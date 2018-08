Voz 1 00:00 esto es Córdoba Hoy por hoy tenemos ya la mirada puesta en el fin de semana este sábado vuelven eco mercado al bulevar del Gran Capitán donde está instalado desde desde el pasado mes de enero tras una primera experiencia en la Torre de la Calahorra ya saben que se mudaron a este lugar mucho más céntrico nuestro espacio natural decían en en aquel momento bueno pues después del parón veraniego y como buen ejemplo de que la actividad va volviendo poco a poco la ciudad el eco el mercado nos invita a recorrer sus están en sus puestos a partir de este sábado Roberto Ballesteros Elena Saracho qué tal buenas tardes a los dos

Voz 3 01:09 bienvenidos buenos días qué tal

Voz 1 01:11 bueno vuelve el mercado cuántos puestos en esta ocasión va creciendo el proyecto

Voz 1069 01:18 sí bueno en este momento somos diecisiete organizaciones que entramos en el único mercado y la verdad es que abarcan prácticamente toda la producción y distribución de de productos ecológicos de la provincia de Córdoba en sí lo que se está consolidando no tenemos todos los sectores que nos gustaría ya hemos estamos también parte de nada digamos el mercado es tratar de introducir dentro del movimiento a determinados productores y hay algunos sectores que todavía falta por cubrir pero lo estamos estamos bastante contentos

Voz 1 01:51 cómo ha ido creciendo en este año desde que estáis en el en el bulevar

Voz 1840 01:55 bueno el número de productoras estamos más o menos la misma no que que empezamos a inicio de año pero sí vamos viendo crecer un poco la la afluencia de de la gente no que se vaya consolidando el hecho de ir a hacer la compra al ecuménica hoy poder conseguir allí Productos Ecológico locales de temporada no que es bastante difícil encontrar en otro tipo de comercio de forma así como más más cotidiana no me gusta mucho ver que la gente venga con el carrito hacer la compra

Voz 1 02:22 la mudanza les sentó bien no al proyecto

Voz 1069 02:24 sí desde luego y lo estábamos justamente hablando en la rueda de prensa en Ayuntamiento es tuvimos antes en el en el modo al principio

Voz 4 02:34 la pérgola de Calahorra

Voz 1069 02:37 que si bien eran dos localizaciones interesantes no tiene absolutamente nada que ver digamos con lo que significa estar en el bulevar Bulevar no nos obliga a estar todo el tiempo iría haciendo esfuerzos de promoción y difusión para que la gente asista sino que ya la gente que está concienciada asistió desde luego también contamos con un paso de gente en una ubicación absolutamente privilegio

Voz 1 03:01 Vine con alguna novedad esta nueva temporada del mercado de Córdoba

Voz 1069 03:05 bueno más que novedades sí que lo que una de las funciones fundamentales digamos del mercado a independientemente de acercar el producto del productor al consumidor digamos mediante los canales cortos de comercialización sí que en el realizamos una labor que para nosotros es tan importante más que la otra que es la de la sensibilización de la ciudadanía cordobesa en este sentido sí que vamos innovando en la digamos organización implementación de determinados talleres que a en a la ciudadanía cordobesa le permiten le permitieron y le permiten digamos saber cómo se producen los productos de donde provienen bajo qué condiciones que Pe propiedades organolépticas tienen en estos estos productos a diferencia compramos todos los días en un supermercado entonces también es una cuestión de formación de la de la ciudadanía que no a la gente no puede acceder

Voz 3 03:52 otro lugar no solo vender no

Voz 1840 03:56 si este caso por ejemplo este este sábado en el mercado de diez a a tres de la tarde vamos a tener la colaboración de de la red de de trueque de libros no estará haciendo un intercambio de libros durante toda la mañana entre cualquier persona que que pase por ahí también es muy interesante no

Voz 1 04:15 cómo es esa relación con el cliente que va al mercado demanda mucha de esa información quiere saber más de lo que está comprando de lo que quiere saber cuando cuando lee la etiqueta de un producto comprado en un supermercado

Voz 1069 04:29 sí así es José Manuel y lo agradecemos mucho realmente porque también nosotros no formamos día más y en función de la demanda que tenemos de también aprendemos no sí que es cierto que nos gustaría que nos edición el mismo tipo de preguntas o tan excesiva por lo menos que el mismo tipo de pregunta que se hacen nosotros lo hicieran en todos lados pero también es cierto que el consumidor o la consumidora tiene cada día más información acerca de los productos exige cada llama más información acerca de cómo están producidos y qué consecuencias tiene fundamentalmente para su salud y el medioambiente no entonces en este sentido sí que es absolutamente satisfactorio ver que esto avanza día a día también es cierto que quién va a comunicado previo a los productos que que podemos ofertar vuelve Etoo estará está clarísimo lo tenemos muy comprobado termina transformando el mercado en un punto de reunión del fin de semana lo cual el para nosotros es super interesante también

Voz 1 05:23 Nos decíais que ya hay que ya hay de todo no sean poco toda la gama de productos ecológicos que se pueden ofrecer están presentes y además la mayoría o todos producidos en Córdoba

Voz 1840 05:34 sí hay principalmente lo los proyectos que que participamos tenemos presencia en Córdoba en Córdoba capital y en distintos pueblos pueblo pueblos de la provincia no como un Montilla Baena encinares o Adamuz Priego y demás no IU ICV bastante variado ahora mismo pues estamos de producto de lo lo fresco que son siempre el protagonista por supuesto no la las distintas huertas que participan y que tienen verduras hortalizas frutas de temporada tenemos también esos que bueno todos los productos son ecológicos presupuesto los que se están viendo una que sería cerca Ana mieles vinos vinagre aceite de oliva local productos de cosmética también ecológica artesanal

Voz 3 06:14 setas se olvida aparte de todo tendría la lista de la compra va saliendo completa e si me falta el pan no sé si paz y había

Voz 1069 06:25 bien es cierto que en este momento tenemos un solo productor digamos quede fuera de la provincia de Córdoba que Almuñécar pero porque trae frutas subtropicales aguacate

Voz 3 06:35 sí está la aquí difíciles

Voz 1069 06:39 nos estamos planteando para los sectores de producción que no tenemos digamos que no hay producción en Córdoba caso concreto a la carne digamos traer productores que no sean específicamente en la provincia de cordón de Andalucía sigue siendo difícil

Voz 1 06:50 encontrar carne ecológica no

Voz 1069 06:52 sí sí no no están no están no Mahler no es en el norte de España así que hay mucho más producción y distribución pero aquí todavía estamos un poco un poco en pañales

Voz 1 06:59 ya lo de mantener un mercado al mes que es como lo cómo lo que inició un sábado al mes es cuando no se quedó un poco corto porque esto exige a cualquier comprador una organización una previsión en el frigorífico importante no no voy a comprar tomates esta semana por qué dentro de dos ya llegar el comer cada oí me tengo que organizar bastante no

Voz 1840 07:21 sí bueno ahí es un debate interno que tenemos lo estamos trabajando pero muchas veces se junta no no son la voluntad que que por querer si fuera por nosotros querríamos estar ahí todos los villano sino bueno la la disponibilidad de la gestión logística no de las instituciones que además de tener estabilidad ahora mismo estamos asentar primero la me hice esa fecha mensual y luego si se puede seguir ampliando pues seguro que todo estamos encantados pero muchas veces es un poquito más complejo de lo que parece no ya son tres años casi estamos ya a punto de consolidar la estabilidad en este sitio pero tres años no para para una una vez mensual no a la que luego teniendo ya el convenio establece pueda ir agilizando todo un poquito más podrán seguir creciendo

Voz 1069 08:05 como bien decía Elena estamos en este momento habíamos intercambiando documentación con el Ayuntamiento para firmar un convenio digamos que de esta librería la organización ya a más más de un año por decirlo de una forma es cierto que digamos que los componentes ERE marcado podíamos realizamos una labor voluntaria quiero decir con esto nadie vive de lo que se venden en el mercado e con lo cual es un esfuerzo bastante interesante digamos no sólo la asistencia de montaje organización etc etc de las también la implementación de las actividades sino Oltra bajo interno no es un mercado normal sólo tenemos una estructura administrativa que obliga a todos los productores distribuidores a pasar con bastante antelación los productos que al llevar por quién están certificados como están producidos qué precio iban a tener etc etc etcétera y esto lleva un mecanismo de control que administrativamente te lleva bastante trabajo entonces esto unido Adra montón de cosas así que preferimos de momento consolidar llamó en lo que tenemos una vez que esté asentado y con la asistencia de pública consideramos suficiente ya a plantearnos la segunda edición no

Voz 1 09:07 hacer bien lo que se hace no ya habrá tiempo de En todo caso de decrecer pero creéis más allá es muy comprensible muy interesante lo que nos cuentas pero crees que habría demanda en Córdoba como para organizar un par de sábados al al mes eh eh habría públicos en corro para mí

Voz 4 09:25 en el mercado tendríamos que verlo en

Voz 1069 09:27 el insitió aparentemente sí sí sí que es cierto que realizó en mí mismo en la ubicación en la cual estamos organizamos cada vez que en algún momento en algún mes por ejemplo van muy poca gente depende también mucho de las condiciones climáticas opción mucho calor Osidi nueve o lo que fuera no pero que en principio queremos que sí

Voz 1840 09:45 que también en el tipo de producto que ofrecemos no hay hay productos como nos básico lo lo fresco no que yo creo que sí sería muy fácil no hubiera pues cada dos ediciones al mes pues es muy fácil ir a hacer la compra no diga que te cubre un poco más y otros productos no perecederos que a lo mejor no no lo necesita más de una vez al mes pero al tener dos fechas pues te permite un poco también jugar con con la disponibilidad de la gente que muchas veces al tener unas dice bueno pues si no he podido ir a esta ya que iba un poco

Voz 1 10:12 el mercado además de despertar el interés del consumidor también lo ha hecho que el productor había notado una que que habéis generado pues hay una red de importante

Voz 1069 10:22 hay una red de de productores que digamos ante el que justamente le con mercado en nace de una necesidad digamos de consolidar esta red nueve sí que había gas reyes anteriores que de la cual iríamos hemos aprovechado pero de alguna manera la red de productores de Estado porque ser una manera un poco deslavazada eh en esta consolidación sí que ha hecho digamos que se muestre determinado interés que no con la de diversificación que nos gustaría digamos porque por ejemplo hay un caso muy concreto que es el aceite de productores aceite tenemos para variar pero no tanto en otros sectores claro intentamos alguna manera formar a los productores digamos para que se involucren el mercado con unos criterios como ya te digo bastante exigentes a la hora de de producir y distribuir no

Voz 1 11:08 pues Roberto Ballesteros Llerena Saracho muchas gracias por acompañarnos y que el sábado el tiempo respete llega viene caluroso pero será probablemente de los últimos así tan tan calurosos y que comió se pues con ganas y con esos productos de temporada que tanto apreciamos vuestro mercado en el Bulevar del Gran Capitán gracias a las dos muchísimas gracias cinco minutos llegaremos a la una de la tarde la sintonía