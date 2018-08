Entrevista Auria Expósito sobre beca investigación Memoria Histórica (20/08/2018)

Voz 3

02:29

sí bueno es cierto que en Palma del Río ya llevamos bastantes años trabajando en esta línea a nivel municipal es el tercer año de esta beca también está en los presupuestos municipales de este año la firma de un convenio con el Foro de la Memoria Histórica para seguir trabajando de andando este tema sí sí es cierto que esta ley digamos no da un impulso una normativa para poder contextualizar con un marco legislativo toda que hayan de que estamos haciendo y en esa línea pues esta beca no es más que una de las diferentes fases conocido entendemos en Palma del Río de esa búsqueda de equilibrio emocional no de una sociedad en tu perspectiva histórica novela creemos que desde la Corporación municipal que la puesta en común de todas las perspectivas de la historia pues será creemos un digno final no esté capítulo de de reconocimiento al siglo XX al siglo pasado ves de lo que estamos hablando con un objetivo yo creo que más que claro por parte de todos no que dejar avanzar a las generaciones futuras a los ciudadanos que ahora son más pequeños que son jóvenes porque puedan seguir avanzando en el futuro sin asuntos pendientes no lo entendemos como una obligación pública de los representantes que estamos ahora del municipio el no dejas este tipo de deudas a nuestra sociedad no no se pretende dejar deudas económica pues deuda moral tampoco no oí teniendo en claro que el consenso prima y que está en la línea que queremos llevar entre todo pues como digo esta beca es un paso más quedamos en Palma del Río para esta memoria democrática y esta ley a nivel autonómico pueden Nozar ese marco legislativo ese contexto para poder seguir trabajando todos juntos en esa línea