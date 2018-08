ENTREVISTA AL ACTOR JON PLAZAOLA

Voz 0277 00:00 vamos esperemos que Carmina lo que no tenemos futuro no no tenemos futuro supongo no no lo sé pensar en portada comunes no no no no ves ya ves la tendrá da igual que yo quiero crecer que no estén pero lo que te ha dicho que libertad no quería vivir a tu lado en cualquier esquina

Voz 1 00:32 sí

Voz 2 00:32 pues mira esta portada

Voz 0277 00:41 yo te diría pues no no creas porque

Voz 2 00:44 héroes ideal

Voz 0813 00:45 Juani Laura Laura hay Juan dos formas de entender la vida de enfrentarse a ellas son polos totalmente opuestos como no Seaman se conocieron en el instituto y ahora en una crisis eterna de los XXX vuelven a encontrarse y durante una noche se suceden los recuerdos los sueños mientras el espectador pasa de la carcajada a la reflexión llega hoy al Teatro Principal de San Sebastián de la mano de lo producción mandíbula afilada Jon Plazaola Juan qué tal muy buenas perdió el muy bien bueno treinta años después seguís enamorarse y Simon Dyson

Voz 4 01:19 eso parece por lo menos bueno Laura I Juan se están poniendo al día en el ático de de este último de Juan verdad is si es un poco un repaso de de ese tiempo que han estado separados es un amor de instituto un amor de la adolescencia y lo que quieren saber uno y otro ese como es sabido la vida Un poco sí sí sí están viviendo la vida que de verdad ellos quieren vivir si los sueños que tenían de cuando eran chicos pues están cumpliendo si queda en algunos por cumplir os y se han quedado por el camino

Voz 0813 01:48 esto pasa mucho no hay más eso en la crisis de los treinta Ya en la de los cuarenta ni te cuento dicen que la cosa ya buf

Voz 4 01:54 yo todavía esta última no lo experimentaron los treinta si estoy creando la verdad haya pasado la la mitad de la treintena pero bueno crisis poca en mi caso de momento crisis poca pero pero sí es verdad que es algo que está en el día a día ahora en esta sociedad esta vida que estamos todos acostumbrados a correr Perry a irse a vivir todo a tope o por lo menos con el pensamiento de que todo hay que hay que disfrutarlo con el carpe diem con que todo pasa rapidísimo verdad pues pocas veces para vamos a pensar si de verdad estamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir estamos viviendo las vidas que otros han elegido por nosotros no esto es un poco lo que se plantea también en la obra

Voz 0813 02:37 en tu caso es estás viviendo la que tú tienes claro que está viviendo la que tú quieres vivir

Voz 4 02:41 pues en mi caso si tengo la suerte de de por lo menos estar viviendo algo parecido a lo que me gustaría vivir yo creo que sí es verdad que muchas veces aunque no tengo mucho tiempo ahora mismo de pararme mirar hacia atrás sí que veo que que bueno pues algunos de los sueños que yo tenía desde pequeño pues sí que sigue Se están cumpliendo oí entonces eso sí me hace vivir la vida de una manera con felicidad plena hay sonriendo como siempre

Voz 0813 03:07 es entre otros el de ser actor sí sí sí sí sí sí este estar desde el Instituto

Voz 4 03:12 sí sí sí sí a ver si sabes eso que cuando estás jugando en tu habitación y tú te pilla no seo entrevistando te asimismo o o haciendo cualquier echada o también cantando canciones a viva voz o lo que sea vea eso último vuelo a cantantes sí que se que es algo que que nunca voy a hacer porque es que vamos yo sería buen cantante si tuviera buena voz pero por favor pero de actor si es que es verdad que que era algo que siempre siempre tuve ahí dentro no que siempre pensé que podía ser una de las vías que podía explotar yo en mi vida y estoy teniendo la suerte de poder cumplir ese sueño de alguna de tu sueño

Voz 0813 03:52 los incumplidos pueblos que no sé si llego a ser sueños siquiera

Voz 4 03:57 no no nació con la música que escuchaba que escucha ahora del rock'n'roll el punk y todo eso vamos cantante cantante a lo mejor decanta te podría ser porque para echar unos berrinches todavía estamos no no eso yo creo que lo hemos descartado ya sea vio claramente cuando fuimos el año pasado a Tu cara me suena con la cuadrilla eso qué es es viable pero pero si por otro lado pues alguno que se quedó por el camino yo qué sé todas de pequeños en nuestra generación soñábamos con ser futbolistas no teníamos veníamos de de la Real caro veníamos de una racha triunfal de la Real no yo soy del año ochenta y dos vivimos a las ligas bueno retransmitidas por nuestros padres Italia hay una una Copa del Rey también el ochenta y siete entonces veríamos que que que nuestros chicos los los donostiarras pues era era era un equipo que triunfaba entonces todos soñábamos con jugar alguna vez en la Real eso no yo sí que jugó en el equipo de mi pueblo y tal pero cuando de pronto pasé por delante de un establecimiento que ponía bar se truncó misos

Voz 0813 04:59 yo ya oye cuéntanos quiénes Juan

Voz 5 05:04 Juan es un chico que está

Voz 4 05:07 ha golpeado fuertemente por el síndrome de Peter Pan se resiste a madurar si está anclado en la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor no creo que bueno vivió una adolescencia llena de de posibilidades llena de sueños pero que ha visto que poco a poco bueno pues la vida le ha llevado por otros derroteros entonces es verdad que ese cuando llega Laura a su ático a su Love como dice él tiene la posibilidad de contrastar eso hoy de darse cuenta de verdad que que está estancado también es verdad que que bueno él consiguió en la adolescencia en el instituto el amor de Laura algo que era impensable para él porque es como si se juntaran la jefa de las animadoras con el más pringado con el más empollón de clase no entonces se ve que difícilmente aquello se va poder repetir

Voz 5 06:00 pero bueno hace todo lo que está en sus manos para poder conseguirlo

Voz 0813 06:03 me gusta Top Gun a Juan sea la hora que sea digo porque el cartel por si alguien no lo ha visto parecéis Tom Cruise Kelly Mc Gillis en la película sí hizo

Voz 4 06:11 es una serie de fotos y carteles para promocionar la obra porque es verdad que que la función tiene mucha nostalgia ochentera entera esta obra la escribió Carles Alberola en los años noventa un autor valenciano que recientemente ha sido premiado con un Premio Max de Teatro por el guión de otra obra en esa obra originalmente tenía mandíbula afilada tenían mucho de nostalgia sesentero hay setentera Mario Hernández nuestro director la adaptado oí la metido un poco más de chicha ochenta y nueve entera que es un poco lo que nosotros podemos contar también en primera persona no más noventa era que ochentera porque en ochenta

Voz 0813 06:48 éramos unos pocos todavía en los ochenta

Voz 4 06:50 pero si tiene referencias a a Indiana Jones a estar Wars claro está allí Brasil parca Farmacia de guardia incluso cosas que vivimos cuando éramos críos

Voz 0813 07:02 es una historia sobre el amor verdadero también sobre la nostalgia pero contada con mucho humor

Voz 4 07:07 sí sí sí haber mandíbula afilada es sobre todo una obra que tiene un ritmo endiablado es una partida de pimpón vertiginosa con diálogos muy muy muy ingeniosos donde uno de los personajes te tira una frase y el otro personaje le responde con otra más ingeniosas y cabe no Iggy también digamos que es una obra más de sonrisa que de de carcajada aunque hay momentos puntuales que no son ni uno y dos y no vamos a doce en momentos puntuales donde donde hay sitio para la carcajada también pero que invita mucho la reflexión porque tiene dos partes muy bien diferenciadas y sin ánimo de hacer ningún spoiler donde de pronto cambian las tornas le da la vuelta a la tortilla y el público reacciona de una manera que que es muy curiosa de sentir de verdes de desde encima del escenario

Voz 0813 07:55 yo tú te sientes identificado con Juan

Voz 4 07:59 sí sí en algunos puntos sí totalmente si además se creo que no no sólo yo que interpreta al personaje sino mucha gente del público se siente identificado tanto con Juan como con Laura sí yo creo que son personajes totalmente identificables Si con los que en patitas muy rápido la Real sí sí es verdad aunque aunque seamos una una hipérbole constante de unas personalidades que que son muy fáciles de encontrar en la vida real sí que es verdad que la gente enseguida enfatiza no se identifica lo que está pasando los personajes Si se los compara con lo que le pasa a la gente en en la vida cotidiana entonces yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes también de la de la obra misma porque cuando se enciende la luz es después de de la función es verdad que la gente está ahí con una sonrisa de oreja oreja ir un poco sintiendo también lo de esto esto me pasa a mí no esto me podría pasar al menos yo podría ser el protagonista

Voz 0813 08:55 la obra si esto es muy bonito oye cómo marcha por cierto

Voz 4 09:00 pues muy bien la verdad es que ella pues bueno hicimos un preestreno en Torrejón de Ardoz abril además vinimos luego un fin de semana ya lanzó a finales de abril también después hicimos temporada en julio en el Bellas Artes de Madrid ir hemos estrenado la Giralda la semana pasada en Porto Santa María en Cádiz paramos en Donosti cuatro días desde hoy jueves hasta el domingo ideas después nos vamos a Granada después a Barbastro

Voz 0813 09:25 Valladolid y así hasta el infinito y más allá bueno hay fuerzas se sí sí sí

Voz 4 09:31 lo que sí por supuesto que si es la bueno el primer proyecto teatral al que me enfrento aquí estoy con mucha ilusión y con muchas ganas porque es verdad que ahora comprendo muchas veces a compañeros y compañeras de profesión cuando dicen que el teatro de verdad es algo muy gratificante para para quien lo trabaja no porque que es adrenalina pura es directo toma única hay el recibir la respuesta inmediata al público es algo que que llena de de de muchísima emoción y sí de satisfacción

Voz 6 10:00 engancha agobian da vértigo saber que no

Voz 0813 10:04 no se puede repetir la toma que como salga salgo ahí como que que B

Voz 4 10:08 sí yo creo que engancha yo creo que más que dar vértigo engancha es indudable que nosotros siempre estamos con una cosita antes de salir a a las tablas porque si no hubiera eso sino hubiera ese nervio positivo para que verdad es esa adrenalina que está brotando y decidí tiene muchísimas ganas de de salir al escenario y dar todo lo que tienes y es verdad que cuando nos ponemos en situación aunque por muchas dudas que tenga sobre todo cuando ya llevas tiempo ensayando hoy ya dudas de todo verdad sí sí lo que está se interpretando tiene gracia de verdad si el texto gracioso eso sí no cuando repite tantas veces pero cuando sales al escenario recibe la respuesta del público y ves que las cosas van entrando aquello te lleva en volandas si es una sensación maravillosa

Voz 0813 10:53 a este primer proyecto entiendo que no va a ser el último no

Voz 4 10:56 pues no hay motivos para que verdad entonces si estamos preparando ahora para otoño otra obra de teatro que presentaremos en Madrid los domingos en el tracto Reina Victoria se llama que nadie se mueva es curiosamente una obra que escribimos un compañero yo en dos mil once estamos por el circuito B de Madrid y en ese caso simplemente estaba de guionista de autor digamos de dramaturgo ir funcionó muy bien es una sátira política social vivimos vimos ahora seis siete años después que aquello no no había caducado no afortunadamente la política y la situación social de de este país pues nos hace el guión él solo no entonces se la vamos a recuperar y creo que que puede estar bastante bien Iker ahí contaba ya con actor como actor sí ahora ahora como actor también si ya que no hemos metido ya en harina tope pues vamos a entrar con todo pero sí compaginar la gira de mandíbula afilada con las representaciones de que nadie se mueva en Madrid en noviembre también iremos a volveremos a Sevilla grabar la quinta temporada ya ya de allí

Voz 0813 12:05 bueno ahí abajo menudo pelotazo sí la verdad es que sí lo hará no

Voz 4 12:09 lo sentimos todos muy afortunados de

Voz 7 12:12 de poder decir Riay poder

Voz 4 12:15 sentir que vamos a hacer una quinta temporada no y desde han dicho que esto no pasaba en la cadena desde Doctor Mateo fíjate si ha llovido no oí entonces pues nos sentimos unos auténticos privilegiados por poder grabar una quinta temporada es verdad que yo creo que pocos nadie esperábamos el éxito que está teniendo la serie sobretodo viniendo de dónde veníamos con una referencia tan clara como como Ocho apellidos vascos con lo que nos comparaban sobre todo al principio luego ya se fueron distanciando un poco ya los dos proyectos la gente fue diferenciando hoy sabiendo que una cosa era una cosa y la otra era otra Ibai y la verdad es que bueno pues hemos conseguido fidelizar a un público que semana tras semana ha estado con nosotros nos ha abandonado así que hay que hay que brindarles una quinta temporada allí es también algo que tengamos que saber desde aquí la temporada pues de verdad te digo que todavía sabemos muy poquito muy poquito de de todo porque ahora mismo estamos en proceso de están los guionistas en proceso de de escritura todavía no tenemos fecha exacta de de vuelta al rodaje pero como siempre seguramente será en otoño y pensamos que bueno pues si el estreno como las tres temporadas pues será en torno a prima

Voz 0813 13:30 era bueno oye has fichado por La Sexta con el equipo Deza pegando dirigido por Fran Blanco sí sí sí sí sí así

Voz 4 13:37 eso lo de los pinchos te digo hombre claro claro hombre por favor pues sabía que que entrar con buen pie ahí en el equipo también no has sido una experiencia muy bonita digo ha sido bueno porque aunque no le cerramos ninguna puerta ya estamos abiertos a colaborar con ellos siempre que podamos pues ahora mismo no los compromisos que tengo también tampoco me van a permitir estar allí día a día como Estado en el mes de julio porque al final bueno hablamos de estar el mes de julio aprovechando que estábamos allí con el teatro y tal como tenía miedo de aburrirme entre una cosa y otra pues decidimos participar también en el programa que que fue una cosa la verdad me sentí muy cómodo muy arropado por los compañeros hay un buen ambiente es un programa estupendo para para estar allí colaborar en algo que tampoco se me hacía extraño porque en ETB también con contra Costa Rica pues teníamos un proyecto de características distancias parecido también no entonces pues nada he disfrutado muchísimo y ahora pues ya te digo cada vez que son el teléfono y de ahí podamos ir allí iremos como te Tomás tela llamada pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque es un programa que bueno siempre que me ha pillado en casa

Voz 7 14:49 do verme ha aparecido siempre un equipo muy divertido muy fresco oí

Voz 4 14:56 de pronto también cómo había ido una media docena de veces como invitado allí también una cosa por otra pues siempre no se ha podido sentir también ese buen rollo que tienen ellos en el programa ir algo como pues mira me sentaría a gusto entorno a esta mesa ya Te he tenido la oportunidad de podernos ahí disfrutarlo

Voz 6 15:14 ese buen rollo reales así cuando salís Antena Hay y fuera de él

Voz 4 15:20 sí también también haberles es una cosa la tele ya sabemos todos también quema a toda leche que no hay tiempo para nada pero sí es verdad que desde que bueno entramos en la sala de maquillaje a que nos maquilla pinte como una puerta los peines Ny hacemos la Reunión y todo se respira ese ese buen ambiente sí ya sé que a la gente de vale gusta al interesa mucho saber si si lo que pasa en la tele porque nosotros somos los primeros que decimos que en la tele todo es mentira no pero yo diría que casi todo es mentira es verdad que las relaciones entre personas también en la en la tele y entre compañeros son muy buenas tanto a mí tengo la suerte de poder y haberlo vivido asiente apeado sobretodo en ahí abajo no ya cuatro años ya con ha con prácticamente el mismo equipo Easy himnos nuestra familia gitana está más unida que nunca hay vamos vamos a poner una quinta hay por todo lo que nos echen

Voz 0813 16:13 en fin bueno pues se querían hablaron poquito con John porque hoy llegan al Teatro Principal de nuevo es decir que no tampoco tampoco va a ser como la primera vez que aterrizan no ya sabes cómo va ya sabes cómo funciona ya sabes cómo es el público donostiarra en el teatro así que por ese lado tranquilidad

Voz 4 16:29 sí sí además a mí me hizo muchísima ilusión que prácticamente uno de los primeros bolos que tuviéramos de mandíbula afilada fuera aquí en casa en Donosti lanzó que Izarra en un en un teatro tan tan tan especial tan bonito con con tanto renombre tanta solera no como es el lazo que Izarra Ibai mí me hace ilusión también volver en después de un periodo de tiempo tan corto porque eso también quiere decir que aquella vez funcionó que gustó bueno pues vamos a a doblar ahora los esfuerzos porque es la primera vez estuvimos dos días creo que fueron sábado y domingo y ahora vamos a estar de jueves a domingo así que a ver si público donostiarra ahora con el chirimiri este canje de dónde va a estar mejor que en el teatro así que a ver si si llena el Anzo quizá Ray Podemos

Voz 0813 17:15 va ser un rato divertido todos juntos seguro que sí desde hoy hasta el domingo mandíbula afilada que vaya muy bien John descargas bien tus futuros proyectos en los que tienes entre manos y en los que puedan venir que haya mucha suerte ya estaremos pero seguro que si sirio informando Mille es que estaba tarta