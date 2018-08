Voz 0214

00:00

hay una cosa que es cierta mover las ahora sin saber la resolución final suponiendo que la resolución final sea mover las pues no es así yo no lo veo por qué porque si luego la resolución finales no mover las pues hay que volver a mover las es verdad que estas pinturas se puede mover ya sean movido seis veces me contaron ayer siete a lo largo de la historia pero que como ocurre con todas las obras de arte delicada cuanto menos se muevan mejor así que yo creo que lo más prudente por la conservación de las obras de arte sin entrar en otro tipo de cuestiones es esperar a que todo el proceso judicial termine de una vez que termine a acatar Louis y actuar en consecuencia