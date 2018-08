Voz 2 00:00 hoy por hoy Guipúzcoa Cadena Ser

Voz 1463 00:28 va en Irún en esta localidad fronteriza que se está viendo también sorprendida

Voz 5 00:32 esa cantidad de personas migrantes que han rica

Voz 1463 00:34 dado durante el verano es algo que no solamente ocurre en Irún pero quizás por ser un punto fronterizo está siendo más notable la presencia de estas personas jóvenes la mayoría de los casos que tratan de seguir su viaje hacia otros puntos en Europa Iker recalan en Irún buscando un poco el cómo continuar y ahí están surgiendo ese gran problema en muchas ocasiones no lo pueden hacer tan fácilmente hoy recibimos al alcalde dieron no sólo para hablar de este tema sino de otras cuestiones que hayan ocurrido en verano o que vayan ocurrir en los próximos meses está con nosotros aquí sentado José Antonio

Voz 5 01:06 Santano alcalde de Irún Guardia muy buenos días Guardiola buenos días bienvenido a una vez más aquí a la Cadena Ser en Guipúzcoa

Voz 6 01:13 muchas gracias a todos los veranos pensamos si alguna vez por aquí osea que

Voz 5 01:16 unas veces toca a la playa de otras veces toca estudios como en este caso

Voz 6 01:20 muy bien bien acogido aquí para hablar de

Voz 5 01:22 y de ese verano atípico quizás en Irún yo no sé si usted ha podido desconectar en algún momento de lo que está ocurriendo en en este municipio se ha tenido vacaciones qué tal iba el verano señor Santano

Voz 6 01:35 bueno pues el verano muy activo en la verdad incluso estaba unos días fuera pero como comentábamos antes pues al teléfono permanentemente claro porque bueno pues hay situaciones que requiere de toma de decisiones y ahí hemos estado como corresponde no que está siendo un verano distinto es verdad que tenemos encima de la mesa todos un reto que hay que afrontar juntos que tenemos que afrontar juntos porque tengo la sensación yo creo que la tenemos todos no de que esto no es un fenómeno pasajero es esto ha venido para quedarse no sabemos con qué intensidad pero lo que sí estamos viendo es que bueno hay un flujo de de personas migrantes fundamentalmente de de subsaharianos del ámbito del mundo subsahariano que sobretodo en nuestro caso lo que están buscando es pasar a Francia practicamente prácticamente todos puede que alguno no pero la gran mayoría tienen en sus intenciones lo de viajar hacia el norte claro nosotros somos la frontera también en Donostia está teniendo esto supuso impacto y ahí está un poco la respuesta institucional que juntos estamos dando y tenemos que seguir dando de cara al futuro cuando digo juntos me refiero al Gobierno vasco Mara pero la Diputación y a los ayuntamientos de Donostia Irun yo más allá de eso diría que también lógicamente al Estado porque tiene una competencia importante y una responsabilidad al conjunto de los ayuntamientos porque es verdad que el foco parece que está durante estas últimas semanas en Hontanar en Donostia Irun también en Bilbao pero esto es un asunto que nos supera a todos nosotros decir va mucho más allá de lo que es la responsabilidad y la tarea de un municipio yo creo que está claro que tenemos que mostrar solidaridad pero también solidaridad en la respuesta tiene que ser una respuesta solidaria es decir que compartida entre las instituciones en del conjunto de la sociedad

Voz 5 03:24 bueno conocemos el dato de que tres mil doscientos cuatro personas migrantes Anne cruzado no Escadio han recalado en Euskadi desde el pasado veintiocho de junio que es un poco cuando ya empezó a llegar ese primer goteo de personas migrantes por aquí usted como está haciendo ahora mismo aquí reclama esa coordinación esa implicación especialmente al al Gobierno vasco no quiere que se focalice el problema sólo en las ciudades pero que es lo que está faltando si es que está faltando algo a su juicio

Voz 6 03:50 no vamos a ver yo yo creo que la la respuesta está siendo una respuesta coordinada hay una mesa interinstitucional en la que como he dicho estamos estas instituciones que mencionado hay una mesa que también tienen carácter vasco en la que están las otras dos diputaciones y las otras dos capitales voy Vitoria-Gasteiz por tanto lo que yo creo que estamos haciendo o está en el camino que debe llevarse adelante no cuando digo que no se debe poner el foco en dos tres o cuatro ciudades es que realmente creo que estamos ante un reto del conjunto de la sociedad del conjunto del país au de las instituciones no tiene que haber pues como ya se ha reclamado en algún momento yo me consta que se está trabajando en esa dirección tiene que haber un plan integral porque no creo que este vaya a ser un asunto sólo de éste verano esto yo creo que va a tener más recorrido y por tanto tenemos que afrontarlo y verlo con esa visión del medio plazo me consta que ya hay algunas decisiones en esa dirección la semana pasada pues se hablaba de un centro en el entorno de Bilbao para personas que puedan estar algo más de tiempo porque ahora mismo la respuesta que estamos dando una respuesta pensada para personas que como sucede en la gran mayoría de los casos quieren seguir camino no quién seguir hacia el norte pero sobre todo yo creo que en el entorno de Bilbao se está viendo que hay un grupo de personas que por distintas razones no se están quedando o pueden llegar a quedarse también a eso hay que darle una una respuesta eso yo creo que está en marcha y se está tratando en la mesa interinstitucional no es algo fácil no es decir estamos ante un fenómeno que es cambiante que nadie puede tener certeza sobre lo que va a pasar mañana lo único que tenemos son datos de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido hasta ahora pues por ejemplo esta última semana pues hemos tenido pernoctaciones en el caso de Irún por debajo de las treinta personas es decir que la respuesta que se está dando en este momento pues eh con el recurso que tenemos es plenamente satisfactoria no

Voz 5 05:39 bueno hablamos de ese recurso precisamente cuál es la votación el recurso que es habilitado en Irún para atender a estas personas que creo que por cierto no es lo único que sí que hay personas con carácter privado que también alguna manera ayudan a a estos jóvenes que sólo todos son hombres no que que recalan en Irún cuáles son los recursos que ahora mismo tiene su municipio

Voz 6 06:00 bueno nuestro municipio ha puesto recursos al servicio de esa mesa interinstitucional que es quién coordina junto con Cruz Roja quién coordina toda esta acción nosotros en Irún pues tenemos ahora mismo puesto a disposición el gimnasio de un colegio público de Primaria tienen setenta plazas y bueno en principio como digo está dando respuesta satisfactoria porque el número de de personas que están pernoctando estas últimas semanas está por debajo de treinta tuvimos algún pico de principios de agosto pero realmente el bordado es verdad también que hay una solidaridad privada hay una solidaridad de entidades de distinto tipo de personas individuales que yo creo que de buen por supuesto de buena fe y además con la mejor intención del mundo están también intentando ayudar sólo puedo saludar porque quién no Félix se felicita por tener una paso una sociedad una ciudadanía y unas entidades con ese carácter no lo que estamos haciendo también ultimamente es mejorar y fortalecer la relación la información con esas entidades en caso por ejemplo de eso racismo me consta que ya ha habido reuniones ve en varias ocasiones con ellos las hemos hecho directamente desde el Ayuntamiento a través del delegado de Bienestar Social y de la directora del área también se están haciendo desde la mesa de coordinación yo creo que esas relaciones son muy buenas porque van a dar están dando información precisa de lo que se está haciendo desde la o institucional yo creo que también en recogen opiniones que siempre son interesantes no sobre la percepción que esas entidades que están muy a pie de calle que esos ciudadanos y ciudadanas tienen sobre lo que está sucediendo pero con la precaución siempre de que no sabemos lo que puede suceder mañana la incertidumbre realmente en este momento yo creo que es la la nota dominante yo creo que durante estas últimas semanas la respuesta que estamos dando una respuesta adecuada eh yo estoy en ese sentido satisfecho es una respuesta que cada vez tiene más y mejor coordinación también con esas entidades ONG entidades ciudadanas

Voz 5 07:51 menos de treinta personas que pernoctan en este gimnasio de un colegio público colegio público que abrirá sus puertas en nada porque estamos con la vuelta del cole a a la vuelta de la esquina nunca mejor dicho y que va a pasar a partir de entonces

Voz 6 08:03 bueno nosotros ya habíamos anunciado que el uno de septiembre lógicamente tenemos que vaciar ese ese gimnasio porque empiezan las tareas lectivas el digamos el curso va a comenzar la semana próxima es nuestra intención es habilitar nuevos recursos tenemos uno siempre tenemos uno pendiente y en la recámara no el centro nocturno tiene veintiocho plazas por tanto bueno es una respuesta que con los datos que tenemos de estas de estos últimos días sería suficiente también existe un recurso Donosti no hay que olvidar lo que en este momento no está teniendo bueno no está siendo llenado y eso está ahí también hizo en definitiva estamos trabajando para que la respuesta institucional coordinada sea siempre la adecuada yo me remito a la mesa porque evidentemente mi nuestro trabajo como Ayuntamiento se hace en coordinación con las demás instituciones y se hace aportando en la medida en que podemos nuestros recursos pero también el resto de instituciones están en esa en esa tarea yo me remito a eso lógicamente

Voz 5 09:05 bueno me ha comentado que hay una coordinación que hay reuniones periódicas también con eso racismo por ejemplo Sos Racismo que viene denunciando estas devoluciones en caliente que no sé si les consta ustedes lo digo porque el tema de acumular no a estas personas habla de unas treinta durmiendo pero son las que llegan cada noche consiguen pasar se quedan en Irún porque no lo consiguen se les devuelve desde la frontera francesa de nuevo a España que está pasando

Voz 6 09:32 bueno constancia oficial yo no tengo y creo que bueno ninguna institución de este país la tiene por lo menos eso es lo que yo he podido leer también del Gobierno vasco y demás lo que sabemos es lo que vemos nosotros vivimos en Irún yo me relaciono con muchísima gente y todos estamos viendo que efectivamente se está produciendo en determinados momentos por parte de la policía francesa la devolución de personas desconozco si es una política sistemática o no también tengo la sensación la impresión de que es muy difícil ponerle puertas a esa frontera porque las personas que llegan aquí con esa voluntad de continuar viaje de una u otra manera tengo la impresión de que están pasando de que están siguiendo camino porque sino pues estaríamos viendo nuestras ciudades con unas dimensiones con un volumen de personas que no que no estamos viendo por tanto me consta que eso se está produciendo por parte de las autoridades francesas creo que también la realidad nos está diciendo que esas personas que han hecho una travesía a veces de un desierto a veces de ir en todos los casos pues a través de una embarcación de una patera han llegado a a las costas del sur de España pues que esas personas no se iban a parar en una frontera de ese tipo y es verdad que la impresión que tenemos es que siguen caminos hacia el norte porque quieren ir a Francia o a veces a Bélgica a otros países de abra de habla francesa porque la gran mayoría bueno es decir casi la totalidad de los que están llegando son francófonos y por tanto hay tienen unos vínculos los de idioma y de Familia también que son los que les llevan pues a continuar camino hacia el norte bueno pues

Voz 5 10:59 hablamos del objetivo por lo tanto atenderles como se merecen no darle todas las atenciones durante ese periodo en tránsito y esa coordinación entre instituciones y entre asociaciones básica pues para garantizar el bienestar de estas personas mientras estén en el territorio guipuzcoano en territorio de Euskadi Ése sería un poco el objetivo Hidum por ser fronterizo pues en ocasiones no tiene estos focos tiene que lidiar con una serie de problemas ahora mismo ha surgido este que parece que llega para quedarse veremos qué ocurre en años o en veranos venideros otro de los asuntos cambiamos de tema es el de el de todos los años en verano ese tránsito esas colas en el peaje de Viriato de vehículos que se han vuelto a repetir desgraciadamente de nuevo seguimos conviviendo con este problema sin solución parece señor Santana

Voz 6 11:43 bueno pues el efecto de la frontera no es no es nuevo es verdad que lo estamos viviendo cada año con más intensidad las cifras de vehículos que han pasado este fin de semana son espectaculares no hay más que ver las colas que hemos tenido de catorce quince dieciocho kilómetros no sé lo que va a suceder esta semana que también imagino que vamos tener un impacto bueno yo creo que es verdad que hay están influyendo muchos factores no y algunos ya se han apuntado por parte de instituciones es verdad que tenemos un peaje colocado en Viriato que mi opinión en su sitio inadecuado porque justo colocar viaje en la misma en la misma frontera lo que produce en definitiva es un elemento de embudo que si además se le añaden controles au o restricciones por parte de la policía francesa de la Gendarmería pues indudablemente eso tiene un efecto que acaba contagiando la circulación y a la movilidad el conjunto de la comarca del Bidasoa yo creo que más allá también porque va según el impacto que tenga pues llega pues pues casi a veces pasa Rentería Pasajes y en definitiva afecta a un montón de de municipios de nuestro entorno y también del otro lado no ese yo creo que es un factor básico yo confío mucho en que la mejora de nuestras carreteras de acceso a Irún pueda ayudar puede ayudar a mejorar esta situación porque es indudable que si nosotros tuviéramos la Ronda Sur operativa pues esto tendría un impacto menor yo tengo la esperanza puesta en estas obras que van a comenzar de inmediato por parte de la Diputación para hacer un nuevo enlace la autopista en Irún en las obras que vamos a comenzar nosotros de acuerdo con la Diputación para rematar la primera fase de la Ronda Sur ir confío por tanto en que esto junto con otras medidas que se puedan tomar hay hay que hablar las con las autoridades francesas de cara al futuro pues vaya me dibujando un panorama en que todo esto se alivie porque no no podemos resignarnos a estar todos los veranos digamos yendo a peor un poquito a peor porque sabemos que nuestra posición de frontera es la que es pero tenemos que tomar medidas y decisiones yo creo que esto es que apuntado son muy importantes para que alivie hemos o reduzca el impacto en vista de este efecto frontera hay entrara

Voz 5 13:42 de la autopista en la zona de Oña ahorre Ronda Sur esto empezará en breve de cara a fin de año o principios el año que viene cuándo empezarán las obras bueno de hecho

Voz 6 13:53 están a punto de empezar sino han empezado ya a unas primeras actuaciones de la Diputación en la línea de Iberdrola que es una de las que tienen que moverse precisamente para los inicios de los trabajos de la de lo que es el el nuevo enlace no de de la ronda y yo creo que con más intensidad lo veremos pues a lo largo de los próximos meses pedía hay unos primeros trabajos que están en marcha por tanto lo normal es que antes de que finalice el año se vea una obra potente hay que se va a alargar a lo largo del año dos mil diecinueve y quizá hasta principios del dos mil veinte con lo cual en ese momento tendremos rematado eso es una nueva salida en la de la autopista importante que conectará también importante porque es lo que leerá sentido con una ronda al sur de la ciudad paralela a la autopista que nosotros creemos que va a aliviar bueno de una manera importante los flujos detrás cinco esa entrada Irún que siempre es tan complicada lo merecemos porque llevamos demasiado tiempo esperando esta solución y creo que en este momento estamos ya pues obras licitadas en el caso de la Diputación y con un proyecto también aprobado en el caso de del Ayuntamiento de bueno

Voz 5 14:56 vamos a intentar hablar de cosas buenas también eh de Irún en este tiempo de entrevistado por Dios que estamos hablando

Voz 6 15:01 la solución no es ese gran problema de

Voz 5 15:04 de tráfico que viene de lejos también eh a nivel de infraestructuras de carreteras en nuestra localidad pero todavía no vamos a poder hablar de cosas buenas vamos a poner otro asunto la situación política en Irún que desde luego no está siendo nada fácil en esta recta final del mandato la oposición que ahora mismo tiene mayoría tras esa ruptura del pacto de gobierno con el PNV incluso llegó a amenazar con una moción de censura bajan las aguas revueltas en el Ayuntamiento como se está viviendo todo esto sobre todo cómo pueda afectar a la gobernabilidad en lo que nos queda de mandato

Voz 6 15:35 bueno la verdad es que confío en que las cosas se tranquilicen también no y que el verano produzca también en ese sentido su su efecto nosotros tenemos claro que tenemos una hoja de ruta tenemos un presupuesto aprobado una gestión en marcha y estamos trabajando yo sigo trabajando con plena normalidad porque en la ciudad lo merece y además es que las cosas las muchas cosas que tenemos en distintos terrenos sigue al ámbito social económico el de la movilidad de la transformación de los barrios todo eso sigue en marcha y continúa yo creo que la gestión de este mandato va a ser una gestión significativa una gestión de importante para la ciudad de cara a la oposición pues yo he dicho en alguna otra ocasión yo creo que tenemos unos meses de cara a las elecciones de mayo que son meses que van a ser muy importantes para Irún porque nos vienen cosas como el proyecto vía Irún que ya tiene el visto bueno de Madrid que yo creo que nos obliga a todos a a mirar hacia adelante juntos y ese es un poco mi mensaje también tenemos que seguir trabajando juntos en las cosas que unen en clave de ciudad ya habrá tiempo para la discusión de los proyectos y de la política de que en unos meses porque realmente esto es lo que nos queda para unas elecciones y poco más tengo que añadir no quiero contribuir con mis palabras en ningún caso a a que pueda empeorar digamos esas aguas que desde la oposición se ven como más turbia sino todo lo contrario lo que busco es una mano tendida lo que ofrezco es una mano tendida hay seguir trabajando porque lo merece el proyecto de Irún tiempo tendremos de contrastar

Voz 5 17:03 dejar asuntos personales ha hablado para pensar en la ciudad es quizás la receta porque parece que sí que hay asuntos personales en todo esto no

Voz 6 17:10 bueno a mí me gustaría que fuera así no que que quien tenga asuntos personales que los deje a un lado que bueno siempre es más importante una ciudad hay un proyecto de ciudad cada uno con el suyo eh porque todos son legítimos que los problemas o los asuntos de carácter más personal a mí me gustaría que que fuera si de verdad creo que Irún lo merece yo voy a poner de mi parte todo lo que todo lo que esté en mi mano para seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora yo creo que sin faltarle nunca el respeto a nadie nunca jamás it defendiendo un proyecto de ciudad nosotros sí tenemos uno que es integrador y que es un proyecto que mira al futuro y que creemos que cuenta con una mayoría de ciudadanos a día de hoy que lo apoya

Voz 5 17:47 bueno imagino que no me va a dar la primicia seguro que no pero usted la obligación de preguntarle si iba a volver a presentarse a las próximas elecciones a la alcaldía de Irún

Voz 6 17:57 bueno me lo han preguntado en varias ocasiones no yo creo que el momento

Voz 5 18:00 muy cerquita ya sí sí pero sabes que sí

Voz 6 18:02 CD que el momento de tomar esa decisión junto con el mis compañeros es ahora justo pasado el verano no yo creo que tengo que respetar esos plazos porque en definitiva lo que puedo decir es que yo tengo la ilusión las ganas y la la fuerza incluso la experiencia que me permiten poder afrontar un nuevo mandato pero hay que hablar con mucha gente empezando por la familia y siguiendo por los propios compañeros y compañeras del partido porque en definitiva son los que toman la decisión y a partir de ahí tomaremos la decisión de cara de cara al otoño no parece que parece que puede ser

Voz 5 18:36 si no bueno

Voz 6 18:37 la insisto en que la ilusión y las ganas de las tengo y la y el trabajo y la dedicación pues también y por tanto bueno pues es un buen punto de partida no

Voz 5 18:47 bueno ha comentado mayo elecciones si tuviéramos que hacer balance de estos años de estos últimos de mandato con que no que nos quedaríamos porque ha habido un proyecto que acaba de mencionar ahora mismo el a Irún que parece que está cogiendo un poco de velocidad de crucero vamos a decirlo así que balance sería

Voz 6 19:03 bueno pues yo creo que Irún es en este momento en Guipúzcoa con el respeto y el permiso de las demás ciudades una de las ideas que más oportunidades tiene para la economía para el empleo y para la calidad de vida de cara al futuro a los próximos años no yo creo que es una ciudad que se ha transformado de una manera muy muy intensa ha mejorado los barrios ha mejorado los equipamientos terreno social hemos abierto equipamientos para mayores en todos los barrios en el ámbito de la movilidad creo que estamos mejorando mucho también IE es una ciudad que tiene un proyecto de futuro que pues que quizá todas quisieran tener no es que piense alguien que me está escuchando que en su ciudad cualquiera de las vías de Guipúzcoa existiera un terreno en el mismo centro urbano que pudiera tener muchos miles de metros cuadrados por ejemplo sesenta o setenta mil metros cuadrados estamos hablando de siete hectáreas e estamos hablando de pues quizá diez once campos como Anoeta por ejemplo que pudieran resultar au una oportunidad para desarrollar proyectos nuevos es decir que estamos hablando del proyecto sostenible por excelencia no ocupamos nuevo suelo sino que Rey generamos recuperamos suelo que hasta este momento estaba ocupado por espacios ferroviarios ya en desuso tenemos la oportunidad entre todos de darles un uso que a mi me parece que tiene que tener una impronta económica muy fuerte porque yo creo que es una oportunidad para generar empleo sobre todo para los más jóvenes un empleo de calidad y con una visión de futuro más innovadora y quizá más incluso tecnológica por qué no decirlo eh bueno pues eso es lo que tenemos en Irún esta oportunidad no y además la oportunidad de construir una nueva estación internacional que ya está redactando el proyecto el estado en este momento junto con una estación de autobuses y todo eso en el marco de la llegada del tren de alta velocidad que bueno tardará más o tardará menos pero que llegará como es lógico a Irún bueno pues yo creo que no se abren unas oportunidades desde todos los puntos de vista desde la estrategia de ciudad desde el empleo fijo para los más jóvenes desde el ámbito social desde la oportunidad de la imagen pues que no tienen otras ciudades y eso es lo que en este momento está encallado porque el Estado ya ha dado el visto bueno al convenio ferroviario que abre la puerta a todo esto y por otro lado la ciudad está trabajando ya en la modificación del Plan General para determinar qué usos qué actividades se van a poder implantar allí y ahora por ejemplo en el mes de septiembre vamos a dar los primeros pasos de un proceso de participación ciudadana que va a ser muy potente que va a permitir que la ciudadanía de Irún de aquí al mes de diciembre de su opinión conozca de primera mano las alternativas que hay de su opinión juntos podamos conformar este espacio ilusionante de futuro no porque al final es una ilusión de una ciudad yo creo que hay muy pocas como decía antes que puedan tener entre sus manos un proyecto tan interesante

Voz 5 21:40 se antoja por lo tanto que el curso político que está por llegar va a ser muy interesante porque esto acaba de comentar por mejoras también en la movilidad como la llegada de los autobuses eléctricos ha habido mejoras también a nivel de movilidad para los ciclistas en fin hacer ciudad para que la disfruten los ciudadanos y ciudadanas de Irún con la mejor calidad posible en esos está

Voz 6 22:02 en eso estamos yo creo que hay algunas cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos en Irún no todo se no me refiero ni a unos ni a otros por gobernar estarían opción yo creo que todos porque estamos dando pasos por ejemplo para hacer una transporte cada vez más sostenible tendremos la primera línea de autobús íntegramente eléctrica en Irún a principios de año ya está adjudicada a la empresa CAF es la que lo va a llevar adelante más una empresa de casa una empresa del país de Irún para mí eso es importante también tenemos el lo movilidad el nuevo paseo peatonal de Behobia está terminado ya yo creo que es un avance para la mejora de calidad de vida y el la movilidad sostenible estamos trabajando en conexiones de ciclistas de red ciclista en todos los barrios con la zona centro estamos avanzando mucho en la transformación de los barrios del acercamiento de los equipamientos a los mayores nuevos centros sociales en distintos barrios ahora acabamos de adjudicar un nuevo centro social para mayores eran ACA que es el último de los que teníamos previsto en la red tendremos más de ocho en este momento el funcionamiento tenemos es una oportunidad para trabajar en el alquiler para los jóvenes de la vivienda hemos lanzado un conjunto de ayudas para la emancipación que yo creo que iban a dar resultado estamos haciendo una política de la mano del Gobierno vasco en materia de vivienda de alquiler especialmente dirigido a los a los jóvenes que yo creo que también es muy importante porque es la demandada por la ciudadanía en definitiva yo creo que estamos trabajando en muchos ámbitos en muchos frentes con proyectos algunos más del día a día y otros más de medio y largo plazo pero todos ellos necesarios para que un vaya siendo cada vez una ciudad mejor qué es lo que estamos buscando todos buena pues

Voz 5 23:32 proyectos cuestiones que quizás parecerían más sencillas que de repente han cuajado de qué manera no quiero terminar estos dos minutos que nos quedan sin preguntarle que el verano ha sido muy bueno en lo meteorológico eh metodológicamente hablando habido una nueva instalación que es abierto al público y que ha llegado a tener una aceptación tan grande tan grande que incluso llegado a colapsarse en algunos momentos y no me refiero a esa piscina primera piscina al aire libre que inauguraba Irún en la segunda quincena del mes de julio a menudo exitazo no

Voz 6 23:59 pues sí la verdad es que no he mencionado la piscina porque tampoco se trataba hacer una lista de las cosas que hemos sido poniendo en marcha en estos tiempos pero efectivamente una instalación singular nos comprometimos abrirla este año sea abierto tiene una zona verde muy potente de entorno a dos mil metros cuadrados tiene un equipamiento de tenis y de pádel que se va a abrir ahora en el mes de septiembre es una instalación pública que yo creo que está dando ya un juego éxito mucho mucho y tenemos que pensar en cómo mejorar la también de cara al año que viene porque es verdad que hemos tenido días esto suele pasar en todas las piscinas públicas pero es verdad que hemos tenido días de overbooking hemos estado en el límite

Voz 5 24:36 bueno pues eh señor Santano muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada buen retorno al trabajo que imagino que ya está en ello no

Voz 6 24:43 estoy en ello porque realmente no ha terminado no para

Voz 2 24:46 el trabajo en todo el verano seguiremos hablando es que ricas con salón