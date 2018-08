Entrevista con Miguel Santiago de la Plataforma por una Mezquita de todos

Voz 1 00:00 Córdoba Hoy por hoy

Voz 1383 00:17 doce y treinta y dos no está invitados Miguel Santiago portavoz de la Plataforma por la mezquita de todos Miguel qué tal muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes placer siempre recibirte en este programa el convenio firmado el viernes pasado entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo para

Voz 3 00:33 continuar con el programa de visitas nocturnas el alma de Córdoba que ya en su momento fue bastante polémico por su contenido y que a vosotros nunca gustó por como explicaba el origen y el sentir de este monumento bueno pues ha provocado una cascada de reacciones como bien saben nuestros oyentes y como bien sabe Miguel lo venimos contando una son a favor como la de la Agrupación de Cofradías que lo considero un buen acuerdo porque va a permitir entre otras cosas mantener abierto el Patio de los Naranjos más tiempo para el visitas y otras en contra como la de Ganemos y también la de propio socio del Gobierno del socialista en este caso Izquierda Unida que esto ha llamado también mucho la atención no es recordemos que el acuerdo establece que el Cabildo fijará los horarios el precio de las entradas y la gestión económica con los visitantes a cambio y como novedad el convenio establece que el Patio de los Naranjos permanecerá abierto a los visitantes todo el día a la plataforma que tanto reivindica por la transparencia en la gestión del edificio por su titularidad pública qué le parece este acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo

Voz 4 01:36 este acuerdo no tenía que haber sucedido de ninguna de las maneras tal como está el patio nunca mejor dicho el alma de Córdoba yo pienso que a cualquier persona que viene a visitar ese espectáculo nocturno se le cae el alma a los pies porque viene buscando lo que la Unesco nos dijo por el cual la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad la mezquita llegue es encontrarse con el patrimonio mundial el encontrarse con con una visita que él explica la gente que viene de fuera lo que es realmente la mesquita uno de los grandes referentes del arte islámico mundial del arte Andalucía nuestro sin embargo el visitante se encuentra con una catequesis en el que prima sobre todo los intereses estratégicos de una institución religiosa como es el Cabildo por encima más del interés de la Unesco por encima del interés científico que debería de haber regido desde un principio desde el año dos mil seis es cuando se empezó a hablar de todo esto que Ike incluso fíjate José Antonio que había José que había una idea importante en esto ya es que en y los parámetros por los que iba a ir este tema iban a ser parámetros científicos ir con una rigurosidad total a lo que es el patrimonio de la mesquita sin embargo no les gustó cabido porque porque lo que quería por encima de todo es hablar de la catedral decir que eso a la catedral por encima de todo y además intentar que a los visitantes que pueda ser agnóstico a o querellante a otras religiones a ellos les daba igual lo importante es ellos mantener su propósito y mantener aquello como si fuese realmente una casa particular de ellos en los Cayos hace deshace y tanto es así que le pudo el Ayuntamiento le pudo un espectáculo que estaba montado con dinero público y que sin embargo se lo montan con dinero público en el dos mil diez el Cabildo de la catedral se sale con la suya por encima del Cabildo municipal que estamos en un régimen democrático no no hay que olvidarlo por consiguiente la institución pública debe prevalecer sobre la institución privada pues bien se intervino ante tu primera cuestión no se puede afirmar eso de esta manera porque es mantener los mismos los mismos planteamiento del los mismos malos usos que se está haciendo el interpretación del monumento el Ayuntamiento se tenía que haber esforzaba en decir no señores esto tiene que tener un relato rigurosamente científico pero no porque lo diga un concejal de Izquierda Unida del PSOE o del PP pero no porque lo diga un canónigo de la catedral no sino un criterio científico planteado desde los planteamientos de la Universidad de la Universidad universal evidentemente técnico científicos por supuesto con la base de la Unesco que fue la de crear la de que declaró Patrimonio de la Humanidad la mesquita

Voz 3 04:36 estaba recordando precisamente esa comisión que llegó a constituirse impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba con Mayor Zaragoza la cabeza para tratar de aclarar un poco los orígenes el sentido poner un punto de objetividad en el tratamiento que debía darse a este monumento de la que nada hemos vuelto a saber hubiera sido un buen momento para sacar a relucir las conclusiones por ejemplo esta comida

Voz 4 05:01 pero antes de renovar este

Voz 3 05:03 esta Juani bueno es débil

Voz 4 05:06 tú fíjate hay un medio de comunicación que a la a la alcaldesa la están acusando precisamente de unos están señalando de que al final con el planteamiento que ha hecho el afirma que ha hecho pues parece como que a titularidad pública que se defendía de Ayuntamiento pues eso queda un poquito en aguas de borraja ojalá que no dio ojalá eh esto tenía que haber salido ya a principios de este año el documento e ideas pues habló de final de curso cuando habló de final de curso como profe que estoy me refiero a mayo junio esperemos que ahora cuando pase el verano sea una de las cosas importantes que pongan encima de la mesa pero no obstante esas es un tema de titularidad pública este tema es otro muy distinto evidentemente es el tema de los usos nosotros lo venimos diciendo y tú sabes desde el principio esto hubiera tenido solución si hubiera habido un plan director que eso todos los temas que se está hablando mucho en estos últimos días no puede ser que la mezquita de Córdoba no tenga un plan director Un plan director además que fíjate que exige la misma Unesco Iker una ley de Patrimonio como fue la Ley de Patrimonio andaluza de dos mil siete planteaba osea todo lo grandes monumentos o cualquier monumento tiene que tener su Plan Director la Alhambra con Kim vas a pensar que el alambre no tenga un Plan Director de Usos quién puede pensar que el Coliseo de Roma no tenga un buen plan director en Italia como uno de sus grandes monumentos de monumento europeos sin embargo aquí se intento tener un plan director en el noventa y nueve coma ha habido tampoco le gustó se quedó en el cajón olvidado y ahora debido a la presión de nuestra plataforma vamos a conseguir que haya un plan director y en ese marco del Plan director en el que se deben de regir los buenos usos a la hora de eh bueno de administrar el monumento en ese Plan Director que debe de indicando qué espectáculo no debe haber qué tipo de exposición a deben haber qué tipo de intervenciones de verdad hacer quién lo determina quién debe

Voz 3 07:07 quién debe redactar ese plan director el propio Cabildo sin con sin contar como hasta ahora con las instituciones

Voz 4 07:13 el Cabildo no sabe nada de eso que ha habido saber decir misa confesar existen hace a Zapatero a tus zapatos nunca mejor dicho el Plan Director lo tienen que hacer gente preparada gente probador Universidad catedráticos gente que sale patrimonio gente que sabe de la historia gente que sabe técnicamente gente que sabe de turismo gente que sabe de cultura pero el Cabildo que sabe de todo esto el yo lo que quiero mantener por encima de todo eh y además fíjate se contradice porque hablan se llena la boca con catedral catedral y resulta que el uso de la catedral solamente el siete por ciento de todo el tiempo dedicado en una semana a los actos de la mesquita no claro como algo verdaderamente curioso después tú fíjate que el otro tema interesante que el tema económico y es que en el tema económico cuando se hace el planteamiento de dos mil seis quién y Valle de bajar el el la gestión económica de las entradas etcétera iba a ser el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba eh sin embargo también consiguieron en el dos mil diez tirar por tierra y al final quién gestiona el Cabildo por lo tanto dinero público gestionado por el Cabildo planteamiento histórico como debería de ser uno de rigurosa científica cero saltan por el arco del triunfo nunca mejor dicho que queda otro lado la mesquita hacia el río y hacen ellos de su capa un sayo hizo lo que no se puede permitir por eso la plataforma pide de una manera clara y evidente igual que conseguimos que se le devolvieran nombre al monumento en el año dos mil dieciséis no se puede olvidar a Ciudadanía de Cordoba que si no seguiría siendo Santa Iglesia Catedral Hinault mesquita cátedra estamos contentos porque creemos que va por el camino al conseguir un Plan Director por la mesquita y cuando consigamos hizo todos estos problemas evidentemente esperemos que ese soluciones definitivas

Voz 3 09:07 es que el Cabildo va a aceptar un plan director en el que ellos no han participado en su elaboración considerándose como se consideran los propietarios dueños y gestores del monumento

Voz 4 09:16 una cosa es que se consideren y otra cosa es que lo sea Easy yo le recordaría por un apartar Cabildo que gracias a Dios lo digo yo como creyente ya el Estado nacional catolicismo hace superó también les viva la instalaciones empezando por el ayuntamiento que el Estado nacional catolicidad también ese supero a ver si se enteran uno ya entran otros para hacer dictase una ciudad moderna regida por leyes modernas por normativas modernas te los científicos y no por los intereses de unos sobre otros

Voz 3 09:49 porqué está resultando tan difícil imponer un criterio blanco que a todas luces parece muy razonable sobre la gestión de este monumento por qué está siendo tan difícil tan poderosas demuestra la iglesia en este caso

Voz 4 10:05 sí bueno fíjate después de cuarenta años como seguimos el mismo dictador instándole a mí me vida lo de Valle de los Caídos a Queipo lo tienen ahí en la Basílica de la Macarena y no hay manera de cuarenta años es una vergüenza cuando uno pasea por el mundo y dice lo que está pasando a una España democrática entonces en todo tiene mucho que termina y cuando digo única terminando quiere decir que terminamos con que la mezquita de Cutter al que la mezquita de ejerce la cátedra de Córdoba tenga su liturgia corresponde insisto no estamos hablando absolutamente nada absolutamente nada sobre eso hay que ser respetuoso evidentemente lo que no se puede permitir es que en un Estado democrático social democrático y de derecho como el nuestro la Iglesia siga teniendo toda esta cantidad de privilegios que tiene lo que es más grave los tiene porque esto lo están permitiendo la administraciones públicas habido gobierna el Partido Popular ha habido gobierno del PSOE ambos gobiernos han permitido que la iglesia siga manteniendo todas estos privilegios en el caso de Córdoba pues fíjate cómo están bueno hizo que ya ha perdido Cajasur era una ciudad totalmente controlada bajo los criterios de una mentalidad medieval una ciudad ya en pleno siglo XX los cordobeses saben perfectamente lo que ha sido Cajasur y ahora con la Mezquita pues pretenden hacer exactamente los mismos señores la mezquita es de la una de la humanidad la mezquita de los cordobeses de las cordobesas hizo no quiere decir que sigamos escuchando mis en la mesquita si hace falta pero hombre un poquito de respeto ya contexto democrático en el que vivimos

Voz 3 11:37 otra de las novedades que van a afectar y en breve además al monumentos el traslado de sus taquillas que abandonarán el Patio de los Naranjos para instalarse en el Palacio Episcopal llevan pidiendo para esto licencia de obra durante un tiempo el Ayuntamiento el eh no la concede no lo había concedido hasta ahora cómo interpreta porque sabemos que no aquí nada Zidane no se da puntada sin hilo no cómo cómo interpretar la plataforma hice traslados de las taquillas y que todo el que vaya a entrar al monumento tenga que pasar previamente por el Palacio Episcopal claro

Voz 4 12:09 casa del Obispo evidentemente entonces señores tú vienes a Córdoba tú pasas por mi puerta entonces tú pasas por mi puerta con mis criterios para que se te quede claro que si tu visitas Córdoba pasas por la puerta era obispo lo que están indicando que la mezcla hacer obispo que la mezquitas de la Iglesia que la mesquita no a este Córdoba que la mesquita nuevas de los cordobeses y además si fuera poco van a intentar hacer un guión interpretativo previo desde ese espacio de palacio episcopal que por cierto fue el Alcázar de los omeya cedido por Fernando III al episcopado cordobés en el siglo XIII la historia no hay que olvidar la porque sino tenemos Tete pero le estos problemas que estamos teniendo entonces el obispo que es lo que hace exactamente lo mismo decir ojo que es tan nuestro vamos a interpretar la historia como nosotros creemos que debe interpretarse de un Twitter religioso que tú fíjate que ni siquiera Cristiano porque si interpretarán la historia de vista cristiano el espectáculo hizo hace veinte universalidad espectacular no sé sesgado ir desde una mentalidad bastante cerrada hay bastante bueno novia decir no voy a utilizar términos que ponen levantar ampollas pero evidentemente nada tendría que ver con el espectáculo que ahora estamos teniendo

Voz 3 13:35 Miguel Santiago portavoz de la Plataforma por una mesquita de todos de todas muchísimas gracias por dedicarnos oye estos minutos día estas reflexiones gracias

Voz 4 13:44 a vosotros portan M