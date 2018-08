CUATRO HORAS BUSCANDO A JUAN JOSÉ

Voz 1 00:00 doce y treinta y cuatro de lo que ocurre Montilla no somos para hasta Alcolea porque hoy se cumplen once días ya desde la desaparición de Juan José el vecino de Alcolea de setenta y seis años que el domingo entre las nueve y media las diez de la noche salió como acostumbraba a pasear por la parcelación del Sol pues entonces la última vez que fue visto vestía un pantalón beige tipo bermudas y una camiseta Burdeos con un anagrama de la Asociación de senderistas una mochila negra dos palos precisamente de senderismo desde hace una semana los vecinos y la policía están organizando batidas para intentar localizar a Juan José en una de estas batidas estuvo ayer nuestro compañero Andrés Simón Andrés qué tal muy buenas tardes buenas tardes José Manuel

Voz 3 00:47 ayer a las seis y media de la tarde se organizaba como has dicho otra batida para buscar a Juan José más de medio centenar de personas sin contar a los efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Voz 0042 00:58 ahora vamos para iniciar la caminata bajo casi cuarenta grados de temperatura

Voz 4 01:02 no hay prueba

Voz 5 01:05 ya puestos de mando

Voz 0042 01:09 estado situado en el de de Alcolea la entrada de las urbanizaciones del sol y los encinares se encuentran los trabajos desde el ciento doce quiénes coordinan todo el dispositivo de búsqueda con ayuda de los voluntarios lo primero que se hace al llegar al terreno es repartir a estos voluntarios la mayoría conocedores de la zona en grupos de al menos ocho personas que van a distribuirse por los cuadrantes que ha establecido el ciento doce se les explica unas normas y pautas básicas actuales eh a ver cuáles son por ejemplo de sigue explica alguna norma de seguridad para que puedan caminar por los senderos sin sin dificultades en enseñan poco camino vagando baje por la ladera por lo vaya a caminar de lado por ejemplo para no escurrir te il además te recomiendan no perder el contacto visual con el resto del grupo

Voz 1 01:51 muy importante claro es muy importante que lo que suelen

Voz 0042 01:53 la búsqueda vuelvan a punto de

Voz 1 01:56 parece una perogrullada empero pero es realmente muy importante muy importante supongo que tú estuviste sobre el terreno es fácil perderse

Voz 0042 02:02 allí van ven muy fácil a un terreno muy muy muy escarpado con secreto mucho gusto y sobretodo mucha zanjas ya muy muy fácil de ver a perderse de acuerdo así que durante toda la tarde lo más aconsejable es saber que si mantienes el sola tu derecha ingrata estas andando hacia el sur muy bien el que en concreto allí era el punto que se encontraba en la salida del terreno así que llegamos a la entrada de lo que se conoce como Ramón Pérez Pagafanta Del Cerro Gordo pero antes de entrar sobre las siete menos cuarto quién era nuestro guía Gregory Baena explicó cuál iba a ser nuestra

Voz 6 02:33 por ando casi hasta la ocho ocho menos cuarto después otra ahora andando para abajo ya buscando en el arroyo vale vamos a tirar tres cuartos de hora camino camino camino para arriba pues el resto para abajo ya tranquilo abierto vale

Voz 0042 02:46 era uno tenemos las recomendaciones efectivamente teníamos que avanzar durante casi cuarenta minutos por los senderos para entonces mientras volvemos adentrarnos campo otra vez ir buscar a conciencia de hecho las instrucciones del ciento doce eran literalmente buscar como si estuviera escondido y mirar tanto abajo cómo

Voz 5 03:02 arriba en los árboles

Voz 0042 03:08 después de la caminata sobre las siete y media de la tarde llegamos al punto en el que teníamos previsto dejar los senderos allí en la linde del camino centrarnos entre los bosque de Zarza Jarrai Encina Gregorio no explicó de qué forma tenemos que desplegar lo para cubrir el máximo terreno posible

Voz 7 03:22 la reforma del mamut y lo más cercano promotor llamo aquí no abrimos un poco más allá hay menos

Voz 0042 03:33 imagino que conoce bien el terreno aquí fundamental no sí por suerte la mayoría de Voluntarios que acudimos allí somo de la zona

Voz 8 03:40 hemos andado ya por eso por ejemplo

Voz 1 03:43 ya te suenan bien pero pero muy importante porque sino es que claro no aportan muchos y no sabes por dónde vas no no miras igual imagino no están

Voz 0042 03:51 quién no conoce asilo lugar en los que puede haber algo en lo que

Voz 1 03:54 algo más que nota fijado

Voz 0042 03:56 doce que no han estado por allí no saben que allí a lo mejor hay un una pradera que se abre el BOC en alguna parte de eso la gente que obviamente no lo puede saber así que a las ocho de la tarde mientras miraba como por el valle del arroyo que tenemos asignado dimos cuenta de esto estoy contando lo complicado inaccesible que es el terreno claro varia voluntario incluido yo estuvimos a punto de varias veces perder el Creevy rodar cuesta abajo además el valle hincha se ensancha perdón conforme damos por tanto aparecen cada vez más lugar donde mirar así avanzando por la vereda que han creado el animal llegamos a las ocho y media de la tarde

Voz 3 04:32 continúa la alta temperatura como se pueden escuchar ya lo veis ya lo comprobamos el sonido de las ocho de la tarde en plena cierra mucho calor no muchísimo calorina encima nuestro

Voz 0042 04:42 qué queda estaba a punto de terminar porque también empezaba a caer la luz del sol en el momento en el que encontramos a otro grupo cuya labor era la contraria la nuestra nuestro avanzaban de de la parte de arriba de la sierra hasta abajo y ello a la inversa de abajo para arriba para cubrir repartir la mitad de mitad del terreno entonces él punto de encuentro era un enorme cortafuegos allí pude hablar con dos voluntaria haya son Conchi Ballestero Imanol y Torre ambas vecinas de Alcolea

Voz 10 05:07 así un poco duro porque es mucho monte hemos hecho mucho montes mucho ha calado el hecho ruido pegando una batida por una rollo oí es verdad que hay mucho mucha Zarza muchas cosas hay yo de Cedillo El recorrido

Voz 11 05:25 está todo muy seco transcurre es mucho no en realidad el terreno como está hay mucho agujero y la verdad es que su que que Aduriz yo he visto no caminito que ahí sigue esto es campo a través hay rivales ganado

Voz 1 05:43 es que tiene que ser difícil moverse por el por ese por el campo por ahí por donde hay que moverse vamos que esto no es una ruta de senderismo

Voz 0042 05:50 no de al uso para nada para nada Drac campo a través yo recomiendo que he estado allí recomiendo si quiere participar ser voluntario en esa búsqueda llevar ropa de campo pantalón largo muy importante poblado de la vegetación está muy seca hay corta practicamente corta la pierna y la piel recomiendo bata de montaña hay agua sobre todo algo muy importante un sombrero para cubrir la cabeza

Voz 1 06:12 no hemos llegado a las nueve de la noche no Jagger

Voz 0042 06:14 así cerca de la nube de anoche pudo hablar conmigo Gregorio el coordinador de nuestro grupo y quién pudo hacerme un resumen del recorrido de contarme con conocimiento de causa como es el terreno en el que se está trabajando

Voz 5 06:24 hemos bajado todo el cauce del arroyo a los dos a la orilla del la margen izquierda a la derecha la margen derecha sobre todo tenía muchísima maleza porque es la cara no tiene una montaña con muchísima encina muchas para que en esta época del año están muy secas y bueno ha sido muy difícil caminar por ahí mucho aula porque es la dificultad era el terreno terreno muy escarpado de andar con muchísima molesta el terreno complicado anda efectivamente

Voz 1 07:02 llamaba la atención lo de buscar como si estuviera escondido no hay ir mirando así a ver si no te vas a encontrar a nadie haciéndote señales

Voz 0042 07:09 sí hay que tener muy en cuenta que no es dando un paseo lo que ésta es realmente buscando cómo puede estar en cualquier lugar puede hablarse caído un alguna zanja debajo de un arbusto porque hay mucho realmente no son arbusto al uso son grandes bosque de arbusto y con incluso Madrigueras dentro de que crean los propios animales de la zona pues efectivamente por lo que nos cuentas un recorrido complicado Andrés si esta mañana se ha realizado otra batida a las siete y media ajá también sin novedades por desgracia hoy probablemente vuelve a repetirse vuelvan a repetirse batidas con voluntarios que parten desde el igual que ayer a las seis y media de la tarde aunque no está confirmado todavía está ahora recordemos que Juan José hay que recordarlo ante de acabar que es se vestía un pantalón beige tipo bermudas Burdeos con un anagrama de una asociación de senderistas no mochila negra y dos palos de senderismo uno negro y otro de aluminio ante cualquier pista por favor contacten con el ciento doce