Entrevista a Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos. Balance de tres años y medio de gobierno Psoe e IU en el Ayuntamiento de Córdoba

Voz 1 00:00 José Manuel León

Voz 1853 00:12 decíamos que tenemos cita con el portavoz de Ganemos Rafael Blázquez qué tal muy buenas tardes buenas tardes qué tal porque estamos a punto de arrancar un nuevo curso político que se presenta especialmente intenso con la posibilidad de momento posibilidad de varias citas electorales pero un asegura la de finales del mes de mayo o como mucho principios de junio elecciones muy sí les en todos los ayuntamientos también aquí en el de Córdoba atrás quedan por ahora tres años y medio de mandato de PSOE e Izquierda Unida que recordamos fue posible gracias al apoyo de los cuatro concejales que ganemos obtuvo en las urnas un acuerdo de investidura que se basaba en un documento con cincuenta y uno medidas planteadas por Ganemos Izquierda Unida PSOE se comprometía a cumplir del que hoy vamos a hacer balance como decimos con el portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba al que siempre a lo largo de estos años igual que a sus compañeros Rafael le hemos oído quejarse mucho de en el mejor de los casos la lentitud y la inconcreción del equipo de Gobierno para realizar algunas de estas cincuenta y una medidas es don ha seguido siendo así o ha cambiado los últimos meses

Voz 2 01:19 bueno el balance que hacemos a esta augura hasta alturas del mandato que es cuando estamos comenzando el último curso de de lo que queda antes de las elecciones municipales de dos mil

Voz 3 01:30 diecinueve y es que un tercio de las medidas que acordamos pues

Voz 2 01:36 ha cumplido de una forma aceptable un tercio se ha cumplido de forma insuficiente y un tercio pues esa es que no se ha hecho nada o casi nada dicho de otra manera un tercio se ha cumplido de forma aceptable aunque con bastante más

Voz 3 01:51 dice hay dos tercios puedes

Voz 2 01:53 de forma insuficiente o nula

Voz 3 01:56 y esto no es un problema para Ganemos

Voz 2 01:58 Córdoba es una oportunidad perdida para la ciudad de Córdoba eso es lo que les porque el momento era crucial vital iniciar un cambio de rumbo en este mandato aquí las cincuenta medidas pues establecían un marco de actuación una hoja de ruta Illa medidas que se contemplaban eran vitales para la ciudad de Córdoba que no se concluyan que no se lleven a cabo es a renunciar a lo que se pretendía que era poner de verdad a las personas en el centro de la política y hacer de la justicia social y la sostenibilidad un auténtico eje transversal y un objetivo de ciudad

Voz 1853 02:39 con apenas un tercio de la cincuenta y una medidas cumplidas por el Gobierno lamentan el apoyo que le dieron hace tres años y medio a Isabel Ambrosio y a Pedro García

Voz 2 02:49 es difícil lamentar el haber provocado sacar al Partido Popular de la Alcaldía eso no lo lamentamos lamentamos que el cambio haya sido insuficiente cuando podía haber sido mucho más ambicioso e eso es lo que realmente lamentamos desde luego por parte de Ganemos vamos a continuar trabajando con responsabilidad y ofreciendo colaboración como siempre lo hemos hecho para que lo máximo de lo que todavía no se ha cumplido no se ha realizado pues ayer concluirlo antes de que acabe el mandato nuestra posición va a cereza pero desde luego hay decepcionante pues el ritmo que se ha llevado en el cumplimiento creemos que ha faltado voluntad política que has faltado visión que ha faltado eh diálogo ha faltado cumpliría seria sobrado esfuerzo en aparentar que se cumplía hay que sea así

Voz 1853 03:42 sin embargo a pesar de esta sensación de estos datos que hablan de incumplimiento del Gobierno municipal ustedes han seguido apoyándoles año tras año con la aprobación de los presupuestos municipales que viene a ser la herramienta política en Fini en definitiva ha incurrido ganemos en una contradicción al apodo a seguir dando su apoyo a un Gobierno que no estaba cumpliendo sus compromisos iniciales

Voz 3 04:05 sinceramente creemos que no porque ganemos lo que nunca ha hecho es supeditar el sentido de ninguna de las votaciones en la que hemos participado al hecho de que en dos mil quince

Voz 4 04:18 que hubiésemos firmado un acuerdo de investidura nunca lo hemos supeditado hemos actuado co co

Voz 3 04:24 ciencia Isasi políticamente

Voz 2 04:27 parece algo más normal más habitual en otro tipo de formaciones políticas

Voz 3 04:34 decir como se dice no

Voz 2 04:36 jugamos todo a pinchamos la pelota pues aquí el pinchar la pelota significaba pinchar posibilidades del pueblo de Córdoba como Ganemos tiene otra forma de plantearse las cosas pues eso no lo hacíamos cuando hemos apoyado presupuestos hemos apoyado presupuestos también sobre la base de unos acuerdos que también ha tenis todo un desarrollo incumplimiento parcial como un cumplimiento muy parcial que tiene toda la ejecución del presupuesto il eso ha sido lo que nos ha movido cuando hemos apoyado por ejemplo las inversiones financieramente sostenibles lo hemos hecho porque entendíamos por ejemplo que era conveniente

Voz 4 05:13 de renovar la flota de o corsa no porque tuviésemos una afinidad o con el hubiésemos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno en dos mil quince

Voz 1853 05:23 pecaron de ingenuos con Rafael yo creo que no

Voz 3 05:26 no yo creo que yo creo que ver de ganar

Voz 2 05:30 hemos lo que somos es algo diferentes a los que les Un porque no somos un partido político efectivamente porque

Voz 4 05:38 que no hemos planteado la política como un servicio a las

Voz 3 05:43 gente hizo sin hacer caso

Voz 4 05:46 balas de futuro ni de ni de

Voz 2 05:49 eh otras cosas que podía ocurrir en otro escenario electoral es socio lo que hemos hecho

Voz 3 05:54 sí es verdad que sinceramente

Voz 2 05:57 pensábamos que más de lo que acordábamos de podía llevar llevado a término pero es que estamos convencidos que hay cosas que no sean llevadas a término porque se han empezado muy tarde a iniciar los procesos porque así lo que se garantiza que en este mandato no se va a realizar cuáles son las

Voz 1853 06:15 de los puntos que de los que no se ha hecho nada y que más le duele a Ganemos de los que no se haya hecho absolutamente nada porque luego los balances alguien vendrá vendiendo que determinado compromiso al menos se ha iniciado aunque no dé tiempo a concluirlo pero de lo que no se haya movido ni un solo papel

Voz 3 06:31 pues mira de de nada nada

Voz 2 06:34 pues por ejemplo en temas de participación ciudadana se hablaba de que también se van a poner en marcha a partir un sistema de participación directa como consultar Lara se hablaba de planes de empleo para jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años no se ha hecho nada más que canalizar lo que no ha llegado por parte de la Junta de Andalucía de poner en marcha nuevos viveros de empresa algo que pensamos crucial de revisar el Plan General de Ordenación Urbana que algo que se había pactado incluso con la Federación de vecinal alzara en el decálogo que se presentaba la Federación antes de las elecciones municipales algo fundamental para abordar la proliferación de las viviendas turísticas como se está el debate que no hemos también procurado que esté sobre la mesa

Voz 3 07:15 el la creación de una red de de de

Voz 2 07:18 de huertos sociales ecológicos no se ha creado ni uno nuevo en todo en todo el mandato o la ordenación de la periferia que bueno no sólo estaba en las cincuenta y una medida sino que en una moción pues acordábamos que se ponía en marcha una oficina para acompañar a los procesos de urbanización de esas zonas que están dentro del pegó pero que no han concluido su proceso de urbanización no se ha creado la oficina porque usted dice que no hay gente que no pueden y que ya está

Voz 1853 07:44 algunas de esta materia son competencia directa de Urbanismo área que ha gestionado directamente Izquierda Unida formación con la que ustedes están estudiando ir de la mano a las próximas elecciones municipales esto no es una contradicción

Voz 2 07:56 bueno hay son procesos paralelos ellos eso cuando se inició el proceso de conversaciones con varios actores para para ver cómo acababa que se podía plantear de cara a las próximas elecciones pues estaba claro que por un lado estaba el trabajo del grupo municipal por otro lado si va estar hablando y si va a estar sondeando posibilidades

Voz 3 08:19 de de futuro las conversaciones están en marcha

Voz 4 08:25 primero hubo unas cercanas con lo

Voz 2 08:28 grupos que habían estado en el ámbito de Ganemos con Podemos con eco y luego se ampliaron a Izquierda Unida lo que marcó la asamblea de Ganemos es que estábamos por avanzar en ese proceso siempre que hubiese bueno pues cuestiones clara como un código ético como primará Jávea primarias abiertas como la creación de un sujeto político que tenía que a tener una base asamblearia esas conversaciones están en marcha independientemente del trabajo municipal es muy breve pues tendrá que resolverse tendrá que hablar la Asamblea tendrá que evaluarse tendrá que verse si realmente hay posibilidades hay voluntad de constituir algo de cara conjunto de cara a las municipales de dos mil diez

Voz 1853 09:11 después de esta experiencia que hoy estamos valorando de tres años de gobierno se fían de Izquierda Unida que es con en este caso con con quién están planteando planteándose ir de la mano

Voz 4 09:22 bueno como digo reitero lo que estamos son una tenemos una experiencia acumulada que no ha sido positiva

Voz 2 09:33 Drenthe de pagar diferente de de con quién porque luego ayuntamiento pueda ciertamente también el trabajo se hace eco luego con personas concretas ya es distinto es trabajo con unos que con otra

Voz 3 09:45 muy bueno y eso eh

Voz 2 09:47 es una experiencia que va a ser imposible de olvidar y que va a jugar un papel en la evaluación final de lo que se decida qué vamos a hacer de cara de cara al futuro papel va a jugar eh bueno tendremos que ver ya digo están esas conversaciones son unas

Voz 1853 10:02 conversaciones por encima a otro nivel digamos bueno claro

Voz 2 10:06 en conversaciones en las que los concejales y las concejala la no estamos participando está en marcha este verano ha habido varias reuniones

Voz 3 10:14 el Ike en muy breve puedas tendrá que haber

Voz 2 10:17 en una apuesta en común y convocar una asamblea veremos que sea evaluado partíamos de una premisa que fue la que se aprobó hace

Voz 3 10:24 qué hacer para dar pie a esta inicio de

Voz 2 10:27 estas conversaciones que había distintos sectores que se planteaba y que estaba sobre la mesa no plantear que en dos mil catorce se planteó también que no fue posible encontrar una una conjunción de una forma de de ir conjuntamente y ahora se está hablando al no y no hay posibilidad de adelantar más nada porque injustamente al tienen que tiene que hablar la Asamblea

Voz 1853 10:51 obviamente la negociación además es entre Podemos e Izquierda Unida no entre Ganemos e Izquierdo

Voz 2 10:57 no no no no hay conversaciones en las que hagas Zona Cuatro sea está a pesar de que tanto Ganemos como Equo gente de Ganemos y gente de Equo contra nadie hemos está en Ganemos pero pero las como

Voz 3 11:08 la estación de este verano ha sido Iker de unidad Ganemos Podemos

Voz 2 11:13 el eco hubo un primer momento en que las conversaciones fueron eh Podemos eco iremos ir y luego es cierto que a nivel andaluz se ha cruzado otro debate porque a nivel andaluz sí ha habido una unas conversaciones distinta un diferente para las elecciones andaluzas que ha sido entre los tres partidos entre Podemos eco hoy Easy Izquierda Unida

Voz 1853 11:37 usted se ve en una misma lista electoral con Pedro García

Voz 2 11:39 ya mira yo no me veo en nada eh que me veo en hacer mi trabajo que es lo que estoy haciendo de la mejor manera que entiendo y en eso y no tengo capacidad para pensar en nada más allá a mí lo que me Si me me me siento que mucha gente tenemos nos reafirmamos que justamente ahora mañana vamos Jerez de la Frontera hacer un la presentación de una jornada que tendremos

Voz 3 12:05 a mediados de a mediados de septiembre entre

Voz 2 12:09 convocada por distintas agrupaciones de electores hay agrupaciones municipalista por ahora Málaga por Ganemos Jerez no Ganemos Córdoba

Voz 3 12:18 y es que la reflexión municipalista es muy necesaria y que esa

Voz 2 12:24 el planteamiento municipalista debiera de estar en el escenario político

Voz 3 12:28 algo de la ciudad de Córdoba hay de todas las ciudades y que esa reflexión debe de ser aunque haya gente

Voz 2 12:34 partidos pero debe hacerlo lo más autónoma posible de los partidos políticos y que es una herramienta básica para afrontar los retos de futuro que tiene esta ciudad y que tiene este

Voz 1853 12:45 país ir Rafa Blázquez ha decidido ya si estaría dispuesto a continuar cuatro años más en el Ayuntamiento de Córdoba

Voz 2 12:50 yo no me he planteado nada no me planteo nada porque no sé ni siquiera qué planteamiento va a haber ni que mimbres vamos a tener yo estoy encantado de haber contado con la confianza para desarrollar este trabajo INI preocupación es cumplir la encomienda de

Voz 3 13:08 eh de de la Asamblea de Ganemos

Voz 2 13:11 el con la propuesta que nos presentamos a las

Voz 3 13:14 las elecciones y esa es mi cometido y en eso voy a estar ISM

Voz 2 13:20 a hacerlo de la mejor manera posible

Voz 1853 13:22 se está echando un poco el tiempo encima y la elección de candidato por ejemplo otra formación el Partido Popular Partido Socialista ya lo tiene decidido y anunciado desde hace tiempo ustedes todavía están ahí y que no saben si van a ir o no de la mano de Izquierda Unida que no

Voz 2 13:35 somos un partido político pero el calendario es el mismo

Voz 1853 13:37 claro sí pero somos otra historia en

Voz 3 13:40 en en dos mil en dos mil

Voz 2 13:43 catorce que era un escenario parecido en esta fecha fíjate que lo que es la fórmula de presentación a la elecciones no se resolvió hasta noviembre de dos mil catorce no estamos en agosto está acabando agosto prestamos en agosto todavía el debate clave de cómo era la fórmula en la que se digo que es por cierto debate en el que se descolgó izquierda

Voz 3 14:03 nada de ese debate pues fue en noviembre de dos mil

Voz 2 14:07 catorce bueno estamos estamos aquí con tiempo llevamos otro ritmo no somos un partido político ideológico creo que mucha gente en con todo el respeto e con todo el respeto a la gente que participa en partidos políticos pero hay gente

Voz 3 14:19 te en Ganemos que crea

Voz 2 14:21 como no nos reafirmamos en esa condición de apuesta municipalista y creemos que juega un papel importante debiera jugar proponer importante para la ciudad de Córdoba

Voz 1853 14:30 como concejal qué siente cuando Pedro García acusa al PSOE de de traicionar a la ciudad de Córdoba con el acuerdo sobre el espectáculo nocturno de la mesquita palabras gruesas entre unos socios de gobierno a los que ustedes han apoyado Si bueno hombre traición ha sido sí

Voz 3 14:48 de hecho una de las medidas de justamente de

Voz 2 14:52 el acuerdo de investidura era reclamar la titularidad

Voz 3 14:54 de de de del monumento

Voz 4 14:57 por ahí entendemos que no procedía en absoluto a revalidar sin más

Voz 2 15:02 el acuerdo con el obispo justamente en ese marco sin que la comisión creada al efecto haya siquiera publicado las conclusiones étnica llaman dado más pasos en ese camino eso es una cosa y otra cosa por supuesto sea que yo ahí en este caso pues ha coincido con las declaraciones de De Pedro pero otra cosa es que hemos echado mucho en falta que hubiese una mayor coordinación dentro del equipo de gobierno porque para algunas cosas sido negativo que no la haya no sé montar proyectos que ni siquiera se ha hablado delegó

Voz 4 15:36 poco con otro voy pues creemos que no ha sido positivo y podríamos pensar por ejemplo buenos que un proyecto que ni siquiera pasó por el consejo rector de turno o sea que en fin