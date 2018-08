Voz 2 00:00 porque como les venimos contando desde muy temprano la Agüera la Guardia Civil ha confirmado que ha detenido a un hombre de treinta años en Hinojosa del

Voz 1251 00:26 que por agredir secuestrar violar presuntamente a su ex mujer de veinticinco años este hombre

Voz 2 00:32 hasta ha ingresado en prisión ya está en la cárcel María Eugenia Vílchez nos viene contando esta información desde muy temprano qué tal buenas tardes

Voz 1473 00:40 las tardes José Manuel bueno estamos muy pendientes de cualquier novedad este caso que ya sabes que avanzaba esta mañana el diario ABC efectivamente es una mujer de veinticinco años agredida secuestrada y violada por su ex marido supuestamente ha ocurrido en Hinojosa del Duque el agresor como bien decías está detenido el juez ya ha ordenado el ingreso en prisión todo ocurrió cuando ambos acudieron al punto de entrega de los menores cuya tutela comparten para hacer efectivo el acuerdo de custodia a pesar de que existe una orden de alejamiento que las fuentes consultadas por Radio Córdoba explican que se está incumpliendo de forma reiterada el agresor aprovechó para obligar a la mujer a subir al coche Se la llevó un cortijo cerca de Del Alcázar y allí consumó la agresión sexual es decir la agredió la secuestró reteniendo contra su voluntad y posteriormente en la de oro el juez ha ordenado como decimos el ingreso en prisión del detenido que ya tenía denuncias por cierto anteriores por hechos similares la víctima tiene alrededor de cinco años el agresor ronda los treinta en el Instituto Andaluz de la Mujer están investigando a intentando conocer al detalle sobre esta sobre este caso eso habida cuenta de que esta situación ya era conocida es decir que el agresor ya tenía antecedentes por estos asuntos y que además alguna orden de alejamiento en vigor de la pareja ir aquí si acaso la apuntar que no es la primera vez tampoco José Manuel que los agresores aprovechan este recurso el punto de encuentro de la víctima para la tutela y la custodia compartida de los menores para poder acceder el agresor a la víctima y al final bueno pues volver a tener contacto lo que supone en muchas ocasiones y lo hemos visto se está comprobando una amenaza para la integridad de la mujer

Voz 1251 02:19 gracias María Eugenia buscamos una primera valoración de estos hechos con la Plataforma Contra la Violencia de Género de Córdoba Dulce Nombre Rodríguez qué tal muy buen las tardes hola buenas tardes muchos elementos aquí nos hacen pensar a bote pronto y a falta de lo que diga lógicamente la justicia de que algo o incluso varias cosas a han debido de fallar en todo este asunto cuando estamos hablando de órdenes de alejamiento denuncias anteriores debe aprovecharon el punto de encuentro para para iniciar esta agresión qué reflexión le merece a la plataforma este caso de Hinojosa del Duque

Voz 3 02:52 una vez más una chica joven una vez más una mujer con orden de alejamiento con otra vez más una mujer que ha tenido que compartir la guardia custodia con el agresor una vez más en un punto de encuentro cuando no no se iban a dar cuenta cuando se van a poner las medidas suficiente para que no haya visita a los agresores un agresor nunca es un buen padre por qué no respeta a la madre de sus hijos en esta ocasión con denuncias anteriores e incumplimiento de la orden de aleja una vez más hemos llegado tarde y una vez más la víctima otra vez finalizada

Voz 1251 03:37 la víctima otra vez discriminada una una reflexión una interesante reflexión que que habría que cambiar habría que cambiar cosas o hacer cumplir las que ya existe para que esto no

Voz 3 03:48 o sea efectivamente primero hay que cambiar muchas cosas lo primero que hay que suspender son la visitas la visita a los agresores te niños y niñas a los padres que son agresores ICCAT condenen y que además reiteradamente ha incumplido ha incumplido la orden de alejamiento pero si mal no tengo entendido según las informaciones que ha llegado a esta plataforma esta chica tenía un dispositivo de positivo que a lo mejor se le ha olvidado pero si te ella tenía un dispositivo él tiene otro dispositivo que consiste en que avisa la cuerpos de seguridad del Estado a vis a la víctima cuando se está acercando ella no lo tendría pero dónde estaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este caso porque cuando se ha denunciado en varias ocasiones el incumplimiento de la orden de alejamiento cómo es posible que no lo hayan metido ante en prisión qué está sucediendo que él lo que pasa adicto se comprueba una vez más que no las mujeres no se les Piqué

Voz 1251 04:58 especialmente complicada esa protección para las mujeres del ámbito rural ahí lo tienen todavía más difícil que aquellas que se sienten amenazadas en una ciudad como Córdoba con más recursos policiales al menos en teoría a su disposición

Voz 3 05:11 Drenthe es esta plataforma siempre estamos diciendo varias cosas que las mujeres en las zonas rurales lo tienen muchísimo más complicado ya que por ejemplo en una capital porqué primero por el qué dirán segundo porque se sienten culpables tercero porque tienen miedo mucho miedo porque vive en la misma localizar el agresor vive en la misma localidad las evidentemente lo que hay que hacer es buscar la fórmula método para que no sucede eso y sobretodo y algo muy importante formación la formación a la Guardia Civil de de las zonas rurales y concienciación campañas continuada de concienciación a las mujeres en cada muy

Voz 1251 05:57 pues mecanismos que han fallado o sensibilidades que no se han tenido en cuenta a la hora de emitir este tipo de contacto entre víctima y agresor Ike ha acabado pues con este caso que como les venimos contando en este caso pues el agresor a su ex pareja está detenido por agredirla secuestrarla violarla ella de tan sólo veinticinco años vosotros conocí es porque sé que desde la plataforma tenéis contacto con muchas localidades por no decir con casi todos de la provincia con muchas de las mujeres que están en situación realmente extremas teníais previamente conocimiento de de este caso de la situación de esta chica en en Hinojosa

Voz 3 06:35 de momento mirando te puedo asegurar nada porque no te voy a te vamos a engañar tenemos además conocemos está en contacto con alguna compañera que las asociaciones de mujeres de allí de algunas casas de aquella zona estamos la según el si el propio sí pero es verdad que no no no la conocíamos al de los no tengamos información no teníamos información lo que si condenamos una vez más que una mujer joven una madre joven haya ha tenido que pasar por el momento del secuestro de la violación como no de la agresión teniendo una orden de alejamiento creo que imagine cuando ya estaban la denunciada en varias ocasiones es incumplimiento a que espera a que se sucedan estos casos eso lo que hay que evitar

Voz 1251 07:28 pues Dulce Nombre Rodríguez desde la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género gracias una vez más por atender en directo a Radio Córdoba gracias