Voz 2 00:00 hoy por hoy San Sebastián cadenas

Voz 3 00:10 Lee treinta y tres minutos nos acompaña esta mañana el nuevo subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa Guillermo Echenique qué tal muy buenas hola muy bueno a punto de cumplir dos meses en el cargo concretamente mañana

Voz 1142 00:21 cómo marchan las cosas mucho trabajo bueno mucho trabajo pero también hay que decir que hemos tenido también llegado el buen momento porque el dieciocho de julio que me nombraron que tome posesión y bueno en agosto y aunque hemos estado trabajando las cosas son siempre un poquito más relajadas ahora es cuando se está notando que ya estamos cogiendo ritmo comentó

Voz 3 00:41 seamos el curso

Voz 1142 00:43 bueno pues que iniciamos el curso pues y tratando de que la Administración del eh he estado pues tenga pues se visualiza el papel que que tiene no sólo por las competencias importantes que desarrollan en el País Vasco sino también porque el Estado ha estado como encogido durante muchos años en Euskadi como otros muchos ámbitos de la sociedad vasca debido al terrorismo de ETA aquí sin embargo pues ahora yo creo que tenemos que hacernos más visibles

Voz 3 01:13 para este mes de septiembre entramos ya directamente en harina eh estaba previsto que Instituciones Penitenciarias tomara una decisión al menos la hiciera pública sobre el futuro de la cárcel de Martutene y es nuevo centro que se va a construir en Zubieta una cárcel un Centro de Inserción Social hay algo en firme se ha tomado ya alguna decisión al respecto

Voz 1142 01:30 no no hay ninguna decisión en firme pero Se camina hacia el centro de inserción inserción social Ése es el la ruta emprendida no sé si en septiembre en octubre o pero probablemente pues antes de Navidad pues puede haber una una decisión probablemente será en esta línea

Voz 3 01:51 le decía septiembre porque esa fecha que nos daba hace unos días el alcalde de San Sebastián decía yo espero que este mes algo nos digan

Voz 1142 01:57 sí bueno vamos a ver si es en septiembre octubre cerrarlo al treinta de septiembre yo creo que en este país es un poco complicado porque ya sabemos que en agosto pues las cosas pues se relajan iban posibles bueno yo creo que en todo caso en tiempo cercano habrá una decisión

Voz 3 02:16 en cualquier caso antes de Navidades

Voz 1142 02:18 sin duda oiga otro asunto que ha comenzado a moverse

Voz 3 02:21 eh en este caso con el Ministerio de Defensa el futuro de los cuarteles de Loyola ha sido una de las reivindicaciones de los bueno pues de los gobiernos anteriores también también de la actual usted factible realmente que desbloquee el tema

Voz 1142 02:36 yo creo que el cuarteles de Loyola a parte de ser pues un edificio con mucha historia y una afición que también habría que plantearlo quizás había que meter también en la mesa de la reflexión si merece la pena o no conservar para los usos que que fueran promete una parte del del del edificio pero bueno en principio los cuartos de llorar en este momento la presencia del Ejército en San Sebastián estratégica para el propio Ejército yo no creo que este tema a corto plazo se vaya

Voz 4 03:09 a mover

Voz 1142 03:12 mucho además tampoco le veo la gran trascendencia dado importancia desde el punto de vista urbanístico siempre hay un ámbito de una reserva estupenda de de suelo para la ciudad que se materializará pues en el momento que se tenga que María te materializar si es que tiene que hacerse

Voz 3 03:31 el el actual diputado socialista Odón Elorza fue uno de las personas que hizo especial hincapié en que esos terrenos tenían que ser vertida Donostia la ciudad precisamente por la falta de vivienda que tenemos en la ciudad iraquí por ser un lugar también estratégico para los intereses de Donosti

Voz 1142 03:48 sí me pero para los intereses de Donosti caro que es un lugar estratégico oí probablemente desde alguna visión la presencia de eh el Regimiento Sicilia en San Sebastián a lo mejor la segunda institución más vieja de la ciudad más antigua polizón trescientos años de presencia Sebastián mejora su situación después de él ayuntamiento de la propia ciudad de eso lo tendremos que lo tendremos que mirar pero es decir que es un ámbito en el que trabajan muchos donostiarras que ejercen su trabajo dentro de el Regimiento Sicilia que se preparan para misiones e internacionales en cualquier lugar del mundo ideólogo a mi me parece que como donostiarra de nacimiento que que eso hoy aunque es un es también soy por vivir y por familia en esa en esa ciudad a mi me parece que dentro del ámbito de la ciudad de San Sebastián pues el ejercito me parece una presencia absolutamente natural como las de otras instituciones

Voz 3 04:53 haría falta para que el Ministerio de Defensa suelten los cuarteles entiendo la expresión

Voz 1142 04:58 bueno son del Ministerio de Defensa pero yo creo que el el Ministerio de Defensa si tiene como estratégica la presencia en la en la ciudad si desde el punto de vista pues militar en algún momento pues hay otro espacio de otro lugar a hay el tema operación económica que lo comido por lo servido pues pueden financiar pues quizás sólo pudiera plantear pero yo creo lo dejaría en el estadio de la ministra de Defensa esto no va a ser un tema de el futuro del futuro inmediato desde luego no va a ser un tema de esta legislatura que en todo caso a una legislatura corta de un año y medio o dos

Voz 3 05:43 otras infraestructuras que también dependen en parte del Gobierno central las obras del Tren de Alta Velocidad cómo marchan los trabajos

Voz 1142 05:48 buenos trabajos pues bueno yo creo que aunque han tomado ritmo tenemos el parón ahí en en el el enganche Z entre San Sebastián

Voz 4 05:57 sí e Irún debido

Voz 1142 06:00 a la problemas económicos de la empresa que había adjudicado se a resolver brevemente en en breve pero que SAE ayer se llegó en su momento a un acuerdo ya un consenso muy importante relación la estación de San Sebastián el tema de Irún de la Estación Internacional de Irún también está orientado a la tercera estación ya está muy definida que es la de paso donde va a ser la estación pues Delgado Jarry todos los aldea para cuándo estará todo terminado al menos no

Voz 3 06:31 que hay Guipúzcoa se refiere

Voz 1142 06:34 bueno yo creo en esto los plazos son son largos es una obra impresionante a mí me pasa que se comete siempre pues el error de en un ámbito de estos dos dar unas fechas aquí lo que es trabajar y trabajar

Voz 3 06:47 pero la ciudadanía quiere saber si si sí

Voz 1142 06:49 pero no un dar una fecha los trabajos van a buen ritmo es imposible saber los montes se mueven los tú lo hacen de forma fácil hay filtraciones de aguas va a ir un tren a prácticamente trescientos ahora ahora no es ninguna broma todo pues tiene que estar hecho la forma meticulosa ahí con las exigencias que requiere una infraestructura de este tipo no se puede circular a trescientos a la hora haciendo muy rápido un túnel al que hacerlo pues cómo había que hacerlo ya que tener en cuenta que en el caso Guipúzcoa hasta llegar a la zona de Andoain todo el recorrido otro recorrido es el cien por cien del recorrido desde que se entra en en Guipúzcoa eso o túnel o viaducto no hay ni un solo kilómetro que sea en un territorio llano estamos hablando de una cosa realmente importante sí hice una complejidad técnica como no existe en ningún otro lugar pues de España desde luego probablemente de Europa

Voz 3 07:52 en el tramo más complicado de todo el tren de alta velocidad

Voz 1142 07:55 sí sí como digo todos los kilómetros son túnel viaducto túnel viaducto túnel viaducto de unas viaducto así absolutamente todos los kilómetros hasta la la zona de ya de Hernani en que se puede generar un poquito pero tampoco mucho un poquito

Voz 3 08:11 oye que hablamos de tren hablemos de la integración de Renfe que en el sistema unitario de transporte de Guipúzcoa el acuerdo político está ya pero para cuándo será una realidad a partir de cuando los beneficios se podrán beneficiar los usuarios de su servicio de Cercanías Renfe de los descuentos de la tarjeta muy

Voz 1142 08:29 me hablo en dos mil diecinueve lo que se ha venido hablando yo está trabajando ahí está trabajando de forma pues muy muy eficiente me parece que ese acuerdo ha sido muy relevante como usuario muy de ida Renfe pues yo creo que soy el primer interesado que en que se lleve se lleve a la práctica me parece que es algo pues de sentido común que ha recaído pues trabajo acuerdos y consensos que en esto por momentos se puede rondar hace durante este año que se ha venido negociando han podido dar y que en otros momentos pues ha debido ser más complicado

Voz 3 09:07 porque ha costado tanto sabe sé

Voz 1142 09:09 se pues me imagino que al final aquí lo que siempre es un tema y una cuestión pues pues económica de cuanto repercute como no repercute también en la tarjeta Mugabe también ha ido poco a poco primero fueron unos autobuses los temas de los autobuses municipales de San Sebastián entraron después entraron también después los autobuses municipales de Irún en la tarjeta Musri y quedaba esta infraestructura tan relevante para todos los que vivimos entre Irún y ilegales piano ánimos del aeropuerto

Voz 3 09:40 de San Sebastián qué solución propone para que no caiga este esta infraestructura en un saco no sabemos muy bien con un futuro incierto desde luego

Voz 1142 09:53 el aeropuerto San Sebastián claro llevamos con este tema años yo a comentábamos jugando fuera de micrófono

Voz 3 10:00 poco a usted diputado de Economía y Turismo

Voz 1142 10:04 de ahí salió una línea líneas aéreas guipuzcoanas Si estuvo funcionando un par de años luego aquello no resultó pero bueno lado puertas Asian como infraestructura lo que hace falta es sólo Se moverá si hay un consenso amplio dentro las instituciones guipuzcoanas instituciones guipuzcoanas son la Diputación foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Hondarribia el Ayuntamiento de de de Irún entonces si hay un consenso amplio en una dirección pues se podrá moverse evidentemente una enfriar estructura como aeropuerto de de Donostia San Sebastián aeropuerto de Hondarribia no estaría mal que pusiera también aeropuerto de Donostia San Sebastián Hondarribia no no estaría mal tampoco Eli incluir la palabra de Hondarribia en el nombre del aeropuerto pero bueno el dicho dicho esto pues si no hay ese acuerdo pues el Estado no va a actuar no va actuar pues a favor lo que piensan unas instituciones y en contra de lo que piensan otras pero cuál es la puesta

Voz 3 11:08 del Gobierno central para este aeropuerto no

Voz 1142 11:11 la lo que los guipuzcoanos quieran lo que lo Guipuzcoanos quieran y como quieran que sea el el el aeropuerto pues eso lo que será siempre dentro de las limitaciones del ámbito que en que es está Si hay un acuerdo por la ampliación por la prolongación pues hablar es decir

Voz 3 11:28 es una competencia estatal del voy no lo bueno

Voz 1142 11:30 pero lo que no se va a hacer es de una con dunar instituciones que les parece una cosa y otra que les parece otro porque claro adonde adonde vamos yo creo primero como en otras cosas de de de la vida pues hace falta pues unos acuerdos internos y con acuerdos internos tratar de de e implementar los no estamos desde una visión de Estado no estamos ante una infraestructura de carácter estratégico para el Estado sí es una infraestructura estrategia para Guipúzcoa entonces en ese sentido pues el consenso tiene que venir de la propia Guipúzcoa estudiados una infraestructura estratégica para ello la como el tema de la presencia del Ejército no es Cuarte de Hoyo la presencia del Ejército en este ámbito de Guipuzcoano vamos a sean en concreto guipuzcoano pues es ahí estaríamos hablando en en otros términos

Voz 3 12:23 pasarela de Montparnasse cuáles son las intenciones de Madrid va a volver a incluir la partida presupuestaria para su construcción

Voz 1142 12:29 bueno yo no lo sé en este momento me parece pues una de las obras y remodelaciones que del Ayuntamiento de San Sebastián que podrían incluirse pero bueno yo no estoy en lógicamente el él la construcción del presupuesto el proyecto de Presupuestos pero si me pregunta por mi opinión pues yo trataría de incluirlas

Voz 3 12:55 oiga quiero también preguntarle por los retrasos en Guipúzcoa para la obtención del carné de conducir las autoescuelas del territorio culpan a Tráfico que es lo que está pasando y sobre todo cuando se va a solventar esta situación

Voz 1142 13:07 no es un tema pues es más complicado de lo que parece porque una huelga muy importante

Voz 5 13:13 de seis meses

Voz 1142 13:16 sí efectivamente ha habido una acumulación de personas pero también tengo que decir que en estos momentos esa acumulación de personas en estos momentos a mí según los datos que tenemos

Voz 5 13:29 desde que

Voz 1142 13:31 no es que apunta para hacer el examen práctico hasta que lo hace es un mes mes y medio evidentemente que debería de debería de ser menos pero no estamos en unos retrasos tan tan grandes e desde que se aprueba el teórico hasta que se hace el práctico pues sobrepasar pues lo cinco semanas más o menos puede todas las autoescuelas cada una vez al mes en algunos casos a cinco semanas llevan a todos sus alumnos a realizar el examen que pues probablemente incorporar antes de fin de año pues un par de examinadores más ir vamos a ver si así se comienza pues a a disminuir esos plazos que ya digo no me parecen tan excesivos

Voz 3 14:25 estamos a las puertas del Festival de Cine de San Sebastián creo que además veremos pronto al ministro de Cultura también aquí porque va a inaugurar la escuela esta misma semana la escuela de el el sábado

Voz 1142 14:36 el sábado expresaba enamora de escuela de

Voz 3 14:38 sin Elías Querejeta exactamente y además el ministro de Cultura siempre ese alguien que sólo aquí en solemos ver que durante el cine malo

Voz 1142 14:45 claro si efectivamente ha confirmado la presencia tanto en ocupación con la inauguración el festival In estaba por aquí pues estar aquí el sábado y el domingo efectivamente bueno pues yo creo que eso es siempre lo ha sido para San Sebastián para el Festival de de Cine contar con el apoyo del ministro serio porque en el fondo su apoyo de Gobierno de España il yo creo que oye fundamental también pues para la internacionalización de este Festival Internacional para su difusión para que sea conocido para su propio prestigio no en vano pues hemos pasado ya sesenta Hay seis años de sesenta y seis vieneses eran menos de de festival no yo creo eso pues continuará ese apoyo esas presencia de los mismos desde Cultura sucesivos pues un festival de esta magnitud no sabría ha sostenido ya habría pasado pues los perros por lo habría sobrevivido a las situaciones que hemos vivido vivimos en su momento Don en este país algo absolutamente pues meritorio de la ciudad meritorio de los donostiarras mérito de los organizadores meritorio también de las instituciones miento Diputación Gobierno vasco ir estado oiga decíamos que había tenido una

Voz 3 16:00 Stage bueno más o menos suave por aquello del verano que ahora ya empieza a la marcha también en la Subdelegación del Gobierno que retos se marca en esto

Voz 1142 16:08 nuevo cargo bueno el el principal e fundamentalmente dos por un lado pues uno práctico no yo es que los servicios que está estación del Estado presta a los ciudadanos pues eh mejorarlo esta tarde mejorarlo estábamos con lo de tráfico efectivamente el Estado eh presta el servicio lo debe prestar de de de tráfico el carné de conducir de examinarse etcétera pues debe corregir los de los problemas que que hay uno es tema Extrangería está funcionando razonablemente bien en lo que esto permisos temas de de pasaportes Si y carné de identidad está funcionando bastante bien aunque las mañana se vean en las comisarías una cierta cola pero también todos tenemos que darnos cuenta que no se puede ir a resolver el tema del pasaporte pues el día anterior a viajar a un sitio en el que además no lo piden con seis meses de caducidad que eso también tenemos que me pasó el año pasado a mí me pasó el año pasado que sí que iba a un sitio de repente unos días antes pues hace falta seis meses de caducidad el el pasaporte está ahí bueno pues efectivamente pues yo me tuve que ir a la la que hundía pues a las seis de la mañana porque yo no no sabía eso sino pues ha hecho pues como hay que hacerlas cita previa o un mes de antelación y tan tranquilo pero aún no ha pasado nos pasa a todos bueno pues hay que darle salida a la segunda parte es la visualización de la presencia del Estado al final el Guipúzcoa es fruto de un pacto entre los municipios guipuzcoanos Si el estado en el fondo las instrucciones originarias de Gipuzkoa son los municipios y el Estado derivadas de ellas surge posteriormente las instituciones forales el Gobierno vasco para prestar servicios a los cubanos hijo de ese papel de institución que surge o o que está en el origen de de de Guipúzcoa pues debe de ser debe ser de visualizado y trasladado a los vitorianos en la forma adecuada

Voz 3 18:15 pues nada confiemos en que lo consiga Guillermo Echenique subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa muchísimas gracias y suerte en esta tarea por muchísimas gracias a vosotros hasta otro día gracias a favor