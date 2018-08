Voz 0415 00:00 sí

Voz 1119 00:31 ya decíamos al principio que hoy tenemos una cita con Montilla porque la sesenta y tres edición de la Fiesta de la Vendimia de Montilla una de las más importantes en esta localidad cordobesa ya tiene pregonera en este caso es una mujer el Ayuntamiento Montellano informó recientemente que era chef Eva Micaela Millán de Montilla será la encargada de abrir esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional recordamos seguro que ustedes también lo recuerda que Eva Millán fue la finalista de aquella primera edición del famosísimo concurso televisivo Masterchef allá por el año dos mil trece

Voz 4 01:17 qué tal me pillaron Fukuda insinuando que balacera empate naranja Etchecolatz pero que me gusta es algo tuyo no bueno alguna como se que he hecho en mi vida eh pero no comparable a cuánto tiempo vas a tener en el órdago de minutos diez minutos Prieto El Ico que lo vas a acompañar con una crema de naranja quería hacer ahora suena bien nadie cero deja viene mira ahí

Voz 1119 01:49 Eva que se ganó el corazoncito todos los espectadores con su naturalidad con su simpatía hoy con su energía porque es que desde luego no

Voz 0415 01:55 paraba quieta después de su paso por la televisión pues ya Eva dejó de ser una cocinera por afición para convertirse en chef profesional ha estado estos años trabajando

Voz 5 02:04 en Cancún en México Eva Millán qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0415 02:10 tanto ha llovido verdad desde aquel dos mil trece de esa primera edición de Masterchef madrileña oye cómo lo recuerdas aquel momento ahora sí cuando lo oyes no se reniega un poco de tu pasado como a veces les ocurre a los de Operación Triunfo por ejemplo

Voz 7 02:26 a para nada no paran no puedo renunciar a algo que que me ha hecho cambiar la vida con otra profesión a una afición que yo tenía ya era en mi medio de vida nos a mi medio económico

Voz 0415 02:40 claro porque tú eras una cocinera bueno ha de andar por casa bueno ya dicen tus amigos que cocinaba muy bien qué hacías cosa muy rarito para lo que normalmente uno cocina en casa pero de ahí ya estar en Cancún dirigiendo las cocinas de todo un complejo menudo salto o no

Voz 7 02:58 bueno es Playa del Carmen entregan muy playa pero bueno si hay que tener un tipo de cocina tu cargo no es lo mismo que que hacer un platito una paella para tu amigo

Voz 0415 03:13 la Eva cocinera del dos mil trece en Master Chef se parece a la Eva cocinera de el dos

Voz 6 03:17 mil dieciocho en algunas cosas sí obviamente hace mucho más profesional

Voz 7 03:22 el nivel es administrativo y organizativo no porque yo no tenía ni idea de cómo liderar o como el tema de proveedores pedido a a empleados porque yo allí he llevado todo no y eso lo he tenido que aprender sobre la marcha equivocarme

Voz 0415 03:41 oye la gente todavía te te reconoce después de tantas ediciones de Master Chef y de todos estos años

Voz 7 03:48 hay alguna gente que si no son muchos pero el que me recordaba a ver si también curso en Méjico que que donde yo vivo pues hay muchos españoles que van a veranear Si de repente amor estoy caminando hoy se me quedó mirando y otros directamente vienen y me dicen eso pero de verter

Voz 6 04:06 las cosas de la tele que contenta porque digo ya no solamente porque sea diciendo español y me gusta contarán con españoles

Voz 0415 04:14 claro que sí bueno y que supone para Eva Eva Mikael la Millán Montilla de nacimiento ser pregonera de la Fiesta de la Vendimia B

Voz 7 04:23 bueno no estoy de nacimiento ahí haya entonces yo soy soy hija adoptiva del pueblo porque yo me me mudé con diecisiete años un ni obviamente en cuanto que estoy un tiempo yo me siento Montilla nada al cien por cien y el que sea mi propio pueblo el que ha pensado en mí como él que sea la pregonera por un lado un poquito de miedo por el respeto a a al cariño que le tengo va a donde vivo no donde vivido yo tengo unas vivencias de juventud

Voz 0415 04:58 y además se trata de una fiesta muy importante Montilla

Voz 7 05:01 sí yo la recuerdo con cariño porque yo era cuando cuando llegué para mirón hace dos superespecial ellos llegabas ya llegáramos todo de las vacaciones de verano de juntas con los amigos era ese momento en que empezaba a contarte todo lo que ha hecho no que pasar los súper bien y más con que nosotros somos un pueblo vinícola

Voz 0415 05:20 desde luego que te sientes a Montilla de corazón y de sentimiento

Voz 7 05:25 sí sí aclaró también preguntan en Méjico que de dónde soy yo digo de Córdoba porque obviamente no saben lo que Montilla haya digo de un pueblo que sea Montilla ahí siempre digo donde se hace uno de los mejores vinos del mundo dijo que no se que no seré senos malo pero el de Montilla pues mira también mejor

Voz 0415 05:41 desidia de cómo lo vas a plantear qué teclas emocionales quieres tocar en ese en ese pregón que te toca protagonizó

Voz 7 05:48 a ello viene de hecho está ahora mismo hay comiendo medidas sí esto es como la invitaciones de boda que te hace mucha ilusión pero una multa

Voz 0415 05:59 es verdad es verdad cuando cuando te llaman te hace mucha ilusión pero luego tienes que apechugar y a ti te toca escribir un bonito textos sí

Voz 7 06:06 Bioy tienes que tirar de dentro de tu sentimiento de lo que tú piensas yo creo que al final tiene que ser muy propio de tipo himno intentar imitar a otro ser tú mismo la gente más conocido como una persona eh alegre que ya parecen poco bueno

Voz 6 06:21 lengua suelta

Voz 0415 06:23 muy espontánea muy potentes esta sería el término elegante

Voz 8 06:28 es decir que mete mucho la pata pero bueno

Voz 0415 06:32 hay que ver que no regalarles algunos momentos muy divertidos en esa

Voz 6 06:35 Méndez en el programa yo no he tenido la Cámara digo yo era tal cual fue tal cual sin filtro

Voz 0415 06:42 hoy además tus platos los probó Ferran Adrià que yo recuerdo aquel momento vaya vaya emoción también no que responsabilidad y un niño

Voz 7 06:49 vaya pero fíjate que haber hecho de la gente no lo sabe porque una cosa evitada no pero si te hubieras visto los ojos que puso Ferran Adrià cuando mi propio mi mi primer plato está te lo juro que hubiera flipado la cara que puso y con él ya que se habló mucho más ya que que ser plató le iba a su restaurante contar me molestó dije no coloquen mio

Voz 0415 07:11 y si no me pagas derechos son o lo que sea bueno bióloga de formación corrígeme si me equivoco

Voz 6 07:20 lamenta ahí está siempre sentiste pasión polacos

Voz 0415 07:22 a Eva

Voz 7 07:23 sí yo me a ver yo tengo muchas pasiones yo creo que sí tiene una sola aburrida en la vida a mí todo lo que hago lo hago porque me gusta yo biología la estudie porque me encanta me encanta sobre toda la parte de de laboratorio genética bioquímica quizá la parte esa como MAM debido Química química está muy de edad también a Álava alimentos no

Voz 6 07:44 sí está vinculado al lado cocina entera enteras quinta

Voz 7 07:49 así lo decía bióloga es que muchas veces intuyo los procesos que puede ocurrir si me lo hago con algo

Voz 0415 07:57 pues eso ahí juega con ventaja oye eres de fino oloroso han pillado joven y con qué te quedas

Voz 7 08:05 Ana mira yo soy de de momentos creo que camine no hay vino peor que otros sino en momentos en los que hay que tomar uno a mí sí me me me a lo mejor en una reunión por la mañana desenfadada a lo mejor me apetece un bonito un vino en rama no del año luego cítrico uniendo también es que yo soy mucho de maridajes no me gusta mucho combinar los vinos con con los platos entonces por ejemplo una Montilla a dos para mí en el momento de cocinar es el mejor porque unos aromas frutales

Voz 6 08:43 sí

Voz 7 08:44 hay inigualables y obviamente pero Jiménez bueno verdad que hemos fotomatón

Voz 6 08:49 que si se vio a desayunar también creo que me he enterado

Voz 9 08:53 vaya vaya vaya pues sí ahí haya tienen más cuerpo

Voz 0415 08:55 que lo normal algo habitual para postre no estaría bien pero sí creo que sí

Voz 7 09:01 un error al final de catalogarse en pero vino para una cosa para otra no un un un dulce os aún Pedro Jiménez con un foie con un queso azul es increíble la combinación quedan boca

Voz 0415 09:15 pues mira tomamos nota si es que hay que hay que hablar con cocinera para tener siempre alguno los consejos oye muy interesante Socas dicho de utilizar el el apuntillado en la cocina por los aromas que aporte como los refuerza porque me gustaría terminar lanzan que que fueras tú la que lanzar el mensaje de lo importante que es utilizar buen vino para cocinar que tenemos todavía está cosa del vino barato es el que se emplea en la cocina

Voz 6 09:39 o es todo un error

Voz 7 09:41 era una cocina buena cuanto mejores productos

Voz 6 09:44 mejor el resultado

Voz 7 09:46 este es un es que es tan sencillo como suena si yo tengo un filete de de de de vaca de primera calidad no estar mejor que que uno de eso

Voz 6 10:00 sí sí he tenido una tunda en Madrás

Voz 7 10:03 la emprenden contra uno no sé un lomo congelado pues estará mejor en la almadraba que tienen una infiltración de grasa brutal pues el vino es igual te va a dar todos los aromas que están en la barricas Isaac con connotaciones e organolépticas van al plato

Voz 0415 10:22 pues utilicemos buen vino y si es de Montilla muchísimo mejor

Voz 8 10:27 es que no encuentro mi vino en Méjico

Voz 5 10:31 hay pues eso hay que arreglarlo todo bien

Voz 8 10:34 pero cuando yo era mucha cena en en diferente hotel Leo o zonas del ente del Estado de México en diferentes localidades siempre pongo Pedro Jiménez opongo oloroso nunca me lo encuentro

Voz 5 10:48 ah pues eso que tomen Guantánamo el cartel digo bueno

Voz 0415 10:52 tomen buena nota los el Consejo Regulador teatrales un tirón Cillo de

Voz 8 10:56 el miedo porque yo quiero utilizar mi vino a mí también me ponen a mí de adorar yo hago la labor

Voz 1119 11:21 seguro que no defrauda Eva Millán la pregonera de la edición sesenta y tres de la Fiesta de la Vendimia de Montilla Moriles Eva muchísimas gracias por darnos unos minutillos de tus vacaciones gracias un abrazo fuerte