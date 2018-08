Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos esto es Córdoba

comenzamos en la segunda hora de nuestro programa a la una y cinco minutos de la tarde con mucho

Voz 0597 00:41 todavía que contarles pero es la una de la tarde y a esta hora lo lo apetece no sé ustedes pero a mí lo que me apetece es un buen tapeo

Voz 4 00:47 no hiciese fresquito mejor Isaías de un producto de la tierra tan nuestro como el salmorejo que les voy a bandas

Voz 5 00:57 y es que desde hace un par de semanas apenas los salmorejo de autor del chef cordobés Juanjo

Voz 0597 01:03 Luis y que hasta ahora podíamos disfrutar en el mercado Victoria ya se pueden adquirir por internet a través de la todo poderosa Amazon con lo que esta empresa cordobesa ejemplo de I más D se ha convertido en la primera empresa en vender este producto tan tradicional como el salmorejo en el mercado internacional y a través de Internet y a través de cómo decimos Amazon todo un logro

Voz 0597 01:32 detrás hay mucho trabajo y poca casualidad sin duda mucho esfuerzo el desarrollado por este chef Juanjo Ruiz desde hace ya varios años Juanjo Ruiz qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes amigos que tantos años de trabajo esta conseguir este qué sé yo que era tu sueño de poder vender tu salmorejo en cualquier rincón del mundo pues mira yo

Voz 6 01:53 como de metió eje en la la la las tartas fue evolucionando alguna cosa en el mercado victoria como como estamos qué hago una venta directa más divertida más más rápida e intuitiva y poco a poco no fue llegando público Mail gente que lo decía oye porque el noventa y me lo puedo conseguir observación esto como lo puedo conseguir entonces a través de de Amazon cómo surgen muchas de nuestras ideas Concha de de la creatividad nuestra empresa todo empieza con un Isi Disi y sí por qué no no entonces pusimos en contacto con con Amazon empezábamos no ha hecho no tiene retribución en en frío y hubo que adaptar muchísimas cosa entonces para empresarial bueno además de código de barras toda la legislación que que pide fue fue brutal adaptamos nuestro Obrador ampliamos el registro sanitario en no profesionalizado muchísimo porque para comercializar un producto hoy en día en un supermercado como estamos en Deza macro y demás eh no piden una medida de seguridad altísima unos controles de calidad son muy exhaustivo todo ese proceso de aprendizaje también nos nos profesionalismo tantos así que fuimos invirtiendo y más Gdeim además de hasta tres años después ha costado y más de ocho mil euros encima de poder conseguir el producto como lo cómo lo tengo que hacerlo bueno no no lo difícil no es difícil y no soy capaz de hacerlo lo difícil que lo aguante porque es una cosa muy delicada y al día siguiente ya está vine agrado entonces darle caducidad algo que es muy perecedero es realmente lo lo complicado sobre todo seguridad alimentaria Sabor y Salud esa eran las tres eses que nosotros íbamos buscando insostenibilidad la cuadra también

Voz 0597 03:35 cuánto cuánto has tenido que investigar hasta conseguir que uno de tu salmorejo sepa igual en la venta al público que haces en el mercado o si mañana te lo compran por Amazon llega en un par de días a Holanda mira nombraran seguir eso en enero en febrero marzo en abril con tomate en la época de tomates en la época de tomates

Voz 6 03:53 hay donde viene de donde viene el quid de la de la cuestión y todo el y Madrid a las pruebas que que hemos hecho pues como como empieza a otra de de prueba de base error y prueba y luego la grandes colaboraciones Qasem o con la Universidad de Córdoba con el CSIC Juan Antonio de Haro a echarle producto y tiempo y estudiar muchísimo para comprender qué ocurre durante la durante el proceso ya te digo que lo difícil no es hacer lo bueno lo difícil que te aguante nunca aguanta cómo aguanta este de forma natural treinta y cinco días con una seguridad alimentaria brutal y que luego el salmonete este bueno porque también tiene una cosa que las cosas estén buena idea te relativo porque hay gente que les con más o con más siete coma vinagre con con un sin vinagre cumplimiento entonces esa es nuestra receta está nuestra fórmula en la que más en el mercado Victoria también hemos aplicado y replicado la misma la misma fórmula lo ocupa entendiendo las recetas jugando desde los tomates como así para los tomates de una forma muy sencilla eh cogemos todas las mañanas cuando estamos en el obrado como por ejemplo a las cinco y media cuando metemos Manu triturados lo lo tomate medimos el pH la caída de de de frutos en el azúcar y en base a eso pues vamos calibrando la fórmula al sesenta veinte veinte vamos menguando con distintos tomate la rama pera Ana IRI entonces vamos

Voz 7 05:08 esto no es un tonillo y una tuerca que los junta

Voz 6 05:11 tu tienen un producto vivo y luego intimidando muchísimo con lo con los proveedores tanto es así que por ejemplo Aurelio el de la panadería artesanal de Villarrubia no es nuevo que llevamos cinco años seis años ya trabajando con él y me conoce bueno más que me imaginaba ese burgués no lo hacía lo que les exigimos al pobre pero volveré a trabajar porque decimos que que el salmorejo nosotros no lo no lo hacemos en el obrador allí ensamblados en realidad empezamos a hacerlo en la almazara empezamos a hacerlo en la panadería la besaba con las de Montalbán con la sala aquí entonces todos los productos es sonda aquí vamos calibrando la la en el pan por ejemplo pues ahora en verano se seca más pues bueno él era uno dos minutos menos de cocción para que no pierda tanto humedad en invierno o incluso días de lluvia le da un minuto más de cocción porque luego el pan como una pica absorbe un poquito de agua ambientales siempre lo con un cuarenta por ciento de humedades amiga jugando interpretando los ingredientes al cabo en un producto vivo contamos así lo más o menos siempre igual hay diferencia pero buena que que le hago

Voz 0597 06:18 es que no es pues una cosa eso no

Voz 6 06:20 no es estándar te quería preguntar has tenido que añadir

Voz 0597 06:23 Lem muchas cosas para con para lograr es que esa conservación desde nada que pueda

Voz 6 06:29 dejar nada simplemente interpretar los ingredientes de forma natural el de si el tomate ya de forma natural tiene un pH una ciudad por debajo de cuatro con veinte ya nosotros la legislación obligaba a alzar meter cualquier producto por debajo de cuatro con veinte sí vamos jugando con esos tipo de de PH y luego no echamos nada simplemente interpretar la receta con la forma natural meterla a lo ha sido hacerlo lo más rápido posible eso sí se hace salmorejo se tiene que envasar al vacío rápidamente para que no pierda aroma esto como el caso una tila fugados no tiró a tapanos o una manzanilla no destapado en aromas abra una botella de champán en tu caso de cava la tapa que se vayan a pasa exactamente igual fija que hacerlo rápido hacerlo Raquel

Voz 0597 07:11 salmorejo que hace hoy en en el obrador eh

Voz 0597 07:16 la ley no sale esta misma noche no estarán esa noche sabe

Voz 6 07:18 tras unos entra el pedido como lo bueno que tramó las empresas pequeñitas las startup es que somos muy ágiles entonces entre el pedido ir rápidamente se pone en marcha todo lo bueno que tiene que chiquititas homónima que XXVI trabajando entonces o no coordinado rápido malamente nos entra al pedir que rápidamente lo hacemos nos envía la la la ficha a la a la logística viene el camión de frío de Sibiu ir rápidamente en esa misma mañana antes de la mañana tienen que está en él el salmorejo en en ruta esta Internet como sabe es una tienda que la tienes abierta las las veinticuatro horas para todo aquel que lo quiera encontrar no tengan y que espera que sólo llevan a su casa tu saquen los supermercados Deza también en el Zamora tienen muchísima muchísima aceptación ya lo más rápido porque llega INE además los gastos de envío que como ven maestro comentando ante como un transporte enfrió un poquito se encarece un poquito más que no que no ha enviado un libros e claro ya

Voz 0597 08:12 más no lo envía directamente a Amazon Amazon

Voz 6 08:14 llevamos dos son aprovechamos la plataforma porque Amazon no tiene logística de frío entonces de momento en Estados Unidos ya están repartiendo comida están haciendo muchísima muchísima cosa veremos a veces gigante donde donde llega pero aquí en España tiene más de treinta millones de usuario claro tenemos que aprovechar ese canal ese ese escaparate digital nunca mejor dicho entonces que lo que hacemos pues llegamos a un acuerdo con con ello se pagan la tasa que obviamente paga en el porcentaje que que se llevan de de cada

Voz 0597 08:44 fruto que imagino que será jugoso sí

Voz 6 08:46 no H connota pero sabe qué pasa que nosotros la final Cabo como empresa chiquitita que somos lo que queremos ahora mismo en general mucho contenido mucha mucha marca gana le ganamos poco vaguete vea lo que llegan ahí pero que muy Moon uno margen muy muy ajustado eso sí fuera plana gigante que hace millones de litro poesía él apunta pero nosotros al lado

Voz 0597 09:09 es que a mí por ejemplo me ha llamado la atención que cuesta más el transporte que el product para que tú ves siete veinte litro de de salmorejo de cualquiera de las variedades que estamos comercializando a través de Amazon el tradicional el de remolacha el salmorejo de aguacate y también el de he dicho al de remolacha me fue el de tinta de calamar exactamente la mazmorra eso está a siete veinte en el litro pero claro lleva de gastos de envío pues otra otra y otros siete

Voz 6 09:38 otros siete claro es que el transporte en frío y además tan personalizado como eh eh porque llegamos a un acuerdo con Seur frío con Seur ese tren trece treinta entonces qué pasa que que lo que queremos un suizo súper rápido supera exclusivo IATA la puerta de tu casa quiero tengo aquí a recogerlo a ningún lado Amazon como no tiene esa logística de frío pues teníamos de forma de forma interna entonces pues a no ajustamos al máximo al máximo IV miente a la vez más intermediario cada uno Lemaitre Suu suman en pero la idea era nunca recelo que el cliente pudrirse el jefe como noto la X que que pudiese disponer de de los salmorejo o en su casa hay un pedido mínimo también pero claro que no es lo mismo en el transporte enfrió que necesita Tere más costoso un transporte más más costoso por el camión todo con el repartido por la nevera por Elía lo en fin por todo lo poco oportuno como envía el packaging es otro porque no es lo mismo un cartón chungo a uno en este más conseguir practicó quito ese brillo para que no se deteriore la etiqueta en fin que todo todas un aprendizaje pero todo se puso en pro de de que la gente de gustase el mismo sabor el mismo producto que puede encontrar el mercado victoria o en hablo pudiera en contra como esa gente que no llevaba de Madrid en fin estamos enviando a Soria Cuddy

Voz 0597 10:55 qué te llevó a apostar por la manga pastelera porque se venden en unas cajitas pero dentro lo que hay no es un tape no se vote es una manga pastelera

Voz 6 11:05 Mente que has el salmorejo una manga pastelera oye pues que mira nosotros cuando no en el mercado Victoria nos contrataban para hacer Kathryn lo mismo que está en una boda cortado dejamos un bufé de de queso hace lo hacemos nosotros también con la pitada de salmorejo y claro para luego la dosificación y el modo de trabajo en una cocina profesional pues lo llevamos no lo llevamos en Manga manga pastelera para volcar lo bien en una Cooper una tarta Lita en lo alto de una tot en un vasito donde donde quiera no dan mucho mucho juego la manga pastelera y los jefes de cocina de los caterings y dónde íbamos recesión hoy Day oye ya que buena idea oye oye oye oye oye oye que quería dice que ese país es ese hubo que irse a Barcelona un fabricante de de plástico que los haga una manga pastelera exactamente para nuestro producto con las dimensiones con el plástico K aguante el envasado que no haya otra falsedad Creel Amine ninguna sustancia plástico alimentario tal ir consiguió meterlo estabilizó y que luego aguante las altas presiones quieto eh sin no olvidemos que un producto fresco sin teorizar sin colorantes aditivos de de ningún tipo entonces para que aguante jugamos con los ingredientes naturales y luego la alta presión al PP que ahora mismo el punto de vista de Tecnología Alimentaria en lo más vanguardista que que hay

Voz 0597 12:23 el que a emplear para la conservación no efectivamente

Voz 6 12:26 muy fácil es una máquina que meta el producto en una manga pastelera en este caso se empieza a ejercer presión con agua a cuatro grado ejerce una presión de de seis mil kilos por centímetro cuadrado a esa presión todos los microorganismos desaparece o sea que lo hubiera el producto queda totalmente estéril con muchísima seguridad alimentaria no lo ha calentado ya no calentarlos no pierde vitamina viniera a la cola ahora Szabo Har Homa y por eso lo hemos conseguido entonces bueno puede ahí estábamos hoy y que no iba a de sí que poquito poco nuestro sueño de salmorejo por el mundo se a los italianos no han invadido con pizza nosotras algún día en el coliseo observa que lo sepa

Voz 0597 13:09 qué harían absoluto porque acabó por preguntarte y el próximo sueño cuáles cuando Juanjo Ruiz ese lanza en paracaídas y esto no es metafórico que es literal que él se lanza en paracaídas para despejar la mente con qué sueñas cuando estás ahí arriba

Voz 6 13:22 pues es difícil porque en el para que dimos sabe que soy para que dicha aquí sí que verdad que me tiró sin mochila eh porque Harry Gaudio aparte de un sector una industria que nosotros vamos muy chiquitito no somos como las grandes empresa agroalimentaria que ahí tenemos un poquito recurso las startups todo lo que pillamos invertirlo sí pero con muchas ganas con mucha ilusión y lo que queremos es pues el día de mañana pues crear nuestra nuestro amplían nuestro agradó eh para tener más capacidad para generar más producción llevarlo a más a más y te hemos tenido ofertas sobre la mesa de industria agroalimentaria grande que no que me han propuesto de llevar la la fábrica la marca fuera pero creo que sería un un error porque el apellido es cordobés entrase deslocalizar quitar la industria de aquí quitar el obrador de aquí sería un tremendo error no procede nuestro sueño pues ampliarlos seguir produciendo llegando más sitio que seamos más en esta empresa Gran Familia y que sigamos bebiendo y promocionando la gastronomía cordobesa hilo recurso Agroalimentario de de esta tierra

Voz 0597 14:34 has dicho antes a veintiséis trabajadores no

Voz 6 14:38 siguió con una cosa lo notamos ya veintiséis

Voz 0597 14:40 no tardó lo decía como si somos ágiles porque somos pocos perdona pero en Córdoba que una empresa privada y una una empresas de tecnología como lo tuyo porque al final esto es tecnológico a alimentar y pero tecnológico en una plantilla o o trabaje con XXVI

Voz 6 14:57 zona hombre están XXVI entre Córdoba Sevilla y ponen porque todo el mercado Victoria lo que estamos en el obrador entonces me refiero a todas el grupo no al grupo entero luego verdad que he logrado en si estamos cinco pero estamos queriendo ser un mercado muy difícil porque como somos chiquitito no somos competitivos con mucha grasa la industria alimentaria va al séptimo y nosotros no podemos competir si no bueno pero por ejemplo yo he visto

Voz 0597 15:24 en Amazon sólo competir con una marca sólo hay otros que estén enviando unos eso o gazpacho de aspecto nada tradicional por cierto pero bueno

Voz 6 15:32 bueno pero esa empresa que siempre ha sido ante ocho mil ocho millones de litro en un verano y nosotros no hacemos eso saben ya doce claro ellos los que tiene son son brutales chiquitito eh lo que todas las va metió a mano lo lo lo lo la ética tan estás a mano lo llenamos a mano se hace la receta se calibra no sé si se prueba lo hacemos todo muy personal tanto el que enviamos para el mercado Vitoria como para los que tenemos en Deza como para los que tenemos en nuestra web

Voz 0597 16:03 haciendo un buen verano de tomates que yo sé que sí

Voz 6 16:06 Javier Nombela el Si hay una

Voz 0597 16:09 unos gráficos de la bolsa para aquellos que invierten en la bolsa Juanjo tiene en su cabeza el gráfico del tomate no el el

Voz 7 16:15 prefiere el aceite de calidad en qué gastan más en tomate aceite muelas te más caro que obviamente el que el tomate

Voz 6 16:23 pero también Gamón gastamos muchísimo no pero en el seis la la factura gran todos los meses y el grande pero mira así sabes que cuántos litros al mes puede gastar de aceite depende de del Met también lo gazpacho estamos gastando un poquito más que lo hemos sacado a última hora pero si lo cincos hay milagro en aceite lo gastamos colomense

Voz 0597 16:42 pace

Voz 6 16:43 qué barbaridad poco cara marido tomates de tomates los hay siete mil kilos o facilita también verdad lo gastamos eh que bueno que barbaridad la fuga hace poco

Voz 0597 16:53 las cuentas que tienen que salir esto es lo que tiene la innovación te lo esperabas

Voz 6 16:56 yo que que va que va sabes qué pasa que desde que tú inventa salud hasta que se materializa o o sea se Money como decimos pasa hay muchísimos factores muchísimos factores muchísimos contratiempo muchísimas cosas que no no conocíamos digo tú un sector nuevo

Voz 0597 17:15 aprender sobre la marcha desde legislación

Voz 6 17:17 no y aquí aprenden UME rabia porque ven cómo no cuesta dinero sabe ignota estamos muy inventiva entonces tienes que aprender muy rápido porque cuando te duele bolsillo padre mío inventan lo que no te enteras de la película súper rápido tengo un guante denunciando desde que tu padre te entrar en la película súper rápida

Voz 0597 17:35 pues lo mismo claro de también Ed

Voz 6 17:38 es cierto que nosotros de un puestecito en el mercado Vitoria a nuestro Obrador pequeñito la liquidación cambie totalmente lo lo que te Singer Sanidad es totalmente distinto tiene uno una amiga de de Suria alimentaría brutal análisis físico químicos nutricionales pero es que te hay que ser así porque lo primero que te profesionalismo nosotros segundo hay veces que llamó a Miguel lo llamamos el veterinario de la Junta veinte dime si esto lo estoy haciendo bien oye pues mira pues si lo está haciendo sin pero así lo pueden hacer mejor tan queremos aprenden no vamos a los infractores como él quiere nada por sacos sino que queremos aprender de ello y hacerlo mejor profesionalizado pero sí es verdad que te piden son cosa totalmente distinta como tiene que ser que tu alcance también en mayor no lo mismo en un bar que si alguien se pone malo bueno mal rodeados se a un imagínate un al valle de la que pueden eh claro claro

Voz 0597 18:27 la repercusión sabes Pagés el mercado global tiene responsabilidades globales

Voz 6 18:31 el efectivamente es normal que te exijan más de profesan la y que se exija mucho May también se da mucho más seguridad alimentaria no

Voz 0597 18:38 digo es un emprendedor como la copa de un pino Juanjo Juanjo Ruiz que a veces es una la de los emprendedores y cree que están haciendo otras cosas pues se puede emprender con el salmorejo como producto estrella ya lo ha demostrado la primera empresa que está comercializando salmorejo os tradicionales a través de Internet y que se pueden vender ni más ni menos que en Amazon

