Voz 2 00:00 así tan épico iniciamos nuestra segunda hora de programa la una y siete minutos porque en fin hay quién en verano pues disfruta viendo pasar los días en la playa tirado en una tumbona y quién prefiere emplear sus vacaciones sean recorrer Europa en bicicleta ida paso participar en una prueba mítica como el triatlón de embrumados considerado como el triatlón más difícil del mundo en el corazón de los Alpes franceses a pesar de su aspecto espigado y un poco así lo que vendíamos más no se lleven a engaño en nuestro invitado

Voz 3 01:22 hoy puede presumir de haber nadado cuatro kilómetros en las aguas de un lago alpino montado en bici ciento ochenta y ocho kilómetros hasta coronar una de las cumbres míticas del Tour de Francia paseándose por cierto hacer algunas fotos muy habitual en el y luego correr una maratón con sus correspondientes cuarenta y dos kilómetros por un paisaje bucólico todo esto en el mismo día una prueba mítica en la que sólo había escritos apenas medio centenar de españoles de un total de mil doscientos participantes Ésta es una experiencia que bien merecía la pena ser contado

Voz 5 02:07 no se Juanlu que Iron qué tal buenas tardes

Voz 6 02:10 muy buena la verdad asusta más escuchándolos haciendo

Voz 2 02:14 lo lo que asusta es que lo que asusta pensar lo que te han echado al cuerpo esta estas vacaciones eh

Voz 7 02:21 sí bueno pensando en la verdad es que cuando lo lo plantea dices estoy demasiado esto es una locura ahí de hecho al final no no es cuando empiezas a hacer una prueba sino no piensan en en el final va marcando te mini metas y lo que vaya llegando como se dice día a día partido partido puede aquí es como kilómetro aquí

Voz 3 02:39 pero caramba los oyentes lo lo reconocerán imagino por la sección fotos contra canciones si él es el de las fotos también ha habido lugar para las fotos fue puesto

Voz 7 02:50 esto yo eché aunque estaba prohibido porque no dejan usar el móvil pero yo sí que me eche el móvil en el en uno de los bolsillos del del mayor yo no puedo hacer una prueba así sin que se refleja aunque luego y fotógrafos en a lo largo del recorrido pero yo necesito mi foto yo no puedo llegar a la cumbre del bar pararme hacerme una foto y hacer una foto al paisaje o grabar un audio imán dárselo a mi amigo Él no sé eso ha para mí forma parte de del del trayecto entonces no no puedo evitarlo aunque me jugué alguna

Voz 3 03:18 sanción yp perdería es algunos valiosos segundos aunque partí el tiempo es lo de menos

Voz 7 03:23 totalmente de hecho bueno el corro con reloj simplemente por porque luego quede reflejado en un mapa que me gusta mucho pero sí sí para mí el tiempo ya carece de sentido desde desde hace mucho tiempo precisamente al principio cuando se maratones sí que no obsesionaba un poquito como bueno bajas de tren ahora voy pero luego me di cuenta que era un poco absurdo no de pendiente de del reloj entonces para mí perder cinco minuto bien minuta en la cima del del hizo bajar es insignificante mucho más placentero el parte el disfrutar el lo que tienes bajo tu vas Hot cien el fotografiarlo porque no que que que el luego en vez de dieciséis ahora hay diez minutos tardar quince ahora hay cincuenta minutos que Magda realmente no sin embargo la la la foto eso sí queda ahí para para siempre

Voz 3 04:08 estoy echando de menos a lo nuestro compañero de deportes que es muy de tu cuerda libre de los triatlón es de todos no pensaría con Iron Man es poco menos que un bicho musculado

Voz 8 04:19 sí PRI definido hoy con

Voz 3 04:22 una enorme envergadura en fin sin menospreciar tu físico pero cuánto pesas y cuánto mide

Voz 6 04:28 pero bueno yo estoy las definió perfectamente Herminio mido uno ochenta sesenta y cinco sesenta

Voz 7 04:35 muy muy muy delgado y realmente no está reñido con eso lavas la clave no está muy musculado la clave prepara unos buenos bocadillos de aguacate les invito a mi amiga Marie ves el ICO unos buenos bocadillo de aguacate y la cámaras de fotos hay muchos temas de conversación contigo mismo por la montaña hace pasan perfectamente

Voz 3 04:56 la prueba realmente merece la pena que la contemos es mítica yo no estoy nada puesto en el mundo de los triatlón es pero tú me decías que es una prueba realmente que es una referencia en toda en toda Europa imagino que por el sitios decir claro y no por las distancias que será más o menos estándar pero no es lo mismo subir un pico del Tour de Francia en los Alpes que hacer un triatlón yo qué sé por Sierra Morena no

Voz 7 05:19 sí bueno de Jimmy primero fue aquí en Bélmez en un año en el entierro el triatlón de Sierra bollera ese etarra una hora y media de una hora y media en en hacerlo la peculiaridad que tiene el embrumados bueno yo dicen que el triatlón más difícil del mundo al final lonas de esta barbaridad unos cuantos pero bueno ponemos nacionalista que si puede centrado bien maduros del mundo la peculiaridad que tiene obviamente aparte de que empiezan a nadar de noche en el lago de noche es que suba es el el sector ciclista hay muy duro porque son ciento ochenta y ocho kilómetros decir ocho más de la distancia Iron Man que si no tenían si no tienen suficientes pues le metieron mucho más claro su es una etapa del Tour de Francia realmente con con casi cuatro mil metros de desnivel con tras cuarto uno de ellos que te baja hasta dos mil trescientos metros de altura que son casi veinte kilómetros de ascensión al siete ocho por ciento es realmente el sector ciclista lo que marca la la diferencia no la dureza porque claro no es lo mismo razón triatlón el plural

Voz 3 06:17 claro pero después de esa etapa del Tour de Francia que te marcas es que luego te baje de la visite corres un maratón

Voz 7 06:22 di la verdad que Cylog lo piensa dice es imposible yo he hecho varios maratones de hecho lo que mejor se me da correr si tú cuando te bajas de la bicicleta ahora en hacer acto de bicicleta piensa que tiene que hacer una maratón caerá en el sitio pero bueno es simplemente la que empataba en qué pensar que que empieza a correr ya tal como ven obedecieron un poquito hecho nueve ahora de ciclismo

Voz 3 06:44 pues eso tan poquitas cuarenta y dos kilómetros a las piernas

Voz 7 06:47 luego hombre claro luego al final sí que se hace duro a la parte quemaduras en medite fue la parte de carrera y eso que la quemar domino pero es verdad que ya hay un momento en que el cuerpo dice mirar el chico de esto no hay necesidad porque siga corriendo si ya lo han hecho esta etapa tan bonita porque no prepara yo reconozco que a un poco sin sentido saga Iron Man aún más una locura Illa va la diferencia o para mil la locura radica ahí en correr una una maratón porque etapa ah de cien doscientos kilómetro el cuerpo no sufre tanto entiende MET ha sentado hoy bueno bueno pero

Voz 3 07:21 es que claro tú hablas el esfuerzo en unos parámetros de ha ido mal no de persona normal

Voz 7 07:28 pero en trance de la Marto en la diferencia es cuando de verdad a la gente destrozada el cuerpo de verdad que lo fundamental la alimentación en la en una calle tú piensa que está un día entero como hablamos ante yo empiezan a hablar de noche y acabe corriendo de noche en entonces es muy importante como el cuerpo asimile lo alimentos que le a dando en la bicicleta como va a centrar más fácil alimentarse en la maratón es muy complicado alimentarse Jazz donde peor lo pasé porque el estómago te revuelve y es verdad que a ya sí que dice pero qué necesidad tengo de esto pero bueno en cualquier prueba casi siempre hay un momento en el qué dices qué necesidad tengo directo siempre yo en casi todas las pruebas lo he tenido pero bueno en ese puntito de masoquismo hoy de que al final pueden opone un poco a lo que somos así un poco loca Ayna del del deporte yo no lo recomiendo hasta dos veces

Voz 3 08:15 no eso es muy interesante pero a la conclusión final llegaremos al final que me parece muy interesante que alguien que ha pasado por esta experiencia y luego no la recomiendan no no pero bueno

Voz 7 08:25 verdad que que tiene mucho de de de de emoción en el santo de la bici y luego la gente verdad que ser un Ironman está en un pueblecito de los Alpes todo el toda la comarca se vuelca en ningún momento aunque hay muchos momentos de soledad que que es fundamental saber sólo porque además no pueda ir acompaña tu en el sector de bici no pueda ahí al lado de otro ciclista tenga celo sólo porque sino en ayuda doce tienes que está muy preparado para parta sólo cada Sabah esta sólo para estar casi un día entero sólo Gabón

Voz 3 08:54 no uno puede pensar que ante una prueba de estas las semanas previas serán de absoluto relajo concentración que te digo yo estiramiento y masaje

Voz 7 09:02 sí pero en tu caso fue todo lo contrario

Voz 3 09:05 venías de estar por Suiza Italia y Asturias y base en bici normalmente

Voz 7 09:10 yo viajo en bicicleta bajas en vicios avenidas de viajar en bici

Voz 3 09:12 de ETA por Suiza Italia ya Llúria luego Master de gasto es una semana de voluntariado también

Voz 7 09:17 sí bueno yo creo que tenían claras que no quería condicionaran mi verano por un triatlón no no quería atar sólo pensando en el te adelanta preparé mi verano como el trial no era una de las cosas más temprano entonces verdad que yo me fui con mi al forja en bicicleta hay Bilbao Alpes Suiza italiano luego en FIATC Turia eso está bien porque en el fondo entrena la bicicleta de forma incoó vamos deforme ganó de forma muy consciente pero no nada estuve un mes entero sin sin nadar y corriendo muy poco entonces realmente en la preparación idónea ya para colmo la semana previa digamos me fui de Voluntariado a un campamento de terapéutico con chica que tienen trastornos de conducta alimenticia pensé que iba a ser un poquito de relajación y fue más duro que cualquier entrenamiento porque acabé física y mentalmente destrozados a a falta de de de cuatro cinco días para el triatlón es que de verdad que no me podía ni mover y que digo pero si no puedo ni correr dos kilómetros cómo me voy a meter estos

Voz 3 10:09 dónde voy yo a los Alpes ahora machacarse de esta manera

Voz 7 10:13 yo pensaba que que era imposible porque el campamento de verdad me dejó de destrozado no pensé pensé que iba a ser un poquito más relajado y no no no hubo pie para la relajación

Voz 3 10:22 caramba en ningún momento pero pero

Voz 7 10:25 bueno teníais son muy claro que no quería condicionan ni el año ni un verano por por una prueba que que bueno que no deja de ser un capricho oí y una Experience más dentro del verano

Voz 3 10:34 la sentiste cuando te metí en el agua primera prueba natación cuatro kilómetros cuatro kilómetros dicho frente a ciento ochenta y ocho en bici cuarenta y dos corriendo uno puede parecer que es una distancia pequeña pero quién diga eso no sabe lo largo de sol los largos de veinticinco metros de la piscina normal

Voz 7 10:50 yo odio nada en la piel me gusta pulula nada en la piscina porque me relaja mucho si por ejemplo yo en el yo soy muy malo nadando la verdad soy muy lento Mi amigo me llaman de todo de pato de en fin porque son muy lento entonces tenía cierto cierto temor de cómo me iba a enfrentar a cuatro kilómetros eh de natación de noche de noche claros porque es que no se ve nada es verdad también la piscina en me gusta nadar a última hora ya de la noche pero no me gusta lo viraje porque me cansa mucho sin embargo en un lago en la montaña la vejez estimulante nadar ir cuando tú te lanza al lago a las seis de la mañana es completamente de noche lo único que vez como las siluetas de la montaña alrededor dice bueno yo como nado aquí pero luego al final no es tan complicado porque hay tanta gente llevamos los gorros blancos tú lo único que hace seguía el que tiene

Voz 3 11:35 eh delante y rezar para que no se pidiendo constantemente

Voz 7 11:40 ya está yo creo que tenía miedo era no acabar un poco en en porque en estas pruebas te te marca unos tiempos de corte no yo está un poquito preocupada por porque al salir muy tarde de la natación porque soy muy lento pensé que no iba a poder llegar al primer corte en en el ciclismo que traen a la cima del del Izoard pero luego sin embargo disfruto mucho nadando aunque soy muy malo nadando disfruto mucho nadando y la verdad que la sensación de Nadal de noche Iber amanecer en un lago rodeado de montañas cómo va cambiando la luz el el el color del cielo que pasa del negro al rojizo luego ya poquito más actúe la verdad es que iba disfrutando una barbaridad sino pasó volando la natación

Voz 3 12:15 el agua no estaba muy fría pues no no está

Voz 7 12:19 y estaba mojado veinte ganado que lleva a un neopreno todo el mundo llevan neopreno de toda forma pero no no hubo ningún momento de de sufrimiento en el en el agua la verdad es que fue sorprendente

Voz 3 12:31 sales del agua no sé si te paras ni acercarte te montas el te quitas de lo que lleves

Voz 7 12:36 aquí es el neopreno ya ya te cambia si te ponen un Un culo un mayor de ciclismo porque bueno hay unos traje a específico para hacer la prueba entera el mismo traje que lo profesional lo usan para no perder tiempo las transiciones pero a mi me da igual Ferderer un poquito de tiempo en la transición entre Bon culo bueno porque beata nueve ahora encima de la bicicleta me pongo mi mayor de lujo que es uno de sí sí sí hecha en la comida que que quiera ayudar tarde uno seis siete minuto en hacer esa Transit en hacer esa transición

Voz 3 13:08 ya hay a la bicicleta la edición ochenta y ocho kilómetros con la subida al Izoard esté que es un mito en la en el ciclismo hoy en el kilómetro setenta pájara que te crió

Voz 7 13:19 sí porque salía realmente cómo iban poquito preocupado con el tiempo de corte puede salir muy nadie bastante rápido Ana lo pillo acostumbró y luego la bicicleta en los primeros kilómetros que habían puerto que no era muy duro pero kilómetro más o menos siete fui también muy rápido no Villa también la emoción de decir bueno yo tenía mi para acabar el Ironman pero cuando salí del agua pensé lo acabo porque salió mucho mejor de lo que esperaba y entonces me emocioné tanto que empezó en el cole

Voz 3 13:47 te vistes arriba es su diestra cierra

Voz 7 13:49 las diez dije pero bueno que sale letra cierre tengo que casi ya me emocioné mucho cuando llegué al kilómetro setenta que empezaba el Izoard me vine abajo me quedé un poco sin energía y mucho coraje la verdad porque hay fue el único momento del triatlón en el que pensé que que creo que no voy a acabar porque porque me quedaba todo el puerto quedan casi veinte kilómetros estaba flojito Ximo y me dio mucha rabia porque yo donde más disfruto subiendo puertos de montaña

Voz 3 14:15 me va y luego lo que pasa es que yo sabía que sí

Voz 7 14:17 hombre como digo en todas las prueba hay momentos en los que que te viene un poquito abajo tiene que tener la suficiente calma y estar mentalmente muy fuerte parece tranquilo porque esto se pasa tranquilo porque por algún motivo el cuerpo de repente va a volver a responde a diez verdad siempre llevaba días

Voz 3 14:35 por eso coincido con un avituallamiento que habían mitad del

Voz 7 14:37 harto llegará avituallamiento te para comer bien beber mucha agua y salen recarga los Maillo y el cuerpo empieza poco a poco funciona poco pudo funciona y al final consiguió más o menos disfrutar el el Izoard porque dice foto ya cuando empieza saca el móvil ya sé que que estoy disfrutando otra vez

Voz 3 14:56 una vez que acabas este tramo cinco horas para cubrir los cuarenta y dos kilómetros que di mucho más de lo que tú habitualmente emplea

Voz 7 15:03 sí yo suelo terminarlo una maratón en tres horas menos vi claro Target cinco decir irá a parar gozaba yo tenía la sensación de que iba de que iba parado en la maratón es verdad que tienen ya es momento de de todo de de ahí subidón porque hay mucha gente ahí pasas un pueblo precioso con unas calle es verdad que son empinadas pero adoquinado a un pueblo en como medieval en un en una roca preciosa luego te va por eso dicho por unos senderos muy bucólico entorno a un al lado de un río los voluntarios te anima mucho pero es verdad que que tú vas corriendo a un ritmo mucho más despacio al habitual y eso no es como decimos ya me quedan siete kilómetros ya estoy acabando no no tengan siete kilómetro te queda una horas la tienes que pensar en que tú van mucho más lento de lo que suele Azkorra ya a mí realmente ahí fue donde dije que esto era una una locura sí sí una locura

Voz 3 15:55 que no volvería a repetir entonces inmadura que no volver

Voz 7 15:58 a repetir ya también por respeto a mi madre que sí que fueron muchas una alerta cosa y le dije que una Hinault más yo que creo que no hay necesidad ido digo después de haberlo terminado no de de de sufrir sufrí digo un poquito vale ese puntito de masoquismo de un ratito en la prueba sufrí y luego recuperar T bien pero que en la mayor parte de la prueba o de la maratón está sufriendo yo eso ya no lo no lo vean y sano niño obviamente no es saludable y tampoco me me motiva entonces bueno hacer un Iron Man porque porque tú también te ven muy preparado porque va haciendo medio Ironman con mucha facilidad dice bueno por qué no porque no voy a intentar probar que esta barbaridad es es simplemente por por por probar una cosa nueva no que a mí me gustó mucho pruebas cosa nueva pero reconozco que que no que hay prueba más sensatas también muy bonita hijo a las que se puede disfruta casi durante todo el recorrido entonces yo un Ironman al menos de montaña yo uno plano no sé si habrá mucha diferente no porque nunca ha hecho uno plano porque no me gusta allanar pero uno de montaña de esta dificultad que hasta dieciséis y ahora o quince o catorce a las que hasta yo creo que ya es demasiado para el cuerpo que como una es suficiente As

Voz 9 17:11 eh

Voz 5 17:15 pues que no te pares ahora de todas formas como dicen los amigos de los amigos de Queen

Voz 6 17:21 pero grande coger la bicicleta ya con la música que ha puesto tan estimulante

Voz 2 17:24 es una experiencia la de este cordobés triatleta

Voz 3 17:27 ah por afición fotógrafo por pasión magnífico comunica

Voz 2 17:31 adora al que tenemos la suerte de tener en este programa en sus canciones tienes que traer paz y la próxima a ver si te toca conmigo que siempre os disfruta José María Martín pues a ver si te traes una foto de él lo hiciste en el trial non vale

Voz 6 17:48 venga Trato hecho es Irene me me lo compra también ahí esta vez que musiquita de fondo que un abrazo muchísimas gracias Iron Man

Voz 10 18:24 venga

Voz 11 19:10 a P