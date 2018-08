Voz 1 00:00 Francisco Gámez San Miguel qué tal bienvenido buenas tardes

Voz 1157 00:02 hola buenas tardes bueno parece un poco

Voz 1 00:05 en agosto hablar de a finales de agosto y septiembre hablar de Semana Santa es un poco lejano pero nada que esto se pasa muy pronto no pronto están de nuevo en trabajando no sé si en algún momento del año dejan de extranjeros no

Voz 1157 00:18 la verdad que estamos todo del año liado con este tema explícitamente ya tuve una reunión con la presidenta de la expresión de sino de la medina el sábado tenemos una presentación ya de el décimo aniversario de la banda de la de la banda de caídos Fuensanta en la agrupación el martes tengo llave la primera Junta de Gobierno para empezar a trabajar con el tema de la procesión de La Fuensanta que gastaremos también el día siete así es que bueno cada uno día desconectado pero ya estamos otra vez a pleno rendimiento

Voz 1 00:45 bueno para empezar por lo más próximo cómo va a ser este año la celebración de la Fuensanta que previsto para esa

Voz 1157 00:51 es como todos los años el día seis tendremos el traslado de la Virgen desde el Santuario a a la cata a la Catedral

Voz 2 00:59 el acompañada por los grupos jóvenes de la hermandades

Voz 1157 01:02 el día siete tras la celebración de la de la solemne eucaristía en la catedral presidida por nuestro obispo pues iniciaremos realizaremos la procesión de regreso de la patrona a su Santuario este año eh tendremos también ya algún estreno el sigue avanzando eh bueno haremos también una presentación de de los estrenos no hemos para para este año bueno pues poquito a poco en la producción de la Fuensanta pues va cogiendo un hueco importante en nuestra ciudad no

Voz 1 01:30 cuando termine la Fuensanta poco más van a empezar a trabajar en Semana Santa Iggy de la Carrera Oficial del año pasado es verdad que quedó buena sensación pero sí habló usted al final de pequeños cambios que habría que introducir en el concepto en el la ubicación en no sé si ya han definido más o menos lo que quieren y cómo lo quieren o que incorporará esa rueda

Voz 1157 01:52 el el la que refleja de este año ya eran ya deja entrever lo que va a ser la carrera oficial en definitiva no siempre hay alguno pequeño ajuste había algunos problemas de visión en algunos palco en sobre todo en la zona de la de la Plaza del Triunfo que bueno para habrá que tratar de de solucionarse de arreglar y bueno básicamente ya el esquema se quedaba muy definido no yo creo que el año pasado ya una una magnífica Semana Santa eh co perfilando eso pues pequeños errores pequeños ajustes ir bueno yo creo que que la Semana Santa ha ganado una una tasa oficial realmente es espectacular

Voz 1 02:29 y qué va a pasar con las básicamente con los con los palcos que siempre están cerca de que que fue la gran polémica no este año no cómo se va a intentar corregir no sé si eso ya ha pasado por la Comisión de Patrimonio tiene que pasar va a haber un mecanismo diferente al que hubo el año pasado para que no estén a última hora con el pellizco de si pueden o no pueden

Voz 1157 02:51 bueno en primer lugar hay que dejar claro una una cuestión los palcos son palcos todo esto desde que se habla de la del muro de la catedral esto no son para el coste son sillas el tema que ese que se plantea es que precisamente para conservar el monumento para que el monumento no sufra ningún daño es así ya no se colocan directamente apoyada sobre sobre esa es ese muro de la catedral sino que se colocar una estructura que protegen a al monumentos entonces de evidentemente puesto que hay una altura se coloca también una vaya delante para seguridad de la de las personas entonces eh rigurosamente falso que se hayan montado palco en el son silla te digo que siempre buscando la la protección de del monumento no estas no la intención en un principio volver a repetir su ubicación nosotros a día de hoy no tenemos ningún comunicado en el sentido de que tengamos que pagar ningún tipo de proyecto en noventa que recibamos esa instrucción de cómodo de qué proyectos en los pide que tenemos que presentar pues evidentemente la agrupación lo lo presentara nosotros ahora mismo el boceto que tenemos de Carrera Oficial e exactamente no igual poderío que había algunos problemillas en algunos parques que había que ajustar pero en principio el proyecto en el que hay no entonces estamos a la espera de que sino de Pidal sino lo requiera cualquier tipo de información que haga falta para bueno pues para poder llevar a cabo el proyecto si quiere también dejar claro que a pesar de todas las voces que se han oído de todas las protestas que se han oído yo todavía estoy por ver alguna fotografía en la que se nos muestre algún rasguño algún arañazo en el en el monumento de la precaución ha sido total la seguridad ha sido máxima el monumento una sufriera absolutamente ningún tipo de daño daño que sean sufrido otros monumentos en otra actividades eh llámese rally de Sierra Morena llámese Noche Blanca de flamenco y que si se pueden apreciar en otro monumento como puede ser por ejemplo la puerta del puente

Voz 1 04:47 le preguntaba esto porque el año pasado a última hora cuando ya estaba todo montado hoy me sea estaba todo que era muy difícil pero lo que y volver atrás surgió toda esta polémica de la Comisión de Patrimonio se el Ayuntamiento parece que estableció un sistema para que mano se revisar a toda esa instalación eh no sé si este año van con más tiempo o creen que van a ir con más tiempo van a estar en una situación similar a la del año pasado por lo que hay

Voz 1157 05:16 el proyecto que nosotros lo presentamos se presenta al Ayuntamiento que en nuestro interlocutor y bueno el Ayuntamiento acuerdos no da visto bueno entonces nosotros

Voz 1 05:24 el famoso hacer exactamente lo mismo una vez temen que el Ayuntamiento no les permita o la Delegación de Cultura no les permita la instalación de palcos en esa de perdón de sillas en esa zona

Voz 1157 05:34 en principio no hay motivo para para Danilo

Voz 2 05:37 viva porque ya te comentó que no hubo ningún daño

Voz 1157 05:39 va al edificio creo además que el propio paso de las cofradías pues se veía engrandecido al volverse más arropado pro el primer año se veían aspecto un tanto desangelado haga público solamente en un lado y al otro lado simplemente la pared de monumento este año pues el paso de las cofradías se veía más arropado la imagen era la mejora de la ganaban imagen billete digo que no hay motivos para evitar para negarse a este montaje Dehesilla puesto que

Voz 2 06:05 no hubo ningún tipo de daño en en monumentos

Voz 1157 06:08 no obstante también te repito que la agrupación está abierta a todo lo que es en lo solicite para lo cual da todo tipo de información todo tipo de de medida para que bueno desde que se pueda llevar a cabo no

Voz 1 06:19 la puerta a la nueva Puerta de la mezquita está todavía en proceso porque tiene en fin creo que está todavía resolviéndolas asuntos de la Comisión de Patrimonio está resolviendo los hallazgos arqueológicos que se produjeron pero sí ya abiertas es decir que van a poder ustedes usar este año igualmente el

Voz 1157 06:37 sí efectivamente es otro desde esa el lo que tenemos ahora mismo en perspectiva que el uso va a ser similar a España anteriores que va que va a seguir estando el vano abierto iban somos nosotros vamos hacia seguir como como Menchov dañada tras no

Voz 1 06:49 en cuanto a las obras que empezó al Cabildo en este momento para resolver los problemas que tienen de termitas ir Humedal a algunas de las vigas de la Mezquita entiendo que no tienen por qué interferir en el mano en el desarrollo de la propia Semana Santa no

Voz 1157 07:05 no no esos son aspectos internos que con lo que el propio Cabildo pues resuelve con la comisión la oportuna que nosotros no tenemos nada que ver no

Voz 1 07:12 les hemos escuchado en bueno hemos escuchado muchas criticas el año pasado no sé cómo se lleva eso que sean privatizados la Semana Santa que si en fin por un lado me gustaría que opinará sobre esto y en segundo lugar les hemos escuchado también decir que se veían ustedes discriminados por la condición de cristianos y por la condición de de de de agrupación no no sé si si esperan que ido las cosas se resuelvan con un poco de más de

Voz 1157 07:39 bueno sería lo lo deseable no que esta ciudad bueno pues tolerante con todo y con todos no nosotros no evidentemente con respecto a la a la crítica de la privatización bueno ya de repetido hasta la saciedad que fue estrictamente falso precisamente esta semana falta Carrera Oficial nueva prevé un espacio exclusivamente para que bueno que todo el público que quiera sin necesidad de abonar ya palco pueda haber tranquilamente la cofradía que a pesar de que cualquiera el Patio de los Naranjos no a que se pueda ejercer perfectamente y se ha demostrado desde muchos sitios en el que cabe una gran cantidad de gente que se puede se puede ver cómodamente hay perfectamente la el discurrir de la cofradía no se ha privatizado más de lo que pudiera está privatizada la carga en el en el tema de cuanto estaba en su anterior ubicación lo sí ya hemos ganado de acción seguridad el anterior Carrera Oficial que presentaba problemas muy graves de de seguridad con motivo de la aglomeración de personas que ese producto se producía detrás de los palco este año pues gracias a las mamparas que hemos colocado detrás de de los palco pues ciudad garantizado que lo dan los pasillos de seguridad a los pasillos de evacuación estaban realmente despejado durante toda la celebración de el paso del discurrir de la cofradía no entonces en ese sentido vuelvo a repetir que la la acusación de de edición es totalmente falsa no en el sentido de que el sentimos discriminado bueno pues creo que que es evidente se crea una comisión en el que bueno pues existe un número de miembros en el que todos menos uno pues son contrarios salud al que la Semana Santa siga o continúe yendo a a la Santa Iglesia Catedral sin embargo no se plantea lo mismo para otros otros eventos no existe un entramado vecinal bueno eh que evidentemente pues se ve claramente que está movido por la por la izquierda más más reaccionaria de esta de esta ciudad que no quiere la Semana Santa bueno pues la la que normalmente pues se oye con más con más ruido no pero realmente estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos cordobeses pueda aprueban este traslado hice dan cuenta de que este traslado ha sido positivo hoy realmente bueno tanto para la Semana Santa como para la propia imagen de la ciudad

Voz 1 09:47 pocas novedades este para la próxima carrera oficial pero alguno habrá no bueno yo te comento que vela

Voz 1157 09:53 algún tipo de movimiento en alguno de los palcos sobre todo en la Plaza del Triunfo donde parece ser que había un problema de ubicación de abonados y de de de visibilidad no por lo demás la estructura base muy similar a este año no nos gustaría Sri también eh tenemos que consultarlo evidentemente con el Cabildo a ver si existiera la posibilidad de crear una nueva rampa de acceso el a la puerta de perdón porque a cierto que bueno pues que el el acceso de los de los padres de los pasos al interior pues presenta bastante dificultad para para la cuadrilla de costaleros no entonces no gustaría ver si pudiésemos colocar una rampa similar a la que hay de salida la Puerta Santa Catalina en la entrada de la Puerta del Perdón

Voz 1 10:35 menos empinado como característica tendría que tener

Voz 1157 10:38 sí es una una rampa bueno para que tenga una plataforma and te empiece a la rampa de continuó en una plataforma en la que el paso pueda girar antes de encarar la entrada a la puerta ahora mismo centra cegado recto y entonces bueno cuenta que el Platero derecho de delantero pues está ya subiendo esa rampa el resto del paso no no está subió se producen varias altura y entonces bueno para la verdad que es un castigo importante para costalero que no

Voz 1 11:04 ya como opinión como presidente de la Agrupación de conceder me gustaría estos últimos días hemos conocido que el Gobierno aunque ya lo anunció el Gobierno hace el anterior Gobierno hace unos meses también y no se cumplió a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y dice bueno a la entre las raciones que ha habido el propio gobierno municipal miembros Izquierda Unida y del PSOE de Córdoba Like I de otros colectivos ha expresado su intención de que esto sea un primer paso que se pueda revertir de alguna manera la situación lo de que las administraciones puedan pedir la titularidad pública de algunos espacios como el que el caso de la mezquita el quiosco de San Hipólito no sé ustedes qué opinan al respecto

Voz 1157 11:46 bueno yo creo que he hecho todo lo que se trata en este tema se trata de de alterar la historia no llevamos ya más de setecientos años en que el templo es un templo cristiano no es una mesquita es una catedral antigua mezquita evidentemente iban todo esto son movimientos políticos e ideológicos en contra de lo que la Iglesia católica yo muchas veces me me pregunto y me planteo si la el monumento con conjunto mezquita catedral no genera los beneficios económicos que genera existiría realmente todo de esta preocupación por parte de estos colectivos buscamos realmente el monumento buscamos el beneficio económico que produce el monumento el monumento a día de hoy pues tiene una cosa de una magnífica salud gracias al trabajo del Cabildo y a las inversiones que ha realizado el Cabildo a lo largo de todos estos siglos para mantener el monumento como está hoy en día sigue cabildos los hubiese preocupado del probablemente el monumento y no no reviste iría este esplendor que tiene y probablemente no había tampoco tantos colectivo que estaría interesado en su gestión