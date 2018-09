La Rebotica (13/09/2018) - Con Luis María Beamonte

Voz 1 00:00 la botica Zaragoza Dapena sus rivales

Voz 0604 00:08 hola buenos días se desató la guerra del Master también las tesis valen para cobrarse cabeza su intentarlo de la gran seguía en la respuesta política a las irregularidades e incluso la corrupción estamos pasando a la gran remontada se dimite un montón decían ayer jocosas las redes lo de políticos se vuelve ofició de riesgo y más vale ser y parecer antes de someterse al escrutinio de lo público pero qué dicen los rectores la mancha de una universidad es alargada y preocupa a todas José Antonio Mayoral rector de la pública en Zaragoza habla de transparencia

Voz 0604 01:01 la Universidad todavía no empieza el curso hoy lo hacen los alumnos de Secundaria Bachillerato y FP y cómo lo empieza el partido popular hoy en la robótica charlamos con su líder en Aragón Luis María del Monte que ya está aquí en este estudio jueves despejado y con viento temperaturas sin cambios Ricardo Martínez está en la técnica a esta hora veinte grados en Zaragoza dieciséis en Huesca trece en Teruel

Voz 0604 04:16 robótica que arranca a las ocho y casi siete minutos de esta mañana de jueves hoy con invitado en el estudio de radio Zaragoza allí tenemos a Luis María Vega Monte presidente del Partido Popular en Aragón qué tal buenos días bienvenido muy buenos como empieza el curso político el Partido Popular

Voz 13 04:31 bueno ya empezó hace unos días eh pues con con ganas con ilusión y con bueno pues con el temple que hay que echarle para intentar que la situación se revierta bueno y aspiramos a una lógica situación política que es la de intentar ganar y gobernar algo tan lógico y normal para cualquier estructura política

Voz 0604 04:47 se le llama temple el presidente Lambán le llamaba fuelle energía van a necesitar todos con lo que se avecina en este en este gran curso político curso electoral lo vimos hace poco en las fiestas de de Tarazona muy acompañado por el nuevo líder de su partido Pablo Casado yo estaba pensando la la que ése fue Mark la marcha de Soraya Sáenz de Santamaría justo ha sido esta semana esto les despeja el camino para la regeneración o les quita experiencia de gobierno como lo interpreta el PP en Aragón

Voz 13 05:16 bueno pues eso o cualquier situación de una persona con la solidez de de la propia Soraya Sáenz de Santamaría siempre genera un vacío una persona sólida con experiencia que formaba parte de la historia de este país sin ninguna duda que tenía todavía muchas cosas que decir pero bueno las situaciones personales de cada uno a título individual no hay nada más que decir de ahí hablar de transparencia yo creo que bueno imagínese la transparencia que había en alguna primaria siquiera hablamos de eso también

Voz 0604 05:43 borde primarios hablaremos también y de candidatos y de muchas cosas porque lo vamos a preguntar a Luis María había Monte por los regional lo municipal lo nacional de todo porque existe un curso especial por aquello de las elecciones la situación más que nunca va a depender aquí en Aragón de todas las coordenadas a la vez Pepe las Marías buenos días

Voz 13 06:01 buenos días incluso de los másteres sino del universo

Voz 1833 06:03 eso sí estábamos con el tema de los más tres hemos visto que ha pasado la ministra Montón y bueno vamos a ver qué pasa con Pablo Casado las la Ser las últimas horas ha puesto unos testimonios que con todo el respeto con cierta retranca hoy va camuflado a los másteres porque presidencial presidencial no no estaba Pablo Casado en esos másteres

Voz 0604 06:22 cómo analiza el presidente del PP en Aragón la dimisión por el apañado Master de la ministra de Sanidad después de lo ocurrido con Cifuentes y el propio Casado les ha elevado el listón ético esa dimisión les genera un problema en el Partido Popular en España

Voz 13 06:35 muy bien creo que tenemos que ser prudentes y yo creo que el Tribunal Supremo se pronunciará al respecto y dirá lo que tenga que decir cualquier caso yo no me muevo más que por la información de la que a punto de vista de los medios de comunicación no lo mismo falsificar una nota que o sea que lo que te con valide en el caso del señor Casado convalidó el rectorado no convalidó el instituto público lo tanteo buen elemento diferencial pero a partir de ahí sigo diciendo que se al Tribunal Supremo el que aclare lo que tenga que aclarar incluso el señor Pedro Sánchez puestos a plagiar pues parece ser qué pudo haber también indicios al respecto pero en cualquier caso sigo pensando que tenemos que ser prudentes sin que eso signifique que se aclaren las circunstancias si el Supremo

Voz 1833 07:24 señor eran buenos días bueno abrigada usado imputa el señor Casado que debería pasar en el PP hay Plame

Voz 13 07:30 porque yo tengo que hacer una predicción insinuó le imputa de Coslada claro

Voz 0604 07:34 a usted le preocupa este tema bueno pues me pregunto

Voz 13 07:36 pues como cualquier ciudadano a responsable político pedido confío que las cosas vayan bien yo creo que una persona cuando se presente a un cargo público de tal relevancia creo que tienen la seguridad suficiente bastante como para saber lo que está haciendo eh

Voz 0604 07:50 ya los militantes aragoneses les preocupa esta cuestión se lo transmiten a a usted que que su lider que se que se dice en las filas del PP de todo esto

Voz 13 07:58 mire que que que que tampoco hay más y más el ruido que el que a ustedes ya conocen pero tanto yo no voy por la calle y me encuentro afiliados y me dicen esto no bueno yo creo que todo el mundo pues en fin en diferentes circunstancias analiza la situación de de de su estructura como nacionalista también la situación de la estructura de enfrente de puestos hablar entre que convalidó un Rectorado o que te hagan la tesis doctoral a medida que me

Voz 0604 08:29 esto me parece que volvemos al y tú más no

Voz 13 08:31 todo lo que no se ha yo entiendo que se focalice sobre el Partido Popular todo a la versión que estemos llevando en estos momentos queriendo obviar la realidad de un presidente de Gobierno

Voz 0604 08:42 hubiera aquí al líder del Partido Socialista le preguntaría por lo suyo igual que a usted le preguntó por lo de lo eso

Voz 13 08:47 yo Lotina o de los toros porque creo que son dos

Voz 1833 08:49 dos de son el presidente el Gobierno y el principal líder de la oposición ya la diferencia es que el señor Sánchez de momento no tiene una causa es decir abierta pendiente de resolución del Supremo el señor

Voz 13 08:59 de manera que el señor Casado no se imputado no nos siguen

Voz 1833 09:02 ha sido imputado investigado la ministra

Voz 13 09:04 justicia es quién para decir lo que iba a hacer un juez vuelva

Voz 0604 09:07 hemos al vamos a sentarnos el argumentario que han pasado muchas cosas y muy intensas en España en su partido un relevo inesperado tras la inesperada también marcha de Rajoy en el PSOE recuperar también de forma muy inesperada la presidencia esto me lleva a preguntarle señor vea monte piensa usted que coge fuerzas en España y el resto del tablero regional el bipartidismo

Voz 13 09:27 bueno es que si algo hemos vivido este último tiempo es que las situaciones son tan cambiantes que cualquier cosa puede pasar por lo tanto sí que es cierto que el panorama político va a cambiar sí que es cierto que todo va a estar más abiertos y que es cierto que los pactos de los que tenemos tradición histórica vamos a tener que demostrar sí que es cierto que el diálogo tiene que presidir el día a día y que las confrontaciones futuras vendrán de la mano de la quiero bien a partir de ahí pues cada uno sabrá presentar la oferta que tiene que presentar tener y sobre todo la inteligencia suficiente para saber que que más allá de las batallas de conveniencia por los sillones está el interés general del conjunto los aragoneses siempre como en todo alguien tendrá que ceder para que se conformen de la manera más estable posible gobiernos en la comunidad de instituciones que fundamental para la gobernabilidad en esta tierra

Voz 1833 10:16 a lo largo de Pablo Casado frena el ascenso que se al menos las encuestas apuntaban de ciudadanos hiciera también va a tener un una transacción a Aragón no puedo engañar al PP en una cosa que manifiesta si es verdad nosotros no íbamos en la mejor situación posible a las dos casos de corrupción y todas estas circunstancias que concurrieron unos está

Voz 13 10:34 por el camino

Voz 1833 10:34 a partir de ahí ocurrió la moción de censura a partir de ahí hubo un Congo

Voz 13 10:37 eso sí que es cierto que cogimos aire cogimos ahí que empezábamos a tener pues en fin viento pues un poco más a favor y por lo tanto todas esas circunstancias influyen porque el ámbito nacional influye hoy más que nunca

Voz 0604 10:49 eso eso está claro pero usted habla de pactos habla de llegar a acuerdos y las primeras declaraciones que yo recuerdo suyas en las fiestas de Tarazona precisamente delante de un micrófono de la SER cuando le preguntábamos por llegar a acuerdos usted dejó muy claro que ya ni uno más con el presidente Lambán Se está arrepintiendo de del pacto de de sucesiones

Voz 13 11:07 porque me voy a arrepentir del pacto soluciones

Voz 0604 11:09 Nos decir raya

Voz 13 11:11 pero por qué señor Lambán sólo sabe pactar a conveniencia o este señor Lambán está de acuerdo en lo que él quiere bueno vale de acuerdo yo cuando señala van a impactar dentro de la repetí de techo de gasto incluso llamó al presidente del Gobierno dos veces nosotros tuvimos en el dieciséis para el para el techo de gasto de diecisiete pactamos el justicia sigue estuvimos hablando sobre el tema de de de la Corporación de Radiotelevisión Aragonesa pues hablamos de sucesiones Jordi llegamos a un acuerdo en Justicia pero como el Partido Popular no hizo lo que señor Lambán quería en el tema de la corporación de radiotelevisión aragonesa puñetas el acuerdo de Justicia esa es la realidad

Voz 0604 11:56 ha dicho aquí más de una vez usted en estos primeros conclusiones

Voz 13 11:59 hay una realidad y es que el PSOE ha querido utilizar a ciudadanos ya hace tiempo con anterioridad al acuerdo para intentar salirse de esa situación dolorosa que le causaba porque fuésemos una de las comunidades que más confiscado en el ahorro de conjunto de los ciudadanos bueno pues el ciudadano se esto haya penas ciudadanos es habla lo que tiene que hacer pero no se parques donde una cosa que lejos de arrastrar unos como alguno prensado novillero en que los votos que hacían falta para sacar del Partido Popular por eso el señor Lambán tuvo que pactar pactamos si pactamos no solamente los quinientos mil euros de exención sino también pactamos una bonificación en la cuota del sesenta y cinco por ciento de la vivienda el causante hasta trescientos mil la vivienda balones a más de trescientos mil ó sesenta y cinco por ciento también de bonificación en la cuota en donaciones hasta quinientos mil o también que los hermanos pudiesen en lo que es la base llegar hasta hasta quince ni también hablamos de retroactividad también hablamos de la posibilidad de haber tocado el impuesto de la renta de las personas y en el tramo autonómico en ese espacio del veinte a treinta mil pero no quiso el PSOE y por eso al final llegamos a un acuerdo si no hubiese sido así el Partido Popular hubiese votado en contra de hubiese presentado automáticamente una iniciativa legislativa hubiéramos visto ver qué hacía entonces otras fuerzas política

Voz 0604 13:27 qué importa matado a dos con el señor nombren

Voz 13 13:30 ni uno ni menos pero quedan las encuestas

Voz 0604 13:32 Pepe las Marías no ver qué pasa

Voz 1833 13:35 eso es una cosa más ese pacto visto desde desde punto de vista muy particular no fue un poco una envolvente que lo hicieron en el Gobierno de Lambán y Ciudadanos creeré no le quedó más remedio entre comillas que sumar porque había sido una de los caballos de batalla la baja de sucesiones que les deja en cierto modo sino una de las armas herramientas para esta precampaña en campaña electoral

Voz 13 13:57 una cosa es lo que sería el área herida a mí desde el Gobierno demandaron al diferentes agentes económicos y sociales para presionarle para que tras se les dije que no que ante todo teníamos dos cosas la obligación de defender el interés general del conjunto de los ciudadanos después el respeto que merecemos como organización política yo estoy siendo bien claro nos va a decir quién me quiénes son esos agentes económicos y empresariales imagínese unos porque hay pocos y son los que hay

Voz 0604 14:27 la patronal está ahí de diferentes

Voz 13 14:30 en concreto hemos más el tema era muy claro ose implementada el paquete porque entendíamos que era justo de medidas o votamos en contra ya es la del presidente del Gobierno acaso no lo hicimos con las modificaciones presupuestarias acabamos no lo hicimos en otros momentos alguien piensa que nos íbamos a echar atrás de verdad piensa alguien que después de tantos años conociendo no es el señor Lambán y yo nos vamos a engañar alguna vez podemos intentar a lo mejor engañarnos pero no nos vamos a engañar a nosotros no los iba a llevar al precipicio señor

Voz 1833 15:05 ha sido complicado el PP quedaría lo hubiésemos visto entre comillas

Voz 13 15:08 igual buena implicada que lo hubiese técnico el PSOE no queriendo votar una iniciativa legislativa a renglón seguido íbamos a planos y el PSOE yo estuve en el pleno

Voz 1833 15:15 donde se aprobó es una el impuesto fue muy significativo que la bancada socialista no aplaudieron cuando se aprobó la modificación de la ley del impuesto de sucesión

Voz 13 15:23 ese que había llevado al Parlamento sonando Pepe Heinze la mano quería pasar al el escenario electoral siendo el mayor confiscó los ahorros de los aragoneses y esa es la realidad y no hay más sí ha manifestado que él cree que Sucesiones es justos ir cree que el ICAA justo ahora que no compran puestos es justo es que si algo se ponen de acuerdo de izquierdas en subir los impuestos y el gasto y ahí tenemos la realidad para pagar los servicios públicos pero que luego hay que cuadrar

Voz 0604 15:51 las cuentas uno coma setenta y nueve

Voz 13 15:54 cuando tenemos el cero coma cuatro del déficit público encima estamos superando el techo de gasto dice que hay que hacer una reducción de doce no de diecisiete no solamente setenta y cinco o sea que los juegos de trileros señor Gimeno a los conocemos todos la realidad es la que es habrá que ser responsables hay que ponerse de acuerdo en ingreso ya en el gasto eh no solamente el gasto se pondrán de acuerdo con el y lepra

Voz 0604 16:17 contaba señor vea Monte que ese es el otro puesto que ahora lo también pendiente de pan

Voz 13 16:21 todo primero que he cumplido el tema dedica ha sido el Partido Socialista porque es el Parlamento a lo mejor dicho Parlamento aprueba una comisión especial para el estudio con la comparecencia de expertos donde intentemos llega ante todos de acuerdo no se hace hay que pedir responsabilidades a quién hay que pedir responsabilidades el PSOE se pondrá de acuerdo con con él con Podemos en el presupuesto si bien el Ayuntamiento de Zaragoza también iba a decir que hagan Eric así porque son batallas fingida es que no tienen como base mascan mantenimiento lo dos sillones Pignatelli el del Pilar pero si alguien tiene la culpa de que haya un alcalde como Santi en Zaragoza Sevilla Javier la mano

Voz 1833 16:58 yo tengo ciertas dudas ahora mismo por lo menos que el Gobierno de Lambán y podemos consiguen llegar a un acuerdo de hecho dijo que sin de días diez días doce días el debate nuestra comunidad si no hay un acuerdo que llevará su propuesta parlamento no sé si ha habido algún amago intento por parte del Gobierno aragonés de si ven que no sacan la modificación del ICAA con Podemos de pactara con el PP

Voz 13 17:18 el Partido Popular ha dirigido nadie palabras de Erika y se dirigieran pues ya hablaremos yo nunca me he negado a hablar

Voz 0604 17:26 antes habla del Ayuntamiento de Zaragoza de la plaza del Pilar oiga podría trasladarse el acuerdo fiscal de que habito del Pignatelli con PP y Ciudadanos a las plusvalías municipales que es otra de las reclamaciones también ciudadanas

Voz 13 17:37 el por qué no mire yo ya lo dije hace unos días en medio de comunicación en una una convención que tuvimos en Teruel yo hacía manifestación de por dónde podía ir nuestra propuesta de Ica perdón de de plusvalías tenía mucho que ver con la con el establecimiento que hay en estos momentos el tratamiento que hay en el Ayuntamiento de Teruel yo creo que es bastante razonable de de bonificaciones y exenciones en primeras viviendas en en actividades profesionales yo creo que es algo razonable yo creo que podíamos avanzar por ese camino yo creo que además sería un escenario justo

Voz 0604 18:08 la plaza del Pilar está muy interesante este año además PP imagínense qué casualidad que coincide su fiesta del afiliado el próximo veintitrés de septiembre con las primeras las primarias socialistas para decidir candidato o candidata al Ayuntamiento esto es pura coincidencia

Voz 13 18:23 buenas ahora coincidencia pero una cosa es una fiesta un follón no lo mismo la fiesta que tenemos que follón que tiene el Partido Socialista por lo tanto nosotros vamos a intentar estar con nuestra gente querer a nuestra gente unidos todavía más si es que podemos unirnos más Illa otra cosa es saber cómo se abre en las carnes de Un fallo

Voz 0604 18:43 en hacer primarias no es el primero es un Puyol

Voz 13 18:46 que tiene el PSOE que es diferente

Voz 1833 18:48 les gustaría no sé si noticia algún un tema candidaturas del PP tanta gravedad como el Ayuntamiento de Zaragoza pero me gustaría tener digo pues el señor se va a presentar lógicamente ser candidato les gustaría tener un rival enfrente le gustaría que hubiera confrontación de ideas en el PP que hubiera algún aspirante a Pérez

Voz 13 19:06 on en su partido además de usted y yo estoy pues nosotros tenemos un modelo de funcionamiento y lo dimos si ese modelo pasaba por hacer unas primarias internas que tienen pues como base que la dirección nacional haga la propuesta sobre los candidatos de las comunidades autónomas por lo general suelen ser los presidentes de los referentes partidos autonómicos es el modelo que Nos dimos ya hemos sufrido las primarias oiga yo sufro las primarias desde hace tiempo cada vez que me presento de alcalde de qué va esto pero tanto que nadie diga si tengo miedo sí me preocupa no me enfrentado demasiadas ocasiones tienen

Voz 1833 19:35 plazos marcados para abrir el proceso

Voz 13 19:38 será la habilitación del Madrid será la dirección nacional no sé si en un mes un poco más o menos cuando se tomarán las decisiones una vez que se traslade la informaciones por parte de de las direcciones regionales yo creo que va a estar pocas veces también de la convocatoria de las elecciones andaluzas creo que puede condicionar pero bueno qué caso el mes de septiembre de octubre no puede ser ya un escenario de el que se tenga que más lejos

Voz 0604 20:04 a pero si le preguntamos por el Ayuntamiento de Zaragoza y y hay hay un comentario que corre y no es comentario además de barra de bar que corre dentro de las organizaciones políticas que hay quién ve esta institución como moneda de cambio para asegurarse los grandes PP y PSOE el sillón del Pignatelli eso va a ser así

Voz 13 20:23 primera que Umar después habrá que ver la realidad de la Comunidad Autónoma probablemente el contexto nacional ideas pues ya hablaremos mientras tanto pues el jugo este de quién encabeza de quién pacta de quiénes de quién no sé si voy a ser yo sino voy a ser Dios iba a ser Juan Pedro eso es la política nos llega no bueno yo creo que la política es algo mucho más bonito es sacrificante Portu Portu si es intentar sacar las cosas adelante intentase ser efectivos es intentar resolver problemas es intentar querer a la gente la política es algo más que quién encabeza una lista no

Voz 1833 20:55 hablando de defender la política que iban a recurrir la ley de derechos históricos del Constitucional falle la política cuando veces la justicia no en este caso en otros muchos como hemos visto acude a los tribunales para resolver las diferencias ideológicas o de contenido en este caso de una ley

Voz 13 21:09 pues podría decirte que sí podría decirte que no es una reflexión bastante profunda no pero en el caso concreto que nos ocupa estamos estudiando la presentábamos cincuenta y siete enmiendas admitieron siete Si les presentamos era algo además ser una ley pues que tiene ese calado tan fino no que bueno nosotros observamos que hay ciertas posibles contradicciones entre la Constitución Estatuto que hay Se va un poco forzado con el Título VIII en lo que es la organización territorial que calificaciones de la comunidad autónoma no como histórica sino de naturaleza foral también que que que que se asumen prerrogativas que corresponden a Ley Orgánica bueno si se entiende que hay indicios suficientes de que no hay un encaje correcto esto yo creo que no pasa nada por que se pueda acudir a los tribunales si los tribunales dicen que que sí pues fenomenales fenomenales en que no pues no pasa nada pero tenemos la garantía de hacer las cosas y hacerlas bien no pasa nada porque pueda esto ocurrir no pasa absolutamente precisamente la mejor garantía de correcto funcionamiento del Estado de derecho

Voz 0604 22:24 vayan todos los gobiernos el de antes el de ahora cuando ninguno se atreve abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica y local que le parece a usted la cumbre de la España vacía aquí en Zaragoza cree que puede servir para empujar en esa dirección

Voz 13 22:38 ojalá ojalá pueda sabe porque es verdad llevamos tanto tiempo hablando de financiación autonómica de financiación local porque si alguna sea de alguna de las patas de la mesa del modelo de organización territorial que nos den más en este país no comunidades autónomas provincias y municipios está fallando no sólo autonómica es la local que es la más próxima es la más efectiva garantizar servicios públicos fundamentales como sanidad y educación Adidas va a poner en duda pero a partir de ahí la efectividad del día a día en la tienen sobre todos los ayuntamientos y ha sido los que verdaderamente sean sacrificado y han sido los que han sido obligados a tener que cumplir con los objetivos de déficit público hayan cumplido ya han sido los que han mantenido el equilibrio del déficit público general del conjunto del país independientemente de organismos como la Seguridad Social por lo tanto tenemos que tener bien claro que sí que hay que abordar el modelo y a mi me parece que la reunión fue positiva y a mi me parece que es el camino adecuado que las dos principales fuerzas de este país se pongan de acuerdo en buscar un modelo de financiación que que que solvente la situación que tenemos porque no podemos vivir del déficit permanentemente porque algún día habrá que pagarlo nuestra comunidad no pude estar en ocho mil y pico millones de euros como otras comunidades con el mismo problemas final esto algún algún día explotará esto de que que el que venga ya pagará ya lo hemos vivido hace poco eh ya lo hemos vivido hace poco que no se nos olvide

Voz 1833 24:05 pero modificar ese modelo de financiación señor Belmonte al final supone tener una tarta a repartir entre comunidades de unos criterios aquí queremos que pese la despoblación y el envejecimiento la dispersión pero las teorías algunas teorías de expertos hablan de que al final lo que hay que hacer es meter más dinero en esa caja común porque sino el reparto va a ser complicadísimo aquí consejero de Hacienda dice que habría que no habla de catorce mil millones más y que habría que subir impuestos para al menos que ese reparto se puede llevar a cabo de una forma ganar tantas tensiones como querer a este debate usted está de acuerdo con que al final que meter más dinero en la caja para qué por fin hay en este país un modelo definido yo creo que sí

Voz 13 24:39 qué qué método nacido en esta claro pero entre otras cosas porque si algo

Voz 1833 24:42 no distorsiona en estos momentos

Voz 13 24:45 el modelo de financiación no solamente la población evidentemente a nosotros nos perjudica cuando hablamos el coste efectivo de los servicios es que es que la sanidad por ejemplo los tratamientos que se dan en estos momentos no son los tratamientos hace veinte años lo que cuesta la sanidad en estos momentos lo nos lo que costaba hace veinte años y en fin la vida en estos momentos no tiene como media de cierre los setenta los tiene mucho más allá por lo tanto eso sería un elemento a revisar hace poco hablando con un dirigente del Partido Socialista cuyo nombre no voy a decir para no ponernos en evidencia decíamos Sanidad asumiese el Estado que tranquilos estaríamos todos y además a cualquier sitio de España que fuésemos seríamos todos iguales no es universal hay un partido que la dice pues pues sería un buen camino inhóspito diríamos uno de los principales déficit que tenemos desde el punto de vista económico y que tanto distorsiona después a la hora de cuadrar el escenario de las cuentas públicas

Voz 0604 25:46 entonces con con recentralización o antes arreglando lo lo de Cataluña que no sé si tiene

Voz 13 25:51 soy partidario de la recentralización yo decía lo que fue fruto de una conversación lo de Cataluña es uno de los principales problemas que tenemos en este país hay toca actuar con consenso de las principales fuerzas y con más determinación los desafíos que permanentemente y lo vimos hace un par de días otra vez algunos partidos en en Catalunya lanzan al Estado permanentemente no pueden ser consentidos

Voz 0604 26:19 más determinaciones otro ciento cincuenta y cinco señor vea monte porque el primero no no no es que haya funcionado demasiado

Voz 13 26:24 pudo funcionar mejor probablemente nube convocar elecciones tan pronto hubo que haber intervenido de otra manera hubo que haber cesado algunos cargos a lo mejor en la televisión se tenía que haber intervenido como elemento de propaganda tres hubo que normalice tendría que haberse normalizado más la situación cuando alguien negocia oiga cuando alguien negocia alguien tendrá que ceder alguien tendrá que ceder serán las dos partes cada vez que que que alguien le dice al gobierno de Cataluña que que negocie lo que indica vuelve a ser la ruptura del Estado un presidente de Gobierno suele presume que tiene una altura de Estado indiscutible está negociando con quién es precisamente quién romper el Estado y además apoya en ellos precintar sacar adelante los tremendos días y días duros que tiene este país llanas con los amigos de ETA de verdad que estamos de verdad que estamos no estamos en un país de locos en estos momentos hay que ponen un poco de cordura que hay que poner un poco de sensatez yo debido al Partido Socialista ciudadanos ya ya al Partido Popular que

Voz 14 27:30 que se pongan de acuerdo este país está por encima de muchas otras cosas

Voz 0604 27:34 Nos vamos quedan segundos Pepe las Marías para despedir no es bueno contar que muchos de los deportivos interesantes por ejemplo la Vuelta ciclista la agenda del presidente del Partido Popular incluye asistirá a esa etapa de la Vuelta Ciclista a España que hoy sale de Ejea de los Caballeros

Voz 14 27:48 pues no pero ya he vivido muchas lo que ya sabe que desde Tarazona hasta ver a su calidad han pasado muchas vueltas muchas con el muchas escaladas ya tenemos experiencia dilatada en lo que es la Vuelta Ciclista España no

Voz 0604 27:59 va porque tiene otras cosas que hacer no porque sea no porque no sea en Tarazona NG

Voz 13 28:03 no voy porque tengo un compromiso de hoy

Voz 1560 28:05 a las doce el mediodía Iker el Zaragoza pasó ronda en la Copa le ganamos al de por dos a uno le tenemos mucho cariño Nacho González si sigue ya me han contado alguna vez de forma fea pero bueno luego lo mejoramos con retranca y el Ebro que pasó también eliminatoria de Copa ganó al Murcia en los penaltis de todo buenos días

Voz 13 28:21 acabábamos hablando de fútbol porque en realidad señores cuando estaba

Voz 0604 28:23 a micrófono cerrado aquí se estaba hablando de eso eh no se creían que hablamos de pactos y otras cosas ocho y media

Voz 13 28:29 para un día que podemos hacer vernos como os día de sufrimiento

Voz 0604 28:32 sí ocho y media de la mañana mañana amarre Botica gracias Luis María había Monte por estar en directo gracias Pepe las Marías será por fin viernes adiós