La Rebotica (19/09/2018)

hoy se presentan las fiestas del Pilar pero los fuegos artificiales ya está la traca final están sonando antes de empezar la gestión del no parking norte este año ha provocado toda una cascada de acusaciones las fiestas nunca habían sido hasta ahora motivo de discrepancia más allá de alguna medalla más o menos y según a quién pero ya tenemos abierta

Voz 3 00:29 a otra trinchera el hay que hacer una cosa no tocarlas el problema es cuando tú vienes a cambiarlo todo meter las manos consigues lo que ha conseguido Zaragoza en Común el fracaso más absoluto

Voz 4 00:39 la incapacidad de este Gobierno pues está provocando una situación absolutamente absurda

Voz 5 00:46 a ver qué consejero es más incompetente ya hace más daño a la ciudad y también a la marca de Zaragoza en Común

Voz 1704 00:51 crónica de un fracaso anunciado podría titularse esta película

así está la plaza del Pilar mientras el alcalde le pone fecha la bilateral con el Gobierno ahí hay otra trinchera se cerrarán con el Pignatelli los acuerdos pendientes todo está abierto hasta las agendas un informe nos ha dado una buena noticia el de la Fundación BBVA que dice que Aragón está entre las comunidades con mejores resultados educativos aun no siendo la que más gasta lo que bajan son los casos de acoso escolar aunque no siguen pareciendo demasiados ciento setenta y cinco en Aragón en los últimos dos años Se aprobó ayer la creación de un Observatorio por la convivencia escolar para hoy cielos despejados y temperaturas que suben Ricardo Martínez está en la técnica a esta hora veinte grados en Zaragoza dieciséis en Huesca trece en Teruel

noticias de la Fundación Caja Inmaculada

Voz 15 06:20 a romper un poquito de esos corsés antiguos corsés

Voz 1704 06:24 y acercar un poco el sector funerario

Voz 15 06:26 a la sociedad

Voz 1704 06:27 la verdad es que dicho así apetecer no apetece

Voz 0604 06:31 pero no vea lo que han montado desde la patronal de empresas funerarias en Zaragoza

Voz 3 06:34 el mes que viene ayer presentaba en un congreso que incluye desde

Voz 0604 06:38 diálogo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y José María Margallo ambos exministros son un concierto gratuito de Ainhoa Arteta en el Auditorio nada más y nada menos y todo como acaban de escuchar para acercarnos a los vivos a un sector que vive justo justo de lo contrario Carmen lo viernes desde ser Binéfar con Felipe y qué tal buenos días

Voz 1704 06:56 aquí vivos por ahora pero bueno potenciales clientes también

Voz 0604 06:59 desde luego potenciales incondicionales y sobretodo involuntarios Víctor Serrano qué tal buenos días buenos días a quienes estudio de Zaragoza porque al final estas cosas son importantes porque confirman algo que que hemos dicho durante durante años no confirman a Zaragoza como ciudad de congresos hablando de un sector que mueve fijaros estos datos mil quinientos millones de euros al año y que genera empleo para más de once mil personas esto de morirse es una

Voz 16 07:23 eso es algo que tienen los negocios con la clientela asegurada

Voz 0604 07:25 en tanto que que que vamos que

Voz 17 07:28 a la la demanda y la oferta o I B

Voz 16 07:31 confluyen ya estupendo que Zaragoza sea una ciudad de congresos estupendo que sea una de las cosas que no sean destruido en los últimos tiempos en esta ciudad en la que tantas cosas

Voz 17 07:41 y me parece que están deterioradas no lo cierto es que Zaragoza sigue teniendo una potencial en cuanto a congresos tremendo nos ayuda mucho el enclave nos ayuda mucho las Comunicaciones Nos ayuda no ayudaba en esto muchísimo también el AVE IS

Voz 16 07:57 las cosas por las que esta ciudad apostó Zaragoza es una ciudad que cuando apuesta por algo

Voz 17 08:01 y se pone en serio con ello al final no solamente lo consigue sino que lo consolida pasó con los congresos pasó aunque luego se extendió en todo a todo Aragón pero ha pasado con la logística ir al final Zaragoza es una cita

Voz 16 08:17 ya que cuando se propone algo normalmente lo consigue

Voz 0604 08:19 ni la cita está entre Carmen de Alfredo Pérez Rubalcaba Margallo me parece que va a tener su punto eh

Voz 18 08:25 que hablan al yerno estaba mirando el programa porque el programa es impresionante como tú dices yo lo primero que pensé es cuánto dinero tiene en la Asociación Nacional de de servicios funerarios para organizar este congreso que dura cinco días y que

Voz 0604 08:38 es justo previo al al día uno de noviembre y cómo cómo es apropiado del día a día todo vale

Voz 18 08:45 el otro cocinero conocidísima ir a la chapa de las que tú hablabas de Margallo y Rubalcaba trata sobre el futuro de la economía en España yenes el futuro de los de las empresas funerarias yo puse de queman hablar esto

Voz 0604 09:01 oye tú lo esté muerto está muy estableció con la retranca que tienen es esto esto es un ex políticos yo esto no me lo pido

Voz 18 09:08 no es que Rubalcaba siempre siempre dice su frase favorita vamos a que siempre tengo yo cuando alguien dimite en España enterramos mejor que no es el país España es el país que mejor en tierra a los políticos se refiere a los políticos en activo cuando pasan a no ser nadie

Voz 0604 09:22 entonces son todos buenísimo con todos buenísimos pero

Voz 1704 09:24 yo activamente incluso en vida política no echa la ya la última palabra todavía aunque aún

Voz 16 09:30 que intente bloquear se le pega con la pala

Voz 1704 09:33 pero eso estado Lola pero yo pensaba como Eva

Voz 18 09:35 esto cuánto dinero tiene el me había mirado también las cifras como las de acaba de decir Eva es que es un cero coma treinta y cuatro por ciento del PIB español

Voz 0604 09:44 que se dice pronto ahora porque nos morimos cuatrociento no

Voz 18 09:46 los mismos no se mueren cada año cuatrocientas mil personas diez Innova bajando quiero decir no la tasa media no va bajando

Voz 0604 09:53 bajan los que nacen pero no los dos que bueno la mente bueno pues es que a Zaragoza va a ser escenario de citas tan interesantes como esa pero hoy también hay otra que es muy interesante Anatomía del proceso a las seis cuarenta y cinco se llama un libro que se va a diseccionar en el Patio de la Infanta así se titula el libro colectivo que reúne a autores muy interesantes desde el profesor de la Universidad de Zaragoza y ahora recién nombrado Alto Comisionado contra la pobreza infantil Pau Marí Klose también al historiador Joaquim Coll o un ex primer ministro nada más y nada menos de Francia como Manuel Valls que van a estar esta tarde en esa presentación que abre el curso de la Asociación de federalistas de Aragón que es quién organiza este acto se está paseando mucho por España Manuel Valls y yo no sé si querrá decir algo lo digo a efectos de será o no candidato

Voz 16 10:36 pues parece que a su paso va dejando pétalos de Margarita no deshojando

Voz 1704 10:41 no es que quiera o no

Voz 16 10:44 yo no sé hasta qué punto va a soltar prenda sobre el asunto un asunto

Voz 17 10:49 que se lanzó al principio con mucho entusiasmo que ese deshojar la margarita

Voz 16 10:54 en ese transcurso el tiempo parece que ha ido enfriando un poco pero es desde luego uno de los atractivos de esta tarde no el único eh porque es muy interesante lo que puedan decir cualquiera del resto de ponente

Voz 17 11:04 se hizo lo que ya no se Si ante

Voz 16 11:08 titulo no hubiese sido más adecuada al Instituto Anatómico Forense

Voz 1704 11:11 sí ya había enlazados con el tema anterior no porque

Voz 16 11:15 no sé si estamos ante la autopsia del proceso no sabemos en estos momentos que ha pasado con el proceso y lo digo lo digo sin ironía alguna es decir no no si se oye las declaraciones de los dirigentes políticos todo sigue adelante alguno de los actos que abrir volver a reabrir las en baja dietas etc etc parece que haga que todo siga adelante pero luego sin embargo estamos en una amagar pero no dar no sabemos si de manera estratégica o que así que seguro que es muy interesante lo que nos cuentan sobre el proceso

Voz 0604 11:41 en esta rebotó chica me acuerdo Antón Costas el presidente de la Fundación del Círculo de Economía de Barcelona que nos dijo aquí Carmen que que el que el proceso había muerto pero que el funeral iba a ser muy largo así que tiene mucho sentido lo que hasta luego está diciendo Víctor Alba hacer muy largo porque no

Voz 18 11:56 prueba de que la sentencia de los presos de los políticos que están en prisión no se vaya a dar hasta después de las municipales y autonómicas en el resto de España municipales catalanas no se vaya a dar después también e ideas europeas en las que se sabe si ciudadano sepa integrar con con qué bloques se va a integrar ciudadanos el Parlamento Europeo yo creo que esa es una de las movimientos que está esperando Manuel Valls para para para perder

Voz 0604 12:21 decidir si se pone o no la camiseta Nara desatada en Barcelona

Voz 18 12:24 es que bonito que que que dicte una nota muy alta queda o eso es lo que es ser periodista y lo que estaba diciendo ayer me hizo gracia porque era con lo que dice ahora Víctor D S mal acto autopsia del proceso y no Anatomía ayer los autores los coautores que son Joaquín Coli Imanol Arias Maldonado decían que el título inicial de libro era autopsia del proceso

Voz 0604 12:43 mira pues no te ha sido nada eh

Voz 18 12:46 intelectual pero bueno al final habían decidido autonomía pero lo más curioso es que el libro La introducciones de Manuel Valls el epílogo esto ellos de Josep Borrell cuando ambos estaban en la misma posición ideológica me refiero frente a al independentismo catalán ya han pasado seis meses porque un recorrido y ambos están yo creo que en las dos posiciones que ahora están intentando gestionar una salida esto que antes el Gobierno español sólo son lo ve sólo veía que se pudiera salir de una manera con la ley en la mano mientras que la Generalitat se saltaba absolutamente darle la ignoraba o vida olvidaban el lo político ya seguir con nuestro convicto voy a discutir ahora esto ha cambiado

Voz 0604 13:26 han cambiado muchas cosas desde luego es Cristina Monge optan robótica haría de pro que estuvo ayer delante de este micrófono la que va a moderar este actual a6 cuarenta y cinco en el patio di de Ibercaja de en el Patio de la Infanta de Ibercaja hablábamos antes de candidatos con la excusa de que Manuel Valls está en Zaragoza no sólo los busca ciudadanos también el PSOE que este domingo va a celebrar sus primarias en la capital aragonesa Pilar Alegría es una de las candidatas ya en su programa hace unos días faltaban los otros dos el viernes a mediodía lo hizo Carmen Dueso hizo el otro día esta misma semana fue el turno de Florencio García Madrigal así que ya tenemos todos los programas y así suenan los aspirantes a gobernar Zaragoza por el peso

Voz 0545 14:03 es un proyecto político que pretende ser una plataforma de encuentro de toda la militancia del partido socialista un documento abierto vivo que hoy colgamos ya en nuestra página web que recoge muchas aportaciones ideas ilusiones propuestas de muchos militantes

Voz 19 14:22 qué pretende con este proyecto es fundamentalmente hacer de Zaragoza una ciudad puntera en materia de sostenibilidad en materia de igualdad en materia de innovación y tecnología de cara al desarrollo local

Voz 20 14:34 de eso serían los tres ejes principales pero también muy por encima quizás de todos ellos una ciudad que cuide de las personas que cuida de los más desfavorecidos y una ciudad donde no la red social que se genere no deje caer a nadie Ciudad Verde

Voz 19 14:50 ciudad tecnológica Ciudad de empleo decente

Voz 0604 14:53 es ellos vieron sus claves y las contaban así propuestas de la habéis oído que giran en torno a lo social

Voz 1704 14:58 a lo tecnológico lo medioambiental bueno

Voz 0604 15:01 queda de semana desde luego seguro que está siendo muy intenso para los tres candidatos aunque hay que decir Víctor y Carmen que lo están llevando de una forma muy discreta otras primarias más tensas recuerdo yo en esta ciudad hay en este en esta comunidad

Voz 16 15:13 Autónoma discretas barra plana o discretas discretas

Voz 1704 15:17 es una discreta director tampoco es que vas son claras

Voz 16 15:20 no yo creo que el en el ámbito en el ámbito local y en y en el ámbito todo tan tan tan fuerte con una estructura tan consolidada histórica en la ciudad de Zaragoza como es el Partido Socialista salvo que alguno de los tres candidatos despertaba sea una especie de fervor popular o por lo menos de partido

Voz 17 15:41 o lo que fuera vamos a algo menos que

Voz 16 15:44 que Table el resto se diluye bastante no porque yo creo que al final los proyectos que se plantea en un proceso de primarias en un partido en una grúa no deja de ser un un agrupación local prácticamente Zaragoza pues si yo si con la trayectoria del Partido Socialista hace examinan desde el punto de la de de desde el punto de vista orgánico es decir no sobre qué propia en cada candidato no sobre qué imagen traslada cada candidato sino realidad sobre qué correlación de fuerzas ahí dentro del Partido Socialista en Zaragoza en este momento no y eso es lo que el resultado final que va a tener estas primarias nos va a venir por ahí es decir no vamos a acabar sabiendo cuál de los tres era la mejor candidata o el mejor candidato lo que vamos a acabar

Voz 17 16:25 viendo es que sector es

Voz 16 16:27 capaz de aglutinar a la mayoría del partido a favor o en contra del aparato orgánico a fecha de iconos sin segunda vuelta Carmen

Voz 0604 16:35 cómo lo ves tú déjame que te diga una cosa muy breve es que

Voz 18 16:38 las primarias no es una elección de meritocracia para saber quién tiene más méritos para ser el mejor candidato institucional ni en este partido ni en otros por desgracia por eso yo siempre tengo esta reticencia sobre sobre el acceso de Primaria así sino que es quién tiene más apoyos de la organización ese es el proceso de primarias de aquí es claro hay sólo dos mil cuatrocientos personas militantes dentro de dos mil cuatrocientas personas pues es que eh un cien votos arriba cien votos abajo puede haber que haya primera vuelta o primera y segunda yo creo que en la primera vuelta se van a quedar las mujeres candidatas Ike flores y que salgan Pilar Alegría Carmen Dueso y que van a ser las más potentes en estas primarias más potentes me refiero con posibilidades a salir yo era Carmen Dueso está mermada porque ella dice ella fue la la que la resignada casi por Pedro Sánchez para hacer las primarias en la Comunidad Autónoma sigue diciendo que ella es la persona de Pedro Sánchez de la ejecutiva federal pero la ejecutiva federal y Pedro Sánchez no da este respaldo tan claro a Carmen Dueso y entonces yo creo que eso ha debilitado mucho su posición

Voz 0604 17:40 tú sabes que eres la primera rebote Icaria que te moja con las primarias era una porque que había intentado eh pero había en todo el mundo dice aquello de que las primarias las carga el diablo y que ya veremos bueno esto va a pasar en Zaragoza el domingo pero mucho antes hoy el argumento informativo de esta capital aragonesa Se va a centrar en las fiestas del Pilar por qué se presentan los pilares Iggy y eso va a ser seguro noticia pero estas fiestas ya lo saben ustedes llegan precedidas por la polémica de la supresión del espacio de párking norte la noticia se confirmaba el lunes por la tarde ayer martes llegaba toda esta cascada de reacciones políticas los hay que incluso piden dimisiones

Voz 0347 18:15 no hay parking que los informes concluyen taxativamente que no hay opción para la segunda empresa ultima en el concurso de adjudicación del Parque Norte porque una vez se concluye el procedimiento de adjudicación no hay vuelta atrás

Voz 16 18:32 ya a partir de aquí todo esto

Voz 3 18:34 dramático de esta cuestiones que quién parecía que sabía de gestión de eventos culturales ha conseguido lo que parecía imposible no gracias del Pilar hay que hacer una cosa no tocarlas porque los funcionarios se encargan de gestionarlas el problema es cuando tú vienes a cambiarlo todo Imet es las manos en lo que venía desarrollándose con normalidad consigas lo que ha conseguido Zaragoza en Común el fracaso más absoluto

Voz 21 18:56 crónica de un fracaso anunciado podría titularse esta película en la que han sido protagonistas tanto Gobierno de Zaragoza como Gobierno de Aragón que parecía haber empezado como una comedia y que ha acabado por desgracia para los zaragozanos en un drama

Voz 0604 19:09 esto en el centroderecha acaban de escuchar a Jorge del Partido Popular a la Fernández de ciudadanos pero también le ha ido al consejero rivales por la y que

Voz 4 19:16 da la incapacidad de este Gobierno que desgraciadamente no nos cansamos de decirlos sus formas de gobernar ya en este caso sus formas sus formas de gestionar pues están provocando una situación absolutamente absurda

Voz 5 19:32 pues estaban codo con codo pues el señorío fijar el señor Cubero Muñoz también con sus obras veraniegas sorpresa pero veo que también entrar en la competencia de haber qué consejero es más incompetente ya hace más daño a la ciudad a la marca de Zaragoza en Común Lola

Voz 0604 19:47 Manera del PSOE y Carmelo Asensio de Chunta todos han criticado esta gestión que acabado sin uno de los espacios de los pilares el único que defendía ayer arribará a su jefe el alcalde dice que no se lo merece

Voz 22 19:58 el concejal que más ha trabajado por una calidad de las fiestas del Pilar como ha demostrado el sobresaliente que no ha puesto a la ciudadanía el notable alto a lo largo de estos años de de gestión municipal El pues me parece radicalmente injusto de esas criticas que tiene que ver con los problemas generados por las empresas privadas

Voz 0604 20:18 hasta aquí los sonidos Carmen Víctor de una situación tensa intensa que revela que abre una nueva brecha una nueva línea hay una nueva trinchera que nunca se había abierto antes ni siquiera en esta legislatura tan tan bronca tan difícil el Ayuntamiento que que que son las fiestas que siempre habían tenido su consenso hasta ahora una más

Voz 17 20:36 en esta ciudad Últimamente se están produciendo una serie de cosas que yo creo que son únicas en la historia de cualquier pueblo entre seis seis millones de habitantes y es que su Ayuntamiento y tenga problemas con las cosas que cualquier alcalde de cualquier ciudad

Voz 16 20:58 aprovecha para hacerse publicidad propaganda marketing campaña electoral que son las fiestas

Voz 17 21:03 jornales la Semana Santa

Voz 16 21:06 el equipo de fútbol un poco más quiero decir el al equipo de fútbol los políticos lo aprovechan para hacerse fotos

Voz 17 21:13 las fiestas para sacar pecho is it mantener las calles en un estado de limpieza indignidad no yo creo que eso son tres cosas que en cualquier alcalde de cualquier ciudad tienes

Voz 23 21:26 cómo cómo cómo vamos como como algo habitual y normal bueno pues aquí en estos momentos tenemos al Ayuntamiento de Zaragoza enfrentado con su equipo de fútbol que ya no vaya a verlo

Voz 1704 21:37 hemos al Ayuntamiento pero aquí dos no saben si uno no quiere y no sé quién ha sido aquí no

Voz 17 21:42 Ciudadanos diciendo que él estaba la ciudad no es el que era lo voy a dejar ahí porque quiero ser benévolo hoy pero no es el que era el estado de limpieza y de conservación de las calles por otra parte incluso de algo tan potente a nivel nacional como son las fiestas del Pilar pues también atravesamos dificultades yo aquí de todas formas creo que los ciudadanos eh

Voz 16 22:07 van a repartir culpas también eh quiero decir creo

Voz 17 22:10 que efectivamente los ciudadanos yo ayer estuve

Voz 16 22:15 por la tarde en Zaragoza

Voz 24 22:18 hay una de cada diez personas

Voz 16 22:20 las que hable ocho estaban en esta conversación y quiero decir esto el parking norte que a veces

Voz 17 22:25 ah pues a los que no les gustan

Voz 16 22:27 mucho la política ya hacemos análisis políticos etcétera etcétera Nos fijamos en los grandes temas

Voz 0604 22:31 pero este es un tema ciudadano esto al final a la gente

Voz 16 22:34 antes se queda con estas cosas y claro esto a seis meses de unas elecciones ya veremos la valoración nada que hacía referencia al alcalde sobre las fiestas del Pilar qué valoración le dan en las urnas ya por acabar y muy rápidamente creo efectivamente que las culpas de todas formas están repartidas eh yo creo que el Gobierno de Aragón aquí tampoco ha hecho el trabajo que tenía que haber realizado y que tenía que haber hecho con los plazos en los que tenía que haber hecho

Voz 1704 22:54 lo dices porque creo que el pañuelo del bar ya nota el Partido Social

Voz 16 22:57 lista que está ahora exigiendo responsabilidades debería analizar citas tres años y medio en el Ayuntamiento hablando y no cansando sería hacer oposición a Zaragoza en Común no ha pensado que el alcalde de Zaragoza Iker Equipo de Gobierno está con sus apoyos y que por lo tanto si alguno de los concejales a los que ha hecho referencia Lola Raneda parecen incompetentes algo podía haber hecho para intentar

Voz 17 23:20 era revertir esta situación

Voz 16 23:22 hay una cosa que es evidente no habido autocrítica en el equipo de gobierno IS creo que ha sido su principal problema

Voz 0604 23:28 te reparte culpas por Carmen cómo se ven las cosas de la capital aragonesa con este tema de las fiestas desde una localidad como como la que tú estás como el de Binéfar leyendo todo

Voz 18 23:38 sólo posible en sobre el tema preguntando mucho todos los zaragozanos que viven ahí intentando doce enterar de que este lío gigantesco parque Norte yo creo que de todos modos aunque con todo el mundo y hayamos leído todos posible por leer algo se nos escapa en este asunto que yo yo tengo aquí las responsabilidades compartidas compartían el retraso del Gobierno de Aragón en la cesión de suelo que tenía que haber sido en primavera y fue a finales de junio el Ayuntamiento de Zaragoza se retrasó unas semanas sacó la licitación en agosto y además se unió la mala suerte de que bueno posible de que una de las tres empresas que con cursaban la Lacke eh ganó y luego renuncio que llevaba ganando a los últimos cuatro años recurrió ellas Lanzuela y recurrió la tercera empresa la que quedó en tercer lugar recurrió ante el Tribunal de de de contratos esta adjudicación lo que todavía retrasó más into nos encontramos a los plazos en los que no es en contra

Voz 1704 24:33 pero si esas cosas Carmena hay que entenderlas pero he visto claro bueno sí pero locales son los que marcan la contratación administrativa pero es que todo lo que queda yo creo que el corazón

Voz 16 24:41 dado en el en el clavo en una cosa os voy a decir una ley de la quizás no hay que tratarlas con andaba clavo Sara Fernández poniendo también el foco del Gobierno de Aragón es cierto al Gobierno Aragón no ha hecho su trabajo en los plazos en los que debería haberlo hecho pero yo creo que es porque Azcona pues ha dado en el clavo cuando ha dicho cosa si es que las fiestas del Pilar salen con no tocarlas has perdido el peso de los grandes funcionarios que hay en esta ciudad se ha perdido pues por un equipo de Gobierno sabrá porqué se ha perdido el Ayuntamiento de Zaragoza

Voz 0604 25:10 la operación ahora alerta con con respecto a lo que puede ocurrir con respecto a la movilidad Carmen porque claro antes había dos polos de atracción de norte a sur ahora sólo ayuno concentración masiva en Valdespartera yo ojo porque hoy lo cuenta el periódico mañana se reúnen los trabajadores del tranvía ya advierte no amenazan con posibles paros justo siete días de los nueve que duran las fiestas

Voz 18 25:30 claro porque ahora se va a formar realmente un problema de movilidad en la ciudad con esas cuarenta mil personas que iban hacia esos hacia esa carpas ya vaya no van a ir pero yo quiero es que me me ha olvidado una variable en todas estas eh yo creo que en esto hay que no hay que replantear las fiestas porque las fiestas funcionan pues es que a lo mejor sí que hay que replantear las fiestas no no sólo Zaragoza sino en general porque desde cuando una asociación lúdica festiva etcétera como son las peñas en general y aquí inter peñas entra directamente en los procesos de negociación de negocio con iniciativas privadas para la para la formación de de eventos y conciertos etcétera

Voz 0604 26:08 ahí el negocio de las barras hemos empezado hablando del negocio de la muerte pero el de las barras y esto es lo que tiene muchas claves que probablemente no ponemos sobre la mesa ya habría que ponerlas pero no tenemos tiempo para más caro media metemos y unos escuchamos pronto

Voz 18 26:21 muy bien un beso a todo otros veintiocho minutos