La Rebotica (18/09/2018)

Voz 1 00:00 la pica Zaragoza Eva P sus rivales

Voz 0604 00:06 hola buenos días qué pasará con los mil veintiséis aforados en Aragón Si la propuesta de Sánchez en clave nacional prospera igual que lo hizo en la Comunidad la de ciudadanos les adelanto la respuesta nada las Cortes aprobaron en mayo y por unanimidad instar a reformar el Estatuto de Aragón para eliminar los setenta y tres aforamientos políticos en el plazo de tres meses pero nada se ha movido entre tantos Sánchez adelanta Rivera le mete un gol la podemos queriendo quitar privilegios a lo que ellos llamaban casta tremenda la jugada en medio de un debate público el de los másteres de penosa cálida pero que vuelve a con estar con ese estatus vi de algunos se impone la ejemplaridad a pecho descubierto sin falsos títulos ni tampoco tantas garantías procesales será verdad que algo está cambiando cambian las fiestas del Pilar definitivamente sin Parking norte poco o nada cambia el tiempo que llega este martes igual que ayer con cielo poco nuboso y temperaturas estables ojo si acaso las tormentas que pueden llegar por la tarde Ricardo Martínez está en la técnica a esta hora veintiún grados en Zaragoza diecisiete en Huesca IPC en Teruel

Voz 10 04:32 y creo que todos los parlamentarios de esta Cámara tenemos muchísimo trabajo como para que tengamos que perder el tiempo eh si ya hay una un acuerdos está negociando a puerta cerrada entre dos partidos políticos y eso es lo que va a ser si la presidenta de esta comisión van ningunear el trabajo parlamentario del resto de los grupos y aquí vamos a estar perdiendo el tiempo pues yo considero que no tiene ningún sentido que esta comisión siga adelante

Voz 0604 05:00 paso en sucesiones y ahora puede pasar con el ICAA los acuerdos primero por la derecha llora por la izquierda al margen de las comisiones en marcha revelan su inutilidad provocan enfados como el de ayer de la diputada del PAR Elena Allué Cristina Monge qué tal buenos días

Voz 11 05:15 muy buenos días Clara de boda TV no digo más porque este era Enrique Villén buenos días cara de novia discreto el que son Mis amigos no nos oye nadie nos oye nadie

Voz 0604 05:27 que bueno yo decía esto de Elena Allué y el enfado de ayer en las Cortes porque ya hay un dicho famoso que es Enrique verdad él de que si quieres que algo no funcione

Voz 12 05:35 creo que tenemos una comisión si no sé si va

Voz 0604 05:38 esto con el ICAA bueno la dime

Voz 12 05:40 de esta legislatura en las Cortes es un poco así no está digamos que el PSOE está moviendo para un lado y para el otro especialmente el último año y medio no yo no veo más que una continuidad la idea de demostrar tampoco que están todo gira alrededor y que va a seguir girando a su alrededor en el futuro entonces cuando le interesa digamos vira para Podemos cuando le interesa pues mira más hacia el centro derecha y tiene su riesgo eso eh porque para mucha gente pues puede acabar dando la idea de que son

Voz 0604 06:16 flexibles como los juncos pero que no tienen lo que parece claro es que los acuerdos Cristina no salen de las comisiones al final es muy complicado los acuerdos salgan

Voz 13 06:24 menos hasta el último minuto yo siempre y siempre mantengo la esperanza y la teoría esa de que casi todas las negociaciones en el último instante dan un giro y de repente aparece una fórmula mágica que resulta que es de consenso pero claro tan importante como el final de la negociación es el proceso que se lleva no sobre todo a nivel político y en vísperas de unas elecciones como hablábamos yo creo que es importan de tener en cuenta cuál es el mensaje que se da la ciudadanía ya y en ese sentido es verdad que el Partido Socialista aquí en Aragón en estos momentos puede jugar un papel de izquierda derecha dependiendo el tema dependiendo pero ojo porque llega un momento que el electorado lo puedes muy Berlocq tiene tú tienes que dar mensajes nítidos no tú estás mirando hacia la derecha está subiendo hacia la izquierda estás diciendo que puedes mirar para los dos lados que también es una opción no

Voz 12 07:06 estas diciendo eso claro claro yo qué pasa es que eso te

Voz 13 07:08 hacer ganaba unos votos soy perder otros sí depende muchísimo de la polarización social que hay en esos momentos es decir pero de lo extremas Prater por llamarla de alguna manera que estén en las posiciones si estamos en un momento de mucha confrontación y en un momento de mucha pelea política ideológica entonces eso tiene sus riesgos

Voz 12 07:24 si vamos un poco a lo que está pasando también a nivel nacional es lo mismo quiero decir que Sánchez está haciendo parecidos

Voz 0604 07:30 otro giro seguía hablamos de otro giro no

Voz 12 07:32 de tan pronto parece que vuelve la mirada hacia Podemos cómo de repente cuando nadie lo espera parece que se dirige a Ciudadanos no eso indicó debilidad ideológica pragmatismo excesivo en el electorado izquierdas puede crear desorientación y desengaño desencanto porque desengaño desencanto

Voz 0604 07:53 pero no ha recuperado Enrique la iniciativa pública el presidente Sánchez sacando ayer el tema de de los aforamientos y al final también consiguiendo sacar ese ese debate turbio del y tú más que se había producido estaba produciendo con el tema de los títulos y los y los másteres al proponer eliminar los aforamientos

Voz 12 08:09 a ver esto me parece un poquito como creo que implica muchas cosas esto que acabas de decir sí que es cierto que bueno cuando parece que tenía que defenderse de repente hacer un regate echa encima de la mesa un tema nuevo y se empieza a hablar de eso es lo que tiene ser presidente que te permite Cody Harlan la agenda del debate público pero es complicado porque si miras en la misma entrevista del viernes en laSexta la sensación que de celda mima del domingo sí perdón la Asociación queda Sánchez desde que estaba

Voz 14 08:44 un poco superado por la situación

Voz 12 08:47 que a mí me decepcionó muchísimo aquella intervención porque claro pues estar diciendo tengo mi opinión pero soy el presidente de gobierno no la puedo expresar no es una nueva manera de de no decir nada de no contestar sí que me parece preocupante la debilidad del debate político en España en estos momentos me parece preocupante y además porque ya no hay ninguno de la generación ya no hay ningún líder de la generación vamos a llamar vieja todos los que están son los que en teoría tienen una cierta proyección por delante y mira somos cuatro Hay es de en fin la insoportable levedad del ser osea

Voz 0604 09:27 qué gran libro de Milan Kundera pero al margen de todo esto y esos alrededores que está definiendo perfectamente Enrique Cristina que o qué te parece a ti la propuesta de de de Pedro Sánchez de eliminar esos aforamientos a través de una reforma exprés que se podría hacer en sólo sesenta días de la Constitución

Voz 13 09:43 la verdad es que da mucho de sí el tema eh como decía Enrique porque yo a priori me parece que es una propuesta positiva cuando estalla el 15M y toda la indignación a las plazas una de las principales ideas que se por encima de la mesa es la de eliminar los privilegios de los políticos algunos privilegios que lo son tan yo que no lo son tanto a que luego hay que hilar fino probablemente yo tampoco estaría de acuerdo en que todo lo que se decía que era un privilegio no son ni mucho menos pero el tema de los aforamientos en España es especialmente sangrante no tiene parangón en el conjunto de Europa sano en ningún país europeo que tenga esa figura de aforamiento similar a la que tenemos nosotros yen cantidad tampoco en cantidad efectivamente Soriano estamos viendo los medios de comunicación unas cifras que hablan de doscientos y pico mil en España que es una auténtica barbarie

Voz 12 10:25 diecisiete creo que han dicho mil veintiséis

Voz 0604 10:27 a Aragón vamos que elaboren por regionalizar también este debate que aquí también estamos afectados como están afectados la mayoría pertenecen a la justicia son jueces fiscales sólo setenta y tres son políticos ya ellos los sesenta y siete diputados y a los miembros del Gobierno es Aquiles afectaría a la propuesta del del presidente Sánchez junto con entendemos los veinticinco diputados y senadores nacionales que espera que están por Aragón no en el caso de que prosperara esta reforma prefijados

Voz 13 10:52 una cosa tú podrías pensar que el aforamiento tiene sentido y efectivamente lo puede tener para aquellas decisiones lo aquellas cuestiones que hagas que tengan que ver con tu cargo con tu responsabilidad no pues porque puede haber cuestiones que sean delicadas que sean famosa cuestión de Estado y cosas parecidas pero no para temas que hagan de eso por ejemplo en estos momentos Pablo Casado este haciendo uso del aforamiento para evitar que se investigue por un supuesto máster que no sabemos que ha sido es una cosa un poco extraña que no tiene nada que ver con su condición de diputado ni de líder político ni nada de nada entonces el sentido como tal de la figura del aforamiento aquí en España es de estafa prado matices por llamarlo de alguna manera eso es lo que pasa que es muy curiosa y me resulta raro que decía Enrique no la semana pasada la verdad es que obtuvo un enorme sentimiento de tristeza cuando bueno cuando toda la polémica está para mí bastante absurda por cierto de la tesis del presidente porque en realidad no pasó por alto que estábamos viviendo un momento histórico en este país

Voz 1448 11:45 en otro más otro más si es verdad que últimamente igual de por alto que llevamos unos

Voz 13 11:50 Antonio Pérez fijados una cosa

Voz 1448 11:53 famoso pleno que hace famoso nunca mejor dicho

Voz 13 11:56 Albert Rivera saca el tema de la tesis del presidente es el primer pleno de control al Gobierno en el que se juntan eso que llamamos la renovación de las élites es decir cuatro nuevos líderes de las cuatro principales fuerzas políticas del país es el primer momento en el que se juntan en sesión para parlamentaria para hacer control al Gobierno para plantear las inquietudes para para plantear oposición plantea el debate lo que sale de allí es la tesis del president entonces a mí

Voz 14 12:22 la verdad es que sí que es que os diga me quedó una sensación de

Voz 13 12:26 de tristeza por no de decir bueno es que es que esto estarlo de las elites tenía que ser otra cosa que tenemos que hacer que sea otra cosa

Voz 0604 12:33 bueno en la ínfima calidad de los debates públicos yo creo que también estamos los periodistas que algo también nos tenemos que hacer mirar

Voz 12 12:38 forma parte del déficit democrático y es una es una cuestión social no sólo de los políticos pero sorprende muchísimo es decir él mismo la centralidad que ha tenido el asunto de las tesis y los másteres en los últimos meses indica dónde estamos todos porque cuando los medios lo colocan para abrir di ediciones es porque para ellos también es muy importante y en realidad la vida de la gente está en otro lado

Voz 0604 13:01 pero esto en realidad vuelve a conectar con ese estatus VIP que tienen algunos no digo el tema de los aforamientos como también conectaba con eso el tema de las tesis Se o de los másteres privilegiado

Voz 14 13:12 eso o falsamente hechos au

Voz 0604 13:15 dejemos que lo diga el Supremo en el caso de Pablo Casado pero digo que conecta con eso y por eso precisamente es un asunto muy muy popular el de reclamar que se eliminen privilegios para algunos pero implica también muchas cosas a nivel a nivel del derecho porque aquí hay un estatuto de autonomía que tiene rango de ley orgánica con dos artículos que recogen precisamente los aforamientos el XXXVIII y el cincuenta y cinco que entendemos que también habría que reformarse si esto prospera así que vamos a Alonso

Voz 11 13:42 dar directamente a un experto Manolo Contreras catedrático de Derecho Constitucional qué tal buenos días

Voz 0604 13:47 hola buenos días muchísimas gracias por esta intervención en directo porque además hay que decir que se acaba de jubilar Manolo Contreras y lo hemos enganchado para seguir trabajando aquí

Voz 11 13:56 ya está jubilado a base de pan

Voz 13 13:58 la sentencia constitucional sino usted por Dios no hay sí

Voz 0400 14:01 sí bueno bueno hay hay gente gente

Voz 0604 14:05 bueno profesor si prospera la reforma exprés de Sánchez para eliminar esos aforamientos que pasos sabría quedar aquí para hacer lo mismo en Aragón con el actual Estatuto

Voz 0400 14:14 vamos a ver para empezar permítame que le diga una cosa empezar hablando de reforma tres ya no es bueno ya estamos metiendo la pata no una reforma de la Constitución no puede ser nunca una reforma tres

Voz 0604 14:25 pero haberlas haberlas haylas ya habido

Voz 0400 14:28 eso es una denominación que sea utilizado y efectivamente pero bueno no es bueno bueno dicho esto efectivamente hay que aclarar algunas cosas de la reforma de la Constitución afectaría a el aforamiento que es un aparte de una prerrogativa no Legio como ya se ha popularizado es una prerrogativa que habría que explicar muy bien y si se quiere eliminar el aforamiento de los diputados y senadores habría que reformar la Constitución pero eso no tiene nada que ver eso se puede reformar y afectaría lo diputado vía senadores efectivamente cada estatuto de autonomía incluido también en sus artículos la inmunidad una inmunidad reducida cuya segunda parte de la inmunidad es el aforamiento ojo el Amejoramiento forma parte de la inmunidad lo lo Estatuto entonces evidentemente si eso sí quisiera cambiar en Aragón habría que reformar el Estatuto de Autonomía de Aragón claro está

Voz 0604 15:26 en algunas autonomías eso implica incluso disolver el Parlamento regional pero aquí profesor no hace falta

Voz 0400 15:32 no no no resolver el parlamento regional en ninguna perdón en ninguna autonomía

Voz 0604 15:36 eso eso comentaban ayer algunas no que estaba mirando todas lo digo compañeros míos de mi profesión como se hacían en sus en su en su lugar de origen

Voz 0400 15:44 no autonomías son leyes orgánicas y lo que hay que hacerle reformarla como cualquier ley orgánica aunque de una manera un poco decía que la propuesta tiene que surgir del Parlamento de la comunidad autónoma pero luego hay que tramitarlo en las Cortes Generales como ley orgánica a quién Iker disolver nada si hay que hacer una reforma estatutaria bueno nada tenemos hemos hecho a dos o tres reforma del Estatuto ya sabemos como se hace con mayoría reforzada es claro naturalmente siempre con mayoría reforzada igual que para la reforma de la Constitución

Voz 0604 16:16 esas reformas se tendría que poner en marcha si finalmente pues se hace también en esta otra reforma de la Constitución pero como dice el profesor Contreras aquí se amplió el tema de del aforamiento o la inmunidad incluyendo por ejemplo a los miembros del Gobierno corríjame si me equivoco profesor Contreras que no podrían ser detenidos y tendrían que ir a un Tribunal Supremo no aunque laboral superior vamos a ver perder

Voz 0400 16:40 ah de efectivamente de la de la del aforamiento que forma parte repito de la inmunidad es que se ha extendido se detenido el excesivamente aquí no es como a veces se dice es que se trata de evitar querellas no nos y si el aforamiento no evita la querella ni la del procesamiento del diputado lo diputado y los senadores o el Gobierno puede ser procesado perfectamente lo único que no van a ser procesado por su cultivamos o en natural que le corresponda si no que en eso consiste al aforamiento pasan a otra jurisdicción

Voz 0604 17:13 Tribunal Supremo en el caso ante una superior

Voz 15 17:15 justicia Aragó el caso de Aragón el tribunal su

Voz 0400 17:18 no claro pero no es que con eso no se evitan las querellas ojo esto vamos a ver el el el origen de de la de la inmunidad como la inviolabilidad son que no son se llaman prerrogativa nos uno exactamente privilegio porque no se que no están en la persona sino en el cargo que desempeñan tiene un carácter instrumental esto tiene un fundamento histórico de salvaguardar la libertad sobre todo de los diputados de los parlamentarios pero esto está desaparecido el es decir el fundamento histórico de desde esta prerrogativa ha desaparecido en cuanto a que puedan tener más o menos libertad de al cualquier Estado de derecho como el Estado español tiene medios suficientes para que los diputado y los senadores se defiendan con los medios normales con la garantía normales a su alcance es decir carece de fundamento iría mantener cualquier tipo de prerrogativa y yo creo que eso es la conclusión final claro ella

Voz 0604 18:14 hablo la mesa también de tertulia y análisis Enrique Guillén ya Cristina Monge profesor Contreras porque yo quiero preguntaros también a vosotros cuando se ha pervertido dejarme que utiliza si la palabra el aforamiento cuando ha pasado de ser una garantía procesal a convertirse como ahora se conceptúa por parte de muchos en un privilegio

Voz 12 18:33 bueno pues cuando realmente la política española Aíto cargándose de ese concepto que luego podemos casta no es decir cuando

Voz 0604 18:42 la colección también ha tenido algo que ver no empujando en esa dirección

Voz 12 18:44 ya lo hemos Pla sobre todo se ha visto en los últimos años pero vine antes en todo caso a mí sí que me parece

Voz 0400 18:52 extraño

Voz 12 18:53 y es lo que le creo que le quita valor político a este debate ahora mismo en España que se haga esa propuesta pues al final de una legislatura con unas elecciones eh casi casi en la puerta cuando una cuestión de este tipo necesita serenidad necesita tiempo hay que hablarlo de batirlo bien porque son muchas cosas

Voz 0604 19:15 por eso no le gusta usted profesor Contreras lo de el término expire ese ese adjetivo que que dice Sánchez que lo va a hacer en sesenta días

Voz 0400 19:22 claro pero es que de no no no me gusta nada no devaluar una reforma mal de la Constitución a reformar la constitución es un tema muy importante que conlleva efectivamente mucho debate mucho diálogo mucho acuerdo comprobar si ese tiene la mayoría suficiente como para hacerlo esto no se puede hacer de una forma exprés que tampoco es exactamente lo que significa como no sea una cosa rápida no no no

Voz 0604 19:47 sesenta días dijo ayer el presidente que le iba a costar esto

Voz 13 19:50 tengo una pregunta profesor Contreras las dos reformas de la Constitución que han hecho ya una en el noventa y dos para adecuarlo a nuestra incorporación a la Unión Europea después de la aprobación de Tratado de la Unión lo que no es la polémica del dos mil del dos mil once el fabuloso artículo XXXV esa Rd2 también se han hecho con este procedimiento sino digamos Express llamémosle abreviado no es así

Voz 0400 20:08 no es que no hay procedimiento abreviado de cierto la ida procedimiento de la Constitución que es el procedimiento ordinario del artículo ciento sesenta y siete y el ciento sesenta y ocho que es el complejo que es el que hay que disolver la Cámara pero no hay no hay procedimiento abreviado ninguno lo que hay es un procedimiento más raro el procedimiento ordinario del arte lo cierto es que en el caso del artículo y es cientos de te digo de la Constitución creo recordar ya pasó hace año creo recordar que sí que se acortaron algunos plazos eh

Voz 11 20:41 se hizo todo en quince veinte días y en agosto además eh

Voz 0400 20:44 para algunos plazos efectivamente pleno verano contaran alguna plazo aplicando el el pleno aplicando la Constitución sino aplicando el Reglamento de la Cámara que permitía el debate se ha cortado la de urgencia pero esto es esto no está la Constitución esto es una cosa que se hizo de Rajoy insisto aplicar

Voz 0604 21:05 verdad pero pero pero pero profesor al margen de de de legalista que nosotros ahí nos perdemos dígame usted como experto esta propuesta de reducirlo de eliminar los aforamientos en algunos casos sirve o no sirve para aumentar la calidad de la democracia

Voz 0400 21:21 vamos a ver en principio en la medida yo no dudo de que sea pues positiva Tita el problema es que ahora se ha convertido en una medida simbólica más que otra cosa simbólica en el sentido de que efectivamente hay la sensación la gente tiene la sensación de que los políticos tienen algunos privilegios hizo una de antes éramos llamarle unos privilegiados desde ese punto de vista simbólicamente tiene sentido ahora yo claro planteado más globalmente es reformar la constitución solamente para eso cuando hay tantos problemas en la Constitución tantas cosas que se podrían reformar pues hay yo no pero porque se trata de una medida política

Voz 0604 22:02 eh vamos que que ya me deja claro que se queda corto esto en su opinión desde luego

Voz 0400 22:07 evidentemente además os elimina del todo no los elimina pero decir bueno pero unos sí y otros no esto tienen de estos van a gozar de realidad no que que lo que se trata de que que se garantiza en realidad conecto que garantiza hacía lo diputado lo político ya no los persigue nadie esto es esto forma parte de un pasado histórico

Voz 0604 22:28 pues no que se lo digan a Pablo Casado que está esperando lo que diga el Supremo y que a lo mejor no le pilla esta reforma Si se hace sesenta días porque el Supremo a lo mejor eso pronuncia antes pero a lo mejor sino otro gallo cantaría no no lo sé en este caso es si si le cambiaría la situación

Voz 0400 22:42 ya pero todo esto es simplemente lo que sucede en este caso de esa aplicación de un Estado de Derecho daré ningún tipo de persecución donde la libertad digamos el diputado o del politicos no no no está puesta en entredicho no no no peligra tiene entiende los medio y la garantía como para defenderse él solo sin necesidad de de este reforzamiento que son auténticamente lo aforamientos yo creo que sí claro que mejora pero no solamente mucha otra cosa mejora la calidad democrática

Voz 0604 23:10 creo que falta en esta claro Manolo Contreras catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza muchísimas gracias pero esta conexión en directo y por ponernos los puntos sobre las íes gracias y buenos días gracias

Voz 0400 23:21 no días resulta

Voz 0604 23:22 no está muy convencido el profesor Contreras pero eso

Voz 12 23:25 que tiene una pinta esto en fin de de Van de banalidad él le ha llamado simbolismo pero da la sensación de que bueno ha habido una maniobra oportuna ha visto que podía resolver que venían las olas altas y que podía así esquivar las no quiero decir es tacticismo no hay convicción detrás Elso esa estado oponiendo a esto durante bastante tiempo bueno en Andalucía lo ha hecho si ya sea escrito bastante estos días sobre que también suponía un golpea Susana Díaz lo cual parece que tampoco es exactamente así en fin yo creo que la política española necesita un debate Si pensamiento político consistente lleno de este tipo de de debates

Voz 0604 24:16 yo ahora pasaremos a lo mejor hablar de de de los títulos a los aforamientos no oí sí que se cambia el paso de de la agenda pública a lo mejor también se cambia el paso de este debate que ayer dejarme que os cuente un tuitero dejaba en evidencia como dice Enrique no por su escasa calidad al resumirlo así abro comillas un tipo al que le regalaron el máster otro que falsificó su currículum achacan al único que terminó el doctorado que su trabajo no es de calidad mientras el paro sube efectuó mucho

Voz 11 24:42 me criticaron porque no le hacían falta este ciudadano más caracteres para resumir el debate que teníamos en ciernes en estos días que hemos vivido

Voz 13 24:49 efectivamente porque la situación ha sido kafkiana no lo comentábamos antes estos últimos diez días han pasado cosas muy importantes y sin embargo hemos están detenidos pues en esto que que el Twitter esté lo expresa también yo tengo una sensación fijaros que hay cosas que tienen que tienen que ir cambiando y tenemos que ir empujando esos cambios el tema de los aforamientos con las cuestiones técnicas oportunas y haciéndolo bien y todo lo que queráis pero es un tema que apela mucho a ese espíritu de regeneración y de incremento de la calidad democrática que llevamos clamando por El año si años décadas y no quiere que tengo que tiene mucho que ver con que en este país en la transición democrática a los partidos políticos se les dio un papel que en estos momentos resulta difícil de explicar y entender en aquellos momentos partidos políticos hayan símbolo de libertad de pluralidad de democracia

Voz 0604 25:35 hoy sin embargo hablamos del sistema de partidos

Voz 13 25:37 como ese sistema en el que los partidos han convertido una partitocracia informan muchas veces más parte del problema que de la solución entonces eso tiene unos motivos históricos y tiene un reflejo también de de lo que ha sido este país y por lo tanto yo creo que ahora mismo el meterle mano eso implica mucho sea yo estoy de acuerdo en que tiene una parte de símbolo pero también tiene una parte de carga de profundidad y luego normal vivir una cosa eh para reformar la Constitución hacen falta de tres quintos es decir y desde luego hay muchas cosas en la Constitución que habría que reformarse faltaría más pero no todas tienen ni la mayoría ni mucho menos los tres quintos que requeriría una reforma

Voz 12 26:12 Cristina alguien realmente duda de que esto no se va a hacer que lo único que ha hecho Sánchez es echar esto a los medios para evitar que se hable de otras cosas cosas

Voz 13 26:27 pues ya está ganado y ha visto que no tiene no tiene usted no tiene nada

Voz 12 26:31 bueno de momento ya lleva dos días que se habla de esto nosotros estamos hablando de esto bueno pero es que a él

Voz 13 26:36 tiene el Gobierno es tomar la iniciativa política también claro no

Voz 12 26:39 si no me parece mal pero quiero decir da sesenta días invita a una reforma constitucional que eso tenga pintas de brindis al sol pero completas no sea

Voz 13 26:49 no yo no diré que porque además estamos en plena campaña electoral ya sean cual votemos cuando votemos estamos en plena campaña electoral ahora bien mejor que los brindis se haga con este equipo de propuestas que con acusaciones absurdas de tesis que en que a priori no tiene ningún

Voz 0604 27:02 el tema de las tesis y de los másteres desde luego aunque sea en clave nacional también se coló en el debate regional ayer en el arranque de curso universitario salió cómo no a colación y lo hizo de esta manera

Voz 16 27:14 un solo instituto en una universidad usted imagínese que por un error médico en un hospital del sistema público de salud español pusiéramos en tela de juicio todo un sistema del que todo español estuvo muy orgullosos

Voz 17 27:29 poner en valor esa profesionalidad de los trabajadores de la Universidad concretamente también de la Universidad de Zaragoza de todos sus profesores del personal de administración y servicios y poner también en valor el esfuerzo de muchos estudiantes dícese de muchas familias que hacen a lo largo de los años para concluir sus grados y seis más tres el rector

Voz 0604 27:47 quería señalar y concretar en quién está la sospecha para sobre todo no extenderla y le reafirmaba Illa apoyaba también la consejera de universidad Pilar Alegría porque al final este debate esto de las hembra es muy alargada no y afecta a todas las universidades que que yo no sé si es que tienen que aumentar los controles eso es que tiene que aumentar la ética en algunos políticos donde hay que poner exactamente el cascabel al gato

Voz 12 28:08 pero todos tendemos a generalizar la voz tomamos la parte por el todo es cierto que ha sido un instituto en una universidad privada que también es cierto y debemos ser justos que llevamos años en los que hay mucho

Voz 14 28:24 el run run sobre todo todos los posgrados vamos a llamar así también los doctorados

Voz 12 28:30 mira a mí me parece profundamente injusto porque hay miles de doctorandos español es gente que hace las cosas muy bien

Voz 0604 28:37 icono pues tenía y mucho esfuerzo

Voz 12 28:40 digamos su imagen pues queda contaminada de todo esto

Voz 13 28:43 la verdad es que es una pena que esa contaminación llegue a todo el mundo académico universitario porque es injusto porque no es así pero también es una cosa eh desde la Universidad aprovechemos este momento para reformar todo lo que hay que reforma que no es poco

Voz 0604 28:55 anunció ayer el rector de la Universidad de Zaragoza de la universidad pública un nuevo sistema de inspección y de control y que enfoca dentro de su plan de reestructuración nada tiene que ver con esto pero bueno bienvenido sea desde luego

Voz 11 29:06 ocho setenta y un minutos de la mañana gracias Cristina gracias Henry que te veremos moderando Manuel Valls no mañana que mañana a las siete de la tarde Ibercaja así dirá que es candidato de Ciudadanos no sé si quieres intento sacarse la usted a ver si conseguimos hablar con el mañana grandes días mañana más robótica adiós