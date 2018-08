Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:22 actualidad en Córdoba Hoy por hoy cuando se cumplen prácticamente dos meses desde que Rafi Valenzuela fuera nombrada nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba en sustitución de Juan José Primo Jurado la inesperada llegada al Gobierno del socialista Pedro Sánchez precipitó la reaparición en la escena pública de esta doctora en Filosofía y Letras a la que siempre se la vinculado políticamente con Carmen Calvo los ocho años que la egarense fue consejera de Cultura entre el noventa y seis y el dos mil cuatro Valenzuela ocupó el cargo de delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba ella es además la primera mujer en ocupar este cargo lo que la convierte así además en la máxima responsable del Gobierno central en la provincia de Córdoba Yoyes nuestra invitada la Valenzuela qué tal muy buenas tardes buenas tardes en su discurso de investidura dijo que asumía el cargo con responsabilidad con una firme vocación de servicio público pero también con emoción y entusiasmo que quede de esa emoción y entusiasmo después de los dos primeros meses de intensos imagino de toma de contacto con el cargo

Voz 4 01:23 mira yo creo que están intacto porque la verdad es que el contacto directo con con la gente al volver a viajar a la provincia eh porque bueno cuando delegada de Cultura tuve mucho contacto con nuestro pueblo luego ya desde la Dirección General del Libro al tener la competencia de toda Andalucía pues lógicamente puede aceptar es menor

Voz 5 01:47 la digamos no

Voz 4 01:50 Unión con lo con los vecinos y vecinas volver a a nuestro pueblo ahora es muy reconfortante y eso es lo que te da verdaderamente la energía y el entusiasmo ver que la gente está muy contenta que tiene mucha expectativa mucha esperanza puesta en lo que se pueda hacer que a la vez muy consciente de que es una situación nueva porque lógicamente nuestra democracia nunca había triunfado una moción de censura por tanto estamos en un momento absolutamente inédito que también sirve para ensanchar los límites de nuestra propia democracia para para experimentar otra otra forma de gobernar en este sentido hemos llegado en mitad de una legislatura con unos presupuestos no elaborado por el Gobierno que gobierna la la redundancia por tanto son un tema muy nuevo a los que nos estamos enfrentando pero también apasionantes bueno yo me estoy encontrando con muchas complicidades la emoción también se debía a algo que que que ha quedado dicho antes que en la primera mujer en ocupar el cargo eso a mí me llena de orgullo no personal sino de un orgullo de todas las mujeres que han hecho posible

Voz 6 03:07 lo que cedía llegara donde se ve absolutamente normal que que cargos tradicionalmente

Voz 4 03:13 o masculino pueden ser ocupados por mujeres entonces digamos que es ese orgullo lo sigo llevando claro y esa complicidad con con tantas mujeres a la escalera debemos tanto pues sigue estando ahí yo cada día se lo agradezco y no las olvido con esta coyuntura política

Voz 3 03:33 tan peculiar toca hacer mucha didáctica política desde la Subdelegación del Gobierno para explicar por ejemplo lo que nos ha dicho antes que las cuentas con las que se manejan no son las cuentas diseñadas por su Gobierno

Voz 4 03:44 mucha práctica Atica porque además el lógico la gente de siete años Imma en la provincia de Córdoba que ha sido una provincia bastante olvidada por los presupuestos generales del Estado bastante en el sentido con escaso nivel de inversión y demás yo creo que la gente tiene cien tiende a tener mucha prisa y en ese sentido cómo la administración los trámite administrativo son lo que son muy difíciles de de a cortar por mucho que se impulse a veces sí que te digo yo un periodo de alegaciones tiene que prolongarse x tiempo pues así lo marca la ley eso no es voluntad política eso es algo que te viene que te viene dado que lo tienes tienes que cumplir en hay mucha impaciencia a lo que se entiende pero que también hay que hacer ver que como tú de decía en dos meses

Voz 6 04:45 desde digamos el retraso de siete años

Voz 4 04:51 hola lentitud en determinados temas para impulsar en algunos casos puede retomar lo pueda incluso de nuevo plantear volverlo a meter en la agenda pero lógicamente el el resultado seguirá habiendo un poquito más adelante en ese sentido sí pero bueno es sí que nuestro alcalde y alcaldesa lo están entendiendo muy bien y que hasta ahora están siendo muy cordial la la entre

Voz 3 05:19 en dos mil dieciocho el Gobierno anunció ochenta y un millones de de euros para inversiones en la provincia de Córdoba ciento cuatro euros por habitante un setenta y ocho por ciento menos que hacía una década y unas cifra ridícula comparada con otras provincias españolas por ejemplo recordemos que Zamora eso ciento cuatro euros por habitante de Córdoba se convertían en mil seiscientos euros

Voz 4 05:41 por habitante

Voz 3 05:42 hay algún compromiso que pueda hacer para esos presupuestos del dos mil diecinueve La en la provincia de de Córdoba sea podemos adelantar cuál sería la media con la que se daría por satisfecha la subdelegada del Gobierno

Voz 4 05:55 por no hablar de una cifra todavía no es posible porque estamos en la antesala de preparar todo lo que será el dos mil diecinueve no pero sí es verdad

Voz 6 06:07 que la visita

Voz 4 06:10 a nuestra ciudad en la vicepresidenta y ella lo ha hecho explícito ya es consciente perfectamente de este déficit y nos hemos planteado retomar los grandes temas a lo que para el Córdoba tenemos un problema y es que no tener proyecto la inversión para tardar en verse en algún no en algunos tema porque todos sabemos lo que conlleva poner encarga una infraestructura primero tiene que haber estudio previo luego anteproyectos luego proyecto Estudio de Impacto Ambiental es decir no es fácil a poner en carga una gran infraestructura en este sentido nosotros lo estamos impulsando estamos impulsando todos lo grandes temas pero lógicamente reflejar en los presupuesto aquello que sea necesario para encauzar en algunos temas incluso para meterlo en una agenda porque no están pero lógicamente llevan su recorrido

Voz 3 07:07 no hay proyectos pero sí que hay demandas históricas

Voz 4 07:09 el puesto de la histórica Sorin

Voz 3 07:12 en dibujar a su proyecto será aún nada

Voz 4 07:14 área o está siendo ya una de las tareas que no hemos puesto desde el primer día porque aquí no ha habido ni día ni cien minutos sino como decía antes una situación inédita donde se llega

Voz 6 07:29 en medio de un

Voz 4 07:30 una legislatura y hay que desde el primer día ponerse con todos los

Voz 3 07:36 el viento de la Nacional cuatrocientos treinta y dos en autovía demanda Historia

Voz 4 07:39 creo ayuda ha perdido la cuenta de los años que hace que los altos

Voz 3 07:41 Caldes tanto del norte de la provincia como los de también del sur y la campiña lo vienen reclamando siempre argumento ha sido que es muy costosa esa obra sedán pequeñas cantidades muy pequeñas para ir iniciando prácticamente alguien decía en alguna ocasión que no daba ni para fotocopias de de de directo pero se va avanzar por ejemplo con ese desdoblamiento

Voz 4 08:04 avanzar y de hecho está previsto lo que pasa es que claro lo que te hablaba antes si tuviéramos ya diseñado un proyecto podríamos poner en carga ya parte de esa de esa obra pero es que tenemos que empezar por el principio porque incluso los estudios previos se dejaron caducar con lo cual Laura mimos parte estudio previo serán aprovechable parte habrá que actualizarlo todos los temas de impacto ambiental que sobre todo la parte norte tenía serios problemas de ese tipo habrá que revisarlo nosotros y desde el primer día está como estábamos sobre ese tema pero ya te digo no tenemos proyecto hay que empezar por el principio íbamos empresa hemos empezado sentando no con carretera viendo cómo se puede ir avanzando sobre todo la parte menos problemática desde el punto de vista medioambiental también de mayor concentración de población que es la que va hacia Granada aunque el nuestro nuestro alcalde del norte los comprendo perfectamente yo seguía con su reivindicación y decirle que bueno que que lógicamente esto tiene que ir de manera paulatina pero que lo importante comenzar coger el el compromiso y a partir de ahí di ir trabajando entonces se trabajará una vez que tengamos esa visión global se podrá acometer aquellos puntos más importante más demandados pero siempre en una visión global de lo que va a salir ese trazado para no digamos para que todo tenga un sentido responda una infraestructura única Hay desde luego necesaria

Voz 3 09:53 días éste sí que tiene proyecto y muy avanzado a principio de mes Renfe firmó el contrato programa con el Gobierno para cubrir el déficit de explotación que falta por hacer para que los trenes ya empiecen a circular las estaciones están en fin llevamos esperando también mucho tiempo que algo que parecía bastante fácil de poner en funcionamiento realmente se pongan funciona

Voz 4 10:12 bueno un fácil pero ese convenio no estaba firmado a que firmar lo que es fundamental porque si no RENFE sin no le asegura que sí

Voz 6 10:23 de si le va a ser

Voz 4 10:27 digamos abonado por el por los Presupuestos Generales pues no digamos no se pone en marcha eso nada más y nada menos que

Voz 6 10:34 hace tres millones y medio euro al año no que mucho dinero en ese sentido

Voz 4 10:40 pues digamos lo primero era firmar ese convenio condición sine qua non a partir de ahí simplemente pues ir terminando la infraestructura porque había estaciones que lo que se ha hecho a adaptar pero otra eran nueva vivo no hay que poner en marcha todo todo el el operativo no a partir de que Remei pensemos que que Renfe llevas eh estamos acabando en el mes de agosto o sea que desde que tienen ese documento que no hay tiempo material para avanzar más de lo que se está avanzando se están acortando de verdad al máximo todos los plazos para que esa la infraestructura y esa necesidad sea una realidad ya Ivo o no a medida que se vayan cumplimentando estos plazos legales que no nos podemos saltar de ninguna manera pues se pone se pone en marcha pero ya ante la inminencia la inminencia que tiene lo administrativo esa es esa pero bueno con la seguridad de que es algo cierto que eso va a estar en marcha ya mismo

Voz 3 11:53 he coincide usted con su compañero de partido el diputado socialista Antonio Hurtado en que el objetivo debe ser Córdoba tiene que aspirar al media distancia entre Palma del Río Villa del Río y no quedarse sólo en poner en marcha el Cercanías que como primer paso está muy bien pero que hay que ir a por más

Voz 4 12:08 sí sería un proyecto muy interesante el hacer el corredor porque ahí hay núcleo de población muy importantes de revertir tanto en estos núcleos de población como en Córdoba les que ahora mismo es Palma del Río Press comunica mucho mejor con Sevilla con Córdoba es algo que desde la propia capital ideas de municipio no nos podemos no nos podemos permitir entonces la verdad es que su flujo vendrían a Enrique hacen mucho tanto como digo a esa población cercana Córdoba como para la propia Córdoba capital no y en ese sentido yo creo que sí que hay que que hay que trabajar y avanzar en la viabilidad de ese proyecto oí el Gobierno está abierto a ello ese planteamiento yo creo que los pros y no año y una vez

Voz 6 12:57 eh que sea una realidad el el cercanía en corto

Voz 4 13:02 Nova hay que ir pensando a futuro en esa en esa posibilidad

Voz 3 13:08 hablemos otra gran infraestructura el aeropuerto otra asignatura pendiente hace una década parecía que Córdoba no podría sobrevivir como ciudad sino tenía un aeropuerto porque lo tenía Granada por supuesto Málaga Sevilla Antequera quería tener el suyo todas las ciudades aspiraban a tener un aeropuerto y ahora que lo tenemos no sabemos qué hacer con él usted anunciado que va a reunir a Diputación Ayuntamiento para presentarles el plan de marketing para recibir ideas

Voz 4 13:32 bueno para recibir ideas nosotros tenemos nuestra idea pero es verdad que en una ciudad como Córdoba con aspecto tan digamos medulares para Córdoba como puede ser el turismo en su economía o puede ser la propia logística o pueden serlo aspectos del Congreso y de cultura y además yo creo que que es bueno que estemos como se ha hecho en Granada por cierto una mesa donde estén representados tanta o el resto de instituciones como por supuesto todo lo agentes sociales que tengan que ver con esto poder configurar entre todos no implementar ese plan de marketing que el Báltico ya está hecho se trataría de ponerlo sobre la mesa y a partir de ahí poder trabajar en alguno en algunos temas porque es verdad que que ahora mismo con la ampliación de la pista con el nuevo sistema de recepción de vuelos y todo esto ya es un aeropuerto o digamos que reúne unas condiciones a hablar no va a ser el aeropuerto de Málaga pero puede tener un perfil que pueda recibir vuelos chárter que pueda ampliar sus vuelos comerciales que pueda establecer alguna ruta yo creo que con el norte de España sería factible con el norte de África también a todo eso hay que trabajarlo lógicamente porque hay mucha competencia en estos temas porque tenemos el aeropuerto de Sevilla muy cerquita con el AVE estamos muy rápidamente los sea en cuarenta minutos los está prácticamente Sevilla Córdoba con lo cual digamos nos tendremos que es mucho en ver la oferta que que diseñamos que sea suficientemente atractiva yo creo que puede que puede estar in cardinal del turismo de congresos daban los aspectos culturales y en algunas rutas que que pueda tener una frecuencia digamos que haga sostenible una una línea comercial

Voz 3 15:40 es partidaria de subvencionar algunas de estas líneas si fuera necesario porque sabemos que la estrategia de alguna de estas compañías es pedir dinero para operar en determinadas ciudades

Voz 4 15:49 pues mira yo no me he planteado todavía eso creo que tenemos primero que que sentarnos y ver las potencialidades reales creo que son los experto en estos temas lo que no deben en ese sentido sí por eso ahora no porque en fin ya las las también sostenible no entonces digamos la ciudadanía no quiero decir que no puedes inversión pública rentabilidad privada yo creo que hay que en contra otros cauces otra vía bueno vamos a ver vamos a ver cuando nos sentemos que creo que que sí que Córdoba tiene mucho que ofrecer es una ciudad carmín en el mapa en el imaginario mundial con con la reciente declaración de Medina Azahara yo creo que era una ciudad claro y motro habla de Córdoba en el mundo oí es una ciudad reconocible y eso muy importante

Voz 6 16:44 ser el tener esa

Voz 4 16:47 digamos que tú dices que era de Córdoba y rápidamente la gente te ubica por lo menos en España y te ubican Andalucía fácil sólo tiene muy poca ciudades en el mundo en Europa Córdoba a la acaba de alcanzar ese estatus de ciudad coma elementos patrimoniales que son patrimonio mundial nada menos que con París con Roma esos mucho yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor que hacerlo atractivo para que podamos captar esta esta inversión

Voz 3 17:18 quiere pregunta que también por el tema de seguridad que una de las competencias más importantes de la la subdelegada del del Gobierno la Asociación Unificada de la Guardia Civil viene denunciando reiteradamente la falta de medios sobre todo humanos en la provincia la situación más alarmante en Peñarroya donde hasta el alcalde tiene un poco que que pedir a ver cómo se soluciona la falta de de agentes que tienen Suu en su a un acuartelamiento alguna medida que pueda anunciarnos que se va a poner en marcha desde la Subdelegación para paliar este déficit

Voz 4 17:48 ahí hay una cosa difícil de controlar en el caso de Peñarroya por ejemplo y es que los guardia civiles tienen un concurso de traslado y donde yo lógicamente libremente optan digamos según su carrera y su trayectoria pueden elegir destino claro Si Si de pronto incide que eligen trasladarse a pequeña tampoco es una pequeña cantidad personas pero claro te pueden hacer mucho daño en un determinado espacio que te dejan mucho mucho puesto no en este sentido tengo que ver porque se abrió la posibilidad de de alguna comisión de servicio que alguien pudiera pedir venir a a Córdoba por razones de algún tipo estaba abierta hasta el viernes tengo que ver Si Si alguien ha pedido sino poder redistribuir emo redistribuir hemos medio para que en ningún sitio que de digamos sin cobertura lógicamente bueno la escasez de recursos no es algo que afecte sólo a la Guardia Civil sino bueno ya sabemos que afecta a todas las administraciones hemos tenido siete año donde ni siquiera había la posibilidad de una tasa de reposición en ese sentido las plantillas verdad que está muy mermada en el tema claro lógicamente de cuerpos más sensible a la ciudadanía lo hace más leer más patente pero que eso mismo pasa bueno en en otras administraciones y en otro en otro ámbito yo creo que la oferta de empleo que este Gobierno ha puesto encarga este año de treinta mil puestos de trabajo muy importante y esperemos que todo esto se vaya solucionando los próximo año hay un tema del que me interesaba primera visita a la Comandancia de la Guardia Civil y ahí hay un tema ahí en relación a lo que son sus reglas son de puesto de trabajo la que cite para cubrir estabas que alta la tasa de cobertura

Voz 6 19:53 qué significa que que que

Voz 4 19:55 Zaid hay que elaborar una nueva relación de puestos de trabajo acorde con las autoridades actuales más altas no en ese sentido por eso te digo que no una cosa que sea de hoy para mañana y que nadie pueda llegar con una varita mágica no pero se están haciendo todos los esfuerzos ya te digo que es un tema estructural no es un tema puntual y por tanto habrá que resolver estructuralmente pero mientras yo lo que sí creo es que a Nemo

Voz 6 20:23 en ese sentido

Voz 4 20:26 en la Comandancia de la Guardia Civil es un teniente coronel una persona muy consciente de que lo que sí se va a establecer un equilibrio en toda la provincia para que sean atendidas todas las poblaciones de hecho estamos yendo a Junta de Seguridad prácticamente en todos los municipios no se prevé una concentración mayor de de gente decía porfía estado sea otro tipo de eventos Ivo hay nos vamos coordinando para que nunca nunca municipio en nuestra provincia sean inseguros

Voz 3 21:01 no sé si cuando era responsable de Cultura de la Junta directora general de Libro e incluso profesor alguna vez pensó que terminaría teniendo mando sobre la Guardia Civil en la provincia de Córdoba hay este tipo de de competencias en materia de seguridad vaya asaltos vaya sorpresa da la política

Voz 4 21:16 sí pero bueno yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar de esa trayectoria detenido siete años de incorporación han puesto de trabajo ha sido un momento de maduración crecimiento personal por mucho tema yo creo que bueno si esto me llega cuatro años cuando accedí a la delegación probablemente hubiera dicho que no oí me siento preparada creo que la sociedad también lo está yo estoy viendo Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado unos profesionales magníficos que tienen en sus manos nada al menos que la defensa la democracia porque si una seguridad no se puede desarrollar la democracia que a mí me han recibido con los brazos abiertos con todo el respeto del mundo oí trabajando con mucha normalidad mucha lealtad

Voz 6 22:07 yo lo tengo que decir lo tengo que que agradecer

Voz 4 22:11 en o en estos meses la el trabajo ha sido cotidiano prácticamente diario y bueno para mí la verdad es que satisfacción como mujer y como demócrata que esto sea así

Voz 3 22:24 pues pronto se cumplirán esos dos meses de la llegada a un cargo a que hemos repasado en esta entrevista en Córdoba Hoy por hoy Race Valenzuela muchísimas gracias