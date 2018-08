ENTREVISTA AL ALCALDE DE EIBAR, MIGUEL DE LOS TOYOS

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Cadena Ser hoy por hoy Guipúzcoa Cadena Ser

Voz 4 00:28 doce y treinta y un minutos en verano son muchas las localidades que ven crecer su número de habitantes y de visitantes hablamos de puntos costeros fundamentalmente como Mutriku Deba Zumaia Getaria Orio Zarautz o San Sebastián otras sin embargo miran a sus compañeras con algo de envidia pero seguro también con la tranquilidad que supone no tener que alterar las costumbres diarias soportar aglomeraciones y adecuarse muchas veces a las tarifas que los establecimientos eh ponen porque se incrementan por la llegada de turistas es el caso de Eibar

Voz 3 00:59 vale

Voz 5 01:02 es que me quedan

Voz 6 01:04 el pueblo vacío pero libre bueno lo que puedo

Voz 7 01:11 la ciudad hacer los recados a la frutería aparcar delante de la frutería te va tomando

Voz 8 01:23 pues bien y a parte alguna otra cosa que digas tú me merece la pena gastar

Voz 7 01:27 Eneira de Franco según que Bertín obtenga o que se abren las ventanas de los patios y al final el dormir según quién tengas debajo puede ser acogida con pero lo demás instale yo le voy a quedarme en agosto la verdad estoy super Hawst muy aburrido

Voz 9 01:44 te iba a decir se puede aparcar pero tampoco

Voz 7 01:46 se puede aparcar su

Voz 9 01:48 esto es una mentira terrible la gente de viajar en avión porque no se puede aparcar

Voz 7 01:55 las tiene que estar aquí la verdad es en agosto tiene un encanto especial de hecho llevo más de veinte años sin salir en agosto sin salir del mar en agosto se traduce sobre todo en la tranquilidad es un momento muy bonito porque para trabajar es que su mes encantadores Un mes donde las cosas funcionan muy bien y donde las cosas pues bueno son son especiales y sobre todo pues porque puedes visitar por ejemplo el Museo de de la industria armera que es un sitio donde tuvo aquel que venga todo aquel que venga de fuera pues delito debería de conocer

Voz 10 02:31 sí pero es que no tenemos así nada especial no tenemos playa ya lo tenemos nada de que sólo los ecos calor tienes tú por ejemplo pues Ávila por las murallas pues Santa Teresa y tal quiénes algo pero

Voz 11 02:43 Éibar que tienes hay cebar Ibars pues viene bienes

Voz 10 02:47 a la gente que viene al hotel si esa pues unas que pues igual son unas doscientos personas en agosto pasar alguien cada mes pasan doscientos personas están viendo el titular peor después sino pero dejen de suelta hay gente a la que le gusta de agosto bueno esto sirvió también para ser gusto o me lo que hay oye es decir es puedo aparca donde quiere es sea en ese sentido sí lo demás demasiado tranquilo igual demasiado tranquilo sino para trabajar fenomenal sea para mí veis no fenomenal ahora menor hoy es agradable yo yo lo paso en grande

Voz 1704 03:23 de los Dodgers alcalde de Eibar qué tal igual que Guardiola bueno no tenemos playa decía uno de los oyentes una de las personas encuestadas pero usted podría añadir pero sí es la de Santa Clara aquí que nosotros sí

Voz 12 03:35 pero voy a achaca el mismo tema siempre y ya llegará el momento en el cual la defendamos institucionalmente pero bueno es verdad que no tenemos playa

Voz 1827 03:46 mismo municipio peleó alguna vez no he llegado a discutir pero seguro que hay donostiarras que tardan más llegar a La Concha que yo Adeva

Voz 4 03:53 es posible con lo cual es decir tampoco exclusiva

Voz 1827 03:56 si le cuento por eso no es que de tener todo dentro del término municipal sino tener cerca todo aquello que te pueda servir para que tu tiempo libre tu tiempo de ocio lo puedas lo puedas dedicar pues en cada momento a a lo que quieras y cuando hace buen tiempo y quieres ir a la playa pero la verdad es que Ibar no tiene la playa especialmente lejos por tanto hoy en día más y es verdad que hay problemas de aparcamiento eso no lo no yo lo esquivo

Voz 13 04:21 pero

Voz 1827 04:21 es verdad que como el transporte público vendía tren o lo que deba estás en en media hora escasamente ya se quieres ir a Zarautz o lo que sea pero sí que es verdad que tenemos playa cerca con lo cual no es uno de los hándicap de la ciudad desde el punto de vista de poder pasar el tiempo en verano

Voz 4 04:35 Eibar es menos Éibar en agosto o no

Voz 1827 04:39 a ver yo creo que las ciudades para evolucionando no oí yo sí que es verdad que antes además hay fotos antiguas que uno de los que ha hablado

Voz 12 04:46 prevista les gusta le gusta mucho colgar

Voz 1827 04:50 no hay fotos antiguas que realmente demostraban que que ibas cerraba por vacaciones que el treinta y uno de julio salían centenares de autobuses al las ciudades a los pueblos de origen de aquellos que habían venido en busca de mejor vida nuestra ciudad y que y que vivían con nosotros no hay sí que es verdad que usarían cientos de Hotusa Extremadura Galicia Andalucía y las imágenes impactantes no porque antes es verdad que casi todo el mundo yo siempre hablo de la gente que tiene trabajo porque el que no tiene bastante drama tiene no trabajo antes práctica te todo el mundo cogía de vacaciones del treinta y uno de julio al uno de septiembre no hoy en día eso ha cambiado hoy en día la gente general antes se coge quince días en agosto luego deja una semanita igual para Navidades no sé qué se se distribuye de otra manera y por tanto ya todo el mundo no se va todo el mes Si la ciudad lo que sí es verdad que nota el el pulso diario se nota que hay una bajada de población importante no es tanto como antes si por tanto yo creo que ahí sí que tenemos que tener un poco de de imaginación para para intentar que aquel que se quiera que ya es más que antes es decir yo creo que sea antes la ciudad bajaba en un ochenta por ciento a la baja un treinta o un cuarenta por ciento para el que se queda así que yo te estoy animado en pensar alternativas de eso es aburrida la ciudad poco antes intentar hacer un poco más divertida no somos capaces en agosto ya hacemos cine al aire libre pero sí que intentar salpicar de una programación de actividades básicamente de calle no que hagan que sobre todo al atardecer al anochecer pues bueno aquel que se queda no diga que estaba aburrido

Voz 4 06:25 así ha publicado los datos de Eustat de turismo no sé si usted sigue así con mucha emoción esos datos de turismo Beñat Barreto muy buenas

Voz 1827 06:34 por darnos las cosas han ido muy bien

Voz 14 06:37 no sé si porque sigue siendo el líder de turismo en Euskadi es que los datos del mes de julio no pueden ser mejores porque confirman a la capital guipuzcoana como líder turístico con un crecimiento del siete por ciento en pernoctaciones un siete coma siete por ciento en entrada de viajeros y mismo pues es la que en la capital de Guipúzcoa de Euskadi la que es la que mayor número de turistas extranjeros aporta tanto en números absolutos como en el porcentaje de crecimiento un seis coma seis también datos muy positivos en el grado de ocupación hotelera media en Donosti fue en el mes de julio de ochenta y tres por ciento así que sigue siendo el principal destino en cuanto a rentabilidad por habitación hotelera también con ciento cincuenta y cinco euros dobla ya la media de Euskadi que es del ochenta y dos por ciento Gracias añade nada Eva usted

Voz 4 07:23 a usted le provoca cierta envidia lo que sucede en localidades como

Voz 1827 07:26 San Sebastián otras cercanas como Mutriku Zumaia

Voz 4 07:29 ya Deba Zarautz o es de los que ha

Voz 1827 07:32 sí hay mucho la tranquilidad del municipio cuando bueno pues se vacía ya no yo creo que el el turismo es una una alternativa además de diversificación económica que tenemos que tener en cuenta también municipios como como iba yo creo que tenemos un una serie de atractivos suficientes para que haya gente que estar interesada en visitar nuestra ya tenemos que crear las herramientas las estructuras y los mecanismos que hagan que esas personas sean capaces de derivar como una referencia turística no no no vamos a aspirar a a esta estos datos que que ha dado vuestro compañero porque además

Voz 0752 08:08 está generando un debate paralelo también no en en San Sebastián el tema del turismo el a el turismo o la turismo fobia las el crecimiento hotelero es decir

Voz 1827 08:16 algunas tertulias también ya suelo huir se que también está generando también opiniones encontradas no el tema de que el turismo sea quizás ese pilar tan tan básico no dentro de la de la economía una ciudad lo que supone ese movimiento de personas no yo creo qué tiene que apostar entre otras cosas por el turismo y el turismo creo que es una alternativa que no puede generar un porcentaje pequeñito pero interesante de de crecimiento económico que genere empleo que genere riqueza que genera Aibar como una referencia también del punto de vista turístico no turismo de playa pero hay otro tipo de turismos que podemos serlo pero creo que tenemos una asignatura pendiente es que todos los partidos en el Ayuntamiento seamos capaces de de entender esa clave

Voz 4 08:57 lo de la implantación de una tasa turística para usted es algo que suena a ciencia ficción no sé si de llegar a implantarse no esperaría recaudar mucho con ella

Voz 1827 09:04 no no no la veo en este momento para Éibar si la avería pasan Sebastián de verdad ahí es una tasa turística que yo haya donde ido he pagado eh es decir cuando viajaba al a sitios donde también van cobrado esa tasa turística Ilha hemos pagado con absoluta normalidad yo para ciudades de carácter turístico sí que lo veo como un tema importante siempre y cuando esté clarificado ese ingreso a dónde va a derivar rara mucho que esas tasas turísticas para cubrir necesidades que la ciudad va teniendo como consecuencia ese turismo me parece correcto en Éibar no la avería salvo que tengamos

Voz 12 09:39 internamente no suelen por qué pues porque la Virgen de Arrate yo la sangre en una cosa Vestas no pero es no creo

Voz 1704 09:46 bueno lo hemos pedido a Juanma habitualmente muy bueno muy conocido en todas la

Voz 4 09:51 K que es quien conduce el Hoy por Hoy cuando no estamos así en este tramo como estamos ahora más

Voz 15 09:57 lo durante el verano Juanma hola qué tal muy buenas alcalde muy buenas hola Juanma y hablando de turismo pisos turísticos le le consta que esa ya han abierto en Éibar aunque no supongan todavía un problema como ocurre en otros

Voz 1827 10:09 puntos no fíjate además que es un tema que yo algunas reuniones que hemos tenido en Eudel para hablar de este tema y tal y me siento totalmente ignorante porque no no no le dedica o quitarle importancia que tiene pero no les importa si no acabo de entender muy bien esa figura diera regulación jurídica porque creo que en Éibar va a ser muy claro que se de esa figura ISIS será los contaríamos con una mano entonces bueno pues vamos a ver qué está pasando los recursos que se han presentado a la ordenanza de San Sebastián y estamos un poquito pendientes pero no no lo vivo como un problema para la ciudad

Voz 15 10:42 sí es cierto que la reciente apertura de nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad armera hace que haya más gente de fuera gracias especialmente a esa situación estratégica que tiene en el mapa

Voz 1827 10:52 sí por eso yo creo que es verdad que ha habido pues la apertura de Ibarretxe si de idea de Insúa también que bueno pues que ha crecido de una manera bueno cuando hablas de Sunset

Voz 12 11:03 Gianni di hablan de centenares otros hablamos de decenas no pero sí es verdad que Éibar tiene tiene andan

Voz 1827 11:08 necesidad de plazas hoteleras y y que es algo que hay que seguir trabajando para ir consiguiendo las porque aparte de los atractivos que pueda tener la ciudad la ubicación estratégica geográfica es un punto a favor y si conseguimos que la gente se hospeda en Éibar conseguiremos que en cierta manera conozca la ciudad eso es lo importante yo creo que quizás esa situación geográfica puede hacer que haya mucha gente que la utilice como base de operaciones Turís Tica pero seguro que esas personas y Éibar un par de días una tarde un día cenarán o harán cosas en Éibar que permitirán conocer la ciudad lo tenemos que hacer es ser capaces de la ciudad ofrecer a esas personas que vienen esas alternativas esos atractivos para que les merezca la pena quedarse en la ciudad uno de esos días de sus vacaciones con eso quizás luego ya quieran volver de ya no como un punto geográficos no ya como un destino hay entrar

Voz 15 12:00 dada la figura de la Oficina de Turismo de la que se viene hablando mucho en los últimos tiempos para cuando sin duda

Voz 1827 12:06 nosotros lo queríamos hacer este año bueno pues políticamente dentro del Ayuntamiento bueno pues algunos partidos que han supuesto la mayoría en el pleno municipal no han visto oportuno hacer la la Oficina de Turismo en este momento tan lo dirá por qué se habla de necesidades de planes de estudios de tal bueno sólo la mesa hay varios casi lo lo aseguran una persona muy vinculada Ibarra esa muy vinculada al mundo del turismo no voy a decir quién es porque en en una conversación privada me decía lo que no podemos ser es ser tontos porque es decir el turista va a venir sí o sí si quieres saber qué características ese turista de donde viene que busca qué quiere tienes que tener un punto en el cual a esa persona la tienes que atender con la información que tú le de ese ya te va a dar información y te va a permitir a ofrecer tu recursos en relación a las naciones que tiene la gente que viene por tanto creo que una oficina no solamente sirve para dar información sino para recibir información y creo que la ciudad lo necesita

Voz 4 13:03 el alcalde hablemos de política municipal tenemos a la vuelta de la esquina el mes de septiembre si bien el nuevo curso comenzará en Éibar tras la celebración de las fiestas de Arrate hay que esperar unos meses de Política Local marcados ya en el nuevo curso por la celebración de las elecciones municipales forales

Voz 0752 13:18 sin duda hay que decirlo el

Voz 1827 13:21 el la experiencia lo demuestra pero no sólo en general es decir no somos eso no somos bichos raros sino que en general ya aunque algunos llevan ya meses si es decir que años ya en precampaña permanente dentro de de la ciudad lo cierto es que es que la vuelta de de verano trae consigo básicamente en las ordenanzas fiscales que nosotros hemos propuesto está en no volver a congelar es decir toda la legislatura hemos congelado las ordenanzas fiscales no ha habido ningún incremento los presupuestos del dos mil diecinueve estar marcados pues porque en el ecuador del año viene las las selecciones ya bueno pues los partidos empezaran con sus candidatos con sus listas con sus programas intentaremos soy yo desde luego mi compromiso siempre han sido hacerlo posible

Voz 0752 14:06 para no desviarse de de la

Voz 1827 14:09 las obligaciones que tiene el cargo que tengo por cuestiones vinculadas a futuros cargos que es decir yo en estos momentos el alcalde y mi responsabilidad es ejercer de alcalde no voy a decir hasta el último día pero sí que por lo menos hasta el último mes que no perderme en debates y discusiones de futuro de futuro electoral sino en debates y discusiones

Voz 15 14:30 duro de futuro de ciudad sabemos que envío de los hoyos está dispuesto a encabezar la lista del del PSE en Eibar el año que viene está confirmado el apoyo del partido para que sea así

Voz 1827 14:41 bueno vamos a esperar quiero decir cada partido tiene sus ritmos tiene sus procedimientos sus mecanismo Si yo los tengo que respetar a mi se me ha consultado yo he trasladado a mis pilas cargadas para poder afrontar la realidad de la ciudad en el futuro pero sin duda pues el partido municipios como iba además que en teoría tendría que tener primarias dependiendo las circunstancias en las en las que nos encontremos pero en cualquier caso yo sí que en el caso de que se me proponga mi como candidato que tenga al refrendo de de la asamblea local y que los afiliados del partido sean los que los que me apoyen y que no sea porque yo tomó la decisión el aparato entre diga que sí sino tienen que ser los afiliados de base los que los que vean que yo puedo ser un buen candidato para la ciudad en la anterior cita no hubo primarias imagino que no

Voz 15 15:28 eran tampoco en esta cita

Voz 1827 15:30 bueno yo no espero sorpresas pero

Voz 12 15:33 si las esperara dejarían de ser sorpresas con lo cual entiendo que que es mejor ser prudente y esperar a que a que el el mecanismo y el procedimiento lo marque

Voz 0752 15:44 porque antes de final de año quedan nueve meses quedó me más no es nada eh bueno buenas no es nada no es verdad que no es nada

Voz 1827 15:52 de qué pasa pero a día de hoy nueve meses sí que se ve que es un tiempo suficiente para poder hacer las cosas bien sin prisas y cada cosa en el momento que le corresponda

Voz 4 16:00 oiga usted si no estoy equivocada en algún momento si había dejado caer en determinados círculos su deseo de apartarse de la política o no

Voz 1827 16:08 no no a ver yo además es que a mí hablar de política me me suena un poco como como palabras mayúsculas no porque yo siempre digo lo mismo no igual es que soy un poco pesado yo llevo desde el año noventa y cinco en el Ayuntamiento ya son veintitrés años yo solo he sido concejal y alcalde de Eibar solo o o fíjate lo que ha sido no pero quiero decir nunca he tenido cargos en Juntas Generales Diputació o en Parlamento vasco nunca ha tenido cargos complementario no sí que algunos derivados de mi cargo de alcalde puesto en la ejecutiva de Eudel en el Consorcio de Aguas y tal pero siempre dentro de consecuencia de ser alcalde no por tanto yo no no me siento un político en mayúscula meseta un político de Eibar además esas ni mientras siquiera municipal sino de mi municipio no ir de eso uno nunca se cansa doy fe los anteriores alcaldes que son los que más podrían hablar y alcaldesa que que hemos tenido podrán darse pero eso nunca habrá momentos en los cuales pues estarás más cansado tu físicamente por un montón de cosas no pero de ser alcalde uno nunca se cansa porque lo bueno que tienen las ciudades sobre tu nació como iba que cada día cuando te levantas siempre pasa algo siempre pasa algo que hace que no sea un trabajo alinean tienen entrar al juego aburrido no siempre pasa algo y siempre tienes que estar alerta no y eso hace que que también pues es y en con las pilas cargadas en todo momento no yo sí que creo que cada uno tendrá sus momentos sus etapas sus proceso eso sí bueno sus vistas de futuro pero en ningún caso y menos si si luego veo que la ciudad más o menos pues piensa que puedo ser un buen gestor para para poder llevar adelante los proyectos Si el partido también lo considera no hay por tanto a fecha de hoy desde luego si si todos de los parabienes vienen uno detrás de otro espero ser el candidato el Partido Socialista las a la candidatura de Eibar

Voz 4 18:00 nunca he salido de Eibar nunca le ha tentado dedicarse a la política a nivel de Guipúzcoa incluso de Euskadi

Voz 1827 18:06 jo es que es que nunca nunca ha puesto sobre la mesa ni ni por mi parte ni por la otra parte pero no

Voz 4 18:12 preguntado eso ha preguntado si nunca le atentados Seeley hubiera gusta

Voz 1827 18:15 pues no lo sé fíjate de verdad te digo que no lo sé porque porque no se exacta al algo conozco el funcionamiento otras instituciones porque tenemos relaciones con con ellas no permanentemente pero no conozco las tripas no sé si me gustaría es que no lo sé lo digo sinceramente por igual

Voz 4 18:33 depusieran

Voz 13 18:35 a día de hoy no diría que no

Voz 1827 18:38 o sea yo creo que es un alcalde tiene que ser alcalde la veinticuatro horas del día no puede dispersarse en otras cosas tendría que serlo

Voz 4 18:44 de cara a las próximas tendría que dejar de ser alcalde

Voz 1827 18:47 Hay eso desde luego habría que valorarlo con muchísimo cuidado y que saber qué qué es lo que estás haciendo porque yo siempre he dicho que yo tengo una responsabilidad con con mis vecinos y mis vecinas y creo que es lo más importante no todo se puede dar todo puede pasar no pero siempre hoy me estás preguntando hoy es decir no hay ninguna oferta vendada desde luego si hoy hubiera una oferta diría que no

Voz 13 19:12 y además sin pensárselo

Voz 15 19:15 decíamos que nueve meses pasan rápido media hora todavía más hablemos de proyectos de la Sociedad Deportiva Eibar ha decidido paralizar las obras previas a la ampliación de la Tribuna Oeste de Ipurúa esperando que el Ayuntamiento expropió los terrenos del antiguo convento esto va a ocurrir va a ocurrir pronto

Voz 1827 19:32 sí es una pena la verdad es que es una pena que que bueno pues que un proyecto tan importante para el Eibar y para la ciudad como es la reforma de de un campo más municipal pues tenga que paralizarse por por una cuestión de tiempos no

Voz 13 19:47 sí

Voz 1827 19:49 Tros es verdad que desde la propiedad del convento sino instó a que les es propia éramos una situación que legalmente es así nosotros tenemos que asumirla y eso quiero aclarar los es decir no es que nosotros ya hemos puesto en marcha por ciento expropiatorio sino que la propiedad le dijo al ayuntamiento que el expropiar ambos eso el planeamiento urbanístico así lo contempla tienen derecho a hacerlo nosotros tenemos que hacer lo que intentamos hacer una expropiación de mutuo acuerdo entonces ha habido un procedimiento en el cual hemos pactado las dos partes de cómo va a ser el procedimiento y lo hemos cuantificado y lo tenemos

Voz 13 20:19 todo en el acuerdo en la mesa hay un acuerdo verbal que que si nosotros lo vamos a cumplir como la iglesia a partir de ahí el procedimiento administrativo es lento

Voz 1827 20:32 nosotros ya hemos hecho la aprobación de ese derecho a expropiar a la vuelta de verano lo que tenemos que hacer es a hacer la valoración económica que ya está pactada y luego pues la iglesia y el convento de las monjas de la propiedad tiene que de aceptar esa valoración creo que la tiene que trasladar al Vaticano un procedimiento que tienen ellos nosotros en el ayuntamiento propio procedimiento de consignar presupuestariamente las cantidades necesarias para hacer frente al pago y eso nosotros hemos previsto que nos llevará a Navidades aproximadamente mientras tanto la propiedad sigue siendo él el convento de las monjas por tanto son ellos los que tienen es decir decidir si dejan al Eibar a cometer errores desde dentro sino lo dejan etcétera yo sí he hecho una carta a la representación de el de las monjas diciéndoles que si fuera nuestro ya nosotros sí lo dejaríamos y que por tanto estamos una cuestión de tiempos que hombre pues que ante una situación convento vació además estuviera actividad yo podría entender que hay que respetar la actividad que tiene pero al estar vacío entendemos que el adelantar esa voluntad municipal en el tiempo a la al al hecho real de que sea nuestro se me contestó que mientras no sea del Ayuntamiento el Ayuntamiento tiene lo cual es cierto lo cual es cierto y por tanto es un problema entre particulares en este momento

Voz 15 21:46 ya veremos lo que ocurre el hospital de Eibar si no este año

Voz 1827 21:50 si la previsión que hay que es que antes de final de año por lo que nos trasladan desde desde el Osakidetza es que antes de final de año se produzca la inauguración de del hospital me imagino que va a ser una inauguración por fases no va a inaugurar todos los servicios de golpe pero sí que a partir de de finales de este año ya de otoño sí que habrá una inauguración de de puesta en marcha del servicio

Voz 0752 22:11 dado en la avenida de Otaola que se ha convertido en la de

Voz 15 22:13 los concesionarios de vehículos también de los grandes super

Voz 1827 22:16 mercados qué pasa con el pequeño comercio

Voz 15 22:19 es algo a preservar es un tema complicado

Voz 1827 22:21 a ver yo creo que son temas complementarios es decir que nosotros desde desde el Ayuntamiento apoyamos al pequeño comercio por activa y por pasiva no voy a dar datos porque no los tengo aquí pero nosotros hemos partidas presupuestarias de apoyo al pequeño comercio tenemos y con la sección de comerciantes una relación muy estrecha tenemos un centro comercial abierto como una estrategia también de fomentar el comercio en la ciudad pero cuando viene alguien una gran superficie para colocar medianas superficies que tampoco están colocando pues son comercios de dos mil metros cuadrados y pico Ita claro sí tienen derecho a ello nosotros como intento hacer es tramitar tramitar todo lo que se nos pide dentro del marco de la legalidad y por tanto en ese sentido lo que tenemos que hacer es respetando esa implantación de esas de esas firmas y a seguir trabajando para animar al pequeño comercio es más yo creo que cuando vienen firmas estas características Se hacen competencia entre ellas yo creo que ya no afecta tanto al pequeño comercio sino porque es que están bien y son de alimentación básicamente yo creo que esas hacen daño entre ellas entre ellas se cogen eh clientes pero ya al pequeño comercio de la ciudad yo creo que ya no les afecta tanto salvo que venga pues imagínate que viene una que te lleve temas de ferretería son cosas de esta pues sí que es verdad que a las ferreterías de la ciudad les puede afectar no pero ese ese camino ya se ha ido andando lo que tengo que hacer nosotros es ayudar desde la Administración a que el pequeño comercio a lo más profesional posible que sea lo más diverso posible que sea también un foco de atracción de calidad y de garantía de la ciudad

Voz 15 23:50 lo último es muy breve Éibar es el extremo occidental de Guipúzcoa se siente horas estuvo se has sentido la ciudad dejada de la mano de la Diputación en algún momento

Voz 13 23:59 mira yo cuando cuando entré de alcalde en el en el año dos mil ocho y entre mayo y en julio en las Juntas Generales itinerantes tocó Ibar tocó Éibar estuvieron en Neiva yo empecé la mía locución en mi bienvenida diciendo dicen que la distancia es el olvido bueno pues yo siento que a veces la distancia así que en ocasiones puede generar olvido pero ya nos encargamos los que se olviden de nosotros

Voz 1704 24:29 en fin alcalde que tenemos que dejarlo Miguel de los tobillos alcalde de Eibar gracias ya termino este verano gracias a vosotros tan todavía