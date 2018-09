Voz 1 00:00 hoy por hoy en San Sebastián en

Voz 3 00:15 Imanol Lasa diputado de gobernase de Comunicación y portavoz foral que tal como está bienvenido bien me algún bueno pues es usted nuestro primer invitado de esta nueva temporada radiofónica que hoy comenzamos que tal del verano hacemos un buen balance

Voz 0692 00:28 yo lo que sí yo creo que en el territorio y especialmente en la costa de hace Donostia Hondarribia Zarautz Mutriku con los que he podido conversar dicen que ha sido un verano de lo mejorcito de los últimos años desde el punto de vista económico me refiero a las empresas también muchas han vuelto a niveles previos a la crisis económica y algunos han tenido que trabajar también en agosto en turnos y eso es bueno para la economía lo que quitando que solamente caben abordaremos la cuestión de la violencia machista de las agresiones sexuales que han tenido que sufrir una vez más a unas mujeres en el territorio de Guipúzcoa creo que el resto de las fiestas han ido en en buen término no ICO un grande con una tranquilidad La a los eventos también han celebrado pues tal como estaba previsto por tanto yo creo que estamos hablando de un buen verano líneas generales el territorio de Guipúzcoa acabamos de pasar la operación

Voz 1257 01:27 retorno la Diputación tenía una previsión de pase de unos ciento setenta mil vehículos para evitar importantes retenciones habían puesto todas las medidas para para evitarles para que el tráfico fuera fluido al final hoy hemos sabido que envía tus han formado colas de hasta catorce kilómetros lo podemos hacer algo más para mejorar esta situación para que no suframos esas colas en el peaje sobre todos los vecinos de Irún luego también en en sus proximidades

Voz 0692 01:54 pues yo creo que no que si se me permite pudo también responder es decir que sí que sí que sí que supondría hacer nuevas carreteras para unos días en concreto pues creo que nadie nosotros vamos a amigos a familiares en nuestras casas en verano hacemos más habitaciones con lo que tenemos pasamos el el tiempo estival pues aquí se trata exactamente lo mismo ya sabemos que se Gené dan colas en virtud por cierto no por culpa una falta de previsión porque la Diputación como bien comentabas pone todos los dispositivos a su alcanza desde el punto de vista de Recursos Humanos todos los peajes abiertos más personal y más operarios para que informen correctamente cuando haya un accidente pues se pueda intervenir también más rápido por tanto desde el punto de vista os recursos más no sé puede hacer pero es verdad también que en Francia la gendarmería francesa pone unos estrictos controles y eso hace que especialmente en esa zona allá largas colas también en Zaragoza a veces hay ya habido colas no pero es barata de encarecido en un momento determinado es muy puntuales por qué se junta pues la operación retorno con el fin de semana en donde todo el mundo busca la playa por tanto para casos puntuales no se pueden adoptar más medidas creo es que estamos adoptando somos un territorio de paso importando también eso significa que de vez en cuando nos tengamos que encontrar pues con estas molestas colas de hay un tráfico que ya nos gustaría que fuese más fluido

Voz 1257 03:34 por ejemplo ahora usted que está hablando la debe posibles soluciones el otro día el alcalde Irún José Antonio Santano declaró decía pedía que se estudie la opción de mover el peaje debería tú explicaba cómo en un pequeño tramo de apenas unos siete kilómetros coinciden dos peajes la frontera y hacía un llamamiento a las instituciones a pensar de una forma relajada tranquilamente de pudiera de poder estudiar este traslado de de ese peaje y es más el otro día que Denis Itxaso también decía que podía ser una medida a adoptar no sé usted como

Voz 0692 04:02 cómo lo ve no yo contestarle Se fundamentalmente a los dos que no sé si sabe que si la propia Diputación esta cuestión viendo está siendo analizada desde hace muchísimo tiempo sí ha analizado una y otra vez todas las posibilidades se tienen contactos también con el Gobierno francés para adoptar otro tipo de medidas que cambien también sus decisiones que puedan también como no llevar un control pero de otra manera para que se pueda agilizar el tráfico todo lo que está en nuestra medida inclusive esa sea analizado y estudiado por tanto un creo que de la chistera se pueden sacar muchas se muchos planteamientos todos los días que pueden ser también a veces no tanto soluciones sino como ocurrencias y creo que ese momento también de trabajar de una manera seria sabemos que Irún también sufre como no pero insisto es difícil buscar una nueva solución porque en este caso depende más del Gobierno francés que den que de nosotros por acabar con el capote

Voz 1257 05:08 lo de tráfico de los peajes de la Nacional I sabemos algo tenemos noticias lo estamos a esa espera de de esa resolución judicial

Voz 0692 05:15 estamos a la espera de de esa solucione judicial pero hoy el gobierno de la Diputación de una manera extraordinaria ha celebrado un Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de norma foral que en los próximos meses ya se debatirá en las Juntas Generales y esperemos que con la mayoría que que tienen los dos bueno que tiene el Gobierno foral con los dos partidos que lo sustentan pues aprobará una norma una nueva norma foral para que los camiones y a su paso por la nacional puedan pagar el canon por tanto dos días una la política cura Norma Foral nueva Por otra parte en el ámbito lo judicial puede ser atentos a lo que puedan establecer los tribunales en relación

Voz 1257 06:02 a esas de Lucia que hubo en su día ya que va a suponer para que todos nuestros oyentes nos entiendan no va a suponer mayor certidumbre a las dieciséis que estamos adoptando

Voz 0692 06:10 Ellos garantías desde el punto de las dista el legal independientemente de de como vaya en los tribunales bueno pues esta causa lo que nosotros establecemos es que para darle mayor certidumbre teniendo en cuenta también que no queremos que haya ningún tipo de problema también eh a futuro pues una nueva norma foral que dé certidumbre que dé garantías porque el cobro del peaje a Caminero es que pasan por la Nacional I ha venido Paco

Voz 1257 06:40 darse si eso le iba a decir se va a hacer sí o sí

Voz 0692 06:42 ah sí que un tribunal dice que la norma foral puede ser mejorable vayamos a mejorarlo con una nueva norma foral yo lo que se va a hacer va a hacer pues a partir de hoy porque a partir de hoy empieza el debate en las Juntas Generales

Voz 1257 06:57 bueno pues estaremos muy atentos a ese debate si le parece cambiamos de asunto además como tenemos una versión reduce

Voz 4 07:03 nada de este Hoy por hoy que no ha llegado

Voz 1257 07:05 es por la presentación de la programación radiofónica yo a mi me gustaría tratar todos los asuntos que podamos con usted decía cambiamos de asunto íbamos con otro que ya lo hemos mencionado al principio que es el tema que creo que ha sido la noticia de este verano hablamos de esas agresiones sexuales la Semana Grande donostiarra fue negra en ese aspecto el sábado hemos conocido otra denuncia por violación también aquí en San Sebastián en la ciruela hay otra en Zarautz aunque todavía está sin sin confirmar un señor Lasa qué se puede hacer para evitar ya todo esto o qué más se puede hacer que por dónde tenemos que ir todos la sociedad las instituciones para acabar con esta lacra en primer lugar

Voz 0692 07:44 es que creo que eso lo estamos haciendo bien hay una mayor concienciación solamente también porque durante los últimos años toda la comunicación todas las labores pedagógicas Anido en sacara a la luz todo lo que estaba sucediendo no es la primera vez que ha habido violaciones en fiestas antes también había pero ahora nos parece todavía mucho más agresivo mucho más denunciable eh con la labor que estamos haciendo entre todos y cuando estamos todos diciendo que queremos apostar por una sociedad total gente igualitaria ver este tipo de agresiones sexistas pues es realmente muy grave dicho esto pues también habrá que analizar que algo estamos haciendo mal todos las instituciones en el campo que nos ocupa pero también en los centros educativos el sistema educativo los medios de comunicación las empresas todavía observamos que no hay una verdadera igualdad entre mujeres y hombres hay por tanto muchas ideas y comportamientos machistas en nuestra propia sociedad que tenemos que ir

Voz 5 08:45 radicando ya

Voz 0692 08:47 es quizá pero sin exagerar pero hasta los chistes machistas ya no tienen gracia bueno pues ya si de verdad queremos ser en Guipúzcoa un territorio que lucha por las desigualdades sociales y que aborda la cuestión de la igualdad como como una cuestión clave de futuro del territorio entre mujeres y hombres supone la agenda como una cuestión prioritaria desde luego en todos los ámbitos tenemos que trabajar de una manera muy pero que muy diferente a lo que venimos trabajando porque además no olvidemos que como decías en lo tiene encuentro conocido en estas fiestas que muchos de los agresores las víctimas además han sido jóvenes y por tanto también es un motivo para la reflexión de que lo que estamos haciendo mal para poderlo solventar arreglarlo y desde luego impulsar la verdad la igualdad

Voz 1257 09:39 esto no se soluciona con mayor control policial en las calles

Voz 0692 09:42 yo entiendo que no la eh nunca se soluciona ningún problema de esta índole como has propicie coma seguridad por supuesto que hace falta y visualmente hará falta en algunas zonas en concreto vale puede ser en el caso de San Sebastián o pueden ser otros entornos festivos en otros pueblos de Guipúzcoa pero quitando eso

Voz 6 10:01 desde luego concienciación educación

Voz 0692 10:05 más actividad para apostar por verdaderamente por apostar por la verdadera igualdad entre mujeres y hombres y bueno por cierto

Voz 1257 10:13 que hay que decir que ante esta última supuesta violación de la Zurriola mono pues ya ha habido una Junta de Portavoces el Ayuntamiento San Sebastián ya ha aprobado una declaración institucional mañana habrá una nueva concentración

Voz 4 10:24 frente al Ayuntamiento los jardines de Alderdi Eder

Voz 1257 10:26 bueno pues para condenar este último suceso cambiamos también un asunto y otro asunto del verano es el tema de los migrantes señor Lasa supo la llegada a nuestro territorio al final bueno pues han sido olas de migrantes en tránsito que llegaban hasta Guipúzcoa las instituciones han tenido que dar una respuesta contundente se han visto desbordados

Voz 0692 10:47 pues yo creo que no sé si la palabra o el concepto objetivo puede ser el de que no sentimos desbordados fuera de sí no no es cierto eh creo que es una realidad también muy compleja que a todos los está superando a todos y todas nos está superando asociaciones administraciones que entre todos estamos poniendo lo mejor de nosotros para darle solución solamente una solución muy de corto plazo muy de emergencia poniendo recursos poniendo voluntad poniendo lo mejor de nosotros porque Guipúzcoa siempre es un y lo hemos dicho una sociedad muy solidaria pero también es verdad que solamente es insuficiente entonces hay que ver esas personas que cada los decimos que Sony migrantes SIVE realmente quién das aquí o no

Voz 6 11:32 qué es lo que realmente necesitaba más de él

Voz 0692 11:35 eh comida servicios Sada

Voz 6 11:37 pido en una primera atención

Voz 0692 11:41 si alguno quiere también desarrolla con nosotros su proyecto de vida por tanto ya serían también inmigrantes que ya algunos están ya con nosotros viviendo y conviviendo cuidando nuestras personas mayores trabajando en a unos trabajos que nosotros no queremos pues datos ya se hayan también migrantes tenemos también la categoría refugiados que también hay familias que están atendiendo a esas personas es un fenómeno nuevo y creo que también una las cuestiones a futuro que tenemos que trabajar en la Diputación en letrerito de Guipúzcoa es cómo gestionamos la diversidad en el territorio como lo gestionamos por tanto creo que aquí una vez más de lo mejor que que podemos hacer es la receta guipuzcoana colaboración público privada colaboración entre asociaciones y las voluntarias y la Administración también poniendo recursos intentando también planificar a largo una realidad que ha venido para quedarse y ha habido para quedarse se necesitan más recursos

Voz 1257 12:37 Nos para atenderlos

Voz 0692 12:38 o quizá hay que trabajar de una manera más eficiente yo creo que en los últimos recursos que hemos puesto tanto en Irún como en San Sebastián bueno pues ya parece que son los suficientes pero nadie sabe que va a pasar mañana o pasado mañana qué es lo que nos va a venir desde otro continente en este caso por tanto hoy es suficiente mañana no lo sé pero quizá habrá que abordar esta cuestión de la minoración de los inmigrantes sobre todo de aquellas otras personas de esas personas que han decidido quedarse con nosotros a vivir no que van a pasar la frontera sino que deciden quedarse a vivir con nosotros sí y hacer un planteamiento de vida como los podemos insertar nosotros hemos Un programa la Diputación el quinto para toda esa gente que determinado decide quedarse decide emprender con nosotros un proyecto de vida Europa con menor tasa desigualdad social queremos también gestionar la diversidad de otra manera por tanto habrá que empezar a pensar más allá de lo inmediato que otros recursos tenemos que poner también para abordar esta cuestión a futuro

Voz 1257 13:44 ah ya ante esas pintadas que han aparecido ya en algunos municipios bajo como era el caso de Irún contra estas personas condenadas

Voz 0692 13:50 ahora no están desde luego no tienen cabida esas pintadas esas ideas en nuestro territorio lo hemos dicho de una manera contundente iba a decir algo más te hemos asociado muy envejecida necesitamos nuevas personas que vivan y convivan con nosotros vamos la mano de obra también el letrerito de Guipúzcoa ya sé que puede sonar un poco triste abordar así la cuestión de la de la migración pero es que van a hacer falta también personas que inicien su proyecto de vida con nosotros

Voz 4 14:23 bueno pues hay que da este mensaje de

Voz 1257 14:26 Imanol Lasa monólogo también me imagino que esas críticas que ha hecho desde la red ciudadana de falta de atención es lo que nos decía que hay que abordar un poco el tema desde desde otros puntos de vista

Voz 0692 14:36 claro claro si habrá que abordarlo desde el punto de vista al lado educación porque muchos también Men vienen con

Voz 5 14:42 los pequeños de la de la propia casa habrá que abordar también las cuestiones ligadas a la religión a al idioma

Voz 0692 14:51 eh etcétera etcétera etcétera no pues tanto la gestión de de esa diversidad de una sociedad que es más plural que es diferente y por tanto ahora que estamos abordando el futuro esta cuestión también tiene que estar en la agenda

Voz 1257 15:05 pues vamos a abordar un poco el futuro decíamos que estos han sido no todos pero algunos de los temas más importantes o que han destacado este verano pero hoy también podríamos decir que se inicia un nuevo curso político en todos los aspectos sí que es verdad que yo creo que este curso bueno va a estar marcado por esa cita electoral que ya sé que todavía queda un poco lejos pero también intuyo que todo el mundo o desde las instituciones ya están mirando a esa fecha me gustaría preguntarle señor Lasa bueno pues cuáles van a ser los retos los ejes principales en este curso político de la Diputación foral de Guipúzcoa

Voz 0692 15:36 con la Diputación foral de Guipúzcoa como bien decías este curso se va a hacer algo más corto en mayo ya terminamos no se trata de de ir cerrando algunas carpetas abrir las menos posibles Inés esas carpetas están todas la cuestión ligadas al futuro tenemos un territorio que en estos momentos desde el punto de vista económico y ahí están los últimos datos también de Hacienda en el que la recaudación ha crecido un tres coma ocho por ciento se empieza a observar que hay una mayor actividad en nuestras empresas el empleo la promoción Mika sigue estando en el primer lugar en de la agenda la Diputación foral de Guipúzcoa también en este nuevo curso ligado a eso los puntos estratégicos el territorio dentro de esa dinámica de trabajo que hemos puesto en marcha que se llama esto que es una ley no cómo vamos a afrontar Dunant de una nueva manera pues las es usted ligadas al envejecimiento dentro en el nuevo centro alguien Berry dentro de lo que es la economía la seguridad o la lectura movilidad somos el territorio que hace los mejores trenes y autobuses para todo el mundo ligados a eso tenemos uno Hao creo podemos seguir aprovechando para la nueva puesta en marcha de nuevas startup son nuevos negocios está la gastronomía cuatro puntos cero bueno hay hay infinidad de proyectos que todos ellos los queremos de alguna manera apuntalar también para el éxito del territorio guipuzcoano le gustan las políticas sociales en una sociedad cada vez más envejecida donde el número de dependientes va va a crecer no queremos dejar a nadie en la cuneta y por tanto también van a hacer falta recursos económicos y un buen sistema de atención a todas esas personas no y luego hay otras cuestiones que de manera transversal como pueden ser la participación de los trabajadores en el mundo la empresa la conciliación la verdadera igualdad todas esas cuestiones también están en este nuevo curso político por tanto ahora en breve los presupuestos ya vamos ya elaborando los presupuestos con los pues los presentaremos a finales de de octubre para su aprobación futuro economía política social les presupuestos todo eso aparecerá en la foto ilustra la cuestión también política que no lo olvidemos en un territorio que pensando también a futuro quiere busca un nuevo marco jurídico político para satisfacer también esa demanda esa pulsión que ahí la sociedad buena de una nueva relación dentro del propio estado hablando entre todos siendo por tanto inclusivo e ese pacto pero don dando también cómo no la palabra a la ciudadanía

Voz 6 18:15 a los jóvenes muchos

Voz 0692 18:19 queremos ya los que no participamos en la votación del Estatuto de Gernika y que ya tenemos de cinco años como como en mi caso queremos también porque no pintar ese futuro del territorio de Euskadi en un nuevo marco una nueva relación con España en este caso no pero insisto con el voto que hay también habrá que seguir profundizando desde el punto de vista democrático

Voz 1257 18:43 bueno me ha contestado a las preguntas que tenía ya siguientes pero déjeme que baje un momentito a una cosa muy muy muy muy concreta vamos a solucionar definitivamente el tema de las basuras

Voz 0692 18:53 sin lugar a dudas eso además yo diría que ya está sucio no están ya en plena construcción todas las instalaciones en infraestructuras en Zubieta pero es verdad que momentáneamente hasta mayo hasta que no les demos Alonso al algunas de esas instalaciones e infraestructuras tenemos que seguir enviando puedes nuestros nuestras basuras que no se pueden reciclar al territorio de Bizkaia pero yo diría que las basuras y así lo están percibiendo viviendo muchos guipuzcoanos guipuzcoanas ya está resuelto entre todo de Guipúzcoa es un dato muy importante

Voz 1257 19:29 participación ciudadana ha sido su caballo de batalla en todo esta legislatura me imagino que seguirá siendo en esta en este curso político aunque sea un poco más cortito

Voz 0692 19:36 sí antes hablábamos de muchos de los proyectos y eso sería

Voz 1257 19:39 el creo pero sí como en el cómo

Voz 0692 19:42 efectivamente yo creo que hay RAE tenemos más de seis mil asociaciones en el distrito de Guipúzcoa tenemos muchas personas que se empiezan a acercar también a la Administración con ideas con propuestas que se recojan en el presupuesto lo que te piden es que les escuchas ya hay más de trece mil nuevas aportaciones para el presupuesto y que les respondemos y creo que también esas una parte también muy importante que a veces no se destaca nosotros vamos a responder a todas y cada una de las propuestas que nos lanza a los ciudadanos a veces para decirles que sí que sí se puede otras veces para decirles que no es de nuestra competencia hay que vaya a otra ah y otra para decirle pues quizá así no pero igual de esta otra manera así o para decirles ahora no pero a futuro puede ser bueno si lo que se trata es que también ese futuro podamos trabajar entre todas

Voz 6 20:29 sí todos

Voz 0692 20:31 de una manera mucho más participativa mucho más dinámica apostando por una gobernanza que decimos otros más colaborativa quién piense que la Diputación de va a solucionar sus problemas está equivocado quien piense que la Diputación tiene la varita mágica para definir el futuro del territorio sólo desde la Diputación estamos equivocados Guipúzcoa será lo que los guipuzcoanos guipuzcoanas quedamos hay mucho talento hay muchos recursos también hay muchas ganas de innovar de idear ese futuro lo que hacemos es de la Diputación es poner los mecanismos las dinámicas para que también desde el punto de vista la gobernanza podamos Se cambiar la participación ciudadana es clave creo que como decías hemos abierto mucho más la Diputación que otros años cada vez es más abierta cada vez es más colaborativa participativa y espero que siga siendo así a futuro tan

Voz 1257 21:23 sí hablando gobernanza creo que tiene un curso en la Universidad del País Vasco un curso de verano este jueves desde jóvenes este jueves

Voz 0692 21:28 ese Guipúzcoa ya se ha posicionado en el plano internacional como una como un territorio como un gobierno que aborda que que que aborda la gobernanza las formas de trabajar de decidir de una manera diferente y eso es importante vino a más como de dónde venimos no de los últimos años estamos hablando que nuestros gobiernos son mucho más transparentes son participativas aquí muchas de las políticas y las abordamos desde la colaboración público privada con las asociaciones con empresas con entidades fundaciones más que ver las las políticas sociales como se trabaja en en letrerito de Guipúzcoa y empezamos a ser un referente bueno pues lo que hacemos es ahora es chequear en mejorar nuestra fórmula trayendo a a expertos internacionales que se están fijando en Guipúzcoa de cómo hacemos las cosas bueno pues se trata de que entre todos podamos aprender y mejorar Imanol Lasa nos tenemos que despedirnos

Voz 1257 22:21 es que me gustaría hacerle una ultima pregunta bueno sé que está muy orgulloso por esa unificación de los bomberos que están ya allí mucho

Voz 0692 22:27 eso importantes pero preocupas de bosques

Voz 1257 22:30 ver si me gustaría acabar con esta pregunta que es bueno como decíamos en mayo elecciones municipales y forales qué balance hace de esta legislatura que aunque todavía quedan unos meses pero qué balance puede puede o quiere hacer a pueblo

Voz 0692 22:43 la nota seguramente cercana al siete

Voz 6 22:45 te no creo que

Voz 0692 22:48 hablábamos antes esas basuras han quedado muchas cuestiones ya viejas y caducas hemos solucionado muchos problemas estamos hablando el futuro del territorio entre todos y todas creo que es una buena hoja de ruta

Voz 1257 23:00 según los resultados que se obtengan en mayo volvería a pactar con el Partido Socialista para uno bueno

Voz 0692 23:05 sólo tendrán que decir los ciudadanos y las ciudadanas con quién se pacta quién gana pero lo que se trataría es de volver a conformar un gobierno fuerte dispuesto a gestionar el futuro incierto de Guipúzcoa con eficiencia

Voz 1257 23:21 es un placer como siempre tenerlo e igualmente es estudios y buen pulso o en curso hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual pero yo le agradezco muchísimo que hayan en principio cambiado la hora esa ya acercado hasta aquí que sea un buen curso político y seguramente en estos meses seguiremos charlando

Voz 0692 23:36 igualmente hasta luego