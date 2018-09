Tertulia de jóvenes 040918

Voz 1 00:00 en el Hoy por hoy Zaragoza

Voz 2 00:59 del aborto a favor contra tienen matices o la de Sandra Gómez cómo estás si bien bien bien ya en marcha rosario

Voz 0483 01:07 necesario el verano es imprescindible no bienvenido una vez más bienes Bellido cómo estás muy gracias por acompañarnos hoy con nosotros en el estudio o la Ursula Casanova hola buenos días todo bien bueno y nos acompañan chicas millennials en no sé si habéis visto el anuncio de una conocida marca deportiva en el que aparecen en el que aparecen bueno mujeres y hay como un como un homenaje común llamamiento con con una imagen que aparece de bueno unas

Voz 2 01:35 Chris montada a caballo con un pañuelo verde atado que les tapa la boca claro homenaje

Voz 0483 01:41 a las mujeres a favor del aborto de argentino no sé si habéis visto este último spot si menos Alessandra sí qué pensáis la nueva generación los millennials que penséis este asunto tan sensible siempre y hace unos años todavía más en nuestro país

Voz 1628 02:00 pues yo creo que el hecho de que el aborto sea considerándose como un asunto sensible no un poco un tema tabú yo poca cosa aquí aquí donde las mujeres pues lo hecho ese ir mujer esto por el hecho de ser mujer todavía continúan en un Txapote determinados tipos de derechos hay exactamente es lo que hemos visto en ella hace hace poco en en Argentina pero bueno es es el comienzo de algo que en Argentina se que va a cambiar eso está claro con enlatadas mujeres en luchas ahí será movilización que ha supuesto este cambio este casi cambio legislativo acabará siendo sí pues habrá que ver cómo se va desarrollando todo el tema en Argentina después

Voz 0483 02:35 piensas que esto puede ayudar a otras cosas cercanas nuestro país alrededor etcétera sí

Voz 1628 02:39 ha supuesto en España todavía tenemos que hacer muchos sí que tenemos una ley pueblo por supuesto mucho más amplia que que Argentina necesita cambiar llena Solà ley sino también pues mucho todo el tema todo el tema del aborto como se está llevando tal hibridación que hay hay que modifica lo puesto

Voz 0483 02:55 qué piensas bueno

Voz 3 02:57 de acuerdo con mi compañera sí que es verdad que bueno los derechos siempre sean adquirí un poco tras las revoluciones y en Argentina este verano se ha vivido una muy grande calles invierno pero bueno para nosotros hemos vivido todo esto en directo en verano es cierto que ha de ser un derecho que garantice la salud y el bienestar de la vida no entonces no lo que no podemos hacer es dar marcha atrás sino que las mujeres tanto mujeres en este caso porque es algo que nos confiere a nosotras no pero cuando se toma una decisión también conjunta tengamos la facilidad de de poder hacerlo las garantías tanto sanitarias como sociales de estar apoyadas sí esa es nuestra decisión

Voz 0483 03:46 eh tú piensas que hay un cambio de vuestra generación con respecto al anterior

Voz 3 03:51 sí creo que hoy en día el aborto no es un tema tabú puede que nos podemos referir a un tema tabú más el haber abortado porque no todo el mundo lo entiende no todo el mundo lo comparte es muy respetable pero ya no es un tema tabú es una realidad en este país es un derecho que está apoyado por todos los partidos no lo podemos negar eso es una conquista de la sociedad que pasa que podría haber alternativas y mejorarse la ley por supuesto yo creo en una ley mucho más tridimensional que apoye alternativas a estos supuestos no que nos ofrece la ley actual pero no han pararnos también en un objetivo o en un foco también psicológico y social creo que ese es el verdadero cambio no sólo el derecho a poder hacer algo bueno

Voz 0483 04:51 ha introducido algunos matices Inés que seguro que luego debatimos indiscutible pero por último Ursula Nos falta tu opinión

Voz 4 04:58 pues yo tengo una opinión bastante similar a la de mis compañeras creo que la cuestión del aborto en Argentina fue pues una una revuelta es una revolución realmente necesaria que yo ya estoy convencida de que dentro de poco esa Aleix aprobará hoy por ejemplo en España así que fue apoyada por por ejemplo manifestaciones y movilizaciones en catorce ciudades españolas y creo que también es un gran paso que por ejemplo en iniciaron nuestras compañeras irlandesas para mejorar las situaciones del aborto en todos los países y lo que haga lo que ha dicho Inés por ejemplo de que sí que es verdad que a la ley española es una ley que está bastante mejor en otros países pero que si les faltan matices como por ejemplo las mujeres dieciséis y diecisiete años que todavía les falta el permiso paterno para o de sus tutores legales para poder realizar esa interrupción de el del embarazo o de las personas con una situación irregular en el ámbito económico que eso todavía todavía estaban poco que hay que matizarlo

Voz 0483 05:54 Inés perdóname perdonad que vuelve a ella porque ha dicho una palabra tridimensional que sacó más tridimensional aquí te referías exactamente qué qué qué cambios novedades introduciría en esa en esa ley

Voz 3 06:05 bueno creo que todos estaremos de acuerdo en que los supuestos no cubren lo que es la sociedad de hoy en día o lo que es el sujeto del derecho no osea en algo tan importante como es la vida o como es un acto como el aborto creo que hay que tener en cuenta muchas más cosas como es las condiciones sociales vale el apoyo psicológico o las condiciones psicológicas de la persona que se va a enfrentar a un acto como es el aborto que luego lo va a superar no no va nadie va a afirmar que esto es como sacarse una muela hoy en día también te hacen simplemente firmar un papel y creo que todos ante algo así no sensibilizados y eso es lo bueno también que seamos conscientes de que no es algo es sólo de sus de supuestos bien permiso parental no entrar muchos más factores simplemente pues las circunstancias familiares como decía Ursula económica que hay que tenerlas en cuenta

Voz 0483 07:16 añadir algo más sobre esto

Voz 1628 07:18 sí básicamente que precisamente yo no creo que haya que Viar lo que es el

Voz 4 07:23 lo el asesoramiento

Voz 1628 07:25 llevamos el apoyo que se puede ahora mujer sino que hay que cambiar la sociedad en sí yo creo que el sentimiento de culpabilidad que puede tener una mujer o sentir a al abortar es culpa pues de que el aborto hay en España determinado tipo aborto penalizado de convicciones morales muy fuertes que hay en España sobre todo relacionadas con creencias religiosas y que hacen que la mujer sepa sentir mal no hay que apoyar lógicamente apoya la mujer hay que darle por supuesto pero hay que hay que transformar la sociedad para que no sea necesario

Voz 3 07:54 sí yo también estoy de acuerdo

Voz 4 07:55 pues yo sí que pienso que todavía es un tema tabú sobre todo porque está muy arraigada la idea de mujer y madre y eso es una idea que tendríamos que separar completamente porque no todas las mujeres tenemos por qué ser madres y habría que abogar por una maternidad elegida hay decidido

Voz 0483 08:12 en qué papel pensáis que está jugando la educación sexual o en este año tan importante el feminismo en en vuestra generación sobre todo esto que estáis hablando

Voz 1628 08:24 eh yo creo bueno el papel de novedad aquí en España de educación sexual Pape la verdad es que bastante ínfimo porque tenemos una deflación es sobre todo con la con el cambio producido por la Lomce más bajas de toda Europa en materia de educación sexual por supuesto que es una cosa primordial estamos educación sexual únicas fuentes que tenemos son fuentes informales nuestra familia nuestros amigos lo que vemos por la tele que para nada luego se corresponde con lo que es en realidad una relación sexual con el otro tipo de sexualidad clama es más allá de la transexualidad y lógicamente información acerca de él pues métodos anticonceptivos entender también reaccionando con el feminismo la educación sexual desde una perspectiva que la mujer de otros medios anticonceptivos que no simplemente sea medicinas para la mujer o pastillas para la mujer sin entender otras posibles vías que la mujer luchen por otras vías y bueno la sociedad en sí que vaya más mucho más allá que la medicación para unicamente unilateral hacia la mujer poco reaccionar pues y sobre educación sexual reforzarla unirlo a todas las

Voz 3 09:23 a lo que es el feminismo en sí

Voz 0483 09:26 Inés Sula

Voz 3 09:28 bueno pues estoy bastante de acuerdo con que la educación sexual en este país está muy lejos de lo que nos gustaría a los estudiantes estudiar no vuelvo a recalcar un poco que no sólo necesitamos contenido para esa formación no horas dentro del horario escolar no creo que por ejemplo secundaria sería un buen momento para empezar pero una educación o una formación que fuese reiterativa cuando nosotros llamamos al colegio que no hace tanto igual nos daban una charla acá tres meses con un poco de suerte iraquí eso no puede ser el contenido se tienen que reforzar pues tanto anticonceptivos como que es la sexualidad que tipos de sexualidad sobretodo Planificación Familiar también está en un proceso a partir de la educación secundaria no que es madurativo el sexo forma parte de ello y creo que así ayudaría mucho tanto a la maduración como a darnos cuenta que es algo de también D2 con con respecto al al movimiento feminista claro que ayuda a que las mujeres no reforzamos en la sociedad como las dueñas de de nuestras decisiones pero no creo que sea lo único una formación adecuada es necesaria para cualquier tipo de generación

Voz 0483 10:58 no solo

Voz 4 10:59 totalmente de acuerdo yo creo que ahora actualmente la la educación afectivo sexual que se puede dar en las escuelas en Secundaria es completamente escasa no alcanza a los niveles que tendríamos que que estar formado sino que realmente gente de mi generación la única formación e información que ha tenido sobre este aspecto ha sido por Internet Net o un grupos feministas o yo creo que sí que tendría que estar incluido dentro de los planes educativos para para para luego evitar pues eso

Voz 0483 11:32 estamos con tres millennials tres mujeres millennials que con todo esto que decís que pensáis que deberíamos saber o entender los hombres

Voz 3 11:42 sobre este tema un debate como el de hoy con nombres no estaría en toda más

Voz 1628 11:47 pues yo creo que es una cosa una cuestión de sociedad porque muchas veces lo es hay que conocer tanto el mejor del mundo

Voz 0483 11:55 sociedad y tal impresión como que por referirse al sexto al sexo contrario al sexo contrario también a otra parte de ideología digamos pues más anclada con otras creencias

Voz 1628 12:06 sí sí eso genera tantos como de ambos sexos de diferentes creencias de diferentes naciones también por supuesto ahora en espera que tengan así es en creación nacional simplemente creo que lo podamos que podamos entender todos que es

Voz 3 12:21 sí

Voz 1628 12:22 y qué voy a partir de ahí también entender que es un derecho de la mujer es dejamos de hablar de del derecho de la mujer

Voz 0483 12:29 Nos queda minuto pero tenéis tiempo seguro para apostillar algo sobre esto lo que deberíamos saber o entender los hombres

Voz 3 12:35 nada totalmente de acuerdo y sobre todo osea

Voz 4 12:38 que apoyase en nuestras decisiones

Voz 3 12:40 es nuestro derecho a decidir nuestro derecho a construir una vía digno buena en Straw igual difiere un poco de mis compañeras hay ojalá el hombre apoyase siempre la decisión que tome la mujer que se hable entre los dos si es el caso si puede hacerse entre los dos mucho mejor

