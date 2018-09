Augusto Delkáder, premio Mompeón Motos de Heraldo - El Mirador - La Ventana de Aragón (20/09/2018)

Voz 1 00:00 felicidades a cómo estás muy bien estupendamente encantado muy feliz muy muy satisfecho de estar aquí hombre además el motivo pues se particularmente agradable es decir la pena

Voz 1203 00:10 esa local está abrazando a alguien que empezó en la prensa local

Voz 1 00:15 exactamente porque eso me hace mucha ilusión no yo dice origen está encontraron no saben el diario en la prensa local siempre he tenido una gran admiración respeto por la prensa local los periodistas que hacen su trabajo en este tipo de medio yo creo que está ahí muy hecha a veces la esencia del periodismo

Voz 1203 00:36 otro premio Antonio Mompó peón montos Iñaki Gabilondo que tú lo conoces perfectamente dice de ti que eres el hombre que mejor conoce la radio

Voz 1 00:43 algo dirá de nuestra querida radio cuando te entregan el premio esta noche no hombre claro por supuesto no pero pero hombre Iñaqui es muy generoso muy muy buen

Voz 1203 00:55 Amío yo creo que exageran en cualquier caso es cierto yo creo que hay tenemos que estar de acuerdo con este micrófono delante más que la radio no va a morir nunca no que mientras estamos desarrollando estas palabras la oyente el oyente está con su ocio con su obligación eso nos da una larga vida

Voz 1 01:12 radio yo creo que tiene una vida y una no una vida eterna pero tiene una salud de hierro no hay demuestra día a día que sabía no se transforma cambia adapta lo importante no de los medios y las radio ha cambiado en estos años último

Voz 2 01:32 bastante en su formato el fumar inició en los medios técnico

Voz 1 01:37 pero sigue con la misma fuerza Guillermo yo siguen siendo el medio más entrañable para en lo bien para para el público porque eso en medio de una que tienen una comunicación personal tiene muchas ventajas como son la versatilidad la portabilidad la Santa niega y eso la hace única irrepetible

Voz 1203 01:57 sabes que estamos cumpliendo ochenta años Radio Zaragoza para que Radio Zaragoza y las Radio Zaragoza decir la esencia de la radio más próxima cumpla bien otros ochenta años por donde tiene que ir este oficio

Voz 1 02:10 yo creo que nos tenemos que dedicar a hacer buena información a entretener a acompañar y a ser compañeros de la vida de la gente que está siempre al otro lado del micrófono siempre me decía el otro día no que él siempre les decía a los compañeros que no creyeran que ellos estaban en estudio tío están hablando para gente que estaba por ahí si te ven que imagina un oyente oyente que podía echar encima detractor conduciendo el automóvil despertarlos en la cama pero que no miraran quiere su se ellos no se dirigía al estudio se dirige a la gente que estaba fuera escucharnos

Voz 1203 02:52 Augusto y el oficio por donde tiene quiere el oficio para que tenga en medio de tanto ruido de tanta falsa noticia que vaya por la mejor vía posible rigor

Voz 1 03:00 yo creo que desde tienen que ser periodismo de cómo ha sido siempre es decir comprobar los hechos veracidad imparcialidad probabilidad y atender a lo que a mí me enseñaron en la escuela de periodismo que no es noticia que un perro Mora dar nombre pero sí es noticia que un hombre moreno en Perú

Voz 1203 03:22 disfruta muchísimo de esta noche abraza a tus amigos gracias por estar en Zaragoza mucho