Voz 1853 00:00 y hoy no nos dice la Hemed que vayamos a tener un riesgo evidente de sufrir alguna tormenta como por cierto la que cae ayer cayó también con bastante fuerza en las calidad de cabra no tanto como la semana pasada ocurrían Villanueva de Córdoba pero en fin pero hoy hemos querido interesarnos por las tormentas sobre todo las eléctricas que son pues muy aparatosas muy espectaculares bastante frecuentes en verano en cierta medida bastante imprevisibles pueden llegar a ser muy peligrosas tanto es así que cada año caen cientos de rayos en la provincia de Córdoba miles en toda España especialmente en regiones como Cataluña pero también aquí en Andalucía y en Córdoba los rayos se dejan caer un rayo puede ser algo muy peligroso habrían ustedes cómo comportarse en caso de que se vean envueltos en una tormenta eléctrica en mitad del campo donde nada les pueda dar

Voz 1565 00:58 el refugio pues para contestar esta pregunta hoy hemos invitado el programa a Pedro Arjona es el agente de agente de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía qué tal Pedro muy buenas tardes

Voz 1 01:08 hay buenas tardes buenas tardes y además tú puedes decir

Voz 1565 01:10 aquello de que a ti te ha caído un rayo bueno al coche en el que te encontrabas de trabajando le le cayó le cayó un rayo cómo fue esa sensación Pedro

Voz 1 01:20 pues bueno lo imprevisible que tienes siempre con que éramos profesional y sabíamos que podía caer pero el impacto fue tremendo y la sensación de desconcierto cuando acaba cuando está un poco y con deslumbrado y aturdido por el ruido probamos conciertos la cosa bien

Voz 1565 01:40 caramba menos maqueta acogió en el coche que siempre nos han dicho que es uno de los espacios más seguros para protegerse en caso de tormenta es eso cierto

Voz 1 01:48 es cierto es cierto teniendo las ventanillas cerradas la radio apagada el teléfono apagado procurando no entrar en contacto con las partes metálicas en el sitio de los más seguros que podemos tener para en tormenta eléctrica

Voz 1565 02:02 bueno pues esos consejos son importantes a tener en cuenta si no tenemos un coche acerca de cómo debemos comportarnos en caso de que nos veamos bueno pues sorprendidos por una tormenta eléctrica

Voz 1 02:15 no tenemos coche y tampoco tenemos ningún edificio que tenga suficiente sea suficientemente hermético con puertas ventanas y demás pues no pilla en campo abierto intentaremos buscar siempre eh Berta hace árboles pero no árboles aislados ni muy destacados ni muy altos sino masas de árboles eh que supongan una superficie relativamente importante y nos meteremos bajo este dos El que será bastante protestó

Voz 1565 02:46 sin embargo eso siempre habíamos oído que no hay que ponerse debajo de un árbol

Voz 1 02:50 no hay que ponerse debajo de un árbol que destaque no hay que ponerse debajo de nada que destaque sobre el perfil del suelo porque hay que tener en cuenta que cualquier elemento que hace que la superficie general del suelo así a la base de la nube de la tormenta de pues eh maximizar las posibilidades es que se cree un canal de descarga y entonces de que hay de un rayo por eso un dosel una arboleda un bosque sitcom boquete no tienes que estoy tampoco enorme pero que que suponga una superficie relativamente importante es un sitio bastante seguro siempre tampoco que nos pongamos debajo del árbol más altos que veamos en esos bosques

Voz 1565 03:33 entendido entendido con poco cuál es el concepto mejor sentados que de pie lo digo por aquello de tampoco llamar la atención signos encontramos absolutamente en terreno despejado

Voz 1 03:44 siempre hay una posición de seguridad que la que hay que adoptar la está estudiada de lo más porque no sólo nos puede caer un rayo desde arriba sino que también podemos sufrir la descarga desde el suelo has entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque un rayo cuando descarga imaginemos a un árbol lo al suelo e un elemento metálico que haber en el suelo al final deriva tierra desde tierra pueden salir descargas que nos pilla en si estamos en contacto con el suelo así es que la posición esa de seguridad pues sería en cuclillas eh eh con los pies juntos calzado por supuesto calzados y al dos coma de o de algo aislante e huy perdón que está la ración

Voz 1565 04:31 porque Pedro está en ese momento está trabajando Luque de hecho así que no en sus labores de agente de de Medio emite no te preocupes continúa nos decías en posición en cuclillas con botas de goma ser posible

Voz 1 04:43 si los pies juntos las manos sobre las rodillas y la cabeza también lo más escondido de podamos eso es sino pilla raso arrasó raso no tenemos ningún ninguna Gil ya en el suelo en la que nos podamos refugiar sin tomar contacto con las paredes de la zanja ni nada eso eh a él le y esa posición a viéndonos desprendido de todos los metálico que llevemos pues la más segura que podemos adoptar en esa en esa situación que sería ya un poco crítica porque una tormenta e imprevisible Easy descargada donde mejor lo él entonces nosotros tenemos que ofrecerle el mínimo de oportunidad para que descargue sobre nosotros o en nuestras inmediaciones

Voz 2 05:24 qué deberíamos hacer con el móvil

Voz 1 05:27 el móvil con apagarlo pues sería en principio suficientes pero que si tenemos la ocasión de junto con el resto Si llevamos un bastón es la algún algún hebilla metálica tenemos loción de quitarnos todo y guardarlo pues ponerlo a una distancia razonable unos veinte o treinta metros de nosotros mejor todavía tiene en cuenta que estamos en esa situación poco extrema

Voz 1565 05:52 el paraguas mejor no lo abrimos no no

Voz 1 05:55 no no dejo sí tiene partes metálicas lo vamos lejos

Voz 1565 05:58 antes comentabas como hay que protegerse en el coche no es sólo suficiente meterse en el coche ventanilla cerrada Radio Radio apagada y no estar en contacto con zona metálica bueno hoy en día los coches casi todo es plástico en el interior pero pero por si acaso lo de ventanillas cerradas Pedro sí

Voz 1 06:14 hay hay que pensar que igual que tampoco e imagina que nos encontramos un abrigo de Roca dan una cueva no es muy profunda tampoco es un sitio seguro cualquier anomalía que se produce en la atmósfera en el aire una corriente de aire y de de distinta temperatura al final puede ser un canal suficiente para que el Rayo que esa vía de descarga entonces por eso tenemos que evitar ese tipo de situaciones de crear corrientes no podemos correr tampoco no es nada recomendable ponerte hoy que metí ya que me pilla y salir corriendo desde lo alto de la Loma estás creando una turbulencia con tu paso aunque sea ligerita pero es que pensemos que hay un hay inestabilidad les explica tan tremenda tiene una tensión tan tremenda que a la mínima entonces nos vamos despacito no buscamos un sitio que nos pueda integrar en el perfil general del terreno nos ponemos en cuclillas aislado el suelo perfectamente nuestra mano a la rodilla en la cabeza que las piernas también aguantamos el tirón

Voz 1565 07:23 Pedro esto para para nosotros son unos consejos ante una situación que igual no se da en la vida pero vosotros los agentes de Medio Ambiente que estáis todo el día en el campo imagino que es una cuestión de riesgo laboral en vuestro oficio

Voz 1 07:36 claro efectivamente nosotros lo tenemos en cuenta los claro nosotros a nivel profesional somos conscientes de la peligrosidad de las tormentas así lo primero que hacemos es buscarla por si había lo que hacemos en no buscarlas no hombre nos puede pillar en un sitio porque el y entonces tomamos las medidas de seguridad cree que tenemos más a mano pero lo que procuramos no buscarla y eso es lo que debería hacer el ciudadanos normales usuario él me voy es natural si tenemos la previsión de que va a haber tormenta no no quieras con alumbrar esa esa tarde en una cumbre va a ser peligrosísimo no si no te metas hacer senderismo personas están despejadas que que corregir Sofía Conchín

Voz 1565 08:24 para tener en cuenta claro por si acaso son muy frecuentes las tormentas eléctricas de este nivel de riego en la provincia de Córdoba

Voz 1 08:31 no no son obsesivamente esa cuenten vamos más tenemos ahí lleva años y años pero que no lo he hecho aquí de nosotros y tienen una repercusión importante ahora veranos que no se produzcan de mayo septiembre nosotros más Maze de julio para septiembre no aquí en nuestra zona pues es que cuando se producen pues clave el dispositivo de vigilancia en las torres de vigilancia de las llamamos nosotros que tenemos precisamente en casi para has hecho naturales pues lo primero que hacen que a pagarlas emisora lo que me refiero

Voz 1565 09:07 sí sí

Voz 1 09:10 más seguro claramente a los coches y además hay en incendios e después tarde como son causantes también de de incendios forestales pues aquí en nuestra provincia tampoco tienen una repercusión importante aquí normalmente estamos en una media a lo mejor de de causas de incendios los rayos de uno cinco juegos no llegamos a los videojuegos casi ningún año por por cuestión de rayas digna es muy frecuente levante distinto

Voz 1565 09:39 eso lo sabe bien porque como agente de Medio Ambiente trabajas en la Brigada de Investigación de Incendios precisamente así que los rayos no son tan peligrosos para provocar un incendio al menos en una provincia como la de Córdoba respecto a otras zonas de España no

Voz 2 09:57 pues Pedro Arjona a gente

Voz 1565 09:59 de Medio Ambiente muchísimas gracias por estos consejos en la sintonía de la SER hizo buena jornada de trabajo alejándose de cualquier tormenta por supuesto gracias