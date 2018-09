Voz 1 00:00 hoy

Voz 3 00:19 está apunto de abrir sus puertas uno de los proyectos más ilusionantes si emocionantes por qué no decirlo para la ciudad la escuela de cine Elías Querejeta será el próximo diecinueve de septiembre Carlos murmuró director muy buenos días qué tan cómo estás

Voz 0055 00:34 buenos días según han pues muy contento la verdad ilusionado y con ganas de poner cara a los alumnos y alumnas nervioso

Voz 4 00:43 bueno no es una atención natural

Voz 0055 00:45 esto de salió antes al no ser atención lógica y yo creo que necesaria también pero no nervioso está todo listo para recibir a esos alumnos faltan detalles obviamente porque siempre más lado y porque además no deja de ser un primer año es decir que vamos a pasar por primera vez por todos los sitios esto sucede este año y no pasará el año que viene entonces es difícil saber si todo está previsto está porque en fin nos vamos a encontrar con sorpresas pero bueno forma parte también de lo que te decía un primer año que tiene este componen también de tensión ilusión y de primera vez irrepetible que en fin por una parte y además creo que los alumnos y alumnas tan son conscientes de eso de que la primera promoción siempre es como muy especial

Voz 3 01:25 sí es echamos la vista atrás de esos desde esos

Voz 5 01:28 meros proyectos ideas de que había que

Voz 3 01:31 hacer tenemos que hacer vamos a hacer hasta ahora setas la vista atrás que ves

Voz 0055 01:36 bueno mucho trabajo de todas las instituciones que han participado únicamente comenzado por Diputación que ha sido quién ha sido el iniciador hay financiador al proyecto pero también de otras instituciones como el festival Filmoteca Tabacalera pero yo me quedo sobre todo con con que el proyecto ha sabido encontrar su sitio y su necesidad es decir que un proyecto natural que encaja bien en el proyecto general de Tabacalera como una casa del cine también y creo que eso es lo más de lo que yo particularmente estoy más satisfecho esa esa necesidad esa necesidad de ser que me parece tan importante un proyecto en pedagógico cultural si este proyecto

Voz 3 02:17 dio tiene yo creo que el objetivo de ser algo más que una escuela de cines en una escuela diferente se va a conseguir

Voz 0055 02:24 eso en unos escuela diferente porque de una misma casa que estaba ahí haya estas instituciones que juntas participen en la conceptualizar haciendo un proyecto así es en sí mismos diferente y luego efectivamente hay un planteamiento teórico sobre ahora con todas estas clases

Voz 3 02:40 claro

Voz 0055 02:41 pero la idea es que si efectivamente se un proyecto distinto a todos los que hay desde luego en en Europa hay incluso fuera bueno las digamos que los mimbres son así y ahora hay que hacerlos realidad ahí estamos todos pendientes esto

Voz 3 02:55 hoy una escuela muy ligada como no al festival de cine

Voz 0055 02:57 si es que no podía ser de otra forma no podría ser trasfondo de hecho la escuela el festival ha sido una escuela para todos al menos para mí que además

Voz 6 03:04 las al estar ubicado hay en septiembre siempre coincidía con los primeros días de clase seis vecinos si hay obviamente

Voz 0055 03:10 la mejor clase era ir todas las sesiones de cine a los encuentros y bueno pues no sé si es una pues obviamente es una casualidad no pero que el festival este minorías o a mediados de septiembre que coincide con el inicio del curso pues le da alas al proyecto una dimensión yo suelo decir que circular porque empieza y acaba con el Zinemaldia no que te da además la posibilidad de devolver al mismo sitio un año después poder hacer un pequeño balance a nivel personal cada uno de los alumnos y luego obviamente toda la energía que tienes festival no en cuanto a estar pendiente del cine del presente de los en fin todas las visitas toda la capacidad de convocatoria que tiene el festival es esencial obviamente es un lujo esencial de las de tratarlo

Voz 3 04:01 oye Carlos pues vamos lo hemos ido pues desgranando yo creo que poco a poco a las entrevistas que hemos sigue haciendo en todas o los anuncios que daba avala la escuela pero vamos a recordar un poco pues esos aspectos como cómo va a funcionar decías va ser un año desde que comienza la edición del festival hasta que acaba por ponerle ese ese esa que está ligada al festival pero buen cuál va a ser la oferta docente que es la poder estudiar porque cuéntanos un poco esos esos detalles ya más académicos de lo que es una escuela

Voz 0055 04:27 si la escuela tiene una estructura de de estudios de posgrado es para para alumnos alumnas que han realizado ya estudios superiores o que han tienen una experiencia laboral es decir digamos que es una escuela de especialización en torno a tres áreas la que asociamos habitualmente con una escuela de cine que tiene que ver con la creación es decir con la generación con la generación de obra de películas nuevas pero a su vez esta es una de las novedades la escuela tiene dos aspectos que tienen que ver también con lo que significa ser cineasta hoy en día una de ellas vinculada con el festival de cine es decir con la programación en la que el Comisariado audiovisual es decir al año pueden estrenarse en todo el mundo entorno a cinco mil películas las que llegan a nosotros por motivos diversos algunos económicos otros geopolíticos otros biológicos otros en fin geográficos pues son muy pocas no de ahí que el trabajo de mediación digamos del Comisariado de programó programadores hoy día esencial bueno pues de la mano del festival una de las especialidades tiene que ver con el comisariado y la programación con un oficio específico de lo que significa ser cineasta oyen

Voz 3 05:36 no

Voz 0055 05:37 y la tercera el tercer itinerario de tercera vía tiene que ver con la conservación del archivo del patrimonio audiovisual el cine tiene cien años después otras necesidades que las que tenía hace cien años tenemos un patrimonio audiovisual extraordinario en un soporte físico o en soportes físicos caducos todavía no existe ningún soporte tan duradero duradero como puede ser el papel para la literatura es lo que sí el celuloide el soporte digital magnético son caducos de tal manera que uno de las funciones esenciales incluso de las responsabilidades fundamentales de ser cineasta hoy significa o implica preservar ese material para las futuras generaciones conservarlo hacer que esas películas que nos han gustado puedan disfrutar las también nuestros hijos son nuestros nietos el manera y ahí la la sentencia que muchas veces decimos la al resumen de la escuela esta es una escuela de los tres tiempos del cine del presente del pasado y pospuesto del futuro no solamente una escuela para hacer películas que es a lo que habitualmente se dedican las escuelas de cine si una escuela de cine es decir a que atienda todas las necesidades lo que significa el cine pues pues un siglo y pico después de su invención

Voz 3 06:48 oye eso son las materias la oferta académica y luego lo material esos más de quinientos metros cuadrados que vais das vais a tener a nuestra disposición está ya todo equipado

Voz 0055 06:59 efectivamente si la escuela realmente está ubicada en la planta cero de Tabacalera realmente todo el edificio es escuela de cine

Voz 6 07:08 aunque ocupa digamos uno

Voz 0055 07:11 un espacio específico que son esos quinientos metros donde está fundamentalmente en la parte de oficinas de aulas toda la algunos laboratorios que llamamos así destinados a la especialidad de de de de preservación de restauración hijo de digamos de posproducción digital pero el resto de las instalaciones son también forman parte de la casa es decir la casa tiene tabacalera tiene una biblioteca extraordinaria que es su Vic dedicada expresamente a la creación de otra manera que los libros de de la Escuela de cine están ya están de hecho algunos de ellos en UVI una escuela de cine necesita salas de proyección pero en la misma Tabacalera hay por lo menos dos salas de proyección necesita un plató pero ahí está el patio necesita un espacio para trabajar con actores pero es también otro espacio que se llama las al AZ quiero decir que buenos no aprovechamiento de las instalaciones que ya existen y que en el fondo convierten a todo el edificio lo he dicho ya alguna vez una casa del cine hoy al principio

Voz 3 08:14 en sus primeras palabras y que había una cierta inquietud eso pues lo que decías el conseguir el mejor equipamiento el mejor material el poder involucrar pues no pues claro todo eso también finales dinero o conseguir que bueno pues que si se hace se hagan las cosas bien se ha conseguido

Voz 0055 08:28 sí ha luchado muchas si no no también no pues si es un esfuerzo permanente sabiendo que la escuela equipado se poco a poco también quizá uno de los aspectos más complicados ha sido todo ese equipamiento que ya está en desuso en apenas cinco diez años el cine a surgir sufrido una gran revolución tecnológica buena parte el equipamiento con el que se hacían las películas antes hace antes habló hace quince años ya difícil encontrarlo pero claro pero ejemplo para el Departamento de Restauración y preservación era importante contar con ese equipamiento entonces a veces no era simplemente o no ha sido siempre no es una cuestión de presupuesto también de dónde encontrar ese equipamiento en qué estado está cómo mantenerlo

Voz 3 09:08 como instalarlo vamos con los alumnos había cuarenta y cinco plazas se han cubierto todas

Voz 0055 09:15 si se han cubierto todas habríamos tenido sitio para más desde luego por el por la preparación ni por los perfiles de los alumnos desgraciadamente la escuela no no no no no cabemos más no da para más

Voz 3 09:28 ese es el número que sí de hecho

Voz 0055 09:30 pues se presentaron entorno a ciento veinte candidatos

Voz 6 09:35 y hubo un proceso de selección ahí efectivamente

Voz 0055 09:38 algunas especialidades podríamos saber incluso ampliado hasta diez plazas más pero es decir cualquier proceso selecciones siempre injusto creo yo bueno espero que haya oportunidad más adelante quizá el año que viene para esos candidatos y candidatas que este año no han tenido sitio el perfil notaron un poco bueno son

Voz 3 09:58 a una un perfil general lo alguien perfiles

Voz 0055 10:00 numéricos vamos a decir así no de la el alumnado está compuesto por un sesenta en general digo de las tres especialidades hay quince alumnos por especialidad el sesenta por ciento son mujeres y el cuarenta por ciento son hombres son de doce países distintos diez proceden de la del País Vasco de ellos nueve equipo el diecisiete de del resto del Estado dieciocho del extranjero de los cuales hay once de Latinoamérica Argentina Colombia Ecuador México

Voz 6 10:32 en fin Venezuela

Voz 4 10:34 luego de países tan diversos como Estados Unidos Reino Unido Tailandia incluso Ucrania en fin

Voz 6 10:40 a su perfil internacional y que bueno pero muy anclado también en en en en lo local en la ciudad en una comunidad

Voz 0055 10:50 el País Vasco no yo creo que somos muy conscientes también de que anclarse en el en el territorio no no nuestro es fundamental no ya a partir de aquí crecer al

Voz 3 11:00 tenido contacto ya con alguno de ellos

Voz 0055 11:02 sí bueno hemos tenido contacto desde el principio porque a ti

Voz 8 11:05 con este igual ya están aquí ya está buscando piso hago llegan situándose un poco ver

Voz 0055 11:12 de dónde va a estar que es lo que van a hacer por lo que se van a tener que mover bueno ésa ha sido la gran aventura de verano precisamente todo no tanto el plan de estudios como dónde va a mí como pueda ser el no no no lo está haciendo sombra era muy complicado y algunos han podido venir pero otros Monti que hacer después a través de en fin de datos medios no y bueno les hemos intentado ayudar a poner en contacto a todos los que obviamente los que son de fuera poner en contacto a particulares au agencias inmobiliarias en fin para que puedan encontrar sí y luego todo el tema de visados para los que son del extranjero también

Voz 6 11:46 no siempre es fácil eh

Voz 0055 11:49 si entonces tenemos tenemos trato con ellos se que se sabemos además que entre ellos tienen un grupo de Whatsapp muy activo en el que estamos nosotros

Voz 6 11:58 yo creo que

Voz 0055 11:59 todos estamos como muy ilusionados Forbes momentos especiales oye cuéntanos algo de los profesores del profesorado bueno profesional es muy amplio porque la la idea de de la Escuela es que pasen profesionales en activo de las tres especialidades por lo tanto de profesorado ronda Antón las sesenta personas aproximadamente que van a yendo pasando pero aquí volviendo yéndose etcétera que van a haber una especie de tenemos ahí yo creo que aún profesorado excelente tanto en el ámbito de restauración y creación como de comisariado como de como de creación es decir que han participado en esa definición de los profesores cada uno de los departamentos también el festival y filmoteca porque pongo el ejemplo en el caso del festival por ejemplo todos los contactos de directores de festivales internacionales que van a tener aquí la oportunidad de encontrarse con los alumnos hay unas figuras hay una figura importante dentro de la escuela que son los tutores son los mentores principio todos los

Voz 6 12:56 alumnos tienen tienen es su tutor

Voz 0055 13:01 a nosotros tu yo estoy muy satisfecho del grupo de particularmente de todas pero de creación por ejemplo no porque vamos a puedes contar con con cineastas como Michel hasta en vídeo colgado mandó au Oliver Laxe etcétera cineastas muy potentes no que están trabajando desde aquí no con los casos en caso de las tutorías era importante porque queremos esa proximidad que la verdad sin que haya esa familiaridad con la persona tutorizado entonces bueno creo que es un grupo de profesionales emo muy muy potente que van a contribuir a la a que la escuela pues siguiente también

Voz 3 13:38 el luego lo hemos dicho al principio iba a ser un año un curso de eso eso va a durar el año lo que dura desde que comienza un festival hasta que finalice

Voz 0055 13:47 de manera presencial es son cincuenta y cuatro semanas abarca comenzamos el día diecinueve de septiembre abarcaría hasta el final del festival del año que viene el Zinemaldia el año que viene luego hay dos meses y medio no presenciales ya el otoño del año que viene diecinueve en de tienen que terminar y completar sus proyectos tal manera que entre una cosa y otra podrían ser un año y medio porque la ideas que puedan presentar sus proyectos a finales de diciembre o vamos antes de las navidades del año que viene de diecinueve entonces digamos que de manera presencial son estas cincuenta y cuatro semanas luego hay un periodo menos que más laxo en cuanto a la presencia aliada pero la idea es que a finales de diciembre a mediados de diciembre del año que viene puedan presentar sus proyectos en eso que llamamos las hipótesis del cine que es como una gran fiesta que esperamos

Voz 3 14:40 que que vaya bien también Carlos para ese diecinueve de septiembre ese va a hacer algo especial por ese primer día o va a ser una vuelta al cole normal y corriente

Voz 0055 14:49 la vuelta tal cual bastante normal porque tenemos que explicarles muchas cosas bueno digamos

Voz 6 14:54 el diecinueve es un encuentro más interno es decir así que tenemos que

Voz 0055 15:01 es explicarles conocernos ya en persona o que ellos mismos se conozcan en persona

Voz 6 15:06 entonces hay una serie de actividades

Voz 0055 15:08 en qué que existan previstas la primera de ellas queremos proyectar una película que para nosotros es un referente que es cero en conducta de Zidane Figo que es una película sobre un internado y unos niños que monta una revolución y que dura cuarenta minutos y queremos que incluso se al principio de principio vamos es decir así como una declaración también de Mencía que intenciones y luego diecinueve y veinte el veinte se quiten un tienen un encuentro con los residentes de ave ría a las cuatro de la tarde y luego se incorporan al festival acreditados como alumnos participando en las actividades propias bien como espectadores vienen como en el encuentro de estudiantes y luego tienen organizada por el festival por el Zinemaldia una programación digamos específica ahora Panamá exactamente para conocer las interioridades la área técnica Industria etc para que conozcan también digamos esa esa parte trasera del festival que recordar que el festival se ha convertido se convierte en asignatura

Voz 6 16:10 que durante todo el año

Voz 0055 16:12 Ana tener la presencia de los distintos departamentos del festival con los a lo largo de todo el curso específicamente con los alumnos alumnas de comisariado la manera que este primer encuentro en el festival es importante también para ir luego apreciando el trabajo que se que se desarrolla durante doce meses

Voz 3 16:31 Carlos ir tú qué esperas como director para este primer año cuál sería cuando el año que viene el otoño que viene digas bueno primer curso primera promoción ya han salido yo estoy satisfecho sí

Voz 0055 16:45 bueno es una pregunta importante

Voz 8 16:49 no estará pensando que Carlos Dios mío si te habían empezado con todo lo que tengo fue

Voz 0055 16:53 no yo creo que cualquier proyecto pedagógico siempre es un proyecto utópico quiero decir que uno en el fondo le gustaría que pasaran cosas y que la educación es que la pedagogía que la enseñanza que sirviera para transformar a las personas para bien quiero decir en el fondo yo creo que todos los que de una manera dedicamos la la formación no es simplemente instrucción técnica ni mucho menos sino que es un proceso de transformación personal hoy diría que incluso espiritual y ahí yo miro todos los días a los proyectos pedagógicos de Jorge Oteiza que me parece un pedagogo extraordinario sí yo a mi me gustaría que el proyecto fuera un proyecto que no formaba simplemente profesionales que proporcionará herramientas e instrucción técnica sino que fuera de verdad un foco de cambio de digamos revolución de su versión digamos personal creo que ese es el anhelo de verdad de de un proyecto pedagógico radical creo que como es éste

Voz 3 17:55 el otro día cuando estábamos pensando eso pues hacen esta entrevista hay alguien que fuera de estar ahí me comentaba pero se puede aprender a hacer cine hombre pues aquí está la explicación

Voz 0055 18:05 bueno no sé si se puede enseñar se puede aprender es decir la pregunta no es fácil prueba probablemente enseñar a hacer cine no se puede enseña yo ahí pero se aprende hacer cine seguramente tiene que ver con los estímulos los encuentros los cruces las ambiciones de uno no por eso esta escuela no es un proyecto simplemente de en fin de una trabajos de proyectos sino es altruistas de confrontarse con con uno mismo y con la posibilidad de materializar lo que existen como intuición a veces en la cabeza no

Voz 3 18:46 pues Carlos director de la escuela de cine Elías Querejeta que ha sido un placer tenerte otra vez aquí a ver que que ese proyecto que también bueno pues la radio poco a poco también acompañándole vamos contando las noticias que surgían los proyectos las ideas las ilusiones pues que se han hecho realidad que muchas veces no podemos ser testigos de proyectos que se hacen realidad te deseamos toda la suerte del mundo aquí a tu equipo a los alumnos que disfruten de este primer año y que vaya todo muy bien tal y como lo tienes en mente muchos racios

Voz 0055 19:14 déjame que agradezca desde luego a los medios que con los que hemos estado trabajando estos meses también de manera muy próxima dicha ayudado desde luego a contar el proyecto cuando no existía no una escuela sin alumnos será una especie de de locura ahora ya existen es una realidad y espero que contribuyan a a la sociedad no al final es el fin último no que devuelva que esto vuelva a la sociedad de alguna manera

Voz 3 19:42 yo estoy convencida de ella suerte a disfrutar también del Festival de cine todo lo que pueda sentir seguimos en contacto muchas gracias Carlos

