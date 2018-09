Voz 1 00:00 hoy por hoy San Sebastián que apenas no es la primera vez que se propone aunque

Voz 0813 00:14 la fecha nunca se ha llevado a cabo hablamos hoy de Memoria Histórica en la ciudad tras esa petición que la pasada semana realizaba Aída vacía el Ayuntamiento la retirada de la Medalla de Oro al ministro franquista Silva Muñoz se le concedió en mil novecientos sesenta y nueve y la retirada también del Sagrado Corazón por ser una obra construida por presos de la dictadura tertulia de concejales en los micrófonos de Hoy por Hoy San Sebastián nos acompañan este mediodía Amaia Martín portavoz qué tal Amaia Almirall portavoz de Atxondo Guardiola Ángel Dion miren al visto el portavoz del Partido Popular que tal miren hola buenos días Juanra Avilés por el PNV es además el concejal de Presidencia con la muerte

Voz 0828 00:52 hola buenas Guardian bueno vamos a ver deprime

Voz 0813 00:55 lo que me halle Martín argumenta un poquito más esta petición que lanzaba la semana

Voz 2 00:59 Adán después hacemos ronda de valoraciones Si bueno poniéndolo un poco en contexto consideramos que nuestro país han dado pasos en el ámbito de la verdad justicia y reparación pues romper pues esa labor que había que hacer después de ese largo periodo franquista no negro de nuestra historia Sande dado pequeños pasos pero todavía hay muchas cosas que tenemos para hacer que recordar el día trece de septiembre a quién Donosti estuvimos toda todos los miembros de la corporación rindiendo homenaje yo recuerdo a esas cuatrocientas personas donostiarras asesinados por el franquismo que perecieron entonces consideramos que hay que seguir dando pasos que es inaceptable que todavía a día de hoy un ministro del régimen franquista tenga la máxima condecoración que otorga este Ayuntamiento pensamos que que en un régimen democrático en una democracia como la nuestra estos hechos no pueden seguir así también pensamos que hay que abrir un debate una reflexión acerca del futuro de monumentos erigidos en la época franquista con una estética claramente consonancia con la misma de la época que fue subvencionada en parte también por el ayuntamiento franquista que su arquitecto es el mismo del Valle de los Caídos evidentemente en aquel momento me contó con la corporación impulso de una corporación franquista por todos estos motivos consideramos que estas son cuestiones que han de ser debatidas portadas por toda la ciudadanía

Voz 3 02:45 Amaia Almirall

Voz 2 02:47 pues ser compartimos que se han hecho muchas cosas

Voz 4 02:51 pero quedan muchas por hacer eh por ejemplo bueno y entendemos que de la escultura que se colocó en el dos mil catorce que es al la que alrededor se hace ahora el homenaje a esas casi cuatrocientas personas que fallecieron a a raíz del golpe militar del XXXVI recordamos a media ciudad que abandono eh la ciudad eh media la mitad de los habitantes que decir de ochenta y pico mil personas cuarenta y cinco mil tuvieron que abandonar sus hogares y luego tuvieron vueltas pues bueno eh no siempre en las mejores condiciones Ny su vida cambió radicalmente Nos parece muy importante en todo esto eh que se haga un trabajo sobre lo que realmente sucedió eh esa es una cuestión que el constantemente la están pidiendo desde el morbo las asociaciones e memorialista el movimiento memorialista que compartimos creemos que este acuerdo es cuestión por ejemplo que se plantea ahora habría que trabajarla en el consejo que de memoria histórica y en ese sentido eh bueno ahí hay que trabajar tanto datos históricos que como de otro tipo pero eso sí

Voz 5 04:11 los primeros en esa petición concreta una herramienta ya me refiero a esa Pepa Bueno la de la medallas más pero la

Voz 6 04:17 de la de

Voz 4 04:20 en fin la ganamos por el Sagrado Corazón bueno pues creemos que hace falta también un trabajo de profundización que se pregunten Nos parece bien siempre hemos estado a favor de de ese tipo de bueno de acciones desde luego EH Bildu respetaría la lo saliera de ahí pero creo que ustedes carencia a ustedes qué les parece creemos que previamente hay que hacer un trabajo muy importante han este Gobierno no ha sido capaz de hacer una a la actividad de homenaje conjunta con el movimiento memoria artístico de la ciudad el día trece de septiembre tenemos dos convocatorias en dos horarios diferentes en torno a la a la misma cuestión en el mismo sitio entonces sano hemos superado eso y ahora nos vamos a meter con cosas más grandes creemos que eso también hay que trabajarlo con consenso en ese consejo y desde luego este grupo respetará lo que se trabaje en ese consejo también respetará tenemos que hablar con nuestra gente también nosotros no nos hemos sentado a hablar con las gente de EH Bildu e al respecto y yo no me voy estar en ese sentido en opiniones puedo dar mi opinión personal pero no no todavía como grupo porque es algo que no lo hemos trabajado aunque insisto creemos que el sitio para trabajar esto es el consejo de la memoria histórica la ciudad miren al visto por

Voz 7 05:48 bueno pues nosotros nos sorprendió la interpelación sin más pero ahora o quitar la medalla que no sé que lo que aprobó el pleno de AVE que tampoco yo creo que es dentro yo nací en mil novecientos setenta y cinco vamos soy una afortunada de haber vivido en la democracia de este país bueno si hay que revisar todas las memoria todas las medallas de oro que ha otorgado esta ciudad que se revise todas así nos vamos a dedicar a eso no creo que estemos bueno creo que una vez las prioridades pero creo que me relaciono con la ciudadanía de una manera normal y las prioridades de los ciudadanos donostiarras en el dos mil dieciocho no creo que esté quitarle la medalla que yo he tenido que mirar en Wikipedia quién era mismo estaba repasando quién era este señor

Voz 8 06:35 Federico y veo que estamos

Voz 7 06:38 todo hace once años nada más y nada menos bueno pues si alguien se va a poner una medalla quitándole una medalla a una persona que se murió hace once años que es verdad que fue ministro de Obras Públicas en la época franquista pero también luego tuvo un cargo político en la en la era de la democracia es decir hubo hizo una transición yo creo que también hubo muchos españoles que han hecho una transición a lo largo de su vida que yo la respeto sáquennos que ellos verán lo que han hecho pero que yo creo que la social pero eso también tiene que valorar los decir es cómo quién una persona a ha pertenecido a una banda terrorista como ETA también ha hecho que ahora se reinsertar en la sociedad y la sociedad le da la posibilidad de reinsertarse renegar de aquellas cuestiones no pasan bueno pasa con ETA pasa con muchísimas cosas como va has podido delinquir en otros en otro en otros aspectos no pues alguien que ha sido ministro en una época determinada luego llega la democracia a España y también hizo su transición entonces y de esa es la preocupación que tenemos en el Ayuntamiento de San Sebastián yo desde luego como portavoz de un grupo político para mí no es la mayor preocupación yo una de las cosas que he visto que adjudicó este señor es la la autopista Bilbao Behobia en el año sesenta y nueve bueno pues también mal por su mal tenemos que seguir yendo en burro a Bilbao que bueno y aún y todo fíjate es una es una autopista que algunos que nos visitan dicen alucinante que eso sea una autopista no pero bueno es verdad que tenemos una orografía complicada hay que siempre está de obras etc etc eso es otra cuestión pero bueno dentro de sus cosas horrorosas están en en haber hecho o adjudicado SA era Diego por aquí he logrado también en Sevilla no sé dónde estaba leyendo porque había creo que me tenía que meter en Wikipedia para saber quién era este señor así yo soy una inculta pero yo creo que salimos a la pueden hacer ustedes una encuesta mañana en la en la calle preguntan quién es este señor yo estoy segura que no lo sabe ni el uno por ciento de la población donostiarra

Voz 0813 08:39 Juanra viles bueno yo antes que nada me gustaría

Voz 0828 08:42 a puntualizar dos cosas no la primera se hablaba de del consenso nuevo sobre el tema de la memoria histórica y me gustaría recordar que la conmemoración del trece de septiembre que este Gobierno ha hecho suya y que la institucionalizado es una propuesta que nació en el consejo de la memoria histórica y concretamente del sindicato LAB por lo tanto yo creo que no sólo no no buscamos consenso sino que además cuando hay ideas hay acciones propuestas por grupos que ideológicamente pueden estar más o menos cercanos en este caso una central sindical la la las hacemos nuestra luego eso el primer aspecto porque probablemente no lo sepa la ciudadanía II segundo también tienen que ver con el tema de los de los valores democráticos ya que voy a citar un poco lo que otra también la doctrina que una cosa es la reinserción y el cambio de la ideología de uno mismo de las diferentes personas es decir haber participado o no en un en una organización este caso hablaba la señora el bis turno en organización terrorista en otro caso de un de un Gobierno de un régimen no Demo ático y otra cosa es que hay arte que tener un reconocimiento social por parte de las instituciones en este sentido yo

Voz 9 09:56 yo comparto comparto la política o la

Voz 0828 09:59 la doctrina que tiene lo la dirección del Memorial de terrorismo de Gasteiz por cierto que que creo que conocen todos ustedes en el cual hace una gran diferencia entre el recorrido personal siempre atado arresto Eto'o dos que ese recorrido o esa personalidad sea objeto o no de reconocimiento por parte de la sociedad hace una distinción que no es baladí en ese sentido yo creo que el lo que traemos ahora que son dos temas distintos ya voy un poco a la propuesta de de irá vacío la retirada de Conde de condecoraciones honores de la ciudad a personas vinculadas al régimen dictatorial yo creo que puede ser un algo que además se votó en pleno Bono efectivamente tiene sus sus sus aristas y ha dicho una señal de una persona también que falleció hace once años etc pero bueno simbólicamente el reconocimiento tiene un valor eliminarlo también nosotros no nos cerramos a hacerlo de hecho el pleno se posicionó en ese primer punto no así en el segundo de la moción iba último está en el ámbito de de la figura de Sagrado Corazón creo que vincular la figura de corazón que es una imagen religiosa y artística que por cierto recoge la propia Ley de Memoria Histórica la las excepción en es de las de las representaciones artístico religiosas no tiene que ver poco tiene que ver con el periodo en el que se hicieron en esa Si llevamos esa dinámica a hasta el último exponente pues efectivamente quizás habría que también eliminar la Variante de San Sebastián que se construyó en la época franquismo u otras se que los ámbitos simbólicos no son los mismos pero entiendo también que la ciudadanía donostiarra ha hecho del Sagrado Corazón un elemento al que le ha eliminado el carácter político que podía tener no ha sido religioso pero si el político en esto también para acabar pondré aún un ejemplo la avenida Navarra de San Sebastián que tantos ciudadanos donostiarras asumen como en Navarra no es por nuestro territorio hermano sino en honor al era no era al tercio de la CAR que tomó la ciudad propiamente el trece de septiembre en honor a ellos es por lo que se hace es avenida es avenida pierde ese carácter cuando la propia ciudadanía le va dando otro sentido entiendo que el caso de

Voz 4 12:17 se cambia cambia entiendo que el caso

Voz 0828 12:20 el corazón rebelde realizado en un periodo concreto no elimina o creo que la adopción los los donostiarras han convertido el Sagrado Corazón en algo distinto a lo que es el Franquismo pretendía al afortunadamente

Voz 2 12:34 bueno incorporamos en la tertulia el portavoz socialista Ernesto

Voz 0813 12:37 asco qué tal buenos días Yves Le pedimos lo mismo una valoración eh sobre esa propuesta que lanzaba la semana pasada con el tema de la medalla y con el tema del Sagrado Corazón

Voz 0801 12:47 bueno yo creo que hablamos de cosas bastante diferentes aunque se metan en una misma pregunta que eso puede preguntar lo que se quiera pero los temas son distintos el primero en los ayuntamientos en este caso las instituciones tenemos que tener homenajes medallas méritos a personas que han representado sistemas que no respetan los derechos humanos yo creo que es obvio que no sean de un régimen sean de la banda terrorista ETA o lo que fuera yo creo que se debe ser el límite pero no el límite en el caso concreto de Federico Silva creo que se llama así sino el caso concreto de que incluso en la ordenanza en este caso de la medalla pero de cualquier otro premio la ciudad la veríamos en el tambor de euros a cambio de puesto que deben ser personas que no hayan colisionado con la defensa de los derechos humanos de todas las personas porque así también afrontamos los ataques sexistas son los ataques de otro tipo que podía producido a lo largo de la vida personal de cada persona que se luego ha pasado a ser demócrata bienvenido sea pero eso es un trayecto personal pero en lo político si es importante la segunda reflexión sería que estamos hablando de méritos cada una institución

Voz 9 13:55 eh que sea el Ayuntamiento no democrática cuál habría que anular todos que habría que anular

Voz 0801 14:03 todos los que se han dado en ese periodo porque yo creo que el vicio no está sólo en quienes lo consiguen creo que era una medalla ha salido a la Virgen del Pilar en concreto no sé qué vinculación concreta tienen con esta ciudad pero bueno igual lo que habría que decir es que esos ayuntamientos no fueron elegidos democráticamente y por tanto anular todos los reconocimientos

Voz 0828 14:22 por algunos que nos gustaba más y otros que me gusta verme

Voz 0801 14:25 Nos entonces volverá a dar nosotros los que creamos oportunos como reflexión comparto lo que decía Amaia Almirall creo que estos debates es bueno reflexionar y analizar porque creo que hay un acuerdo muy amplio en los foros establecidos en los foros donde está también la sociedad civil y las personas algunos supervivientes todavía de la represión o hijos que sobrevivieron de la represión sobrevivientes en el cual ellos puedan ver cómo debemos abordar estas cosas de la mejor manera posible la posición de los socialistas es clara nuestra posiciones defensa de los derechos humanos defensa de los valores democráticos de las libertades y por tanto todas aquellas reconocimientos a personas e instituciones que Henin estaba ahí pues deberían ser retirados si les votamos a favor en el pleno anteriormente y lo volveríamos a hacer

Voz 2 15:12 habría que anular todos como dice ahora el portavoz socialista eh en principio creemos que había que anular todos a todos aquellos merecimientos distinciones que se han dado a personas relacionadas con el régimen franquista están de una forma tan evidente como pueden ser un ministro no nos entra es que no nos entra en la cabeza que este país todavía no haya haya hecho después de cuarenta años de la muerte del dictador en la cama recorrido o que han hecho otros países que han sufrido dictaduras pensamos que todavía hay un grave déficit democrático la en nuestro país y en nuestra ciudad todavía hay mucho trabajo que hacer hay que recordar que hay una ley de Memoria Histórica aprobada en el año dos mil siete la virtud de la cual obliga a las administraciones públicas en ejercicios con sus competencias retirar todas aquellas distinciones monumentos objetos que salten al bando franquista o la dictadura envía

Voz 0813 16:14 el Sagrado Corazón lo hace

Voz 2 16:16 yo creo que si uno mira toda la documentación que hay en el Ayuntamiento verá claramente que es un monumento exaltación del bando franquista el Sagrado Corazón se erigió para homenajear a los caídos por España de la misma forma que se hizo en Madrid en el Valle cuelga muros Ica otros partidos no tiene ningún problema en presentar posiciones que a nuestros considera maximalistas pero en Madrid por lo visto no deben ser como derribar el Valle de los Caídos nosotros estamos planta cuando abrir un proceso participativo de la mano de la ciudadanía consejo la memoria histórica también pero también de la mano de toda la ciudadanía donostiarra que se ponga sobre la mesa en qué condiciones se erigió toda la información ese monumento por qué se hizo que él no quién llevó a cabo el proyecto quien puso el dinero porque quizás si la ciudadanía donostiarra supiera cómo somos un aumento por probablemente cambiaría

Voz 7 17:15 qué opinión

Voz 3 17:17 mí me admiran Se eh

Voz 0828 17:20 eh yo creo que la gente tiene

Voz 0813 17:22 que yo creo que en este Ayuntamiento eso pues yo creo que el señor decide por la educación de este país

Voz 2 17:29 tiene muchas deficiencias igual la están educación de este país jamás se ha afrontado de una manera plenamente democrática el estudio ya veo que no pueden ser expediente pero ahora de repente no parece

Voz 7 17:44 que no nos está dando a todos un poco

Voz 2 17:47 nadie lo está dando seguro que estamos haciendo lo que se tenía que haber empezado a hacer en el año setenta y siete os eso mucho antes ojalá hubiera hecho si por parte de todos y tú no

Voz 4 17:56 bueno de repente no porque han en la intervención anterior decía una de las cosas muy importantes que creemos que hay que hacer eh junto con lo que se disponga eh osea se haga la eh consulta etcétera y el trabajo que hay que hacer en la memoria histérica es un trabajo de recuperación de la memoria de la verdad de saber pues se saben algunas cosas pero tras no ya a la hora de valorar el supuesto monumento vamos a dejarlo ahí eh pues todo eso hay que conocer

Voz 5 18:26 sólo hay la gente tiene que ha decidido habían la época Olmedo tiene que continuamos tiene que conocerlo todo todo eso que se dice

Voz 10 18:36 ha sido de repente no está ha sido que desde el setenta y ocho

Voz 0813 18:39 eso es todo

Voz 10 18:40 los únicos que

Voz 0813 18:43 tres vamos a respetar turnos que vecinos puestas Amaya Martínez con la recuperación de la memoria cada vez hace una valoración pero que igual es verdad si hacemos historia de todas las construcciones que se hicieron en San Sebastián en cada momento todo puede que todo tenga su puntito de que no lo sé que no tengo yo lo puedo decir que no tengo ni Pajín le acabo de decir que acabo de mirar en Wikipedia RCL este señor era ministro que recuperó la porque ha variado no está errónea con todos los datos decida sobre si si la institución donostiarra su única sea una de sus cosas a las que le va a emplear todo el tiempo dedica otra cosa es si bueno sí sí vale vale

Voz 4 19:23 ciertamente hemos perdido muchísimos años porque las setenta y ocho la transición tiene de nombre la realidad es que los aparatos eh militares policiales la judicatura etcétera etcétera todo eso no cambio de aquellos polvos estos lodos Icomos durante muchos años no se ha hecho un trabajo de recuperación de la memoria eh sensato e fidedigno eh con conocimiento con acceso a los archivos que todavía hay archivos a los que no se pueden acceder Sakon acceso toda la información lo cual es muy importante la aquello de la verdad os hará libres desde luego aquí ha sido muy difícil de aplicar y eso es algo muy tanta a la hora de tomar decisiones que la ciudadanía pueda tomar que se pueda discutir en el Consejo de la memoria histórica con conocimiento en todos sus extremos absolutamente en todos sus extremos hay que conocer in es

Voz 5 20:17 malo conocer de otro tipo de

Voz 4 20:19 de lo que sea de de construcciones pues no pues si osas y eso nos va a ayudar a construir unos futuro nuestro futuro si quiero decirle una cosita rapidísima al señor viles que efectivamente han trece septiembre Se se instituye la realizó así lo que le achacaban a este Gobierno es que no sea capaz de hacer

Voz 5 20:39 un momento de memoria conjunto con las asociaciones de la ciudad que votó que no a una moción que decía que hiciera el trabajo con tiempo con un modelo participativa en colaboración con el Consejo ida aquel ir luego pues pasan estas cosas

Voz 0813 20:55 quería a las víctimas del terrorismo también pedía la esos cuatro a eso en su querida

Voz 0801 21:00 porque a mí lo que me parece un poco triste de este debate es intentar buscar un enfrentamiento de las dos Españas de hace setenta años

Voz 0813 21:08 mientras en todos no no se puede como que no

Voz 0801 21:12 con todo el respeto no digo que lo hayas hecho tuvo unos instantes más que distante he dicho que nosotros defenderemos siempre que todas aquellas personas orientaciones organismos que no hayan respetado los derechos humanos por tanto las dictaduras no los han respetado se les quite todos los sí pero eso

Voz 0813 21:30 ambos del dos mil dieciocho todas son quitar un aparto partió de esa premisa de que son me parece fundamental que se daba

Voz 0801 21:36 me parece fundamental ahora bien creo que sinceramente hay muchas más cosas que nos unen que las que nos divide y que este enfrentamiento por tanto no es necesario que llegó es el enfrentamiento no debería ser necesario siquiera dijo mejor Ike eh podemos poner todos los medios para buscar los consensos de los acuerdos cuanto más amplios mejores unánime mejor que mejor ahora bien una cosa es esa otra cosa es aceptar quiénes que en Euskadi no ha hecho antes porque asistía a ETA también vamos a decirlo todo yo entiendo cabida había dificultades para poder tomar estas decisiones antes pero también reconozcamos que hasta hace cinco seis años existía ETA ya algunos estábamos amenazados de muerte Nos intentaban matar no era fácil tener este debate con otras armas encima de la mesa está en Marte por fin se plantea en un escenario democrático sin armas sobre la mesa pero merece también un poco de turismo político hablar de la represión del Estado y olvidar que el terrorismo ha convivido con nosotros muchos años por desgracia y hasta hace bien poco

Voz 0813 22:36 y tabaco tenemos una patera ocultarlos todos los a veces que cuadra viernes se llevó a aclarar tan

Voz 0828 22:42 lo un poco la la la postura de EAJ PNV no es decir es porque ahora lo que falta es que unos eran también con con el franquismo no recordar ya que que nuestros militantes y familiares estuvieron legalizados perseguidos exiliado siete CTC no probablemente si no hubiera sido así muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí luego creo que hay una sensibilidad clara en parte por parte del pertenece esta vasco culto o lo que sea la recuperación de la memoria histórica y coincido además con otros grupos que también estuvieron compañeros en aquel viaje como el Partido Socialista y otros que que que lo fueron en la visión que están haciendo la interpretación que ahora hacia el Señor nuestro Gasco no es decir yo creo que eh nos une mucho más cosas que lo que nos separan creo además que se está vendiendo una imagen creo que políticamente puede tener cierto rendimiento pero que no tiene nada que ver con la realidad es que en Donostia no se ha hecho nada a favor de la recuperación de memoria histórica no es cierto Donostia ha sido una ciudad ejemplar y no lo digo como miembro del Gobierno actual que ha hecho todo lo que ha podido sino incluso los anteriores

Voz 0813 23:48 el anterior incluido el anterior

Voz 0828 23:50 ha sido una cadena que viene de lejos yo creo que nuestra ciudad no olvidemos no ha tenido que esperar a que una ley le digas que tenga que eliminar el nombre de las calles y las plazas vinculadas al régimen franquista no lo ha tenido que esperar otros si no ha tenido que esperar a que elimine ninguno de los símbolos franquistas o de la dictadura otros sí los únicas placas que quedan lo reiterado hasta la saciedad son aquellas vinculadas con espacios o con fachadas de VPO donde el Ayuntamiento ofrece a esas esas sedes en comunidades el abonar el coste de retirar esas placas luego Donostia creo que ha hecho un trabajo desde hace un montón de año no es desde hace décadas y además yo estoy de acuerdo también con lo que decía Ernesto Gasco en unas condiciones que probablemente otros no tenía muy difíciles ya ha hecho en este en esta senda un camino muy importante eh proponer ahora este tipo de de propuestas por supuesto son lícitas pero sinceramente no creo que ni siquiera responden a la necesidad de la propia memoria histórica yo creo que abrir debates cuando todavía no hemos cerrado otros no ayudan a avanzar y eso no quiere decir que aquellos que estemos

Voz 0813 25:00 debate son las que hay que cerrar

Voz 0828 25:01 luego pues Molés que en en la memoria siempre en la misma propia idea de la memoria hay una una clara que es la memoria reciente también donde también tenemos un montón de de aspectos va a hablar yo no voy a decir tampoco aquello de que estamos hablando de la guerra de nuestros abuelos la dictadura llega hasta el año un setenta y cinco hasta el año setenta y ocho vuelos no porque hasta la más si vas al censo si vas a los datos verás que la mayoría de los ciudadanos es que tienen hoy en en el año setenta y cinco una mayor a los ciudadanos donostiarras de hoy tenían mayor más de dieciocho años se porque la dictadura no sacaba el año treinta y nueve es decir te tienen una complejidad pero yo creo que abrir debates eh

Voz 0813 25:42 por qué no han tiene la doble parada tenemos si es lo fácil que resulta pedir cosas en Madrid volar el Valle de los Caídos conocido Valle de los Caídos en el valle cuelga moros y luego aquí cuando se aspire a hacer cosas en el mismo sentido avanza la memoria histórica todo son excusas Toxo maximalismo ponerme excusa

Voz 11 26:02 tenemos que tenemos que dejarlo aquí porque no

Voz 0813 26:05 nos agota el tiempo así que tiempo tendremos de seguir hablando y a ver qué sucede finalmente con esa medalla y a lo mejor quién sabe con el Sagrado Corazón gracias a los cinco por haber estado esta mañana

Voz 1 26:15 otro día

Voz 12 26:20 hoy por hoy San Sebastián