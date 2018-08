Voz 1 00:00 sí

Voz 1315 00:04 se llama a Julen Hernández Esnaola aunque sus seguidores le conocen como hola Julen es es una aguja hasta que en redes tiene un videoblog a través de Youtube y entre las historias que cuenta habla de gastronomía de esos viajes por Europa y en ocasiones aprovecha el tirón para realizar reivindicaciones de cuestiones sociales y le funciona eh porque tiene miles de seguidores no sólo en este canal sino también en otras redes como Instagram enseguida les vamos a preguntar a aquel creer que se debe ser

Voz 1 00:30 sí hubo

Voz 1315 00:34 después música acaban de estrenarse como grupo aunque en esto de la música no son nuevos son tres y se llaman Deus sed hoy vamos a poder escucharnos aquí en directo en los micrófonos de la radio y una excelente noticia para San Sebastián porque ir pinchos por Donosti es la mejor experiencia gastronómica del mundo según Lonely Planet Donosti lidera el top ten de la guía de viajes norteamericana en su última publicación de Ultimate lis que recomienda a pasar al menos un día en nuestra ciudad para vivir la experiencia como es debido echar una siesta volver a salir a las nueve de la noche los expertos dicen que es difícil enumerar los mejores pinchos aunque entre ellos destacan los es pagos blancos el atún y el tartar de anchoa o los Champions estofado con ajo Donostia ocupa el puesto número uno de esta lista le siguen Kuala Lumpur con el curry lascas todo

Voz 1 01:30 soy el sushi Texas con el PIB Ivanov y el santo no hoy por hoy Guipúzcoa Cadena Ser

Voz 3 02:42 el testigo dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos una persona muy muy muy pequeña llamada Julen magia inesperadamente pone sobre todo inesperadamente porque se hecho Messina pero bueno en realidad que iba a hacer el veintiuno de julio sin nombre bueno hay unos vídeos que me gustan muchísimo no pierde casi nunca inquietud son los X cosas que ha aprendido amish X años de edad ha empezado a escribir un listado de todas las cosas que ha aprendido vascos que me gustaría compartir con vosotros podía haber escrito un libro son cosas que ha aprendido son cosas que me han cambiado en mi vida y son cosas que han marcado un antes y un después sobre todo porque en cualquier sitio cuando están haciendo estadísticas la estadística de gente jóvenes dieciocho veinticinco años

Voz 4 03:20 hola Julen hola buenos días yo le Hernández Esnaola esas donostiarra del antiguo delante cuidado pero marcó y David hola hasta que no

Voz 5 03:32 puedes eso es es tu

Voz 6 03:34 tu tu carta de presentación sí sí sí

Voz 7 03:37 ahí yo soy Julen Hernández pero en en Internet redes sociales M conoce como como la Julen

Voz 8 03:42 que exhibía el nombre de mi canal de Youtube y al no

Voz 7 03:44 hombre de de mi cuenta de Instagram bueno estábamos escuchas

Voz 5 03:47 de hecho un fragmento de tu vídeo presentación naciste en el año noventa y dos jovencitos

Voz 7 03:53 bueno veintiséis no te creas ella me vienen además las crisis estas de acercando a los treinta y uno treinta porque ahora yo vivo en Madrid y ahora ya me han quitado la tarjeta de del metro dejó menos ahí yo ya no a los Veinticinco se acabó Caro Caro también la tarjeta del banco llama en quitarla de la de Kutxa la la dejó bienio estoy vamos

Voz 8 04:12 como una persona mayor de veintiséis bueno

Voz 9 04:16 en fin Love en vez de corramos un tupido velo cuando lleva de la edad en fin eh

Voz 5 04:21 cuentas esta crisis también a tu seguidores son sí sí sí sí sí

Voz 8 04:26 además en por cierto estamos por ya que estamos

Voz 5 04:28 hablando de redes y tal estamos estamos por Facebook Life que tenemos aquí a Iker Ibáñez y bueno pues retransmitiendo esto en directo por si alguien quiere seguir ahí unen pues eso te preguntaba por tu crisis y es una de tus de las cosas que cuentas a quienes te bien sí sí

Voz 8 04:46 sí en yo tengo un canal de Youtube desde el dos mil doce y en ese canal de Youtube pues intentó contar mis experiencias mis vivencias lo que soy yo lo que he cambiado en los años pues alguno de mis viajes si alguna receta vegetariana

Voz 5 05:01 oye quién te animó como te animas te a a desnudarte entiende m a través de la red

Voz 8 05:08 pues me animé yo sólo era dos mil doce estaba estudiando segundo de carrera en la OPV en Bilbo está estudiando Periodismo a mí desde siempre lo que más me ha gustado ha sido lo logro visual contar historias a través de del mundo audiovisual y sin embargo en la carrera simplemente no escribían hoy Nos enseñaban a escribir quizá

Voz 10 05:27 la a redactar para para Radio pero no nos enseñó absolutamente nada ha

Voz 8 05:32 cercanos a escribir guiones a iluminación preproducción postproducción producción San no tenía absolutamente nada de lo que era nada de eso ya que durante los siguientes tres años tampoco le íbamos a tocar porque nos prometieron que iban a construir unos unos platos nuevos íbamos a los cuatro años que estuve yo ahí no existieron entonces yo sí que seguí algunos youtubers de EEUU y del Estado y vi que si en algún momento quería aprender sobre eso tenía que ser autodidacta entonces pues me abrí un canal de Youtube por accidente empecé a a vamos a hacer directamente al principio hacía el tonto porque claro al no tener audiencia yo simplemente quería aprender a editada gestionarla a la Cámara la redes sociales guiones y todo eso poco a poco pues fue entrando Audiencia fui profesor analizando hasta el día de hoy

Voz 5 06:20 oye nunca te has planteado que a lo mejor lo que tú cuentas sobre todo al principio ahora ya veo que si interesa vamos teniendo en cuenta los miles de seguidores que tienes ahora está claro que sí pero cuando empezamos al principio nunca pensaste bueno igual alguien dice ahí ya esté que le que le va a importar lo que yo le voy a contar sobrevivía

Voz 8 06:37 qué va porque al principio que va la la única gente que me sigue yo que sé pues igual

Voz 7 06:42 la toma de dieciséis seguidores como mucho

Voz 8 06:44 lo de que una chica de de Barcelona que era muy simpática otra de de Cádiz y poco más entonces al principio los vídeos que hacía los hacía simplemente para mí tampoco existía esa cultura de seguir a la gente en redes sociales de ver los vídeos

Voz 5 07:01 por qué crees que interesa tanto porque tienes sesenta y pico mil seguidores en Instagram Verso ciento treinta y no sé cuantos mil en tu canal de Youtube quiere decir que que dónde está el secreto de tu éxito pues tampoco lo sé sí

Voz 8 07:16 tuviese yo y si supiese cuál es el secreto del éxito ahora en vez de tener ciento treinta mil seguidores tendría seguramente diez millones viviría mucho mejor que ahora pero pero no lo sé yo creo que es gente que ha ido creciendo conmigo desde el dos mil doce trece hemos ido todos aprendiendo ahí sí que gracias a mi trabajo tengo muchísima suerte de poder viajar mucho de dedicarme a poder dedicar muchísimas horas a investigar pues no dar recetas vegetarianas y por eso me ha venido mucha audiencia vegetariana

Voz 5 07:44 en a esta directamente vives de esto eso

Voz 8 07:47 no termine el máster hice las prácticas en Barcelona y luego pues decidí que que esto era lo que quería hacer pero tam porque yo estudié periodismo en la OPV en Bilbao luego me fui a hacer el máster a Barcelona estudié periodismo político internacional hice las prácticas en la Comisión Europea ir cuando terminen las prácticas en empezaron a llamarme empresas de publicidad que ya me tenían fichado tanto por los estudios como por estar en las redes sociales y saber un bastante bien como Sage cómo se movía el mundo de marketing en la publicidad en el Estado pues dos tres agencias de publicidad de Barcelona y Madrid me ofrecieron trabajo pero era un trabajo en forma de becario por trescientos euros al mes que yo no me podía permitir porque yo en ese momento no tenía dinero yo vivía en Barcelona gracias a que mis padres me podían pagar el máster y el piso entonces dije Ossa se me hace imposible vivir en Barcelona con con la beca que me da esta empresa de trescientos euros además voy a tener que meter muchísimas horas a jornada completa es que no es que lo mes que me quieren ellos a mí por la lista de contactos que tengo por lo que yo sé es imposible que yo regalo mi trabajo por trescientos euros así que decir Divo he volver a Donosti me plantee yo delante de mi ordenador y un montón de libretas empecé analizar todo lo que había hecho hasta en hasta ese momento y todo lo que les había ido bien allí tuve es que yo seguía de Estados Unidos y del Estado intente profesionalizar el canal de la Julen salió tan bien que que vamos que ahora yo soy mi propio jefe estoy que muy contento ya tiene

Voz 5 09:22 las personas a las que sigues que te interesa esto es como el que sigue la prensa rosa oí va conociendo la vida de unos y de otros pero pero sin canal de Youtube quiero decir que va que va no sé

Voz 8 09:33 yo creo que

Voz 5 09:35 a mí de mis seguidores me interesa que

Voz 8 09:38 que conmigo que que mejor nos quedamos seguidor

Voz 5 09:41 Teresa de otros de que uno

Voz 7 09:44 Levante cada mañana y te diga hola bueno hoy voy a ir al bueno

Voz 8 09:48 lo contrario que en parte puede ser a Joseba muchísimo youtubers a mí me encanta You Tube y las redes sociales y sigan muchísima gente y cada canal de Youtube es es un mundo totalmente distinto por ejemplo han la parte más de conocer más cerca lamenta una familia por ejemplo hay una familia en Pamplona a la madre ellas Steffi tiene un canal de Youtube que se llama verde Ellis con más de un millón de seguidores ella simplemente cuenta su vida en familia y ahora creo que tienen seis hijos asistan espías

Voz 1315 10:14 veinte de mimo

Voz 8 10:16 se me hace muy curioso ver cómo es su estilo de vida de sin embargo veo un montón de de canales de humor canales de tarjetas de es en en otros idiomas para aprender mejor el el inglés

Voz 5 10:27 de que no lo haría nunca

Voz 8 10:30 ya dije osa en cuando cambié el contenido para profesionalizar intentó lanzar el canal para yo vivir de esto dije venga ahora para que esto me vaya bien yo tengo que intentar ser han pues una marca un poco más blanca o que que intente ajustar que intente gustará a la mayoría sin meterme en demasiados líos porque ahora por cualquier cosa todos los días se critican en influencer pues pues bueno pero solo

Voz 1315 10:57 enmienda si no bueno pero

Voz 8 10:59 edad no es bueno entonces

Voz 5 11:02 dije yo no debería hablar

Voz 8 11:04 sobre política pero que sí

Voz 7 11:07 luego me preguntan respondo perfectamente pero tampoco es bueno pero sí preguntarte adelante pues pregunta lo que quieras

Voz 8 11:14 incluso con con lo que sucedió en Cataluña el uno de octubre pues me me me sirvió la sangre hice Vidal al respecto pero siempre que esa fuera de mi redes sociales me da exactamente igual que me pregunten

Voz 5 11:25 y qué cosas de tu vida no contaría nunca

Voz 8 11:28 qué cosas de mi vida no contaría nunca

Voz 11 11:30 según las las más

Voz 8 11:33 y más con las que no estoy del todo seguro que quiero que el mundo los lo sepa pero aún así

Voz 5 11:39 antes cuando yo digo como cuáles

Voz 8 11:42 sí pero pues yo que sé pues cuando ha habido gente que ha falleciendo en familia no sólido contar lo han salido contar ha sido un mes después ya después de haberlo vivido yo en mi intimidad y con mi familia esos sucesos pues ya luego lo lo puedo contar Braille Kiss cosas que no contar aún así sitio vivo las veinticuatro horas como Julen Hernández y luego sacó un vídeo a la semana del seis siete minutos esos seis minutos comparando con una semana entera la verdad es que lo que cuenta es bastante bastante poco

Voz 5 12:11 qué es lo bueno y lo malo de tener tantos seguidores lo bueno es el cariño que

Voz 8 12:17 tú a todo el mundo tenemos días mejores ideas peores que en algún día si estás en casa pues bien no estás pensando qué hago yo con mi vida pues pones cualquier cosa en redes sociales otras Aller comentarios Yves que hay muchísima muchísima gente que que te apoya de una manera que ellos ni siquiera se lo imaginan a un comentario bueno

Voz 11 12:35 sí

Voz 8 12:35 es que te puede alegrar el día joe es que en realidad tiene un montón de horas pues yo podré tener todas las dudas existencialista que que quiera tener pero leer un comentario de esas como Jo pues quizás sí que sí que este cien nombres

Voz 5 12:49 oye yo un comentario mal no te lo puede amargar aunque sea de alguien que no conoce es absolutamente de nada que no sabe nada de ti que no no sabe lo que tú piensas

Voz 8 12:57 hay dos tipos de comentarios malos uno por ejemplo puede ser el cualquier haters otro gol que viene a tu a tu vídeo te comenta cualquier burrada que dices madre mía está persona que está haciendo osea esos exactamente igual es más muchísimas veces me río mucho porque la gente es muy graciosa hago captura de pantalla lo comparten en en en Twitter pero es que me llegan a es la minoría pero sí que han llegado a poner barbaridades muy muy grandes pero luego otras sí que pueden doler un poco más cuando y y no sé cuando ves que no han entendido el vídeo tal y como tú lo querías explicar o te dan razones dices pero es que esto no es mi vídeos aquí estas contando entonces ahí sí que te frustra son poco diciendo madre mía o lo he hecho yo mal o está persona no me entendido o qué está pasando

Voz 5 13:45 te paran mucho por la calle bueno un poco sí

Voz 8 13:48 si os ha en en Madrid joder la gente sí que estaba acostumbrada a vivir pues de actores y por ejemplo donde vivo yo pasa todos los días Joaquín Reyes y te parece

Voz 5 13:59 pido a Joaquín Reyes

Voz 8 14:02 las en palabras cualquier persona pero a que los seguidores sí que están acostumbrados en Madrid a ver a muchísima más gente conocida y quizá pues cuando venga Donosti por aquí tampoco es que pase demasiada gente entonces pues cuando paso por aquí

Voz 5 14:14 qué pasó ayer

Voz 8 14:17 yo tengo buenos comunicadores como ya allí es fuimos a bañarnos a a la playa como no sea a las ocho y media no de la de la de la atardecer que estaba muy muy buena el agua después de eso fuimos a la calle Matía aprovechando que había pinche pues a comer un pincho de tortilla que no habíamos cenado todavía idealmente esas acercaron una chica y un chico pues les había o mucha ilusionado pero vamos

Voz 7 14:43 al Alvar gritando hola Julen solar Julen y claro

Voz 8 14:46 de repente todo el bar se quedó petrificado todos pensando madre mía que que ver cuánta claro

Voz 5 14:53 mi pas porque yo no estoy muy puesta en esto Filippo muchísimo

Voz 8 14:56 yo también yo también claro que una persona que tú no conozcan de nada de repente entre a un bar gritando de esa manera atún nombres como joe pues sí que la debió hacer ilusione que Uruguay que quién maravilla que que la gente sienta esto sea luego ya en el bar pues de repente se se quedó todo el mundo mirando muy joe qué vergüenza pero pero la chica Albers que la chica fue súper simpática no sacamos un par de fotos y luego me dio dos besos nada cada uno a lo suyo pero pero sí

Voz 5 15:23 tú te imaginas tu vida sin redes imagínate que de repente sí la verdad es que sí estaría en las revistas del corazón lo que yo te digo

Voz 8 15:32 qué ganas creo ya eres famoso no no soy conocido en determinados ámbitos que son los ámbitos de redes sociales y en la que la gente me sigue pero famoso no soy si fuese ahora mismo famoso estaría en las revistas no lo estoy aquí quieres decir no ansía aquí también pero digo aquí me sacan en las revistas no lo estoy porque no soy famoso pero cree que podría vivir en redes sociales a vivir de las redes sociales no es algo lo de lo que ha aspirado desde que quién nacido sino que ha ido surgiendo poco a poco y cuando yo me metía la cara el periodismo lo de vivir de Youtube no existió existía en Estados Unidos con dos personas entonces es un hobby que luego a bulto oficio que surgiendo poco a poco entonces sea yo estoy encantado me lo paso super bien hay días que son un poco más duros pero para mí esto es una gozada ahí es todo un privilegio vivir de esta manera en algún momento se termina que se termina porque evidentemente eso todos todos se termina yo sí que creo que tengo pues dos dedos de frente y sé lo que lo que hay para que la caída no sea grande y cuando se determine pues yo ya tengo un dinero ahorrado para que me dé tiempo de en unos meses de buscar trabajo

Voz 11 16:35 al

Voz 5 16:36 el siguiente paso yo está se puede llegará a ganar mucho dinero claro los que si los que tiene muchísimas visitas ganan muchos dinero es tu caso los que todavía no vayan en algún problema en Youtube I

Voz 8 16:52 hay dos maneras de ganar dinero la primera es cuando todo el mundo vemos vídeos de Youtube siempre aparecen anuncios pues esos anuncios Monet y Zam para que parte del anuncio vaya parte del ingreso vaya destinado a Google Youtube porque al final You Tube es una es una empresa de Google Inc parte una parte más pequeña de estado de eso es de esa anuncio va al creador de contenido eso sería una manera de esa manera se gana muy muy poco dinero pues no sé por ponerte un ejemplo treinta euros cincuenta euros lo sabes que no se gana mucho eso ya lo conté yo una dicen vivió mía y luego la otra manera es que marcas quieran patrocinar tu contenido en vez de querer poner una marquesina pues dicen oye queremos hacer un anuncio queremos hacer un contenido patrocinado porque sabemos que el Target de audiencia que tienes tú es exactamente al que queremos llegar nosotros creemos que encaja en la filosofía la empresa pues nos gustaría hacer esto cuando a los cobros por hacer la creatividad la producción y X

Voz 5 17:48 pues cualquiera puede ser influencer es claro es que que que ser influencer es decir

Voz 8 17:54 pero tú a mí no me gusta la palabra influencer al fin y al cabo es una palabra que es a prostituirse mucho porque en los medios de comunicación casi todos offline lo han utilizado con connotación negativa no lo digo yo lo sé lo sé lo sé a mí me gusta más usar creador de contenido digital porque al final es lo que somos porque la paz para influencer yo lo uso como para decir estrella del rock cualquiera puede ser estrella del rock hombre por poder sí que lleguen a ello pues no entonces cualquiera puede a veces sus sus canales siguiendo sus suscrito das en redes sociales desde el minuto uno pueden empezar a subir fotos y quizá en Youtube pues gracias a los anuncios a Monet Pizarro y a ganar algún céntimo pero que de ahí surja algo más pues es bastante más difícil

Voz 5 18:38 sí soltera puede tocar música pero estoy

Voz 8 18:40 ya pues llevan bastante muy poquitos claro

Voz 5 18:43 bueno tú estás en el camino de la estrella de Roquetas

Voz 4 18:46 ya en un nivel subrayó

Voz 9 18:49 en fin no hola Julen que muchísimas gracias nombre a las cosas vayan bien

Voz 10 18:53 muchísimas gracias un abrazo a favor

Voz 12 19:09 yo

Voz 13 19:09 bueno