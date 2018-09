No hay resultados

Voz 1 00:00 bueno buenas tardes Toño estamos aquí en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura contemporáneos con Daniel Monzón qué tal cómo estáis con Lupe Roda son los protagonistas hoy de bueno la presentación de Yucatán Se estrenó el treinta y uno de agosto como le ha ido leído fenomenal vamos es una película que yo siempre me la planteo como un regalo

Voz 0461 00:19 el espectador vio que el el espectador está recibiendo como tal está disfrutando enormemente y es una película que bueno pues que ya llevan casi medio millón de espectadores en en apenas diez días

Voz 1 00:29 puede sonar a chiste del comienzo pero van los timadores estos estafadores a un a un crucero se encuentran con un montón de turistas y mucho dinero y que es lo que sucede en este chiste

Voz 0461 00:41 pues en efecto tú has dicho es un chiste y lo es pero también es una película que toca el corazón sabes es una película muy divertida pero que recorre aparte de la comedia otros géneros porque tienen una parte de película aventuras de thriller de de película musical hasta de melodrama verdad y lo bonito es que la gente disfruta se ríen pero también le conmueve es una película que también invita a reflexionar osea que es que lo tiene todo amigos

Voz 2 01:04 cómo habéis recibido las críticas bueno es lo más importante para mí es como la recibió el público y la verdad es que la gente con la que me está dando pues un poco su opinión están encantados hay gente que la quiere volver a ver porque se ha dejado como tramas hay tantas historias tantas aventuras pasas por tantos países que de repente es como la tengo volver a ver por esto y y claro para mí eso es lo mejor osea más allá de la crítica que por supuesto pues pues están siendo buenas pero para mí lo más importantes que el público está recibiendo de verdad como una película de esas como como completas de antes que te dejan ahí huella que yo creo que va a ser esas películas que se van a recordar trataba codicia que a veces no se va a hacer locuras o habla brinca surreal

Voz 1 01:41 el el el la típica persona a la que le toca a una millonada en la lotería

Voz 3 01:44 a eso a un director por ejemplo le puede también hacer volverse locos y tiene un presupuesto mastodóntico

Voz 0461 01:52 hay que tener siempre los pies en la tierra siempre siempre siempre le pase lo que pase a uno que que tiene que ser una persona sensata y entera que es lo que ocurre un poco a quién en la película en Yucatán no realmente estos estafadores detrás de una víctima ideal que es un panadero un hombre sencillo al que le han tocado ciento sesenta y un millones a la lotería no antes esto las historias como decía Hitchcock más interesantes son aquellas que a una persona normal lo ocurre algo completamente extraordinario excepcional porque tú como espectador que eres una persona normal te pones en el lugar de esta persona no

Voz 1 02:23 y es esa unión de las tramas ese como tú lo denominadas Bout movie la la clave de que bueno la película tenga tanto tirón y pueda ser interpretada de distintas maneras

Voz 0461 02:34 sí sí claro yo que ese es un enorme juegos una enorme divertimento no la película y aunque es verdad que el el el el el género digamos que lo lo aglutina todo es el de la comedia igual que el barco va parando en distintas localizaciones maravillosas exóticas como si fueran primera James Bond no también va transitando por diversos géneros no

Voz 1 02:52 no Lupe ahora que no nos escucha nadie que no tiene su jefe delante cómo ha sido la grabación de Yucatán

Voz 4 02:57 no ha sido maravillosa la verdad es que ha sido una a mi me gustaría decir que ha sido un rodaje difícil por ponerme como mucho mérito pero la verdad es que ha sido un rodaje fácil ha sido todo un trabajo previo preparado que ha hecho que cuando llegamos a la película todos hubiésemos muy bien que que éramos quiénes éramos en donde estábamos cuál era nuestra trama de nos ha dado la posibilidad de viajar con el rodaje que también te hace como olvidarte de muchas cosas de la vida normal y te metes más en la historia y acabas acabas viajando haciendo el crucero haciendo la historia hidraten diciendo huy cómo sacaba es ver qué pasa si es que ya no sé cuál es mi vida

Voz 1 03:32 hemos visto también en la pequeña pantalla en la tele donde te sientes más cómoda

Voz 5 03:36 está todo es si hay alguien algún productor que ahora me quiere contratarme ha gustado

Voz 4 03:41 ver el cine me el cine me maravilla de cine tiene algo creo que también esa cosa que te envuelve durante un tiempo de tu vida y te tienes que volcar tanto que que tiene una cosa como de magia que que me encanta la tele me gusta también mucho va a otros tempos rápidos