamos al balcón puede vimos la gente que había en la calle que tenemos enfrente también estaba pues hasta arriba no yo creo que no se aprecia no se ve ni ni lo que es el barco pero como ha dicho Ramón estoy con él no que muchas vez de él lo pregone venía ver Alba a la persona que que venía a darlo pero no el contenido yo creo que al final pues el contenido es lo que la gente pues le interesa no que el que viene de fuera recordar y saber qué cómo han ido evolucionando la fiesta que de la historia de Cartagena yo creo que que que ese pregón de iba iba enriquecido en esa historia y por eso el eh el que sea positivo no de de que al final vayamos avanzando en contenidos en contenido más que en personaje porque al final personaje pues cuando se venían no personaje de que el Rey gritar pero al final se dejó hablaba de de lo que es la historia de Cartagena ayer que venía de fuera puede evitar artista pero al final no hubo irregularidad de información que realmente quiero el que hubiera la fiesta viene a informarse y a conocer algo a combinar la hito Rey Cartagena que la puede que la tiene aquí en los restos arqueológicos y luego a conocer la fiesta de lo que son las fiestas de Cartagena es seguir romano de noche porque también tiene su sus cosa detalle dentro del campamento donde cada uno hace pues su interpretaciones y la verdad que hay de visitar

Voz 3 29:43 son multitud los actos actividades dentro de esta de cartagineses y romanos y tenemos que señalar el acto de esta noche que es un acto muy muy bonito que trae muchísima muchísima gente yo digo que es uno de los actos referentes estas fiestas de cartagineses romanos como son las bodas caníbales Emil F P Víctor de doce cuando de de que estéis eh desde que ha comenzado la desde

Voz 22 30:06 de la diez de la mañana en la Explanada del Puerto preparando oí intentando a corregirlo lo último fallo que puedan surgir antes

Voz 3 30:13 eh del espectáculo de esta noche o lo estamos hablando de la boda de Neiva ley mil pero siempre apunta hay salgo no alguna novedad en la boda de Sí Se Puede del desvelar alguna de las cosas que pueda vamos a poder observar

Voz 22 30:24 la de hoy esta noche he visto siempre sorpresa de un acto el acto más consolidados de el de Marta Ginés porque realmente una obra de teatro siempre una innovación la sorpresa no me lo voy a desvelar nada la legalidad cuando estamos hablando ver en cuanto al diálogo en cuanto no no no al diálogo en cuanto a la luminosa iluminación

Voz 3 30:47 no

Voz 22 30:47 no quiero decir nada no si sido puedo decir el diálogo es el mismo es una obra entonces el diálogo es el mismo este año como mucha gente ya ha podido ver el escenario ha cambiado completamente vamos a ver cómo hemos intentado acoplamos al nuevo escenario con lo que conlleva de iluminación sonido y espectáculo no debía desvelar los puntos clave de héroe el acto de apodada en IVA

Voz 3 31:11 cuánta gente participa en el espectáculo Vietto

Voz 22 31:14 en el espectáculo eh el hay veinticuatro octubre un treinta figurante hiló o participar las veinticinco otro del Consejo

Voz 16 31:23 Marta Ginés

Voz 3 31:24 el concejal se ha estado ahí al pie del cañón durante todo el fin de semana

Voz 0957 31:28 la eh o lo prometido el cuerpo pues la verdad que lo he

Voz 21 31:33 tomando un poco no un poco relajado un poco

Voz 0957 31:36 que el viernes fue un bien e intenso de que estuviera todo preparado para el pistoletazo de salida del pregón acabamos en el campamento pero es cierto que ahora una me retire con la alcaldesa desde el Gobierno para ver el tema de las pateras que estaban entrando ir lógicamente pues como responsables del Gobierno tenemos que priorizar la fiesta podían seguir si nosotros

Voz 16 31:59 porque tuvimos que estar pendiente de que

Voz 0957 32:02 es es solucionar eh eh el problema y la verdad que bueno pues nos acostamos tarde porque al final no fuimos de Capitanía sobre las cuatro de la mañana y a las ocho de la mañana pues teníamos que estar pendientes no de ese hacía falta esa ayuda del gobierno municipal para para poder colaborar en solucionar este tema ya al final acabamos en la comida de los guerreros de Usama después de guerrero de Usama pues bueno bajamos un rato por la noche pero eh ya en el cuerpo ya no podía ya no podía más la verdad que me retiré a la una y media sigue estuve un poco pendiente de cómo iba avanzando de lo que era la fiesta y la verdad es que el ambiente que había era buenísimo y ayer pues bueno ayer después del Senado dije voy a hacer una retirada también invectiva hilvanando para miércoles empezar ya la batalla la batalla de verdad

Voz 16 32:51 son días intensos no Ramón también porque los dos muy intenso no intensa de toda forma para mantener el nivel del concejal es bastante difícil

Voz 22 33:00 traerlo emprenderá en ganarme pero yo no me dijo no me dejó

Voz 16 33:04 si no la verdad es que hay que tomarse las cosas calma para poder disfrutar de la fiesta tiene pues que regular el físicamente por qué porque después tiene como yo le digo cuando me voy convierte con los viajes de estudio a lo crió digo hombre dormir algo por la noche por el día poder disfrutar lo que vamos a hacer un diga no ha puesto un poco en plan

Voz 3 33:25 los verdaderos los festejos son el momento que se toman las vacaciones para estas fiestas

Voz 16 33:29 los que pueden sí porque hay algunos que que no puede seguir pero el lema hay que tomarse vacaciones

Voz 22 33:35 no no se perdería de complicado el pleno el ritmo no puede no suele decir esto es secundario

Voz 3 33:40 Jan sobretodo porque

Voz 22 33:41 yo soy de lo de los privilegios que puedo decir que llevo veintinueve años la fiesta claro cuándo empezará a la fiesta tenía veintiuno a mí me daba

Voz 16 33:49 cuál

Voz 22 33:50 me pone el mundo por montera pero ya tengo cincuenta y uno ya algún día que coger ese libro y se nota

Voz 3 33:56 hombre que si se nota el tema de los años eh claro no estamos ya con la misma va fuerzas que cuando éramos más jóvenes sin duda sin duda alguna que no

Voz 16 34:04 no voy a decir además Miguel yo creo que también creo que es importante que la fiesta poco a poco la gente la las está viviendo también mal por la mañana y el mediodía porque por ejemplo ayer en el campamento de la espectacular en la cantidad más domingo la cantidad a las doce al estaba lleno pero que ha estado detuvo lleno entre eso de los eh lo los conciertos que se dieron ideal estuvo lleno hasta las nueve las diez de la noche es verdad que después se vacío era domingo y ese vacío bastante pero sin embargo ha

Voz 22 34:34 otra otro año en el campamento no

Voz 16 34:36 Maradona maña de perdón de determinaría no había nadie y este año

Voz 3 34:40 pero una montonera recuerdos es lo bueno diversificar como también los horarios verdad

Voz 0957 34:44 hombre yo pienso que que la noche no está la diversión pero que lo bonito de de la fiesta y el trabajo que se está haciendo durante todo el año es estar en lo en las actividades que se realizan por ejemplo anoche daba gusto estar en el puerto Volviendo a la destrucción de Sagunto oí

Voz 21 35:02 y luego pues el Senado se eh poniendo sus puntos sobre la

Voz 0957 35:08 hay que que la verdad que me gustó mucho y y pues lógicamente hay que aprovechar y participar en las actividades que se van a realizar porque hemos conseguido que este año otra vez entre todo que el jueves sea efectivo para escolar y eso es lo que hace que el miércoles por la noche pues ya lo escribió al no tener el colegio pues va a hacer que que él miércoles ya empiece a a calentar motores lo que es el campamento y combinamos las actividades de la mañana como hubiera dicho Ramón la las actividades que se van a realizar en la plaza de España algo a partir del jueves que también va de Augusto tomar se puede a mediodía que va a ser fiesta de mañana tarde que la verdad que yo pienso que va a dar muy buen resultado

Voz 16 35:47 no

Voz 0957 35:47 y luego bueno pues ya en el campamento veía sabe qué garantía total no de de de de cómo se va a pasar pero si ella guardar fuerzas para

Voz 16 35:57 a intentar participar en las actividades que se realizan

Voz 0957 35:59 mañana la bicicleta no en la ruta de la bicicleta Cicle puesto de aquel que tiene la suerte de detener vagas tiene pues la verdad que a mí que se anime y que participe porque al final todo lo que aquí se realiza para los cartagenero y los que lo visitan pero el que tengo oportunidad pues que se apunta todas estas actividades que salen con todo el cariño el corazón creo que lo que esta federación está haciendo este año

Voz 3 36:23 buenos días potentes para hacer los próximos que llegan jueves viernes sábado y domingo de de de esta semana pero no se creen ustedes ninguna de los actos que hay por supuesto es el de es de esta el de esta noche Víctor venga recomiéndanos en vinos algo tu coherente sobre todo por las

Voz 22 36:37 yo sólo invitara a todos los cartagenero festero y visitante a que acudan al acto esta noche porque llevamos un año trabajando se ha hecho con mucha ilusión hay un equipo humano dentro y fuera del escenario qué bueno que hoy el fruto y se va a recoger el fruto de de de todo lo que se casa está sembrando durante el año los a los invita a que vengan porque es un espectáculo bonito

Voz 3 36:59 lo que merece la pena recuerdo recuerdo recuerdo Víctor de no set caro tú lo has conocido que se dice que lleva a los veintinueve años de fiesta cuando hacía los actos a los actores digamos que estaban en play back es así seis

Voz 22 37:10 la bávara antes no habrá grababa todo Perifé hacia lo Junco eso sí luego en el Cartagonova pero llevamos ya años diré somos todos aficionados sea yo me incluyo yo salgo en el acto somos todos aficionados y con mucha gana de él lo que ha funcionado en lo que eres sacan este acto y esta fiesta en adelante la ilusión y las ganas de del festero tanto cartagenero

Voz 0957 37:31 como romano de hecho la primera boda en el Cartagonova la verdad que muy a fondo en los Junco a la la primera que yo fui verdad es ganarlo

Voz 3 37:40 bueno va a jugar en un espectáculo recuerdo yo andaba una base bonito lleno

Voz 22 37:44 pero se perdía la cercanía se que hay ahora con el escenario más cerca

Voz 3 37:49 bueno nos queda para finalizar un par de minutos el Ramón en treinta segundos venga que me invita invita a la gente que nos está escuchando y que todavía no sale decidido a venir a disfrutar de la fiesta vamos a ver

Voz 16 37:59 ah no solamente hago la invitación a a lo acto que se producen en lo que es el puerto de Cartagena en Cartagena sino también en el campamento ello ante lo he comentado yo creo que el campamento de un espacio ya hace años que un espacio donde la familia pueden pasar uno Rato muy divertido con los niño el miércoles por ejemplo tenemos o la tarde tenemos el desfile tenemos las pruebas de Aspar tenemos también el día de la feria es decir que hay ahora mismo hay gente suficiente para esa multitud de actividades abierta a todo lo público poder ocuparlo y poderlo pasar bien entonces por lo tanto

Voz 0957 38:34 te voy a decir yo de mi boda de Anni B mil evidentemente la tiene que ver secas Sanidad Emilia

Voz 3 38:40 eso no cambia eh yo no cambia de menos mal

Voz 16 38:43 normal si algún año haremos divorcio porque para cambiar un poco no pero no

Voz 3 38:47 que por ahora no dejó que el concejal de cierre esta primera parte en treinta segundos concejal

Voz 0957 38:52 bueno puede invitar no he Cartagena tiene sus puertas abiertas a todo aquel que lo visite ya los propios cartagenero si cartagenera que disfrute día aprovechen esta fiesta que son hechas con todo el cariño para todos ellos y aprovechar que estas fiestas también todas las actividades que se realizan son gratuitas menos el circo que tendrá un Mónica el gremio y tal poner el coste que conlleva pero que participen porque como muy bien ha dicho Víctor eh ordena el coordinador de la boda está hecha durante todo trabajara durante todo el año para poder hacer un evento que muy bien

Voz 21 39:31 esto y la verdad que yo estoy

Voz 0957 39:33 ilusionado no ilusionado este lunes nos no sólo fallan los lunes de boda no suelo fallar y por eso animo a la gente a que venga porque lo van a pasar para pasar la noche

Voz 1 39:43 que hable

Voz 3 39:44 muy bien pues estamos ya al filo de la una de la tarde llegar las noticias Juan Pedro Torralba concejal de Festejos eh ramo mejor el vicepresidente primero de las fiestas Victor Nieto coordinador muchísimas gracias a vosotros otros volvemos después de un hasta luego

Voz 10 47:12 campeona del mundo de tiro con arco son los indecisos se pueden conseguir los objetivos de Chris Smith natural para

