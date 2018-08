Voz 1565 00:00 ya decíamos que queremos abordar un asunto que no es preocupada porque me consta que hay preocupación en los vecinos del entorno por esa plaga de cucarachas que ha aparecido llevan ya tiempo eh no es algo nuevo pero que parece que sigue sin control al menos aparente en la zona del vial en los escalones que separan la parte alta del vial de los jardines Adolfo Suárez muy cerca de las fuentes de esta zona de este concurrido paseo uno de Córdoba sobre todo por la noche que es precisamente cuando aparecen en mayor número

Voz 2 01:04 escucha las cucarachas hasta el punto de que en algunos escalones muy próximos al centro de a dónde se encuentra las instalaciones de Canal Sur para que se hagan una idea o el restaurante Cabanas pues en ese entorno resulta prácticamente imposible cruzar por ahí sin andar pisando las a las cucarachas y esto es algo realmente cuando como poco asqueroso ahora veremos si también en lo que has salubridad se refiere peligroso o o no Enrique Flores es el jefe del departamento de Sanidad Animal y placas de esa Deco al que hoy hemos invitado al programa Enrique Flores qué tal muy buenas tardes

Voz 0868 01:41 buenas tardes y buenas tardes Adecco tiene constancia de la pena

Voz 2 01:44 esencia de estas cucarachas de forma tan numerosa no

Voz 0868 01:50 sobre este tema llevamos varias semanas viendo un poco cómo abordarlo porque es un tema complejo El bueno el primero quiere decir que para nosotros es el punto de vista es salubridad nos preocupa es muy relativamente la localización en una zona aislada aunque sea una zona que realmente los cordobesa utilizan no no prevé que pueda tener otras consideraciones que precisamente es la repugnancia que produce la presidir la presencia masiva en determinar ahora sobre sobretodo a partir de las nueve de la noche entre las once y doce de la noche en la zona pero es una situación complicada complicada porque está cucaracha precisamente tan una especie de simbiosis con la los gato de la color mira que hay que localiza en el Vía precisamente dificultad tras verdaderamente abordar el tratamiento eh que como habitualmente lo que estaba haciendo toda la ciudad con un resultado óptimo

Voz 3 02:51 cosa que no puede fumigar así directamente no es

Voz 0868 02:57 hacha bueno cucarachas alimenta de materia orgánica y normalmente su habitual localización está en la red de alcantarillado que la zona donde lógicamente aquí en este caso que sucede porque de estos animales que como sabéis con lo que se denominan la medalla tampoco Sima usual gato Fer hace que quiere decir que no son gato doméstico sino que están en régimen de libertad Ike decido si o sean introducidos sí y que además son un poco tu hijo se relacionan poco con las personas etcétera y el animal le ha encontrado alojamiento en una parte huecas que están justo en la zona del túnel de la viendo

Voz 2 03:46 efectivamente entonces

Voz 0868 03:49 claro ese sitio no es el sitio ideal para que haya una colonia gato pero tampoco podemos hacer un cambio drástico hoy porque tengo que localizan un sitio donde los animales puedan trasladar antes de poder abordar hace un tratamiento a fondo de la zona ETA cuál es el problema entregará es que aparte de de las molestias que no puedan causar nosotros estamos digamos bajo el imperio de la ley es decir la normativa tanto de protección animal como la normativa el uso debió decida no limitan en cuanto a la capacidad que tenemos de poder intervenir de una forma directa entonces qué sucede por qué no estamos dando pasos viendo cómo poder resolver el problema de una forma definitiva porque efectivamente no es un problema de este año estoy lleva ya varios años lo que pasa es que va adquiriendo digamos mayor notoriedad la cucaracha sale precisamente del lugar donde están hecha no está en la calle sino que sale en un horario determinado y luego se vuelve a recoger digamos en esta en esta guarida o cueva o como quiera es decir donde lo también loca todo están refugiados

Voz 2 05:00 pues les encanta la noche eso eso eso está claro no sé si van buscando el frescor de esas fuentes que está muy próxima por qué

Voz 3 05:06 se han tomado la zona eh

Voz 0868 05:09 es que el comportamiento normal efectivamente yo el otro día estuve personalmente con el jefe de los servicios viendo un poco cómo evolucionaba ir a partir de las nueve de la noche a salir de forma masiva y luego se recogen digamos a toda la actriz de la mañana vuelven otra vez dentro y lo critican fuera lo realmente son cadáveres de animales que se han pisado Justo cuando cuando estaban fuera no

Voz 2 05:33 así que son una consecuencia directa de la comida que algunas personas continúan dejando allí para para eso gato callejero

Voz 0868 05:40 bueno en parte sí pero no es necesario decir que ya de por sí animarle genera la suficiente materia orgánica en el interior de la de su refugio como para que pudieran captar ahí posiblemente tenga relación también con la red de alcantarillado de la zona porque claro como es una zona UCA está tú digamos interconectado no entonces bueno definitivamente no podemos hacer tratamiento directo porque afectaría a los animales y en ese caso estaríamos incumpliendo de manera flagrante lo que establece la ley de protección de los animales por otro lado no podemos aplicar lo obvio para poderla aplicada ahí en fin requería tomar unas medidas para aislar la zona por la que se detuviera no sólo paranormales sino también para persona entonces lo que hemos estado viendo con en el marco del convenio Cesc que tenemos con con el Arca de Noé me empezar ya aborta la captura de ocio desinsectación tratamiento adecuado de los animales que están allí ya le estamos buscando una posible canción para poderlo trasladar el evento que eso sea posible inmediatamente intervendrá hemos ido después pero queremos la forma de evitar que pueda volver a presentarse una colonia

Voz 2 06:55 es que eso ocurra y por tanto la solución al problema de las cucarachas antes de que acabe el verano o habrá que esperar ya al otoño

Voz 0868 07:02 no bueno realmente que el programa recupera hecho un problema que se va acabar por sí mismo es decir que que saber que son estacionales y que este tipo de manifestación eh serán fundamentalmente en los meses de verano es decir que te aquí unos días en cuanto cambie un poco la temperatura empieza a enfriarse el ambiente está cucaracha va dejar salir no una a estar dentro lógicamente y por tanto seguiremos con las controlan las

Voz 2 07:26 sí me ha llamado la atención que hayas dicho que para nosotros no es un problema de salubridad la presencia de de cucarachas

Voz 0868 07:33 no cuando hablamos de salubridad estamos hablando era la plaga urbanas controlan digamos por tres factores unas la salubridad es decir evitan los problemas que pueden tener de transmisión de enfermedades segundo los factores económicos los daños que pueden ocasionadas fundamentalmente en este caso los jugadores que son los que más daño con el tercero por el rechazo psicológico que genera a la persona que una forma de daño también porque prácticamente provoca entonces en este caso estaríamos más frente al tercer supuesto que el primero porque la transmisión de encerrar de por parte de la cucaracha prácticamente mecánica es decir no se ha demostrado que haya bacteriana en la aquella actúen como Story sino simplemente como ha estado mecánico aquí el problema la cucaracha como casa fundamentalmente con la mosca tanto el que pueda transmitir una enfermedad sino en los sitios donde tan donde se constantes

Voz 3 08:31 ya y esa reflexión crear algo

Voz 0868 08:33 claro repulsión evidente es evidente porque a mí personalmente me pone en la punta por decirlo así no pero no es un problema tan tan grave aunque efectivamente queda ahí lo ves te ha impresionado suena así no

Voz 2 08:47 desde luego no lo mismo

Voz 0868 08:49 que se estuviera dando en una calle de la ciudad en un bloque de vecinos me explico

Voz 2 08:54 sí sí perfectamente y queda también perfectamente explicado que habrá que esperar a solucionar el problema de los gatos primero

Voz 0868 09:00 porque hay un problema claro que es un problema complejo claro estamos en ello estamos trabajando con este tema ya casi el hombre se viendo un poco o posibilidad de incluso buscando recursos en el limitado campo de los producto químico que se pueden utilizar está legalmente autorizado para usar productos que tengan menos o no tengan influencia sobre la lo gato el problema que tenemos con esto es que a ninguno de esos productos son persistentes y por tanto no podemos atacar el núcleo de la cucarachas

Voz 2 09:31 pues Enrique Flores jefe del departamento de Sanidad Animal y placas de sádicos Le agradezco mucho que no salga aclaró estas circunstancias y aunque nos dice que tendremos que esperar nos tranquiliza saber que esa Deco está al corriente