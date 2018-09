Voz 2 00:00 sintonía de festival de cine también en Hoy por Hoy San Sebastián mil nosotros vamos calentando motores de cara a esa edición esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que comenzará el próximo viernes veintiuno de septiembre hoy ya se ha presentado oficial definitivamente esta edición tiene todos los detalles nuestra compañera es Chavarri líneas buenos días o la Coró pues si ya podemos de

el festival ha presentado esta mañana los últimos detalles de sus sesenta y seis edición entre ellos los miembros del jurado de la sección oficial es decir las personas que van a decidir la Concha de Oro y el resto de premios principales de la cita en esta ocasión el jurado presidido por el cineasta norteamericano Alexander Payne autor de títulos como Nebraska o Entre copas iban a acompañar la actriz Rossy de Palma o Francisca cima que esta productora de muchas de las películas de Sorrentino también tenemos nuevos nombres de muchas de las estrellas que van a pasear por la alfombra roja donostiarra como Juliette Binoche la cita casta Ryan Gosling Robert Pattinson

o Timoteo Salomé de todo esto hoy de los principales títulos de la sección oficial de los III Premios Donostia

daño van a reconocer la carrera de Creed de Danny De Vito hindú Judy Dench

Voz 3 01:29 he tenido la oportunidad esta mañana de hablar con José

Voz 2 01:32 los Rebordinos así que si te parece pues en escuchamos esta entrevista supuesto buenos días José Luis qué tal

Voz 5 01:42 muy bien ya están todas las cartas oportunas casi todas las cartas de estas sesenta y seis edición sobre la mesa una de las últimas en desvelarse han sido los miembros de los jurados quiénes van a elegir este año la Concha de Oro

Voz 0850 01:56 bueno yo creo que la noticia más bonita ese jurado es la presencia como presidente Alexander Payne el gran director norteamericano conocido primeras como Nebraska o Entre copas y a alguien además muy cercano a la cultura española porque estuve un año en Salamanca habla castellano perfectamente y bueno yo es un hombre que la verdad es que llevábamos años intentando que fuera presidente del jurado y este año pues los astros sean sean alineado de la manera adecuada no vamos también a a la gran actor francés a buen argentino francés por la realidad de origen argentino he conocido últimamente por películas como ciento veinte pulsaciones por minuto y ahora uno de los actores jóvenes más de moda y más importantes en en Francia vamos a tener a Rossy de Palma eh vamos a tener Anes Johansen que es la productora de las películas de parte de las películas de Baltasar urbes es su socia de hecho en la productora vamos a tener Francesca Cima que es la productora de de la mayor parte no de todas pero la mayor parte de las películas de de un director como paro Sorrentino bueno ellos

Voz 6 02:59 creo que es un jurado realmente bonito muy variado donde hay

Voz 0850 03:02 es de actrices esta productoras habrá directora fotografía que de fotografía catalana bueno yo creo que es un un jurado

Voz 7 03:09 curioso todo para él como comentábamos elegir la película cuarenta y seis edición se hará con la Concha de Oro en una sección oficial en la que compiten dieciocho títulos en la que destacan cuatro grandes nombres españoles dos de ellos como Isaac la cueste Carlos Bermúdez que en recientes ocasiones ya se han conseguido hacer con este galardón

Voz 0850 03:30 sí bueno yo creo que es curioso porque tal vez

Voz 6 03:33 eh este año porque a ellos que es diferente

Voz 0850 03:35 los cuatro nombres que compiten son cuatro nombres muy grandes no porque a perder está solo oyen que ya compitió el año pasado o está Icíar Bollaín que suena en estas grandes directoras no pero aún así fíjate a pesar del gran nombre que tienen ellos ya en realidad para para sólo oyen en su tercera película para para eh el vermú también es decir que son directores realmente jóvenes y todavía empezando no si son digamos que es la parte más de directores consagrados que tenemos porque luego tenemos una sección oficial que yo creo que mira mucho hacia el futuro no es decir hay directores importantes como Peter Strickland o que reinicie pero que están haciendo cosas nuevas no es decir yo creo que es una sección oficial de los últimos años que yo creo que más mira hacia el cine que se va a hacer en los próximos años que empieza a hacerse no más que más que directores igual muy buenos pero ya acomodados creo que son directores importantes pero que están cambiando están pensando en que iba a ser el futuro no

Voz 7 04:27 también además de de como recordarás de sólo Goyo vermut que tienen dos tres títulos también en lo que se refiere a los cineastas extranjeros de otros países también vamos a poder ver óperas primas impelía gente que también eso con dos o tres títulos si hay hay

Voz 0850 04:44 cinco películas que son primeras segundas películas no eh de hecho inauguramos con la película Juan Vera que aunque es un productor ya muy reconocido es una primera película no por qué porque lo venimos diciendo hace tiempo no dentro de la línea editorial del festival que tiene diferentes no pues ese trabajo con la industria de la ministra latinoamericana Industry en castellano o esa parte in progress para las lenguas hegemónicas europeas una de las líneas editoriales que más nos interesa por múltiples razones es la de trabajar con los nuevos talentos con múltiples razones porque cada vez más queremos ser un festival de todo el año no sólo de nueve días porque estamos en San Sebastián en Tabacalera porque trabajamos conjuntamente con Tabacalera con con el festival de cine huy perdón con la Filmoteca Vasca porque se ha creado y hemos ayudado a crear somos parte de su de Subdirección Académica una escuela define para para no para gente nueva porque la propia Tabacalera también con la escuela ahí con Filmoteca trabajamos en étnicos mira Berria que es un una residencia de proyectos en el propio festival tenemos Inés Stevens que es una una especie de encuentro competitivo de cortometrajes de escuelas de cine de todo el mundo tenemos la sección de Nuevos Directores también la sección oficial vamos incorporando cada vez más por lo que es una pequeña parte no es decir yo creo que para nosotros por un festival como San Sebastián la buena combinación de la sección oficial este ayer cuatro cinco seis nombre realmente indiscutibles pero luego hacer apuestas por películas que nadie espera no es decir para misma es importante es muy importante tener picos como le con lo que fue Lady Macbeth hace dos años no es decir bueno yo creo que este año hay películas como como como la inocente o como Angelo que son primeras segundas películas que creo que van a sorprender no que iban a ser películas que van a quedar y que lo van a hacer un gran circuito de festivales y son primeras ondas

Voz 7 06:20 y aparte de ya de algunos de los nombres que hemos comentado de esta sección oficial que a otras películas podríamos destacar

Voz 0850 06:27 en la sección oficial hay algunos directores pues bueno Brillante Mendoza Brillante Mendoza que ha competido en Cannes en Berlín nunca habíamos conseguido que estuvieran San Sebastián es la primera vez curiosamente el año pasado tuvimos en Nuevos directores una película producida por brillante este año tenemos la primera es que no en competición pero fíjate yo que es un gran admirador del cine Brillante Mendoza me atrevería decir que este es un poco diferente porque él siempre le ha gustado el cine de género siempre es una prueba que que que bebe mucho el cine género creo que estas directamente mucho más directamente un thriller un thriller sobre un policía corrupto pero al mismo tiempo se comete la película política hay una película realmente con una fuerza expresiva brutal lo que decía antes no creo que son grandes directores pero mirando hacia el cine el futuro Claire Denise eh creo que la película de Claire Denis high life es unas pocas más esperadas del año eso habrá con Robert J en son con Juliette Binoche una película de ciencia ficción es que claro son películas bastante peculiares todas no con bastante violencia una primera bastante compleja pero que parece una de las grandes películas del año no ha

Voz 7 07:24 la película por cierto que creo que que se rumoreó que podía estar en Cannes en Venecia y finalmente donde va a estar en Donosti

Voz 0850 07:32 la película no llegó a Cannes no llegó a Cannes me consta porque soy amigo personal del distribuye internacional ideal de Thierry frenó y la película Thierry poder una ya muy muy incipiente pero no llegaba cuando llegaba a Cannes de hecho nosotros vimos la copia ya yo creo que fue ya en junio todavía muy desnuda es decir la película bueno nosotros lo que peleamos es por una alternativa que era Toronto premier mundial San Sebastián premier europea bueno eso convenció a los ex internacionales a los productores y por eso la tenemos no es verdad que es uno de los títulos más codiciados del año en este caso no y luego por ejemplo Peter Strickland no que es un director que con la pena tiene tres o cuatro películas Ésta será la cuarta o quinta Peter Strickland que es un director que con Marbella en estudios con el duque Burundi se ha convertido en un actor de culto para mucha gente no bueno aquí lo que vamos a ofrecer un diálogo es decir Viagra ha habido suspira nueva revisión de suspiro en Venecia y nosotros tenemos la película infames de Peter Strickland que en realidad es un maravilloso homenaje allí algo una película con vestido endemoniado que vuela no es decir que sí que creo que lo es es internacionales estamos dando un giro y estamos aceptando con mucha más facilidad el género no esto lo decía el propio barrio era el director de de Venecia que por cierto ha sido una está acabando de ser una edición espléndida realmente maravillosa leí unas declaraciones que comparto plenamente que nosotros las llevamos diciendo también un tiempo y es que cada vez más muchos de estos directores considerados autores carismas miran hacia el género no por qué porque dentro del género Claire Denise Peter Strickland pueden contar sus historias pero con las convenciones del género pueden llegar a un público más amplio no entonces la misma inauguración no deja de ser una comedia romántica es decir amor menos pensado con Darín y aquí Mercedes Morán de Juan Vera es una comedia romántica al uso clásica clásica lo que pasa es que yo creo que está excelentemente escrita bueno magistralmente no es la palabra es decir no puede estar mejor interpretada realmente es un dúo de actores que están en estado de gracia no entonces lo mismo sobre de género puro y duro pero es una gran película

Voz 7 09:23 vuelve también a la sección oficial fuera de concurso una serie en este caso gigantes de Enrique Urbizu

Voz 0850 09:29 si vuelve a ser un director no que al que queremos mucho no es decir yo creo que el festival le gusta mucho el cine Urbizu yo personalmente soy un fan del cine de me gusta mucho todo lo que hace Urbizo no en este caso hace un un cero

Voz 6 09:42 leer y ambientado en el Madrid

Voz 0850 09:45 del rastro en la lucha entre clanes gitanos y Kline y una familia Palha por el control de la droga no a mi me parece espléndida es decir vamos a ofrecer en el Kursaal dos capítulos como hicimos con la peste en este caso tiene una ventaja hay que son de alguna forma casi auto concluye que con dos capítulos casi parece que has visto una película no parece que termina la historia luego continúa porque son seis capítulos que en esta ocasión como están terminados en el caso la peste no pudimos hacerlo porque no estaban terminados se van a ver luego en otras proyecciones se va a sería compres

Voz 7 10:13 también por terminar con la sección oficial ultiman película de José Luis Cuerda tiempo después una especie de secuela de la afamada Amanece que no es poco

Voz 0850 10:23 bueno hay yo creo que este año hay dos proyecciones especiales en realidad no son una sexta que otra es la de danza que son muy especiales no son muy especiales nunca mejor dicho lo de la palabra proyección especial aquí encajan perfectamente primero porque la película de José Luis Cuerda es una locura como como todos esperábamos es una prueba

Voz 6 10:39 muy divertida muy especial llena de guiños siderales

Voz 0850 10:42 Tura sobre muchísimas cosas no es una película inocente es decir aunque es una película muy divertida de Josele es la ley la lectura de José Luis Cuerda sobre muchos temas de actualidad yo creo que es una película que va a sorprender es decir y bueno creo que es un en los momentos importantes del cine español de este año en San Sebastián y la otra es una película muy querida por nosotros que es Dansa de Telmo Esnal porque es una película que el año pasado ganó local in progress Si este año ya terminada bueno pues nos ha encantado voy a poder estar en en la sección oficial no es una película de una belleza increíble es una película es una película kamikaze yo les solía decir a Telmo que parece una película suicida no porque cómo contar una película que tiene una historia sólo con con danzas vascas y una canción no en euskera no bueno yo creo que que el resultado es bellísimo y creo que también igual que la de cuerda van a ser películas que van a sorprender mucho de esas películas se pueden convertir en películas de culto

Voz 7 11:30 tres Premios Donostia en esta edición da Danny De Vito o Judy Dench satisfecho el creo que que también este año se consigue aquello de aunar rostros más o menos populares otros nombres a lo mejor como puede ser el de Corea que nos a lo mejor un gran conocido para el público en general pero que tiene una trayectoria cinematográfica indiscutible

Voz 0850 11:52 si nosotros normalmente esto lo de los premios Donostia es a mí me divierte mucho hay gente que no entiende las críticas los comentarios a mí me divierte mucho porque cuando lees todas es que da igual lo que hagas unas claramente sus me da otros y otras reaparece horribles no pero yo sí que creo nosotros todos los premios Donostia que solemos dar nosotros creemos Nos gustan a veces no nos encajan como nos gustaría porque yo creo que lo importante es la la la combinación de los que haya yo creo que este año es de esos años que que encajan muy bien no encajan muy bien porque coreada es un gran amigo este festival ha competido cuatro veces ha ganado dos veces el premio al público Nos encanta su obra pero es que además viene de ganar Khan era el año era perfecto después de una Palma de Oro el Premio Donostia es es realmente increíble pero fíjate fue el año pasado fue al revés es decir nosotros leímos Agnès Varda el Premio Donostia y luego le dieron el Oscar honorífico la verdad que cuando nosotros lo anunciamos todavía no sabíamos lo el Oscar honorífico bueno pues en ese sentido eso encaja muy bien pero es que luego tenemos dos premios Donosti ya buscando un poquito más el rostro conoció Danny De Vito

Voz 7 12:50 que igual a la gente joven de dice algo menos

Voz 0850 12:52 a los de mi generación es que es muy grande no es decir el pingüino aunque sea pequeño no es un nombre muy grande con el pingüino de Batman y en todo las pruebas que ha dirigido la guerra de los Rose para para de es una película mítica a de mi juventud no Hoffa Matilda es que es muy grande nueva me parece uno de los las cosas que ha producido también no sólo que ha dirigido a sus interpretaciones bueno pues esté la verdad es que se nos puso a tiro entre comillas a a raíz de que confirmamos con Warner Small Footon del pone la voz bueno pues ha costado un poquito confirmarlo todo pero ha salido y luego Judy Dench Jude que nuestra admiración no puede ser mayor no es decir que Jürgen llevamos años intentando así como Danny De Vito en mi siete años no lo habíamos intentado pero es que lo hemos intentado en varias ocasiones y no había podido ser porque ella es la persona que ya tiene una edad que ya no viaja mucho tienen problema técnico la vista tienen sus problemas y tal italiano pues este año en junio vimos la película de Trevor nunca es una ciudad muy bonita para el público una película de espías hijo y ellas maravillosa ya está increíble no entonces dijimos que vamos a intentarlo bueno pues esta vez en una semana día a día es lo teníamos confirmado no la verdad es que ha sido ha sido muy bonito yo creo que sobre todo este año aparte que son tres Grandes Premios Donostia creo que la combinación es muy buena que eso a veces suele pasar que igual Javier un año de estoy un Premio Donostia mucho menos popular y no había otro entonces parece que queda ahí es una pena porque si estuvieras uno o más popular ante todo el mundo el encajaría mejor es decir a veces el tema es la combinación no incluso la sección oficial una película pequeñitas tiene grandes nombres pasa mejor que sí que si sólo tienes películas pequeñas no eso es un poquito a veces da combinaciones importante

Voz 7 14:22 se va a repetir este año la fórmula de entregar los premios Donostia en escenarios diferentes

Voz 0850 14:27 dos si este año no hay velódromo porque bueno no no pero no pensábamos que teníamos ninguno que encajara en ese marco es decir

Voz 6 14:34 de lo que son Danny De Vito oí yo iré

Voz 0850 14:36 se iban a entrar en el Kursaal Corea se va a entregar en el Teatro Victoria Eugenia que creemos que es una ceremonia mucho más pequeña pero muy íntima y muy bonita el año pasado la entrega fue muy bonito y queremos repetir un poco ese ambiente y esa esa calidad

Voz 7 14:49 qué otros rostros populares vamos a poder ver en esta sesenta y seis edición

Voz 0850 14:53 es es un año que yo creo que va a haber muchas presencias no aparte de que bueno españoles no voy a decir porque habría que decir quién no viene no porque realmente bien más de veinte grandes actores y actrices españoles pero sí que aparte Danny De Vito y Corea da vamos a tener a Juliette Binoche que estén confirmados et Juliette Binoche Laetitia Casta la la actriz y modelo timo te echa la Med Cup cada después Deco colme Bayona está muy de moda cardo Darín que bueno es un gran amigo pero también un actor Lily Rose Depp la hija de Vanessa Paradis y de Johnny Depp eh Ryan Gosling esta también confirmado Claire foie Robert Pattinson también ha confirmado yo sí Riley que está realmente de Oscar cualquier cosa porque está increíble en desiste Brothers una grandísima película ya te digo esto será un poco los extranjeros que están confirmados no descartamos alguna incorporación de última hora todavía es decir tenemos todavía uno de los nombres que podrían importantes que podrían sumarse pero si no tenemos todas las bendiciones preferí Nos no adelantar algo que luego puede puede caerse no ya a veces con con los viajes con la llegada con los hoteles con todo cerrado a veces hay cambios por eso tardamos tanto en comentar pero por eso prefiero ser prudente con algún otro nombre que podría incorporarse todavía

Voz 7 16:05 ayer por cierto supimos que finalmente han guía no va a ser la candidata en nació la candidata elegida por la Academia de Cine español para representar a España en los Oscar finalmente va a ser campeones una finta por cierto que va a tener pase en el velódromo y además también un documental no en el que se cuenta la historia real de los personajes de los protagonistas de la película

Voz 0850 16:26 sí yo soy muy fan de Javier Fesser porque creo que es un hombre que sabe una error siempre cine inteligente con cine popular no es decir que consigue hacer películas sin caer en lo chabacano y lo obvio siempre con con éxito de público y películas que llegan a la gente entonces bueno soy muy fan de Campeones creo que es un modelo de película espléndida de hecho bueno es la película más taquillera este año en España de alguna forma no no no no pudo estar en el año pasado en el Festival y además yo tengo cierta amistad con Javier ya está muy tarde el año pasado intentamos que estuvieron es decir Javier quería venir el año pasado San Sebastián hablábamos con morena con la productora pero no llegaba no hubo momento ya que eran casi más los deseos de Javier míos no pudo ser la película no llego no entonces fondos daba mucha pena que no estuvieran San Sebastián casualidad hay un documental que ha dirigido Álvaro Longoria a raíz de campeones sobre los protagonistas reales de campeones pues bueno podemos ver a estos chavales en la película y estos chicos estas chicas además les dan un teléfono móvil para que parece una película que cuenten lo que ellos quieran de subida tal documental muy bonito muy entrañable entonces ocurrió esta sesión doble no que de alguna forma era una especie de homenaje en homenaje a la película homenaje a a los campeones a esos campeones no entonces teníamos la película que mucha gente ha visto pero estoy seguro que no le va a volver importar verlo en el aeródromo llamaste documental maravilloso y además gran parte de ellos van a venir a San Sebastián entonces yo animaría al público San Sebastían que vaya este pase porque creo que es una gran fiesta no hay convertirlo en un homenaje a estos chavales si esta peli

Voz 7 17:47 volviendo al cine vasco en esta ocasión son veinte las producciones hechas aquí hechas en casa que se van a proyectar en el en el Zinemaldia o me imagino que ya con estas cifras podemos decir que que el buen estado la buena salud del cine vasco no es un espejismo es un hecho

Voz 0850 18:05 sí yo creo que hace hace años ya que realmente cine vasco de muy buena salud lo que sí es verdad que a todos cuando salían películas como Lorea como como incluso ha sacado al lado día hay tal siempre estamos como diciendo bueno y el año que viene y el año que viene esto esto es un pero no yo creo que además lo bueno el cine vasco en este momento y es que mucha gente ve esto es este tipo de títulos no pues este año danza Noreña que son un poco la la punta del Iceberg no pero pero al mismo tiempo creo que viene mucha gente haciendo cine porque detrás es decir yo el otro día decía que lo bueno es que empieza a ver un cine comercialmente solventes es decir que tiene un nivel de producción que de eso no vamos a poder tener más de cuatro cinco películas al año como mucho no como mucho pero luego empieza a ver un cine por debajo muy interesante en diferentes capas no hay por ejemplo yo comentaba que empieza a haber mucha muchos jóvenes y sobre todo chicas es decir que es muy curioso la haciendo Giner en Euskadi haciendo cortometrajes haciendo su primer largo hay proyecto y entonces me da la impresión que viene haciendo en fin igual no voy a decir experimental pero sí un cine igual más complicado para el público que no es tan popular pero que es muy interesante entonces creo que para una industria lo importante es tener tienen todas esas capas lo desde el cine más experimentar hasta el cine más comercial es decir el cine de Hollywood te en la época dorada tenía las series ahí las series B por eso se habla de las series B no es bueno que haya diferente tipo de cine no y creo que eso lo tenemos no fíjate este año por decir cinco películas tenemos sólo un poquito de de de danza que es una grande e importante está Ureña de los mandos su segunda película compitiendo en en Nuevos Directores una película a nivel de estilo cinematográfico brutal creo que Koldo opción en los grandes directores vascos afortunadamente después de tantos cortos y tantos premios Se ha decidido hacer largos hizo si fue fantasma espero que siga haciendo ahora Ureña pero luego en Sabadell que hay hay muchísimas constituyen cine mira perdón que hay muchísimas cosas pero tenemos por ejemplo se inaugura la película mudar la piel producidas y que hasta un Locarno e en la sección oficial fuera de concurso de Locarno clausurado tenemos nueva la nueva producción de de de Fermín Cruz habla kiss Beltza que es una película animación con un presupuesto importante una película más Underground pero lo importante realmente es decir diferente etcétera tenemos también el Día del cine vasco la película de ellos tú de Yosu Martínez Hyde Park ACCEM que sobra divertida que que ver un poco de documental

Voz 6 20:18 más más más y más moderno

Voz 0850 20:21 en ese documental que nunca sabes cuánto de lo que estás viendo es ficción cuanto es no ficción es decir realmente son cosas muy diferentes que te animación Underground el documental y el documental un poco ficción aún tenemos un poquito de todo no es decir yo creo que eso en los próximo años se se va a dar porque ahora se están produciendo películas muy importantes es decir eh señor y señora junto a Morena van a producir cosas película de ha dicho bueno hay ventajas de viajar entre que no me salía el título tenemos la película de doble más quince de Mikel Rueda que es con con con con y con también con coproducción española y con actores y actrices importantes tenemos la película de la trinchera infinita de del grupo de Andilla a decir realmente ya hay tres o cuatro proyectos ya que bueno a mí me encanta que que probablemente vea la luz el año que viene va a finales de año ven que es aquelarre la película que que coproduce en Iker Ganuza Hay Kowalski Hay su Azúa bueno es que es que estamos hablando de proyectos importantes no es decir hace quince años es decir la foto del otro día del cine vasco que había más de cola con esas veinte películas nos juntamos más de cien personas de de proyectos que estaban en el cine Mahdi es increíble es decir yo que ya tengo una edad y llevo muchos años viendo el cine vasco ni en los mejores momentos de aquel intento de nuevo cine vasco y tal a que ve es decir realmente hay en su modestia no nos volvamos locos porque este es un país pequeño pero hay una pequeña industria haciendo cosas intentando salir adelante y bueno creo es un momento bonito

Voz 7 21:53 tampoco se nos puede olvidar que en esta ocasión vamos a poder Laver en perlas Un día más con vida por una productora vasca que se avión Cannes en sección oficial fuera de concurso pero bueno sección oficial de Cannes

Voz 0850 22:05 sí sí desde desde Tierra de Julio Medem no alguna más bueno si ha habido eh esto también dice bueno pero realmente es muy difícil tendrá una sección oficial de Cannes entonces entrar una sección oficial aunque sea fuera de concurso porque es un producto muy especial es una bomba no hay un proyecto que han pasado yo creo que más de diez años haciéndolo no ya montó una coproducción entre el montón de países europeos bueno es que yo lo quería es que ahora el cine vasco los productores los lectores son capaces de hacer cosas muy diversas no en este caso no han sido capaces apunta una coproducción europea con muchos países que es muy complicado parece una velada animación no es una ciudad espléndida que podrá verse perlas de hecho no somos muy habitualmente no ponemos muchas películas españolas en Perlas no nos gusta las perlas si si esa muerte a otro país pues son son made in Spain no aspira a españolas perdón pero en este caso y en Petra de Rosales no es parecían dos películas tan espléndidas que creíamos que tenían que tener un espacio en en en

Voz 7 22:56 perlas por cierto la la imagen oficial de esta sesenta y seis edición se ha hecho esperar mucho finalmente ha llegado es la gran actriz francesa Isabelle Huppert la que protagoniza este cartel que le ha parecido me encanta

Voz 0850 23:11 era aparte que yo es muy gracioso porque todo lo que se monta alrededor de las cosas no es una especie de todo es muy sencillo decir bueno Cannes anuncia sus carteles tres semanas antes esas tropas que tenemos la costumbre hacerlo en mayo pero este año como habíamos creado la nueva imagen y llegamos muy justos bueno una nueva imagen de hecho vuelvo a insistir hay gente que dice no nos gustaría que Donostia Zinemaldia parezca más y esto es una imagen en creación una imagen la hace un año de hecho ya hemos hecho ya hemos hecho cambios sobre la primera imagen seguiremos haciendo es decir que yo creo que está dentro tres cuatro años la imagen no estará instaurada realmente iremos acomodando las según las necesidades hay algunas de las aplicaciones que hemos visto que tampoco se veía al muy bien las estamos cambiando decir cuando lo que queremos que tenga visibilidad no porque Isabelle Huppert bueno pues porque grandísimas del momento porque tenemos porque quiere mucho a San Sebastián además lo quiere porque estaba encantada de ser la imagen del festival y luego bueno es que yo a veces hay gente que dice bueno porque Isabelle Huppert yo que a veces no la gente no mide bien o no es consciente de lo importante que es Isabelle Huppert o no es consciente de lo que San Sebastián que no somos Khan es decir que realmente Isabelle Huppert yo ahí creo que hay que ser modestos dice nuestro siempre nos gusta decir que somos el más pequeño los grandes pero bueno ahí está en Cannes Berlín y Venecia pero vamos nosotros peleando por tener una personalidad propia que creo que la tenemos yo importante y necesario para muchos no pero no perdamos los norte no es decir sonoros San Sebastián entonces que una actriz de la talla mundial como es Isabelle Huppert acepte ser nuestra imagen para nosotros es un honor un orgullo a los es increíble Ése fue como un sueño o cuando nos dijo que sí

Voz 7 24:41 ya bueno ya la la cuenta atrás para el comienzo de esta sesenta

Voz 5 24:45 sedición y aunque resulte ya para terminar también la entrevista un poco paradójico una edición que no ha venido precedida Side ninguna gran polémica así como el año pasado se monta un poquito de lío por ese cartel de fe de erratas otras ediciones con determinadas películas o proyecciones es todo parece que ha sido un poco más tranquilita

Voz 0850 25:05 bueno yo espero que que las polémicas en el buen sentido palabra la entrega a las películas no que es lo bonito no que se discute y creo que hay películas que van a que vana entrar mucha polémica es decir creo que realmente esta vez la polémica en el mejor sentido de la discusión va a estar en las salas de cine yo creo que hay muchas películas para discutir pero creo que hay películas como la inocente con un final que va a dar mucho que hablar la película crear de Nice que son muy muy especial y que creo que va a dar mucho que hablar o por ejemplo una película que yo adoro y que y que recomiendo vivamente y que además fíjate que se ríe pero yo que creo que es la película más política de festival que es las niñas el fuego las las la las chicas las niñas del juego de Albertina carry que se proyectan Zabaltegi que son opinan que ganó el premio a mejor argentina en el vacío que es un porno lésbico dirigida por esta militante feminista Albertina Carrie y que yo cuáles son los picos más políticas del festival más interesantes alguno me querrán matar pero otros van a salir entusiasmos iban a entender perfectamente lo que quiero decir

Voz 5 26:00 pues muchísimas gracias José Luis Iriondo en la que vaya fenomenal esta sesenta y seis edición del Festival de Cine