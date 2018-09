Voz 1 00:00 de botica Zaragoza Eva Peit sus rivales

Voz 0604 00:09 empezó el otoño con pre alerta de incendios y subida de temperaturas que hoy empiezan a bajar subieron también ayer en la sede del PSOE pero por los censos tuvieron que retrasar el comienzo de las votaciones de primarias en Zaragoza cuyo resultado corresponde con el signo de estos tiempos los números ya no son absolutos ni sus designios contundentes así que habrá duelo de candidatas y segunda vuelta porque ni la victoria de Pilar Alegría es dulce a pesar de ser clara ni la derrota del resto amarga se impone ya lo decía la unidad ganó Pilar Alegría Carmen Dueso y a Florencio García Madrigal pero por poco apenas veinte papeletas más no pudo ser alcaldable de forma directa se abre ahora una semana de llamadas y de pactos con resultados en esta segunda vuelta que pueden ser imprevisibles lo sabe bien el Partido Popular que ayer celebró el Día del afiliado en Haro Avon bien Zaragoza hoy Reunión del Consejo Mundial del proyecto José Martí que es el organismo que organiza las conferencias internacionales para el equilibrio del mundo se dice pronto pronto y a toda velocidad se pasó la Moto GP en el circuito de Alcañiz y también pasará La Merced en la cárcel de Zuera y en la de Daroca los sindicatos de prisiones instan a no celebrar esta fiesta para protestar por sus condiciones de trabajo lunes de cierto de máximas que bajan Ricardo Martínez está en la técnica a esta hora veinte grados en Zaragoza dieciocho en Huesca quince en Teruel

Voz 2 03:38 la replica que sus Ribes

Voz 11 03:44 nado hago a casa

Voz 12 03:56 primero voy a escuchar a mi equipo de trabajo que representamos Si yo representa el veintidós por ciento de la organización lo que haremos no es acudir a ninguna puerta sino que las otras opciones que son las ganadoras de la primera vuelta y tienen algo que decir no se dirijan a nosotros

Voz 0604 04:16 Florencio García Madrigal fue el tercero de tres en las primarias del PSOE por Zaragoza pero donde vayan sus veintidós por ciento de votos se convierte ahora en decisivo Pilar Alegría la ganadora aclara con el porcentaje y número de votos más alto cuarenta y nueve por ciento apenas por un punto veintidós papeletas no pudo ser alcaldable de forma directa llora tendrá que someterse a una segunda vuelta con la segunda en liza con Carmen Dueso que obtuvo el veintinueve por ciento de los votos y así con este resultado empieza una difícil semana Pepe las Marías qué tal buenos días

Voz 1012 04:48 buenos días se va Jaime Armengol cómo estás muy bien buenos días

Voz 0604 04:51 es difícil semana por lo menos para el PSOE en Zaragoza

Voz 1634 04:54 difícil temporada no porque hace un año estábamos casi igual cuando había unas primarias en este caso para designar el liderazgo regional lo que es un proceso que no ha reforzado al Partido Socialista lo decíamos aquí hace unos días se ha visto que primero no ha habido una ganadora por más de cincuenta por ciento y por lo tanto hay que ir a segunda vuelta íbamos saber lo que ocurre con ese famoso pacto de perdedores hemos sabido ahora a Florencio García Madrigal diciendo que espera a él en la puerta que Nova Idea llamaran ninguna puerta lo que yo sí tengo claro es que este es un proceso que ha tensionado de nuevo al Partido Socialista como decía que durante el último año bueno pues ha dedicado muchas energías a procesos internos que pueden tener sentido como por ejemplo primarias del catorce cuando Rubalcaba pierde dimite hay que hacer un proceso de selección de de líder me parece muy razonable pero en este contexto actual porque lo digan los estatutos en las localidades de más de veinte mil habitantes tienen que someterse a un proceso de primarias es complejo sobre todo en una ciudad que lo tiene secretario general local que es una suma de agrupaciones vamos a decir que se ha comportado históricamente como reinos de taifas que es iban agrupando en función de cuotas de poder porque no hay que olvidar al menos desde mi punto de vista que el Partido Socialista es más un partido de cuadros que de bases

Voz 0604 06:12 pero al final esto es un poco el signo de los tiempos PP porque esto de que haya resultados que a pesar de ser claros no no impliquen Un final certero y un designio absoluto de lo que va a pasar es lo vemos en muchísimas votaciones en muchísimas ocasiones en los últimos años

Voz 1012 06:28 ha sido en este caso del modelo que ha dado el PSOE es verdad de Pilar Alegría es bueno pero no sé suficientes se cuarenta y nueve por ciento no le permite ganar interés yo creo que ahí sobre todo dos preguntas entrando bastante de acuerdo con con las cosas que he hecho Jaime por un lado hay setecientos militantes que nos han votado y hay que ver si eso se quieren sumar algunos de ellos a ese a ese proceso porque es que por veintidós votos Pilar Alegría no saca mayoría absoluta y hay que ver por supuesto que pasa con los votantes de Florencio García Madrigal primero si el si lo que él diga todos van a seguir a pies juntillas o el destino que el marco de la gente que le ha votado pero él ha dejado alguna idea clara ya Zaragoza no puede ser un institución dependiente del Pignatelli es un mensaje claro en este caso hacía o contra Pilar Alegría también que se ponga en marcha de forma rápida la Secretaría General de Zaragoza que también depende más de Ferraz que de que de partido aquí pero con todos son dos condiciones que no sé si en las próximas horas día se pueden resolver de una forma tan tan clara

Voz 0604 07:21 pues esos días tenemos los de esta semana que va a ser muy intensa para el Partido Socialista semana quemar seguro muchas baterías de teléfono móvil y se van a invertir probablemente muchas horas en reuniones y conversaciones sin pone ahora la estrategia veremos a ver si el acuerdo íbamos a a a preguntárselo directamente a las protagonistas a partir de este momento Pilar Alegría qué tal buenos días hola Dolores Ledo

Voz 13 07:43 la enhorabuena a pesar de todo muy encima

Voz 14 07:45 quedaron aquí estoy muy muy contenta y sobre todo muy orgullosa de mi partido que ayer mil seiscientos mil a tan temprana participar en ese proceso democrático por el que mi partido elige a sus candidatos a mí como socialista realmente m muy orgullosa nosotros hace muchos es que hemos preferido estar poner a nuestros líderes a nuestros candidatos por este proceso que da la participación de la militancia dejando atrás esos procesos caducos de otros partidos con lo cual mi primer mensajes de orgullo así al partido al que pertenezco sobre todo

Voz 0604 08:22 el cuarenta y nueve por ciento de los votos obtuvo Pilar Alegría son setecientas setenta y nueve papeletas la dejan a usted como ganadora pero no como alcaldable de forma directa por eso le pregunto cómo afronta esta segunda vuelta que le toca el próximo domingo

Voz 14 08:35 pues yo afronto esta segunda vuelta como vengo afrontando a me campaña desde el primer momento con absoluta ilusión y confianza hacia todos los militantes de mi partido mi lema de campaña ha sido sumar para ganar Yesa así como vamos a a continuar esta esta semana para nosotros el objetivo de esta candidatura es un objetivo claro que es volver a recuperar el Ayuntamiento de estará goza cree que es posible por eso como dijimos desde el primer momento

Voz 15 09:02 Pilar a esa unidad de la militancia que allí

Voz 14 09:04 SER habló tan claro dio a esta candidatura ganadora

Voz 0604 09:07 ese es sumar para ganar ahora se convierte en una necesidad perentoria de cara al domingo se puede traducir en que alcancen un acuerdo las dos candidatas para integrar programas listas eso es viable es posible

Voz 14 09:18 yo siempre siempre desde el primer momento a Pelé a sumar a todos los militantes Mis acuerdos van a ser con esos dos mil trescientos y con la militancia de mi partido es ahí donde me he dirigido a lo largo de esta semana voy a seguir haciendo yo tengo que escuchar leer la el voto que ayer hicieron los los militantes y con esa responsabilidad seguir diciéndome a ellos para conseguir un acuerdo aún mayor

Voz 1012 09:45 Pilar Alegría sin Pepe las Marías buenos días buenos días una pregunta muy directa ha llamado o vaya en las próximas horas a Florencio García Madrigal

Voz 14 09:53 yo voy a seguir hablando con todos los militantes Pepe hemos hablado con muchísimos cientos de compañeros y compañeras algo esta semana yo valoro enormemente toda la y toda la opinión de todos los que componemos este partido y por tanto somos compañeros siempre siempre lo he explicado así desde el primer día por tanto yo yo voy a hablar con todos los militantes de mi partido

Voz 13 10:16 venga Jaime Armengol buenos días soy Jaime ordenante algunos menos

Voz 1634 10:21 yo quería conocer su opinión sobre la tensión que se produjo ayer en la apertura de las mesas a propósito de los censos y nos podría dar algún detalle porque hemos conocido parcialmente a través de algunos portavoces pero no a través de los protagonistas en este caso de usted

Voz 14 10:38 pues mire Jaime cuando estos procesos se deciden en una mesa camilla o a través de dedazo como hacen otros partidos seguramente no se vive ninguna tensión no olvidemos que cuando son diez horas de votación y por allí por una sede concurren mil seiscientas personas pues a veces puede surgir alguna pequeña crispación pero creo que el balance y el resumen general del que ayer vimos por un proceso ilusionante sobre todo en fin mucha muchas ganas de participar por todos los por todos los militantes y una buena jornada yo creo que que independientemente de que hubiera podido haber algún conato fruto como digo Roberto de esa de ese flujo incesante de gente que ayer entró en la en la sede cambiará la para mí el resumen generales que ayer se vivió un proceso de ilusión yo ido detectando que a lo largo de esta campaña cada vez más creciente esas ganas de ganar las próximas elecciones municipales y en cierta manera es lo que ayer se vivió en esa jornada de Primaria

Voz 0604 11:36 hablaremos de lo que pasó también y de cómo se fue desarrollando la jornada pero dígame hoy soy rápida porque así que tiene más entrevistas enseguida que va a hacer hoy como tiene preparada la agenda del día de hoy

Voz 14 11:46 bueno pues ojo hoy que en Paul veremos a a reunirnos todos los compañeros y compañeras seguido hablando con todos los militantes agradeciéndole sus esfuerzos el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos días y vamos a continuar en la misma tónica hablando con los compañeros y compañeras explicándoles a los militantes reuniéndose con ellos bueno lo mismo que hemos viniendo venido haciendo hasta ahora vamos a continuar hacerlo está a lo largo de esta semana el lema es sumar para ganar y es ahí donde nos vamos a volcar esta zona

Voz 0604 12:14 bueno pues veremos a ver qué pasa ahí seguiremos muy atentos todos los movimientos gracias Pilar Alegría esta conexión en directo buenos días

Voz 16 12:21 buenos días gracias a ustedes la segunda protagonista

Voz 0604 12:23 la protagonista también sin duda de de esta semana Baser Carmen Dueso qué tal buenos días

Voz 16 12:28 hola buenos días segunda candidata

Voz 0604 12:30 los sesenta votos y el veintinueve por ciento que fueron para para usted le pregunto directamente y ahora qué

Voz 16 12:38 bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es primero analizar bien los resultados después pues trabajar para conseguir un proyecto que se ha votado claramente por la mayoría de la militancia Un proyecto que además sea el mejor para el partido socialista yo lo mejor para la ciudad yo confío en bueno en que la militancia qué sabia al final será responsable a la hora de votar y decidirá lo que estime que es mejor para la ciudad y por supuesto al Partido Socialista

Voz 0604 13:03 lo diré lo que vamos a ver lo dirá la militancia o antes puede haber pactos si puede haber acuerdos antes nos acaba de decir Pilar Alegría esto de sumar para ganar usted ha sido la segunda con el veintidós por ciento de los votos frente al cuarenta y nueve por ciento de Pilar Alegría yo no sé al final esto en los problemas vienen por ser por ver quién es la cabeza de cartel estarían dispuestas estaría usted dispuesto a alcanzar un acuerdo con la primera en la lista

Voz 16 13:25 yo creo que los problemas no vienen por la cabeza de parterres estamos hablando de proyectos de ciudad y lo que tenemos que buscar es un proyecto que sean lo suficientemente ilusionante para que la mayoría de la militancia la apoye al final los militantes tienen la última palabra porque cada militante tienen voto obviamente hablar hablaremos todo lo que tengamos que hablar con todo el mundo es especialmente con los militantes insisto porque son los que tienen la última palabra pero yo creo que lo que tenemos que trabajar es en conseguir algo que de verdad ilusionar a la militancia hasta el momento los militantes no han dado su voto a nadie mayoritariamente eso quiere decir que todavía no está perfilado para que para saber qué es lo que quieren realmente los militantes para esta ciudad

Voz 0604 14:01 el objetivo es claro recuperar la alcaldía que nunca

Voz 16 14:04 hemos perder pero para eso tenemos que ser capaces de aglutinar a la mayoría del partido detrás de ese proyecto parque ese es el que después tiene que conseguir que los ciudadanos voten porque el objetivo no es ganar las primarias el objetivo es ganar en Zaragoza

Voz 0604 14:17 está claro las selecciones lo importante es el cómo se consiguió cómo se llega a ese paso le le pregunta Pepe las Marías

Voz 1012 14:21 solamente esos buenos días hola buenos días lo más le pregunta que dirían si tener la misma suerte porque le no me ha respondido y no sé si me en próximas horas va a tener contactos directos con Florencio García Madrigal porque él ha dicho que con su veintidós por ciento está esperando que tanto alegría como usted se dirigen a él para hablar porque a ver ustedes dicen las dos que van a buscar el voto los militantes pero hay una parte que está convencida por cada una de las dos ya hay un veintidós por ciento que es el que flota más los militantes que no han votado y se puedan sumar pero usted se va dirigida a García Madrigal en las próximas horas

Voz 16 14:53 yo por supuesto que hablo con todo el mundo y por supuesto trata de también con Florencio García Madrigal y con todo el mundo que quiera hablar conmigo es mi objetivo es sumar para ganar la mayoría de los militares los votos de los militantes desde que los militantes tengan un proyecto que les que les convenza Simi proyecto de ciudad puede tener convergencias con el proyecto de otro candidato eso hace que los militantes sean capaces de verlo como de alguna manera lo identifiquen como un proyecto capaz de ganar la la ciudad pues bienvenido sea lo que tenemos que hacer es conseguir algo que ilusiones suficientemente a la mayoría de los militantes porque sino no conseguiremos ganar la Alcaldía hay creo que es fundamental un proyecto sólido un proyecto fuerte y un proyecto que realmente convenza a la militancia a la mayoría de la militancia

Voz 0604 15:34 le pregunta Jaime Armengol buenos días eso eh

Voz 1634 15:37 hace un año y también se batió en primarias en este caso con el presidente de la comunidad autónoma y secretario general del Partido Socialista en Aragón Javier Lambán obteniendo entonces en torno al cuarenta por ciento del voto de la de la militancia ahora ha sido el XXIX usted está satisfecha con el resultado que obtuvo ayer

Voz 16 15:55 bueno era evidente que en primera vuelta era muy complicado que nadie ganase ya estamos en segunda vuelta todavía está todo por hablar todavía está todo por decidir todavía los militantes tienen que decirles lo que quieren por lo tanto vamos a seguir trabajando para defender nuestro proyecto porque consideramos que es el mejor para la ciudad

Voz 1634 16:11 yo le pregunto si usted está contenta satisfecha

Voz 16 16:13 yo estaría mucho más satisfechos viviera en primera vuelta y nos vamos a engañar pero es que era consciente de que era muy difícil en primera vuelta a ganar en un momento además en las circunstancias en las que en las que estamos aquí hay unas candidato una candidatura que estaba que forma digamos parte del aparato y ocho dos que no es difícil luchar contra el aparato esto lo sabemos todos pero

Voz 1634 16:34 la dopada esa candidatura de algún modo por el aparato eh ha estado parada está apoyada está

Voz 16 16:41 yo creo que las cosas son obvias no a partir de ahí no creo que sea a falta insistir en esto es es obvio pero eso no importa al final porque los militantes tienen la posibilidad de decidir y creo que seguimos estando en en el en la carrera y por lo tanto bueno pues vamos a seguir trabajando con los militantes que son los que tienen la última palabra

Voz 0604 16:57 pues estaremos atentos a ver qué ocurre con esa reunión es que se esperan intensas a partir de este momento Carmen Dueso gracias por esta conexión en directo buenos días gracias a vosotros puede convertirse Carmen eso en la Pablo Casado del socialismo zaragozano tenemos otro proceso que es el del PP bastante reciente en el que ha pasado en el que podría pasar aquí también algo parecido no según como se planteen esas reuniones y esos pactos

Voz 1012 17:18 pues yo no me atrevo a decir la verdad la foto fija que me queda a mí de estos días es que el PSOE estas semanas anteriores no sabe sangrado tanto como podíamos esperar más allá de algunos trabajos en redes sociales en fin algunas cosas no han podido ser feas

Voz 0604 17:31 hace unas primarias bastante discretas con respecto a otras desde

Voz 1012 17:34 pero esta semana tinta ya más complica Haditha y además estará comunidad con uno de los candidatos bueno y que ya no es candidato pero que tiene la llave García Madrigal en la presidencia de la Mesa de las Cortes como vicepresidente hay ICO la consejera vira alegría en la bancada del Gobierno

Voz 1634 17:51 son procesos muy diferentes desde mi punto de vista hay una convocatoria de primarias si de congreso extraordinario en el Partido Popular que obliga a buscar un liderazgo del modo que sea digital por primarias por Congreso por la por el método que sea en el caso del Partido Socialista es un adorno el hacer primarias desde mi punto de vista como decía antes en las localidades de más de veinte mil habitantes donde concurra más de un candidato que reúnan una serie de requisitos en este caso entre el cinco y el diez por ciento del censo etcétera por lo tanto son procesos que creo que son bien distintos yo Hideo dos cuestiones básicas que las recalcaba al principio una el para mí el PSOE no sale reforzado de un proceso de primarias como este esa apelando a la unidad apelando a que lo importante bueno lo importante no lo importante es ganar las primarias aunque se diga que lo importante es ganar luego las selecciones no y luego en Segunda en segundo lugar también abre en canal la al partido entre los que están apoyados digamos por los aparatos y los que no están apoyados

Voz 16 18:49 insisto en un partido que no es debas es es de cuadros

Voz 0604 18:52 pero al final la respuesta la tendrán los militantes y al final un día como el de ayer propició que un sesenta y nueve por ciento de esos militantes participaran echarán su papeleta votaran por eso decían algunos hay partido reconocían que este dato puede demostrar que la formación está viva y que había interés en este proceso hoy precisamente una encuesta en Heraldo de Metroscopia para el grupo NO dice que el PSOE crece con Sánchez en La Moncloa que sería el partido más votado en unas generales el tirón nacional de momento existe en este contexto

Voz 1012 19:22 sí sí a pesar de en fin algunos errores de comunicación Pedro Sánchez es verdad que el tirón sigue ahí en la encuesta no recuerdo las fechas exactas pero sí tiene que ver antes de que la Fiscalía de de supremo no haya dejado en prácticamente nada el famoso máster de Casado no sé si hay pueden las fechas al mismo no recuerdo las fechas de la encuesta de Heraldo pero es verdad que la distancia que saca el Gobierno es importante insisto a pesar de algunos yo creo que errores cometidos en la gestión de estos de estos cien días

Voz 1634 19:52 pero es que queda muchísimo y al final cuando hablamos de encuesta

Voz 1012 19:55 estás una encuesta a día de hoy es tan volátil

Voz 1634 19:57 en Cataluña de por medio hay bueno te marca de marca tendencias efectivamente y luego hay una cuestión de Podemos está viéndose muy perjudicado en las encuestas y os dais cuenta va perdiendo espacio que va cogiendo del Partido Socialista en un contexto en el que el liderazgo del centro derecha es ahora mismo una de las batallas al menos periodísticamente más interesantes que tenemos España no con Casado colocando al partido recuperando imágenes por ejemplo esa imagen de Aznar demoledora de la de estos últimos días en la comparecencia que hizo en la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular no ahí es donde hay dos batallas muy importantes no dos batallas que tiene mucho que ver con con lo que estamos hablando no

Voz 0604 20:43 bueno pues mientras pasaba todo esto en el Partido Socialista hay había se producía esa votación esa primera vuelta de las primarias la jornada en el PP transcurrían el parque de atracciones de Zaragoza que están ya completamente en clave electoral en la formación popular aunque ellos todavía no han ratificado al candidato al año también de Zaragoza previsiblemente y más que probable el actual portavoz Jorge Azcona pero decimos en modo electoral porque su día de afiliado ayer además de tener como escenario en la capital aragonesa también lo fue como epicentro de los mensajes políticos atención porque esto lo van a escuchar hasta la saciedad de aquí a mayo volver a votar al Lambán dijeron es votara Santisteban

Voz 17 21:17 en Zaragoza quién sabe Jorge y el conjunto de la comunidad autónoma son buen ejemplo de lo que está haciendo el radicalismo de izquierdas de una manera pública y notoria y además en una batalla fingida que no tiene más que como objetivo el mantenimiento de los sillones de la plaza del Pilar ir Pignatelli votara Lambán es dotar a Santiesteban que nadie se equivoque porque son dueños de la misma operación de mantenimiento de estructura de poder

Voz 2 21:47 frente a esos gobiernos de izquierda que pactan entre perdedores ese cambia los cromos

Voz 0604 21:52 como ustedes Javier

Voz 2 21:55 no era la presencia nacional en este día

Voz 0604 21:57 el afiliado vicesecretario general del PP que incidir redunda va también en el mismo mensaje en clave completamente ya de mayo Jaime

Voz 1634 22:05 los mensajes por un lado efectivamente un pacto que a juicio del Partido Popular es un pacto que radicaliza las políticas de izquierdas y que no está cambiando en la sociedad al nivel que ellos consideran por otra parte también el tema fiscal el infierno fiscal como como habló se refirió Maroto ayer a la situación que viven los aragoneses que es cierto ahora se ha corregido en parte el decían estas cesiones que has sido una de las comunidades donde los tipos de impositivos aplicados han sido más altos y por lo tanto ese esos van a ser dos ejes yo diría no los únicos en un contexto en el que aproximadamente yo calculo que de aquí a no a noviembre eh ya estará todo perfilado en cuanto a cartel electoral ya no es importante la popular saber que yo creo que todo el mundo lo dábamos por seguro no que Luis María B a Monte Jorge Azcona van a ser sus cabezas de cartel a las instituciones más potentes sino cómo se configura el resto de el resto de la de las candidaturas como se integra también a al al al espectro Soraya no en fin yo creo que hay muchos elementos todavía por definir y que son interesantes desde nuestro análisis

Voz 0604 23:12 el se irán acomodando con estos meses

Voz 1012 23:14 tenemos otras candidaturas que decía Juan y Jaime perdón las ideas fuerza es el infierno fiscal sea la fiscalidad va a estar presente está presente por la derecha también estamos el tema del ICAA íbamos a ver cómo termina el tema del ICAA con entre PSOE y Podemos y luego el tema del carbón que también ayer se dejó caer y que va a ser otra batalla electoral importantísima que se va a manejar en estos meses con una ministra de Transición Ecológica que tiene una apuesta muy clara por sacar el carbón del mix energético y seguramente el PSOE va a estar recordando que tampoco el ministro Soria y Nadal han hecho mucho por el futuro de las cuencas mineras te tengo la sensación de que el tema fiscalidad tema minería hablando de elecciones autonómicas se van a marcar un poco la la precampaña y la campaña

Voz 0604 23:55 pues yo no sé lo que va a marcar al Real Zaragoza que ayer desde luego o antes de ayer no nos dio ninguna alegría Pepe Melero qué tal buenos días has querido decir algo otra derrota dos goles que le colocó en Lugo al Real Zaragoza segunda derrota consecutiva ya pero queda mucha Liga o nos tenemos que empezar a preocupar ya en este momento

Voz 15 24:14 no queda mucha Liga quedan mucho leía ayer tuvimos a todo el mundo Kim día malo yo estuvimos un día con ayer sábado tuvimos un día pésimo más quemado pésimo muy mal día pero bueno el hicimos el la temporada desde luego pero la liga es muy larga claro hay que aprender de los errores espero que diría que aprenda de los errores se plantee los partidos de otra manera juguemos de otra manera hay que lo que hay que dilucidar es cuál es nuestro Saragoza así es nuestro Zaragoza el día El día del Oviedo en el que vivimos un espectáculo de fútbol lo es el Zaragoza de del día del Reus el de ayer del día al Almería en fin hay que hay que plantear si hay que plantea el sabes que Zaragoza que Zaragoza tenemos no haber en cómo cómo jugamos en el futuro creamos yo preocuparme a estas alturas de la temporada no de la temporada

Voz 0604 24:57 se se sonríe se sonríe Pepe las Marías y Jaime Armengol piensa en el técnico

Voz 18 25:01 monta ahí lo dejo no hicieron bien ayer muy bien muy bien lo que decía Pepe yo me me agarro al PP pesimista pero cuando todos están tan mal igual el que ha estado mal como decía Pepe ha sido el entrenador de entonces es como todos puede tener un error claro que no tenga muchos como este que ya empezamos ya

Voz 15 25:18 hay que aprender de los errores no pero donde el hombre inteligente comete muchos hombre inteligente cometí un error pero el hombre es decir si comete siempre el mismo rol espero que él no era un hombre es decir no cometa el mismo error y todos nos equivocamos otros dioses Okur equivocar pero hay que aprender de los errores

Voz 16 25:33 sí

Voz 15 25:34 ya está es de Zaragoza tienen mimbres lo debe lo de los delanteros lo dije el primer día moneda le causan un cierto temor es decir no no creo que sean dos y el otro me parece que no son jugadores con mucho gol liso verdaderamente me preocupa un poco no pero bueno todavía tendríamos y esto si hubiera si el marcador para solucionarlo hoy para fichar algún delantero goleador en fin que quiera tanto tiempo que no podemos preocuparnos todavía no

Voz 1012 25:58 está pensando en fichar Pete

Voz 10 26:00 en ella está expresamente expresamente el delantero

Voz 15 26:03 yo estoy tan asustado reiterarlo está con sus delanteros tienen meter un gol en el arco iris que me preocupa un poco sí se preocupan poco eh vamos a ver cómo es la la tiempo vamos al cine