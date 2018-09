Voz 1 00:00 hoy por hoy Guipúzcoa

a las doce y veinte minutos el Guardian buenos días resueltos ya afortunadamente algunos de los viejos problemas que han estado dando vueltas durante años incluso décadas toca ahora pensar cómo queremos que sea en adelante qué proyectos destacados van a marcar deben marcar nuestro foto pero para estar a la altura de las zonas más avanzadas de Europa pero sin dejar de ser un territorio donde la cohesión la solidaridad o la justicia social sigan siendo señas claras de nuestra identidad en los próximos minutos vamos a ir desgranando algunos de esos proyectos destacados algunos están ya en marcha y otros lo van a estar en breve hoy les saludamos desde la recién abierta escuela de cine Elías Querejeta en Tabacalera una escuela que forma sin duda parte de esa Guipúzcoa hacia la que queremos dirigirnos en la que la cultura tiene que tener también un peso importante Denis Itxaso teniente de diputado general diputado también de cultura turismo deportes y cooperación qué tal muy buenas

Voz 3 01:12 hola buenas serán expuestas como se imagina usted la aquí pues el futuro bueno

Voz 4 01:18 que de entrada diría que fortalecida de vale

Voz 5 01:22 pues no yo creo que muchas de las cosas que nos pasan que queremos que nos pase deben estar presididos por unos valores y creo que muchas de las cosas buenas que le han pasado a este territorio a Guipúzcoa ha sido porque han estado guiadas por unos valores no tenemos muchos fenómenos por delante sociales que son nuevos que o quizás no tan nuevos pero que se están como diciendo no sea la inmigración sea el envejecimiento de la población sea problemas de carácter económico la demografía las cuestiones de los transportes bueno yo creo que tienen que estar guiadas todas las soluciones que vayamos aportar por los valores de la sostenibilidad del respeto de la convivencia esos valores deberían de estar en eh digamos presidiendo nuestras acciones a veces nos perdemos en acciones en infraestructuras que hay que hacerlas pero creo que es bueno que desde la política seamos capaces de darle a todo es un marco de de dicte qué tipo de valores queremos que nos que nos identifiquen no por los que seamos reconocidos como guipuzcoanos

Voz 1915 02:17 vamos en la buena dirección

Voz 5 02:19 yo creo que vamos en la buena dirección efectivamente como decías ahora la entrada en Guipúzcoa está dando solución a problemas viejos hemos hemos encauzado el problema de los residuos el tema de las carreteras está también yo creo que terminado básicamente creo que ya se han hecho todas las carreteras que debían hacerse tenemos también un proyecto muy claro que ya está en marcha que es el de conseguir que topo que hicieron nuestros bisabuelos se extienda por toda la costa llega a más gente tenga más estaciones mejores frecuencias penetra en la universidad y además Renfe esté conectado a también con toda esa línea de la costa hay tengamos por tanto un un sistema de transporte metropolitano ferroviario de Cercanías muy potente que llegue a a quinientos mil seiscientos mil habitantes se está dando soluciones a estas cosas pero lo importante es cómo encaramos los debates del futuro Icomos seguimos sembrando proyectos para que no pare Guipúzcoa de avanzar que es un poco el problema que a veces hemos tenido en el pasado no los que que hemos tenido fruto de del desacuerdo fruto del enfrentamiento y fruto de la falta de convivencia momentos de parálisis que nos han impedido pese a nuestros recursos en nuestras capacidades que son muchas seguir avanzando no

Voz 6 03:27 y cuáles son los retos los principales

Voz 1915 03:29 estos a los que vamos a tener que hacer frente en

Voz 6 03:31 en un espacio corto de tiempo pues yo sí tú

Voz 5 03:34 ya que enumerar los pondría en el primero de todos

Voz 6 03:37 es un problema demográfico o sea yo suelo decir a

Voz 5 03:40 a veces para llamar la atención y de modo un poco provocador que estamos asistiendo a una especie de suicidio demográfico porque no tenemos a penas natalidad eso obedece a muchos problemas evidentemente siempre están ahí las cuestiones económicas las familias no tiene en en la estabilidad laboral que ni ni los ni las empresas ofrecen a veces las condiciones de conciliación laboral y profesional y personal como para poderse atrever a tener una criatura pero es verdad que hay otros problemas además de los económicos hay hay hay un fenómeno culto Dural que está muy presente en toda Europa la vieja Europa cada vez es más vieja porque incluso los países más avanzados con mayor renta per cápita con mayores capacidades económicas están teniendo muy pocos hijos por tanto hay un problema de cómo vamos a afrontar el futuro quién va a pagar nuestras pensiones y ahí creo que no deberíamos de disociar ese fenómeno del fenómeno de la inmigración ahora mismo el Gobierno vasco acaba de lanzar un proyecto se está hablando mucho Alemania lo lleva haciendo también no veamos por favor la inmigración como un problema sino como una oportunidad regulemos la porque evidentemente no podemos dar cabida a todo el que quiera llegar aquí pero aprovechemos esa capacidad esos recursos humanos que los llegan también para levantar este país como hemos hecho en los años cincuenta y sesenta cuando han venido oleadas migratorias que nos han permitido fortalecer nuestra industria de otro modo vamos a tener serios problemas a futuro

Voz 17 12:10 hoy por hoy Guipúzcoa

Voz 1915 12:12 eh doce y treinta y dos minutos habíamos dejado la charla con el teniente de diputado general en los retos a los que debe hacer frente en Guipúzcoa le preguntamos por esos focos prioritarios a los que debemos atender de los que debemos ocuparnos como les suele gustar de tira usted ya hablaba entre otros del tema del envejecimiento de la conciliación laboral y familiar el tema de la inmigración tan tristemente de moda durante ya demasiado tiempo seguramente

Voz 4 12:41 si vuelve a insistir en que en buena medida es porque solamente al el cariz que tiene como problema que hay que hay que

Voz 5 12:49 abordar no también tiene muchas dosis de oportunidad la inmigración hay países euro

Voz 4 12:55 pero es que la están tratando de forma intensa

Voz 5 12:58 Peral como una oportunidad como un recurso que también llega para contribuir a levantar un país es decir que cuando tenemos una natalidad tan baja cuando tenemos un nivel de envejecimiento está en alto cuando sedes se demuestra a la primera que los umbrales de natalidad del de las personas inmigrantes son de media mayores que las personas nativas pues por ahí podemos tener una posible solución de abordaje de un problema demográfico que empieza sería muy serio eh porque el envejecimiento requiere cada vez vivimos más de eso se derivan eh compromisos de carácter sanitario de servicios sociales y todo eso hay que poder financiarlo tenemos digamos para nosotros los guipuzcoanos y las guipuzcoanas un buen colchón social un buen sí Sistema de Atención a la Dependencia a los mayores pero necesitamos poder sufragar lo y para eso necesitamos una fuerza productiva y una base que que levante nuestras empresas para que sean más competitivas para generar más riqueza para que paguen más impuestos más gente trabajando que paguen más IRPF que paguen masiva esa con todo eso es con lo que vamos a poder soportar esa gran apuesta que hemos hecho para que Guipúzcoa sea el territorio europeo con menor es desigual la Hades eso tiene un coste o mejor dicho eso requiere de una inversión que hay que poder sufragar y por eso creo que la inmigración hay que empezar a verla de forma caleidoscopio causa que hay que verla de forma mucho más integral y que también como una como una oportunidad por favor también ir terminando con algunos bulos sobre las ayudas gratuitas inmerso Matas y alegres que presuntamente se debe de dar a todo el que pisa tierra guipuzcoana porque eso no es así

Voz 6 14:35 por qué cuesta tanto darle la vuelta a esta situación

Voz 5 14:37 bueno pues cuesta mucho porque obviamente hay estados de necesidad hay una clase media que ha sufrido mucho durante esta última crisis y esa clase medidas ha visto amenazada en sus estándares de bienestar

Voz 4 14:49 el miedo es libre hay todo todo el mundo quiere para

Voz 5 14:53 sus seres queridos los mejores en las mejores condiciones de vida y bueno somos así los seres humanos entre otras muchas virtudes también tenemos algunos defectos si reproducimos pues bajas pasiones y lo que nos hacen ver al otro esto no es ninguna novedad a lo largo de la historia como una amenaza pero eso del mismo modo que las instituciones nos hemos conjurado para afrontar el problema de la violencia de género o la el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres salarial la conciliación idiomas en esta cuestión hay que implicarse hay que dejarse como en el resto de los casos que acabo de citar poniendo a anteponiendo los valores a los votos anteponiendo los nuestros valores ha el riesgo inmediato de poder perder ocasionalmente apoyo electoral porque de otro modo no vamos a poder avanzar

Voz 1915 15:41 es necesaria una transformación social ya a nivel de territorio me refiero ahora a infraestructuras y demás

Voz 5 15:46 bueno pues yo creo que en estos momentos Gipuzkoa más allá de las cosas que están pasando en en San Sebastián de las grandes infraestructuras de los del metro de Donostia aldea o de la incorporación de Renfe al sistema ferroviario de cercanías que que ya citado antes pues están pasando cosas muy interesantes no en en Irún tenemos una playa de vías nueva que se quiere reconvertir en un espacio de oportunidad creo que si no me equivoco luego vais a poder

Voz 1915 16:07 hablaremos del alcalde con el alcalde de Irún

Voz 5 16:10 está llegando también se están reformando hay una propuesta de la Diputación foral en colaboración con el alcalde con el Ayuntamiento para tener nuevas entradas a esa zona que viene estando colapsa de ha sido noticia durante todo este verano con la ronda sur y con las conexiones a al centro de Irún en Eibar Se está haciendo una infraestructura de primer orden que a veces pasa de refilón y calladito pero es muy interesante ver cómo está la construyendo una gran infraestructura digamos ciclista una el el el vídeo Ride con digamos más ambicioso que hayamos hecho nunca en Guipúzcoa está haciendo en Éibar para conectarlo bueno pues por eso la orografía es tan complejas con el Eibar y con mal zaga y eso indica que en ese valle unas conexiones ciclistas a la altura de la de la demanda social y de la de la bueno de esa voluntad de poder movernos de forma sostenible no hay una red de las verdes que Marisol Garmendia está liderando desde la Diputación que nos puede permitir una visión alternativa del territorio es decir infraestructuras creo que tenemos que empezar a pensar en que las carreteras ya están hechas que necesitamos más transporte público y más más bicicleta Esa puede ser una gran apuesta de Guipúzcoa que podemos además darle un rango simbólico no

Voz 1915 17:18 oiga la cultura suele ser una buena seña identidad de un país vamos aprovechar que estamos donde estamos de hecho nos acompaña ya el director de esta escuela de cine Elías Querejeta Carlos muy muy buenas aprovecho para saludarle quería hablar precisamente de algunos proyectos relacionados con la cultura como esta escuela de cine todavía sin inaugurar que supone su puesta en marcha cierra ese bucle en el que también están a Filmoteca Vasca

Voz 5 17:42 bueno yo creo que es una fórmula feliz como tuve ocasión de ayer de decirle a los propios alumnos que nos permite vincular la Filmoteca la propia Tabacalera y el festival de cine que tienen trayecto Doria conocimientos recursos alianzas que no que viene exprimido bien aprovechados puedan dar lugar a un a un centro de excelencia de formación cinematográfica tenemos musical en en en Gipuzkoa como Centro de Excelencia de la formación de alto nivel en música tenemos Basque Culinary Center en la gastronomía tenemos centros de investigación científica el cine siempre han sido santo y seña de este territorio y además hay capacidades que se están mostrando en los diferentes premios en los Goya ya incluso estar en la antesala de los de los Oscar hay capacidad queremos tener una mirada integral al cine seguir generando talento tener de alguna manera ese plazo eh que es una escuela un centro formativo que puede servir al festival que puede ser a la Filmoteca para seguir generando nuevos profesionales en múltiples disciplinas que son necesarias para la pervivencia del cine

Voz 6 18:45 el archivo el mundo de la programación el cómo

Voz 5 18:47 Salgado por supuesto la creación de los nuevos productos Cinemanía

Voz 6 18:50 o gráficos del futuro en una escuela que ha ido muy rápido trazo

Voz 1284 18:56 bueno sí les pregunta a seguramente te dirá que no tanto pero no haremos pero es verdad que ha sido una pues

Voz 5 19:01 está en esta legislatura muy clara para fortalecer Tabacalera creo sinceramente que estamos ante la mayor y la mejor aportación que hemos hecho a tabacalera desde su apertura porque además tiene esa capacidad de reunir a todos sus actores eh bueno nos hemos nos hemos fijado de alguna manera nos hemos bueno pues se implicado muchísimo desde el departamento de Cultura en la en la puesta en marcha de este de este centro pero no hubiese sido posible en ningún caso sino tuviésemos pues aún director como como Carlos Molinero y una idea fundamentalmente que era la que él no ha propuesto una idea que lo convierte en un centro realmente innovador realmente distinto porque voy en centros de formación cinematográfica lo hay de mucho prestigio pero este es un centro distinto porque aporta miradas complementarias no

Voz 1915 19:47 un proyecto cultural ambicioso pronto comenzarán las obras para la transformación también del Koldo Mitxelena hay quién no acaba de entender que vayamos a gastarnos nueve millones de euros en este proyecto

Voz 5 19:55 bueno pues habrá que explicarlo más y mejor obviamente el el centro ha cumplido veinticinco años desde su reforma no solamente tiene achaques estructurales sino que necesita reformas para hacerlo más accesible sobre todo lo que queremos es ampliar los servicios no nos parece que llega ha llegado un momento en el que después de Tabacalera después del dos mil dieciséis Capitalidad Europea de la Cultura la después del Museo Balenciaga después de tras muchas inversiones que la Diputación ha contribuido a hacer en este territorio tiene que mirar a sus centros de referencia al centro Koldo Mitxelena no es son centro de barrio no es una casa de cultura es un centro a nivel de territorio referencial por su patrimonio

Voz 6 20:30 su bibliografía pero tiene que adaptarse también

Voz 5 20:33 siempre os necesitamos más espacio para los estudiantes necesitamos más espacio para la hemeroteca y las personas que todos los días quieren pasar allí un rato pues leyendo la prensa au sus servicios de préstamo bibliotecario queremos ampliar el público llevándolo también al público infantil hace falta contribuir a las pautas de lectura de los más pequeños y de las más pequeñas en definitiva estamos ante una oportunidad de ampliación también en horarios en servicios sin presupuestos para que ese centro no solo te respete y cuide a quienes lo han mantenido vivo que son sus leales esos fieles usuarios que con que con comparto y entiendo que que que sea un problema para ellos porque no va a dejar de tener unas digamos no bueno pues se incidencias la obra porque vamos a tener que cerrar el centro durante dos años pero les quiero lanzar el mensaje y la confianza de que vamos a tener un centro mejor y que durante las obras además vamos a poder prestar muchos servicios y de forma provisional en sitios alternativos llegará el momento de explicarlo

Voz 1915 21:35 quiero preguntarle también por el turismo ha sido el tema de debate de los últimos meses deja la garganta eso

Voz 6 21:39 sí

Voz 1915 21:41 entre otros motivos a cuenta de esa tasa turística por la que usted aboga para Guipúzcoa una medida que también rechaza buena parte del sector hostelero y hotelero de Donosti e incluso numerosos municipios del territorio

Voz 5 21:51 bueno pues no pasa nada porque no estamos de acuerdo con el sector no hay cosas en las que quizás no lleguemos a acuerdos pero nosotros de San Sebastián también como Diputación tenemos la voluntad de poder articular una un impuesto porque en el fondo sería un impuesto que permita dejar en manos públicas parte de la riqueza que que nos deja el turismo que es mucha y creemos que esa riqueza en manos públicas puede contribuirá a hacer de contrapeso o a neutralizar algunas de las e inconvenientes sociales que también tienen turismo y que los vemos cuando la ciudad se masificado con el territorio tiene momentos más intensos de ocupación no creo que creo que eso es importante se ha hecho en muchas ciudades fortuna Guipúzcoa es un mercado emisor también viajamos mucho ir en fin que nos esté escuchando sabrá identificar rápidamente que cuando va muchas capitales europeas paga pequeña Un pequeño impuesto turístico no yo creo el turismo no puede quedarse solamente en un sector de servicios porque eso es bueno lleva aparejado unas condiciones laborales que no siempre son las mejores y hay que buscarle el diente también necesitamos llevarlo en terreno innovador científico de conocimiento irá el turismo la al menos los territorios más inteligentes lo están haciendo puede tener esa vertiente de sociedad del conocimiento de datos de mejora de la gestión de los flujos para que no se nos venga encima yo insisto en la misma idea siempre turismo no puede ser una o la que nos pase por encima sino tiene que ser una ola que podamos surfear entre todos en la que nos sintamos cómodos y uno en la lengua que subidos a ella podamos mirar el horizonte con una cierta confianza sin llevarnos un revolcón porque hemos visto experiencias en las que el turismo se ha convertido en un problema y no queremos en absoluto que eso le pase a Guipúzcoa

Voz 1915 23:31 decía que nos acompañaba quien es también sacarlo

Voz 6 23:33 Murieron bueno gracias por atendernos este espacio para este programa de radio un gusto que estéis aquí es un espacio abierto a la ciudad así que encantados ha quedado muy chula te gusta si estás efectivamente que aún haya quedado sí

Voz 1915 23:48 bueno ahí recibe usted los primeros cuarenta y cinco alumnos del centro mañana arranca el Zinemaldia el sábado la inauguración oficial con ministro incluido

Voz 6 23:56 qué sensaciones tiene ahora mismo bueno sensaciones contradictorias contento muy contento por por ver a los primeros alumnos y ves que curso ha comenzado ya porque el Zinemaldia forma parte del programa al mismo tiempo cargado de responsabilidad no Devesa carácter pero siempre está uno pensando lo siguiente entonces bueno sí con responsabilidad alegre digámoslo así

Voz 1915 24:21 cuarenta y cinco alumnos creo que además se había muchos más candidatos a poder entrar a la escuela y que algunos ha tenido que dejar han tenido que dejar fuera con pena

Voz 6 24:31 ha sido así efectivamente de la escuela no tiene una capacidad para cuarenta y cinco alumnos alumnas quince por especialidad

Voz 0400 24:37 y es verdad que el perfil

Voz 6 24:40 bueno la preparación de lo en general de los candidatos que recibimos entorno a ciento quince ciento veinte solicitudes pues era bastante elevado no sorprendió para hacer un una escuela sin una historia verdad aunque tenía ya obviamente una definición muy particular una identidad muy particular en fin una historia sin una historia previa que recibirá tanta atención a nivel internacional y que además los candidatos supieran dónde querían estar que venía en un sitio muy muy singular fue difícil la selección Un tribunal digámoslo así de selección compuesto por las instituciones que arropan al al proyecto si no Nos en algún momento llegamos incluso a ampliar un poquito la las plazas de alguna especialidad pero bueno decidimos mantener las quince por cada especialidad que era lo que a lo que vamos a tener poder atender con con calidad que es lo que queremos

Voz 1915 25:32 en Hoy por lo que pudo hablar ayer con sus nuevos estudiantes con los nuevos inquilinos de esta escuela que le transmitieron que buscan

Voz 6 25:39 bueno es tan bastante aturdidos por por el proyecto pues la unidad del proyecto por Tabacalera por lo que significa esto la verdad es que encontrar un espacio en el que convivan habiten un festival de cine internacional como San Sebastián como es el de San Sebastián una Filmoteca Vasca un centro de cultura que apoya a los nuevos talentos y que además en fin solamente

Voz 5 26:02 Vic ya en sí mismo impresionado bastante bien

Voz 6 26:05 que decirlo e Iker en este contexto pues eh nazca de manera tan orgánica natural una escuela estaban bastante aturdidos yo creo que ellos sintieron también en cierta manera la responsabilidad porque el compromiso es nuestro hacia ellos pero también de ellos hacia la institución es decir ellos tienen que de alguna manera práctico responder no pero aprovechar las oportunidades que un año aquí les va a propiciar cómo definiría usted esta escuela que quiere ser bueno es una escuela que es un centro de investigación también siempre que hablamos de centros de investigación pensamos en la ciencia con más dificultad de las Centros de Investigación en Humanidades hay muy pocos centros de investigación entorno la audiovisual yo creo que la base de la investigación es decir la base del no saber no digo de la ignorancia digo de no saber si degenerar preguntas es a partir de ahí donde salen precisamente las oportunidades y las nuevas ideas yo siempre digo que eso es una escuela que efectivamente se sustenta en el

Voz 4 27:07 conocimiento acumulado

Voz 6 27:09 Madrid tiene sesenta y seis años Filmoteca cuarenta hay mucha gente exagera mucho pero también en el conocimiento que no conocemos vamos es decir en los saber en la curiosidad por eso siempre digo yo es una escuela un centro de investigación no sé si es la mejor palabra pero es un centro de investigación vamos a decirlo así sida el cine también y creo que es un rasgo singular muy importante en este centro cuánto tiempo pasan a que los alumnos cuántos cursos son como el curso son estudios de posgrado es decir cursos intensivos de una duración mi no corta pero sí de media duración vamos a decir así el entorno a un año antes según ciclos de un año de tres esencialidad aquí del festival al festival es tiene una estructura circular es un viaje son viaje de regreso en cierta medida verdad del festival la siguiente festival que es donde a donde van a poder medirse asimismo es verdad porque ya tiene el término de referencia de este festival y luego existe en los luego hay un periodo de tres meses de septiembre octubre del año que viene hasta diciembre no presencial aunque podrían estar aquí para completar sus proyectos finales al final desde diciembre del año que viene pues se tendrán que presentar los proyectos que en cada una de las áreas han estado trabajando sí que digamos que son un año y medio aproximadamente de

Voz 1915 28:23 eh de curso sí creo que el festival es una de las asignaturas que tienen en en este curso en qué va a consistir

Voz 6 28:32 bueno el el festival formada es una parte consustancial del

Voz 4 28:35 el acto cualquiera que quiera

Voz 6 28:37 de casa en el mundo de la programación de la vía creo que no va a encontrar digo sinceramente dentro del mundo en ningún lugar mejor para formarse primero porque entran ya a partir de mañana en el festival con una acreditación que además les permite festivales ha programado una programación paralela para conocer la trastienda de todos los departamentos a partir del uno de octubre el festival se convierte una asignatura como decías lo que implica que todas las semanas cada quince días los distintos departamentos festival van a ir explicando primero valorando qué ha ocurrido haciendo un balance de la adicción que ellos han vivido casi desde dentro después programa la siguiente mes a mes semana semana todos los departamentos el comité el comité de selección etcétera hasta la preparación y la celebración del próximo Festival claro vivir desde dentro todo este proceso es un privilegio extraordinario al mismo tiempo les festival quiero utilizar esto para de alguna manera para sí mismo para reflexionar sobre el propio festival no Lider a veces decimos que es una escuela también para para las instituciones que forman parte de ella porque efectivamente dentro de esta reflexión necesaria también los festivales están viviendo grandes transformaciones en este siglo XXI en fin Pascal

Voz 1915 29:51 los suerte que vaya muy bien este primer

Voz 6 29:54 pues muchísimas gracias gracias hasta luego

Voz 1915 29:57 estamos metidos en harina cultural hablábamos con Denis Itxaso de ese proyecto de reforma del Koldo Mitxelena otro de los grandes proyectos para San Sebastián en este caso para todo el territorio en realidad José León es uno de los arquitectos que ha pensado este nuevo centro qué tal muy buenas bienvenido

Voz 18 30:12 qué tal

Voz 1915 30:13 bueno cuál es la intención con esta reforma

Voz 18 30:16 bueno la intención e habría que preguntárselo más bien a la propiedad que las veces Dennis nosotros lo que podemos explicar es cómo hemos resuelto esa intención de la Diputación plantea un programa de reforma de del edificio un programa muy ambicioso donde prácticamente se mantienen todos los usos el único So que que SR ubica son unas oficinas precisamente del departamento de Cultura de Diputación que van a ir a otro lugar todos los usos existentes se mantienen incluso se amplían y además quieren introducir usos nuevos como por ejemplo la incorporación de de las familias los de los jóvenes los más jóvenes los casi los decir los niños desde que empiezan a leer que empiecen a acostumbrarse a a ir a las bibliotecas no por un lado está ese ese programa

Voz 6 31:09 eh

Voz 18 31:11 por otro lado esta una voluntad de corregir un poco los defectos que veían que existe en el edificio de ajustarse a las nuevas maneras de de usar una biblioteca entendiendo que la la existente Se construyó hace veinticinco años en un momento donde no había Internet los móviles eran sólo para llamar Hinault todo el mundo lo tenía ahora la gente le en el móvil la Tablet usa el ordenador todo el rato la manera de estudiar a veces no es como siempre hemos hecho encima de una mesa sino en Cigales tumbado en uso en un sillón han cambiado las cosas en los últimos veinticinco años y Diputación ha pensado que ya ha pasado bueno en primer lugar había hacía falta unas reformas estructurales porque el edificio está viejito en cuanto a instalaciones en cuanto a la construcción hidratación ha pesado que ya va a aprovechar pues para intentar adecuarlo también para intentar cumplir las normativas europeas pues por ejemplo en materia de eficiencia energética hay un programa europeo que es el Europa dos mil veinte que bueno que se supone que de la administración de había sea un poco ejemplar a nosotros a la mayoría de la gente no está pidiendo que hagamos SITE que arreglen estos edificios yo creo que ellos deben dar ejemplo también tener sus edificios actualizados Alicia

Voz 6 32:39 qué va a ser lo más complicado de toda la obra

Voz 18 32:43 bueno yo no veo ninguna

Voz 19 32:46 el caso es no ninguna cosa espetó

Voz 18 32:48 ha complicado todo todos estos procesos siempre tiene sus complicaciones empezamos ahora partiendo de la de la idea que nos que nos dio a nosotros la eh el concurso ahora tenemos que trabajar mucho con la propiedad de siempre desde lo que desde lo que nosotros planteamos hasta dónde llegamos al final hay un recorrido largo entonces lo primero que estos quehaceres hablar con con con

Voz 0400 33:11 lo Michelena con sus asesores con los que han hecho

Voz 18 33:14 programa IS centrando corrigiendo los errores que podemos encontrar en nuestra propuesta ir mejorando los ir cogiendo alguna idea de las otras propuestas y así llegar a tener lo que queremos hacer a partir de ahí se iniciará el proceso que también es largo de adjudicación y construcción y equipamiento eh eh no hay es una cosa que vea que sea especialmente difícil osea quizás a veces de repente al principio lo más complicado es la comunicación porque la gente empieza a protestar que es lo que vais a hacer hay que no vais a hacer bueno estamos viendo lo que vamos a hacer tenemos un programa el programa es muy ambicioso eh yo creo que es actualizar y modernizar el edificio no creo que vaya a ser algo malo a veces hago las la la similitud con el edificio de la del estadio de Anoeta que hace veinticinco años

Voz 0975 34:09 bueno y ahora se acaba de reformar y parece que

Voz 18 34:12 bastante exitosamente bueno yo aspiro a que lo que lo nuestro sea parecido

Voz 1915 34:17 en fin pues José León tiempo tendremos sede hablar tranquilamente de cómo va a ser esta reforma de momento nada a ponerse a trabajar que no queda otra gracias Denis Itxaso que no le despedido gracias también para acompañarnos vosotros para otro día

Voz 17 34:33 nada vamos a parar unos minutos en la vuelta hablamos de turismo

Voz 1915 34:35 no sostenible hablamos también de Medio Ambiente hablamos de movilidad de Vías Verdes bueno de un montón de asuntos que tenemos todavía por delante hasta ahora

