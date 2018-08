Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:06 min

Voz 1 00:10 sí K

Voz 3 00:35 más asuntos en Córdoba Hoy por hoy en esta edición de verano una época del año en la que muchos aprovechan que tienen más tiempo libre pues para disfrutar de sus actividades favoritas entre las que se encuentran

Voz 2 00:47 a muchos de ustedes seguro salir a pasear con su perro pero deben hacerlo cuando las temperaturas están entorno a los XXXVIII cuarenta grados como con tanta frecuencia ocurre en Córdoba o más

Voz 1 01:01 su

Voz 3 01:01 friend nuestros animales de compañía del temido golpe de calor que puede afectar a cualquier deportista que a esas horas de altas temperaturas se expone a salir a la calle cómo evitarlo cómo compaginar ambas cosas porque el animal quiere salir lo necesita es parte de su equilibrio además a eso ya lo hemos aprendido en otras ocasiones entre otras cosas gracias a la información que nos va aportando un especialista en la materia un educador canino como es Álvaro Cabrera de trabajo con perros punto es Álvaro qué tal muy buenas tardes hola qué hay hijos porque sean invierno verano primavera llueva o haga calor el perro tiene que salir todos los días un ratito

Voz 4 01:39 el perro tiene que salir ya no sólo por sus necesidades fisiológicas sino también porque un perro animal social que necesitan relacionarse con otros perros con otras personas y se tiene que airear como todos nosotros cuestión de sentido común

Voz 2 01:51 si no podemos sacar la primera hora de la mañana cuando la temperatura más fresca que sería lo ideal es peligroso sacarlo cuando hace más calor el perro sufre de golpe de calor porque siempre hemos oído que tras aspiran realmente

Voz 5 02:04 eh poco si el golpe de calor en en los problema

Voz 4 02:09 habitual de lo que de lo que se piensa realmente ellos son más propenso a sufrir golpes de calor de estamos hablando de un animal sano que una persona sana por qué pues porque ello su forma de yo transpira únicamente a través de la glándula su pudor y para que pueden tener en la trufa la almohadilla la tenemos población que hacen a través del jadeos no tienen glándulas sudó y por todo el cuerpo como nosotros entonces su termorregulación digamos es peor que la nuestra

Voz 2 02:40 veo almohadillas de las patas y trufa lo ellos por donde ellos Sue tan eh

Voz 4 02:45 el calor no siga los vapor de agua que hay en los pulmones pues en fin se condensa la lengua por eso los perros cuando Dean realmente literalmente hecho rían agua por la lengua entonces claro eso que hace también porque haya problemas de deshidratación porque hay una pérdida de líquidos también importa

Voz 2 03:00 en tu recomendaría sacar un perro pues no sé en Córdoba en agosto a las siete de la tarde o a las seis a las seis siete no más

Voz 4 03:08 o bien cuando refresca a partir de la ocho ocho y algo y por la mañana tempranito si tiene el perro pues en fin que de esfínteres regular y tiene que deshacer unos salido tan hábil adicional puede a mediodía pero hubo dos parques sombra y lo mínimo mucha agua el perro tiene que está bien hidratado muchísima agua tiene que estar fresca un truco muy fácil simplemente echar cubitos de hielo para que se mantenga el el el agua fresquita durante todo el día y tiene que estar limpia Hay a nadie le gusta beber agua

Voz 2 03:41 caliente a ellos tampoco hay razas más sensibles al calor que otras eso depende de su tipo de pelo

Voz 4 03:46 ah sí pero vamos a todo propiciado porque nosotros hemos hecho una Miguel

Voz 6 03:52 acciones de raza sacándolas de su entorno natural

Voz 4 03:55 no hay no están acostumbradas a que muchísimo nórdico que nórdico pues tiene en fin una protección natural para vivir donde viven los nórdico entonces pues sí mucho más propensa los perros chatos lógicamente por la conformación de su de sobre la tortura de eso puede también tienen más dificultad al respirar saludo

Voz 2 04:16 porque por ejemplo lo vemos que prácticamente se qué siente cuando ve sus aquí siberiano que te digo yo pues en en el vial a dando un paseo un pleno era

Voz 4 04:29 muchísima pena muchísima rabia muchísima pena porque hay muchísima rabia porque detrae una persona que evidentemente no sabe lo que tiene

Voz 2 04:36 no no sería un perro nunca recomendarías Un Jaqui para por una ciudad como Córdoba no para que otras razas no deberíamos y traerá a una ciudad como como esta

Voz 4 04:49 es que básicamente puede ser todo tipo de perro que esté acostumbrado que su entorno natural y en un clima que no son lo habitual de aquí en nuestra ciudad pues realmente no deberían estar aquí o deberían estar con las máximas precauciones no es cuestión todo es que todo es cuestión de sentido común me pasa que los perros Animalario se mueven por

Voz 6 05:11 moda ello solo no culpables de esa moda Co

Voz 2 05:16 hay razas que se pelan y se les invita a una gran sobre todo los que tienen este pelo como tipo lana se les pasa la maquinilla ese quedan que parecen parecen ratas además de la verdad pero están imagino más quito pero otros sin embargo no por ejemplo

Voz 5 05:30 a razas de perros que no sé que que no sé

Voz 2 05:35 como los nórdicos por ejemplo lo conoce este tipo lo lo pasan todavía peor humor o tienes otra forma de regular que no piensa José que mira

Voz 4 05:44 el el pelaje una protección natural de la piel del perro y un perro de cualquier raza pues tiene el el pelaje que tiene lógicamente en su hábitat natural aquí siberiano puede tener un pelaje más más más largo hombre algo de calor le quitamos pero lo que hace habitualmente todo el mundo con un perro si de lo voy a rape al cero Le voy a dejar de pelito muy corto para que esté fresquito no no está más fresquito está algo más fresquito sí pero también tiene la piel mucho más expuesta a la radio de esos solares porque los perros también se queman y sobretodo que no se sienten seguro habrá mucho de lo oyentes que cuando debían estos eh recordarán que en alguna ocasión han pelado súper oír pero aparece

Voz 6 06:30 ha sido asustado temeroso durante dos o tres días hasta que ese habituado a su nuevo estado de pelos

Voz 2 06:37 es sin pelo claro porque ellos también se sienten raro se sienten raros indefenso e indefensión pero ha dicho una cosa muy interesante los perros se queman

Voz 4 06:45 sí lo se queman los perros son un si me apura cuando dejamos su pie de expuestas son incluso más y son más frágiles a lo que solo rayo del sol porque ellos tienen precisamente eso a pelo como protección natural así de despojado de la protección de natural dejamos una piel más sensible expuesta al sol pues de hecho hay crema

Voz 7 07:08 ya hay cremas solares para pero hay cremas solares

Voz 2 07:11 para perros y también hay material que les ayuda a estar refrigerados en verano igual que vemos algunos pero normalmente pequeñitos abrigados en invierno también podemos refrigerar a nuestro perro en verano

Voz 4 07:21 sí sí afortunadamente en el mercado de la preocupación que hay en este país bueno yo creo que a nivel mundial pero afortunadamente gallega de este país de lo que es el bienestar animal pues en el mercado existen multitud de de artículos que sirven para para proteger de calor de la alta temperaturas que tenemos sobre todo en el sur de España de de de de

Voz 2 07:44 y que son Arnés sí

Voz 4 07:46 mira empezamos por ejemplo normalmente es nuestro pero que tiene pues su colchón de su casa y duermen el colchón son colchones normalmente que lo compramos en invierno porque son muy calentito con piel de borriquita que pasa ya que en verano pero se tira al suelo es un acto más fresco pero también está maduro y al no le gusta dormir en gente como nosotros blandito y hay colchones que eso colchas refrigerante que tiene en fin tiene tejido que hacen pues que transpira e Iker animarse sienta fresquito todo porque puede incluso bajar otra de grado el la temperatura corporal encima de hecho lo aparta hay collares y refrigerante que son de un gel que simplemente por lo metemos en en el cómo al sacarlo pues hay una reacción química que refrigere lo que es el el cuello de perros existen una mesa de trabajo que yo utilizo porque yo lógicamente dejó ABC desgraciadamente tengo que entrenarme ahora ahora que no que no cuento con los veinte grados que sería la temperatura ideal para trabajar con un perro o para hacer cualquier actividad con un perro entonces existe uno unos arneses de trabajo que se mojan y a través de las capaz de ese tejido de en fin de regulador de temperatura el perro puede está trabajando quizá un grado pero está protegido porque es está refrigerado no debemos cometer también el error de ponerse de ponerle ese Arnés como refrigerante sin que el perro a haga ninguna actividad porque si el perro realmente están ambiente fresco de se lo voy a poner para que estén más fresquito podemos por provoca también una neumonía

Voz 2 09:23 pues es que tener cuidado veinte grados es la temperatura ideal para trabajar con ellos te veo de noche entrenando

Voz 4 09:29 sí sí yo prácticamente acabó todo lo día doce doce y media y empiezo a las seis y media siete

Voz 2 09:34 no hay otra otra claro es normal Álvaro que el perro pierda apetito en verano igual que puede pasarnos a nosotros

Voz 4 09:40 si los perro está inactivo por el tema de calor pierden apetito necesita hidratación dentro de la alimentación en una cosa que yo también cuido que en verano le doy mucho más alimentación húmeda precisamente para que paraíso dado porque es más apetitosa para ello y entonces pues de esa manera pues contrarrestó la falta de apetito con la pulsión por comer algo más apetitoso y encima comida húmeda que es décimas e hidratos

Voz 2 10:09 pero hay perros que les encanta bañarse y lo hacen donde hasta donde no deben y a otros que sin embargo el tienen pavor a al al agua esto se educa

Voz 4 10:20 si se educa pero siempre teniendo en cuenta que no debemos forzar al animal hay animales Labrador que eso no tienen conocimiento ninguno eso lo llevó al River se tiran está el agua a a otras grado y disfrutan como una no son como los niños que hay que reñir de para que ese salgan hay perro en cambio que en verano Se de consiente meterse en el agua se puede intentar educar para que un perro acepte el tema de no baños no le sino refrigerar SEO zambullirse pues Sí se puede pero siempre respetando que el animal tiene un límite que hay que trabajar progresivamente para que eso lejos de suponer un alivio que calor supongan

Voz 2 11:03 un

Voz 4 11:06 un trauma de por vida

Voz 2 11:09 quería terminar preguntándose también por otra cosa que vamos a hacer mucho que hemos hecho mucho ya con nuestros animales en esta época es viajar con ellos porque cuando los tienes en casa de los quiere llevar por ahí el transportín suele ser el elemento en el que lo introducimos para luego llevarlo en el coche maletero en los asientos de atrás algunos casos han de viajar hasta va en avión en fin Un viaje es un es algo estresante para un perro

Voz 4 11:32 sí Un viaje muy estresante para un perro y lógicamente nosotros desde que el animal llega nosotros prevé yendo que quizá algún día tengamos que viajar con él debemos pueda hacer todo lo correcto para que ese viaje sea lo más placentero para el tema del trasportín es muy útil para todos era mucho aspecto de subidas y ya hemos dicho en otras ocasiones en aquí que el perro es un animal de cueva doce más cueva con trasportín yo no conozco de forma artificial que hay que hacer lógicamente como todo material que se utiliza con un perro y cuando uno se compraron pero lo primero que hace ponen un y un perro no nace con collar y no tiene porque saber que un collar con el transportín pasa lo mismo hay que poner utilizarlo hay que trabajar con él para que le guste para que se sienta seguro de hecho una herramienta superó en casos como problema de ansiedad por separación porque crear un entorno seguro importantísimo también porque si el animal está acostumbrado a su transportín se siente a gusto y luego va a viajar en el vehículo en el que se desplace en su aporten sino vamos de un apartamento que es desconocido para él allí estas su aporten allí está su casa es un super útil y aparte que por ley lo animales deben ir con unos controles de seguridad cuando Obama dejándolo en coche a que bueno para todo algún truco alguno

Voz 2 12:52 consejito fácil para que el animal sienta el transportín como un sitio seguro y no como un castigo algún consejito de cómo ha de ser la primera vez o las primeras veces que tratamos de meterlo en el transportín

Voz 4 13:02 claro eso se hace a través de un trabajo progresivo lo primero que que ocurre es que aparece el trasportín todo es una fiesta para el perro in no se le introducen transportín inside induce a que ni siquiera mono porque lo huela sí pero nada más aparecer trasportín empiezan golosina empieza juego empieza fiesta progresivamente lo primero es desmontar el transportín que el perro vaya asumiendo o disfrutando de entrar en el transportín en la base de abajo de premio a través de juego aparte a eh con órdenes de obediencia si están bien montada de con un buen vínculo progresivamente vamos haciendo el mismo trabajo luego tapando el trasportín pero con la puerta quitada luego con la puerta puesta pero abierta luego ya se cierra y entonces cuando se cierra una fiesta en fin se hace como todo progresivamente haciéndole ver lo qué es aquello y que no es nada agresivo irónicamente como no podemos hablar con ello pues la forma

Voz 2 14:02 es normal que en en el coche

Voz 4 14:04 claro Si eso como todo hay animales que tienen más propensión como la persona pero lo que lo que lo fundamental es que desde Cacho rito se acostumbre a lo que es el coche de igual forma hace lo primero que se hace es premiaron al lado del coche luego abrir la puerta del portón trasero y que entre pero el coche arado luego damos pequeño recorrido ir poquito a poco y hay animales que bueno lo mio yo me dejó una puerta abierta y cuando me tanto dentro

Voz 2 14:33 es lo que eso es lo que suele pasar el verano puede ser una época maravillosa para compartir con nuestros animales porque tenemos más tiempo en definitiva hay que saber aprovecharlo si pues Álvaro Cabrera muchísimas gracias como siempre para todos estos consejos que nos has traído pueden consultar mucho más necesitan un experto lo pueden encontrar en trabajo con perros punto es gracias